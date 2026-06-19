Почему “Проект “Конец света” плох и хорош: фильм, книги, логика и залет Гослинга
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео автор резко критикует фильм «Проект Конец света» с Райаном Гослингом, который в оригинале называется Project Hail Mary. - Главная претензия: картину подают как твердую научную фантастику, но, по мнению автора, она ей не соответствует. - Автор ожидал высокого уровня научной достоверности, потому что фильм связан с именем Энди Вейера, известного по «Марсианину». - Райан Гослинг, по мнению автора, хорошо попал в образ школьного учителя-физика: мягкого, не героического, несколько нелепого человека. - Основной конфликт фильма — угроза Земле от неких астрофагов, микроорганизмов, «пожирающих» энергию звезд. - Автор считает эту идею физически неубедительной: - микроорганизмы из воды не могли бы существовать рядом со звездой; - их бы сдуло солнечным ветром; - не объяснено, как они аккумулируют гигантскую энергию; - неясно, как они совершают межзвездные перелеты. - Отдельная претензия — линия с инопланетянином Рокки: - автор считает нелогичным, что развитая космическая цивилизация якобы не знала о радиации; - для цивилизации, освоившей космос, это выглядит неправдоподобно. - Критикуется изображение гравитации на корабле: - не объяснен механизм искусственной гравитации; - сцены с вращением кораблей и переходом между ними, по мнению автора, противоречат физике; - игнорируются эффекты вроде силы Кориолиса. - Автор считает, что фильм перегружен флэшбеками, музыкальными вставками и «водой». - По его мнению, картина не может определиться с жанром: - то survival, - то космическая НФ, - то семейная драма, - то почти сентиментальная история дружбы. - Отношения Гослинга и Рокки автор признает эмоционально работающими, но считает, что фильм обесценивает драматические сцены, например, мнимую жертву Рокки. - Финал, где герой остается у инопланетян и учит их детей физике, показался автору слабо оправданным и драматически недостаточно сильным. - Дополнительная претензия — проблемы с масштабом времени: - межзвездной полет должен был сильнее сказаться на времени на Земле; - показанная ситуация на Земле кажется недостаточно катастрофичной для заявленной угрозы. - Итоговая позиция автора: фильм можно смотреть как развлекательную фантастику, но как твердую НФ он, по его мнению, проваливается.
Подробный выводВ данной лекции разбирается не просто отдельный фильм, а более широкий культурный феномен: как современное кино использует оболочку научной фантастики, но часто подменяет научную логику эмоциональной удобностью и сценарной ловкостью.
Что автору в фильме кажется хорошимЕсли отделить раздражение от сути, у автора есть несколько скрытых признаний в адрес картины. - Гослинг на месте. Он не играет сверхчеловека, не строит из себя бронзового героя, а изображает человека случайного, не вполне собранного, немного комичного. И это, в каком-то смысле, честно. Не всякий спаситель мира обязан выглядеть как полководец. Иногда история строится на слабом человеке, которого обстоятельства вытаскивают в большую роль. - Связь с инопланетянином работает эмоционально. При всех претензиях к физике и драматургии, сама идея контакта двух существ, которые из разных миров пытаются научиться понимать друг друга, — сильная. Это старая и глубокая тема НФ: не только «как устроен космос», но и можно ли преодолеть радикальную инаковость. - Фильм цепляет ожиданием большой научной идеи. Даже если, по мнению автора, ожидание не оправдано, важно то, что картина вообще заставляет зрителя думать о звездах, энергии, межзвездных перелетах, биологии и времени. Это уже лучше, чем пустая визуальная аттракционность без всякой интеллектуальной амбиции. То есть фильм «хорош» не потому, что безупречен, а потому что пытается быть чем-то большим, чем просто приключением. И иногда сама попытка уже ценна.
Почему автор считает фильм плохимЗдесь центральная мысль проста: автор чувствует себя обманутым в жанровом обещании. Когда зрителю говорят «твердая научная фантастика», он ожидает не полного отсутствия допущений — это невозможно, — а уважения к внутренней логике мира. Научная фантастика всегда строится на одном-двух смелых предположениях, но затем обязана быть строгой в остальном. Иначе это уже не hard sci-fi, а сказка в научном декоре. Именно это, по мнению автора, и происходит: - астрофаги устроены нелепо; - космическая техника работает по принципу «как надо сюжету»; - инопланетная цивилизация ведет себя неправдоподобно; - физика пространства, движения, времени и выживания используется выборочно; - напряжение подменяется музыкальными и эмоциональными вставками. Иными словами, фильм, как считает автор, берет авторитет науки напрокат, но платит не научной дисциплиной, а зрительским комфортом.
Более глубокий смысл критикиЕсли смотреть шире, эта претензия касается не только кино. Люди вообще часто любят не реальность, а ее идеализированный образ. В отношениях — любим не человека, а свою проекцию. В истории — любим миф о прошлом. В фантастике — любим не науку, а ощущение умности. Автор видео болезненно реагирует именно на это: фильм, по его ощущению, продает иллюзию научности, а не саму научность. Это почти философский конфликт между формой истины и впечатлением истины. Ведь зрителю часто достаточно, чтобы в кадре звучали слова «астрофаг», «радиация», «скорость света», «эволюция», «межзвездный полет». Как в религиозной или политической риторике иногда достаточно правильных символов, чтобы создать эффект глубины, даже если за ними нет содержания. В этом смысле автор выступает против своего рода псевдонаучного китча.
Но справедлива ли такая критика полностью?Не совсем. Потому что кино — это не учебник физики. У него другая задача: создать переживание, а не только доказать формулы. Иногда художественная правда сильнее инженерной. Например, если история о дружбе, страхе, одиночестве и ответственности работает, зритель готов простить многое. Тут возникает интересное противоречие. Автор требует от фильма строгости, но сам признает ценность эмоциональных элементов — контакта с Рокки, человеческой уязвимости героя, темы жертвы. Значит, проблема не в том, что в фильме есть эмоции, а в том, что, по его мнению, эмоции куплены слишком дешево — за счет нарушения логики. Это важная мысль. Искусство может быть условным, но должно быть честным в собственной условности. Если ты сказка — будь сказкой. Если ты притворяешься строгой НФ — соответствуй.
Что можно вынести из этой беседы1. Фильм, вероятно, стоит воспринимать не как hard sci-fi, а как приключенческую фантастику с гуманистическим центром. 2. Главная его сила — не наука, а контакт, дружба и личностная трансформация. 3. Главная его слабость — несоответствие между заявленной научностью и тем, как свободно он обращается с физикой и логикой. 4. Райан Гослинг в такой истории работает лучше, чем могло показаться: он играет не титана, а обычного человека, и в этом есть своя правда. 5. Название, жанр, музыка и драматургия, по мнению автора, создают ощущение внутренней нецельности: как будто фильм хочет понравиться всем сразу и потому теряет строгость.
ИтогВ этом видео фильм оценивается как одновременно плохой и хороший: хороший — как эмоционально смотрибельная космическая история о дружбе и спасении; плохой — как произведение, претендующее на научную состоятельность, но, по мнению автора, слишком часто нарушающее базовую логику мира. И здесь возникает почти философский вопрос: что для нас важнее в фантастике — научная честность или эмоциональная убедительность, и можно ли считать историю истинной, если она верна сердцу, но не верна физике?