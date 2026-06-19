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Политолог Руслан Сафаров и Игорь Шишкин разбирают что изменилось после того как Иран устоял. Главное для России — коридор Север-Юг и выход к Индийскому океану который годами блокировался. Закавказье это геополитическое горлышко Евразии и США уже заходят туда через коридор Трампа с американскими ЧВК у иранских границ. Армения Азербайджан Грузия и Турция все одновременно становятся точками борьбы за маршруты. Отдельно о Центральной Азии: если Россия потеряет русский язык и образовательное влияние элиты Казахстана Узбекистана и Туркменистана вырастут прозападными — и это важнее нефтяных договоров.

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0:00 — Введение

0:49 — что победа Ирана меняет для России

5:02 — Иран как ворота к Индийскому океану

10:15 — Закавказье как геополитическое горлышко

20:29 — коридор Трампа и заход США

30:49 — американские ЧВК у границ Ирана

41:48 — уран газ и стратегические ресурсы Центральной Азии

1:05:13 — русский язык и борьба за элиты региона

#Шишкин #Сафаров #Иран #Россия #Кавказ #СеверЮг #ЦентральнаяАзия #Армения #Казахстан #Аналитика