Кто был первым немецким военнопленным, захваченным в Великую Отечественную войну? Долгое время считалось, что им стал ефрейтор Альфред Лисков, перебежавший к советским войскам накануне войны. Но кого первым взяли в плен непосредственно в ходе боёв?

В этом выпуске «Цифровой истории» рассказываем о первом документально подтверждённом военнопленном Великой Отечественной войны и о том, как его захват раскрыл советской разведке планы противника.

В этом видео:

— Оперативная сводка №1: что писал Генштаб о пленном в первый день войны

— Схватка: почему немецкий разведчик начал стрелять и как его обезвредили

— Важность показаний: первая информация о группировке войск, которую получила советская разведка

— Путаница в документах: почему дивизию называли то 9-й, то «Северной», и что пошло не так

— Хронология: почему именно этот пленный — первый по документам

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#ВеликаяОтечественнаяВойна #22июня1941 #ВеликаяОтечественная