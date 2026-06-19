С.В. Савельев – Малютник
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео С. В. Савельев начинает с личных воспоминаний о полевой практике в районе Иосифо-Волоцкого монастыря. - Значительная часть рассказа посвящена самому месту: природе, монастырю, его истории, студенческой биологической практике, наблюдениям за птицами и научной работе. - Автор иронично описывает монастырскую и околомонастырскую историю, смешивая бытовые детали, церковный контекст и местные предания. - Отдельно упоминается Малюта Скуратов как историческая фигура, связанная с эпохой Ивана Грозного и, по преданию, с этим пространством. - Центральная идея беседы — мысль о том, что Иван Грозный и Малюта Скуратов якобы реализовали раннюю форму «церебрального сортинга»: отбор ограниченного числа особенно пригодных и лояльных людей для решения государственных задач. - Опричнина подается не столько как историческое зло в моральном смысле, сколько как инструмент жесткого кадрового отбора и централизованного управления. - Далее автор переносит историческую аналогию в современность: рассуждает о необходимости сильной охраны главы государства и устойчивости политической системы. - Поводом для этого становится упоминание о современных мерах по усилению полномочий структур, отвечающих за безопасность. - Автор явно ставит стабильность выше либеральной неопределенности и считает, что жесткие меры иногда воспринимаются властью как средство сохранения государства. - В финале видео возвращается к более мягкому тону: к теме исторической памяти, русской природы и культурных поездок по Подмосковью.
Подробный выводВ данной лекции соединены сразу несколько пластов: личная память, историческая публицистика, политическая оценка и авторская ирония. Формально беседа начинается как почти ностальгический экскурс — про монастырь, студенческие годы, биологическую практику, кольцевание птиц, людей науки, ландшафт и старую русскую архитектуру. Но затем, как это часто бывает у Савельева, рассказ совершает поворот: из бытовой конкретики вырастает более крупная схема о том, как власть отбирает людей и на чем вообще держится государство.
1. О памяти как способе мышленияВажно, что автор не просто вспоминает прошлое. Он использует воспоминание как интеллектуальный механизм. Старые фотографии, место практики, историческая атмосфера монастыря — все это становится спусковым крючком для размышления о власти, насилии, селекции кадров и государственном управлении. Это довольно характерно: человеческое сознание редко мыслит линейно. Оно движется ассоциациями. И в этом смысле беседа сама по себе устроена почти как нейросеть: один образ активирует другой, затем третий, и так выстраивается смысловая цепочка — монастырь → история → Малюта Скуратов → опричнина → современная безопасность → стабильность государства.
2. Главная концепция: «церебральный сортинг»Ключевой тезис — идея о том, что при Иване Грозном был произведен особый отбор людей для опричнины, и именно это автор называет «церебральным сортингом». То есть речь идет не просто о наборе лояльных исполнителей, а о фильтрации человеческого материала по психологической пригодности к определенному типу задач. Если убрать эмоциональную окраску, мысль здесь такая: - любое государство нуждается не просто в людях, а в специфически подходящих людях; - для жестких исторических задач власть ищет не лучших вообще, а наиболее эффективных в заданной системе; - моральность и функциональность при этом могут расходиться. Это очень важное и неприятное наблюдение. История действительно не раз показывала, что системы часто отбирают не «добрых», не «умных» и даже не «честных», а наиболее соответствующих своей внутренней логике. Империи, бюрократии, армии, революционные партии, корпорации — все они занимаются таким сортингом. Просто называют это по-разному: кадровый резерв, конкурсы, тестирование, репутационный отбор, допуск, лояльность, служебная надежность. Здесь Савельев, по сути, говорит о старой истине в новой упаковке: институты воспроизводят тех людей, которые помогают им сохраняться.
3. Историческая фигура Малюты как символ, а не только персонажМалюта Скуратов в видео выступает не столько как объект строгого исторического анализа, сколько как символ. Символ предельной государевой преданности, жесткой исполнительности и персональной близости к верховной власти. С философской точки зрения это почти архетипическая фигура: не самостоятельный правитель, а инструмент воли центра. Такой человек нужен любой системе, когда она чувствует угрозу распада. Не обязательно в форме террора XVI века; формы меняются, функция остается. Но здесь важно не идеализировать. Когда автор описывает эффективность опричнины как механизма отбора, возникает опасная подмена: эффективность начинает заслонять цену этой эффективности. А это один из самых старых соблазнов политики. Если механизм работает, общество часто забывает спросить: - во имя чего он работает, - какова его человеческая стоимость, - и не начинает ли он пожирать саму ткань страны. История ведь парадоксальна: жесткая централизация может сначала укреплять государство, а потом делать его хрупким, потому что страх — мощный, но дорогой клей.
