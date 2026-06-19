«Свеча» — авторская песня в жанре русского философского романса.

Это история человека, который прошёл через ошибки, сомнения и страсти, но сохранил живую душу и способность видеть свет. Не песня о победе над миром, а песня о примирении с самим собой, благодарности жизни и надежде.

Образ молодого офицера на рассвете вдохновлён атмосферой русской литературы XIX века — эпохи, когда поэзия, вера, любовь и размышления о судьбе были неотделимы друг от друга.

Текст: авторский

Музыкальная аранжировка: Suno AI

Слушать аудио: https://suno.com/s/XRbOu49UyEkweWYJ

Смотреть на Ютубе: https://youtu.be/lrdWR2g7ogM

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/0cec7195ba65fba7287d2f88867da49c/

Текст песни:

Свеча

Гори, Свеча,

Гори, Свеча,

Гори, Свеча моя, не гасни!

Пусть жил я было сгоряча,

Пусть обуздать не мог я страсти.

Но ты, родимая, гори.

Ведь не такой уж я пропащий.

Ведь и в моей болит груди

Живое сердце – неиначе.

Ведь и моя душа жива,

Какою бы порой ни бЫла.

Как ни губил бы я себя,

Кровь в жилах этих не остыла.

А значит жить, а значит жить

Назначено и мне судьбою –

Ни небо попусту коптить

И быть в ладу с самим собою.

Будь трижды Мир благославен,

Каким бы он порою ни был.

Как ни горел порой в огне,

Он – несгораемая книга,

Которой не прочесть вовек,

Не стоит даже обольщаться.

Пусть дождь идёт, пусть сыплет снег,

Пусть в Этом узнаём мы счастье!

Гори, Свеча,

Гори, Свеча,

Гори, Свеча моя, не гасни.

Пусть жил я было сгоряча

И обуздать не мог я страсти.

Но ты, родимая, гори.

Ведь не такой уж я пропащий.

Ведь и в моей болит груди

Живое сердце – неиначе.