ПОБЕДА ИРАНА ОТКРЫЛА РОССИИ ПУТЬ К ИНДИЙСКОМУ ОКЕАНУ — ПОЛИТОЛОГ | Руслан Сафаров и Игорь Шишкин
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Политолог Руслан Сафаров и Игорь Шишкин разбирают что изменилось после того как Иран устоял. Главное для России — коридор Север-Юг и выход к Индийскому океану который годами блокировался. Закавказье это геополитическое горлышко Евразии и США уже заходят туда через коридор Трампа с американскими ЧВК у иранских границ. Армения Азербайджан Грузия и Турция все одновременно становятся точками борьбы за маршруты. Отдельно о Центральной Азии: если Россия потеряет русский язык и образовательное влияние элиты Казахстана Узбекистана и Туркменистана вырастут прозападными — и это важнее нефтяных договоров.
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0:00 — Введение
0:49 — что победа Ирана меняет для России
5:02 — Иран как ворота к Индийскому океану
10:15 — Закавказье как геополитическое горлышко
20:29 — коридор Трампа и заход США
30:49 — американские ЧВК у границ Ирана
41:48 — уран газ и стратегические ресурсы Центральной Азии
1:05:13 — русский язык и борьба за элиты региона
#Шишкин #Сафаров #Иран #Россия #Кавказ #СеверЮг #ЦентральнаяАзия #Армения #Казахстан #Аналитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе победа Ирана трактуется не как формальный триумф, а как факт его устойчивости: США и Израиль не добились стратегического слома Тегерана. - Для России в краткосрочной перспективе это несет минус по нефтяным ценам: снижение котировок ухудшает положение экспортных отраслей. - В средне- и долгосрочной перспективе главный плюс — укрепление Ирана как транспортного и геоэкономического узла, открывающего России путь к региону Индийского океана. - Устойчивый Иран рассматривается как ворота для коридора “Север—Юг”, а значит — как шанс расширить российский экспорт не только сырья, но и продукции промышленности, АПК, машиностроения. - Победа Ирана ослабляет образ США как безусловного гаранта безопасности на Ближнем Востоке и повышает значение многовекторности для монархий Залива. - Это потенциально усиливает позиции России, Китая и Индии в регионе, а также расширяет пространство для маневра стран БРИКС. - Ключевой геополитический узел — Закавказье, поскольку это “бутылочное горлышко” направлений и с севера на юг, и с востока на запад. - Наиболее удобный маршрут к Ирану и далее к Индийскому океану для России проходит через Азербайджан. - За влияние на Кавказе и в Прикаспии идет борьба между региональными игроками и внешними силами: Россией, Турцией, Ираном, США, ЕС, Великобританией, Китаем. - США, по логике собеседника, пытаются встроиться в регион через идею контроля над так называемым Зангезурским/Мегринским коридором, что угрожает интересам России и Ирана. - Европейцы, по оценке спикера, стремятся использовать Кавказ и Среднюю Азию как часть альтернативных маршрутов для поставок редкоземельных металлов, урана, газа и транзита в обход России. - На Кавказе наиболее рациональной моделью назван формат “3+3”: Россия, Турция, Иран + Армения, Азербайджан, Грузия. - Главная задача России в Закавказье — стабильный мир без новой войны, потому что хаос перекрывает стратегические коридоры. - Армения, Азербайджан и Грузия стоят перед выбором: быть перекрестком торговли или передовым рубежом чужого конфликта. - Грузия в беседе показана как пример более осторожной линии, отказавшейся от логики “второго фронта”. - Иран после войны, по мнению спикера, будет особенно чувствителен к любым попыткам внешнего военного присутствия у своих северных границ. - Центральная Азия рассматривается как еще более важный долгосрочный регион для России: это рынки, ресурсы, логистика и стратегическое подбрюшье. - Особое значение имеют Казахстан, Узбекистан и Туркменистан — в контексте газа, урана, транспортных маршрутов и конкуренции великих держав. - Россия сохраняет сильные позиции через атомную энергетику, особенно через проекты “Росатома”. - Большой риск для России — проигрыш в борьбе за элиты, образование, русский язык и гуманитарное влияние. - Еще один риск — хаотичная миграционная политика, которую внешние силы могут использовать для стравливания России и народов Центральной Азии. - Общий тезис беседы: если Россия не будет системно работать в постсоветском пространстве, вакуум быстро займут не дружественные ей силы.
Подробный выводВ этом видео проводится довольно цельная мысль: устоявший Иран — это не просто локальный результат ближневосточной войны, а событие, меняющее логистическую и силовую геометрию всей Евразии. И именно в этом контексте рассматриваются интересы России.
