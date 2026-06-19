Как Пётр Великий за 30 лет превратил полуазиатскую страну в европейскую державу? Почему он интересовал Лейбница и Ньютона? Как строительство каналов и «государевых дорог» изменило экономику России? И чем он изменил самосознание своих приближённых?

В своём выступлении на фестивале в Набережных Челнах Борис Кипнис рассказал о преобразованиях Петра Великого — от реформы алфавита и введения кофе до создания флота и образования.

В этом видео:

— «Окно в Европу»: как Пётр открыл Россию миру

— Образование и наука: создание первых учебников и школ

— Транспортные коммуникации: строительство каналов, шлюзов и дорог

— Промышленность: мануфактуры, корабельные рощи и флот

— Наследие: что осталось после Петра и как это определило будущее России

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#ПётрВеликий #РеформыПетра #ИсторияРоссии