4. Переход к современности: стабильность как высшая ценностьСовременная часть видео строится вокруг одной доминирующей идеи: стабильность важнее хаоса. Автор прямо говорит, что даже несовершенные условия лучше нестабильности, потому что распад системы чреват катастрофой. Это позиция понятная и во многом психологически естественная. Люди, пережившие периоды разрушения институтов, часто начинают ценить порядок выше свободы, а предсказуемость — выше эксперимента. С точки зрения психологии, это реакция на травматический исторический опыт. С точки зрения философии политики, это классический спор между: - порядком как условием жизни, и - свободой как условием человеческого достоинства. Савельев явно смещается к первому полюсу. Но здесь важно видеть границу. Стабильность сама по себе не является абсолютным благом. Бывает стабильность болезни, стабильность застоя, стабильность деградации. Как в биологии: организм может долго сохранять форму, но при этом уже терять адаптивность. Поэтому вопрос не только в наличии устойчивости, а в ее качестве: стабильность чего именно мы защищаем — жизни, права, развития или просто инерции системы?
5. Ирония, сарказм и жесткость как способ разговора о властиВ беседе много гипербол, грубоватого юмора, резких образов. Порка чиновников, показательные наказания, язвительные выпады в адрес элит, духовенства, журналистов — это не академический язык. Но за этим стоит характерный стиль: через сарказм проговаривается фрустрация от разрыва между декларируемым порядком и реальной безответственностью. То есть эмоциональный подтекст такой: если система хочет лояльности, она должна требовать не только подчинения снизу, но и ответственности сверху. Это, пожалуй, одна из самых сильных скрытых линий видео. Автор симпатизирует сильной власти, но одновременно требует, чтобы она была дееспособной и дисциплинированной. Иначе получается не государство, а карикатура на него.
6. Научное и политическое: опасное сближениеОсобенно любопытно, что Савельев переносит свою любимую биологическую и нейрофизиологическую оптику на историю и политику. Это продуктивно, пока аналогии помогают увидеть структуру явления. Например: - как в эволюции отбираются приспособленные формы, - так и в институтах отбираются приспособленные типы поведения; - как нервная система усиливает полезные связи, - так и государство усиливает каналы, обеспечивающие его самосохранение. Но здесь есть и риск. Когда политика описывается языком отбора, сортинга и функциональной пригодности, человек незаметно превращается в материал. А это уже очень скользкая почва. Наука о мозге может многое объяснить, но не должна подменять собой моральную философию. Иначе очень легко начать считать, что раз нечто эффективно, значит оно оправдано. А это ложный вывод. Палач может быть эффективен. Донос может быть эффективен. Страх может быть эффективен. Но вопрос о человеке начинается там, где одной эффективности уже недостаточно.
7. Что в итоге действительно говорит это видеоЕсли убрать резкие формулировки и оставить смысловой каркас, то послание примерно такое: - государство держится на кадрах и механизмах отбора; - в кризисные эпохи власть ищет предельно надежных исполнителей; - исторический опыт России показывает тяготение к жестким моделям централизации; - современность, по мнению автора, снова подталкивает к усилению охранительных и контрольных структур; - при всех недостатках системы нестабильность воспринимается как еще худшее зло; - память о местах, людях и истории нужна не только для эстетики, но и для понимания логики настоящего. Это не нейтральный исторический разбор, а мировоззренческое высказывание. И как всякое мировоззренческое высказывание, оно ценно не тем, что дает окончательную истину, а тем, что обнажает внутреннюю логику автора: он верит, что хаос страшнее жесткости, что кадры решают все, и что история России снова и снова возвращает нас к вопросу о цене порядка.
ИтогВ этом видео прошлое используется как зеркало для настоящего. Иосифо-Волоцкий монастырь, студенческая практика, Малюта Скуратов, опричнина, безопасность президента, полномочия силовых структур — все это складывается в одну линию: государство выживает через отбор, дисциплину и контроль. Но здесь стоит сохранить трезвость. История действительно учит, что без порядка большие страны разваливаются. Однако она не менее ясно учит и другому: порядок, построенный только на страхе и селекции «удобных», со временем начинает разрушать живую ткань общества. И потому самый трудный вопрос не в том, нужна ли стабильность, а в том, какой ценой она достигается и что именно она стабилизирует — жизнь или лишь механизм власти. И, может быть, главный вопрос после такой беседы звучит так: если эффективность отбора можно доказать, то можно ли так же убедительно доказать его человеческую правоту — или истина государства и истина человека здесь изначально расходятся?