1. Главная идея: Иран как опорный узел ЕвразииЕсли убрать публицистическую оболочку, центральный тезис беседы такой: Россия заинтересована не столько в “победе Ирана” как символе, сколько в сохранении Ирана как дееспособного, суверенного и несломленного государства. Почему это важно? Потому что Иран — это: - выход к Индийскому океану; - опора транспортного коридора “Север—Юг”; - мост между Россией, Кавказом, Центральной Азией, Индией и частью арабского мира; - потенциальная развязка для огромных товарных потоков. Здесь любопытна сама логика: в геополитике транспортная артерия — это почти то же самое, что нервная система в организме. Если узлы разорваны, тело формально живо, но действует судорожно. Устойчивый Иран в этой модели — это не “союзник по идеологии”, а функциональный канал доступа к южным рынкам и морям.
2. Краткосрочный минус и долгосрочный плюсСпикер не идеализирует ситуацию и признает очевидный краткосрочный минус: если военная эскалация затухает, нефть дешевеет, а для России это неприятно. Это важный момент. Он отрезвляет разговор. Потому что слишком часто геополитика обсуждается как чистая шахматная партия, где забывают про бухгалтерию. А реальность всегда двойственна: стратегически полезное решение может тактически ударить по доходам, и наоборот. Но в долгую, по мысли собеседника, выигрыш от сохранения Ирана гораздо больше: - появляются новые маршруты; - укрепляется транзит; - открываются рынки; - ослабевает монополия США на безопасность в регионе; - расширяется поле для координации России с Ираном, Китаем, Индией и арабскими странами.
3. Кавказ как “бутылочное горлышко” историиОдин из самых сильных фрагментов беседы — объяснение значения Закавказья. Сказано по сути верно: маленькие регионы иногда имеют непропорционально большое значение, потому что через них проходят большие потоки. Кавказ здесь описан как узкое место: - для движения России к Ирану и Индийскому океану; - для движения Китая и Центральной Азии в сторону Европы; - для борьбы за контроль над сухопутными маршрутами Евразии. Это напоминает старую истину истории: небольшие пространства часто определяют судьбу больших империй. Проливы, перевалы, пустынные коридоры, прибрежные города — именно в них большие идеи упираются в географию. География, как ни странно, намного менее идеологична, чем люди. Ее трудно переубедить. Отсюда и напряжение вокруг Армении, Азербайджана, Грузии, Зангезурского коридора и каспийских маршрутов. Кто контролирует логистику — тот влияет не только на торговлю, но и на архитектуру зависимости.
4. Почему США и ЕС так важны в этом сюжетеБеседа исходит из предпосылки, что США и ЕС стремятся не просто участвовать в региональной политике, а не допустить самостоятельной евразийской сборки. Это мысль спорная в нюансах, но логичная как геополитическая гипотеза. Морская держава действительно заинтересована в том, чтобы континентальные центры силы: - не срослись в единое пространство, - не выстроили устойчивые сухопутные коридоры, - не сделали транзит независимым от морского контроля и западной финансовой инфраструктуры. Отсюда и особое внимание к Кавказу, Каспию, Центральной Азии, Ирану, а также к любым маршрутам, которые обходят привычный западный контур. Спикер фактически утверждает: борьба идет не за территорию как таковую, а за режимы прохода, правила доступа и политическое сопровождение торговли. Это очень современный взгляд. В XXI веке завоевывают не всегда танком; часто завоевывают: - кредитом, - страхованием, - трубой, - элитой, - университетом, - стандартом, - частной военной компанией, - “миротворческой” схемой управления коридором.
5. Многовекторность как неизбежностьИнтересен тезис о том, что после неудачи США в принуждении Ирана к капитуляции Ближний Восток и прилегающие регионы могут стать более многовекторными. Здесь есть тонкий момент. Многовекторность часто ругают, когда она направлена против тебя, и приветствуют, когда она ослабляет твоего соперника. Это вообще свойство политики: одни и те же действия получают разную моральную оценку в зависимости от точки наблюдения. Но по сути сказано важное: если американский “зонтик” больше не кажется безусловно надежным, страны региона начинают диверсифицировать связи. Это дает пространство для: - России, - Китая, - Индии, - Ирана, - Турции, - арабских монархий. И здесь не стоит впадать в романтику. Многовекторность — это не дружба и не ценностное пробуждение. Это просто взрослая реакция элит на нестабильный мир: не складывать все яйца в одну корзину.
6. Очень сильный блок — про Центральную АзиюНаиболее содержательной частью беседы мне кажется именно анализ Центральной Азии. Здесь разговор выходит за пределы лозунгов и становится действительно объемным. Основные идеи: - Центральная Азия — это не периферия, а центр Евразии. - Это территория, где пересекаются интересы России, Китая, Турции, США, Британии, Индии, стран Залива. - Это рынок, ресурсная база, логистический узел и зона безопасности для России. - Потеря влияния здесь означает не абстрактную неудачу, а реальные риски на длинной южной границе. Особенно точен тезис про пустоту: геополитика не терпит вакуума. Если ты “уходишь”, это не значит, что место остается нейтральным. Это значит, что там сядет кто-то другой. Этот тезис кажется почти банальным, но он жизненно важен. Люди часто мыслят так, будто можно “не вмешиваться” и тем самым сохранить чистоту рук. Но история показывает: если ты не участвуешь в формировании среды, среда будет сформирована без тебя — и, скорее всего, против тебя.
7. Не только трубы, но и образованиеСамая глубокая часть вывода спикера — не про нефть и не про дороги, а про борьбу за элиты. Это, пожалуй, важнее всего. Потому что труба может работать десятилетиями, но решение о том, куда ее повернуть, принимают люди, воспитанные в конкретной интеллектуальной среде. Если будущие чиновники, аналитики, бизнесмены и силовики Центральной Азии и Кавказа: - учатся в британских и американских вузах, - усваивают их политический язык, - формируют там сети знакомств, - мыслят в этих категориях, то формально страна может сохранять дружескую риторику к России, но стратегически дрейфовать совсем в другую сторону. Это похоже на нейросеть: результаты зависят не только от текущего запроса, но и от того, на каком датасете она обучалась. Государственные элиты — такие же системы обучения. Их решения потом выглядят “естественными”, хотя на самом деле они являются следствием долгой предварительной настройки. Отсюда вывод спикера: Россия должна бороться за: - русский язык, - образовательное присутствие, - гуманитарные контакты, - сильные дипломатические кадры, - понятную и уважительную работу с соседями. Это звучит не так эффектно, как разговоры о коридорах и базах, но именно это часто решает судьбу коридоров и баз.
8. Тонкий и болезненный вопрос — миграцияСпикер отдельно выделяет миграционную тему и делает важную оговорку: хаотичная миграция — реальная проблема, но ее легко превращают в инструмент взаимного озлобления. Это зрелая мысль. Потому что есть две крайности: - либо отрицать проблему; - либо превращать ее в тотальную демонизацию целых народов. Обе позиции выгодны тем, кто хочет поссорить Россию с Центральной Азией. В этом смысле миграция становится не просто социальной темой, а инструментом гибридного давления. Здесь вывод практичен: нужна не истерика, а внятная, прозрачная, управляемая система: - кто приезжает, - на каких основаниях, - где работает, - на какой срок, - кто несет ответственность. То есть вместо эмоционального реагирования предлагается рациональная архитектура. Это вообще одна из сквозных линий беседы: не идеология ради идеологии, а упорядочивание пространства.
9. Сильные стороны беседыУ данного разговора есть несколько заметных достоинств: - широкий евразийский масштаб анализа; - связка войны на Ближнем Востоке с Кавказом, Каспием, Центральной Азией и Индийским океаном; - внимание к логистике как к основе политики; - понимание, что борьба идет не только за территории, но и за коридоры, элиты, язык, образование и интерпретацию безопасности; - признание, что для России проблема не сводится к военной силе — нужен еще и культурно-институциональный ресурс. Иными словами, в беседе просматривается здравая мысль: империи рушатся не только от поражений на фронте, но и от потери способности связывать пространство смыслом, выгодой и управлением.
10. Слабые места и ограниченияПри этом в разговоре есть и уязвимости. - Некоторые оценки подаются слишком уверенно там, где фактов пока недостаточно. - Победа Ирана скорее интерпретационная, чем юридически или стратегически окончательно оформленная реальность. - Позиции стран региона могут быть куда более прагматичными и переменчивыми, чем предполагает схема “либо с нами, либо с ними”. - Не до конца раскрыт вопрос, насколько сама Россия сегодня институционально готова к такой большой и тонкой игре. - Есть риск недооценки субъектности малых и средних государств: они не просто объекты чужой борьбы, они часто весьма искусно играют на противоречиях крупных сил. Но это, скорее, не опровержение, а напоминание: геополитическая картина всегда соблазняет нас простотой, хотя реальность обычно грязнее, дробнее и противоречивее.
11. Общий смыслЕсли собрать все воедино, вывод беседы можно сформулировать так: Устойчивость Ирана увеличивает шансы России на южный геоэкономический прорыв, но реализовать этот шанс можно только при условии системной работы на Кавказе, в Прикаспии и Центральной Азии — не только через торговлю и безопасность, но и через язык, образование, элиты и инфраструктуру. Иначе получится типичная историческая иллюзия: дверь вроде открыта, но пройти в нее некому, нечем и не с кем. В этом есть почти философский парадокс. Победа соседа сама по себе еще не твоя победа. Она лишь создает возможность. А возможность — это самая коварная форма реальности: она вдохновляет, но ничего не гарантирует. Так что главный практический вывод здесь не в том, что “Иран победил, значит России хорошо”, а в том, что: - у России появляется окно возможностей; - это окно открывается в очень турбулентной среде; - воспользоваться им можно только через длинную, сложную, дисциплинированную работу. И, возможно, самый важный вопрос после этой беседы звучит так: способны ли государства видеть в геополитических шансах не повод для самоуспокоения, а требование к внутренней зрелости — или мы снова склонны путать открытую дорогу с уже пройденным путем?