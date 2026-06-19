Первый пленный Великой Отечественной / Владимир Нагирняк и Евгений Мироничев
Кто был первым немецким военнопленным, захваченным в Великую Отечественную войну? Долгое время считалось, что им стал ефрейтор Альфред Лисков, перебежавший к советским войскам накануне войны. Но кого первым взяли в плен непосредственно в ходе боёв?
В этом выпуске «Цифровой истории» рассказываем о первом документально подтверждённом военнопленном Великой Отечественной войны и о том, как его захват раскрыл советской разведке планы противника.
В этом видео:
— Оперативная сводка №1: что писал Генштаб о пленном в первый день войны
— Схватка: почему немецкий разведчик начал стрелять и как его обезвредили
— Важность показаний: первая информация о группировке войск, которую получила советская разведка
— Путаница в документах: почему дивизию называли то 9-й, то «Северной», и что пошло не так
— Хронология: почему именно этот пленный — первый по документам
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#ВеликаяОтечественнаяВойна #22июня1941 #ВеликаяОтечественная
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео рассматривается вопрос: кто был первым вражеским военнопленным, захваченным советскими войсками в бою в годы Великой Отечественной войны. - Авторы сразу уточняют важную границу смысла: речь не о добровольно сдавшемся Альфреде Лискове, а именно о пленном, захваченном в боестолкновении. - Ключевой источник — оперативная сводка №1 Генштаба Красной армии от 10:00 22 июня 1941 года за подписью Жукова, где сказано, что в районе Куолаярви взят в плен немецкий солдат. - Исследователи проследили цепочку документов сверху вниз: от Генштаба к Северному фронту, 14-й армии, 42-му стрелковому корпусу и 122-й стрелковой дивизии. - В документах обнаружилась путаница: пленного относили то к 9-й пехотной дивизии, то к 9-й моторизованной, то к полку СС. - Сопоставление с немецкими материалами показало, что речь шла не о 9-й дивизии Вермахта, а о военнослужащем дивизии СС “Норд”, вероятно Иоганне Касике / Косике. - Он был захвачен в ночь на 22 июня пограничным нарядом: лейтенантом Василием Поливановым и пограничником Михаилом Санниковым. - При задержании немецкий военнослужащий открыл огонь, был ранен ответным выстрелом и затем взят живым. - После оказания помощи его допросили, и он дал ценные сведения о группировке противника, составе дивизии СС, подготовке наступления и участии Финляндии в войне. - Авторы подчеркивают: это, вероятно, первый документально зафиксированный военнопленный, взятый в бою, а не первый в абсолютном метафизическом смысле — такую “абсолютную первость” установить почти невозможно. - Дополнительно в лекции проводится важная мысль: война фактически началась раньше 4 утра 22 июня, в том числе с немецких минных постановок на Балтике. - Следовательно, захваченный в Куолаярви военнослужащий уже может считаться именно военнопленным, а не просто нарушителем границы.
Подробный выводВ данной лекции показан очень характерный для настоящей исторической работы путь: не от красивой легенды к ее повторению, а от легенды — к сомнению, от сомнения — к документу, и уже от документа — к более осторожной, но зато более прочной истине. Главная ценность этого исследования даже не только в самом имени первого пленного. Ценность в методе. Авторы не утверждают невозможного — что они нашли “абсолютно первого человека на всей линии фронта с точностью до секунды”. Они формулируют куда честнее и сильнее: найден первый документально подтвержденный пленный, захваченный в бою, зафиксированный в советских оперативных документах. Это важное различие. История вообще редко любит абсолюты; чаще она дает нам не чистую математическую точку, а наиболее надежно установленный факт. И зрелость исследователя здесь проявляется именно в этой сдержанности. Особенно интересно, как один маленький эпизод раскрывает огромную картину начала войны. Казалось бы, речь идет о частном случае на далеком северном участке. Но за этим “частным” проступает многое: - неподготовленность и хаотичность отдельных соединений противника; - слабая осведомленность советской стороны о структуре войск СС в июне 1941 года; - реальная вовлеченность Финляндии в подготовку войны; - значение пленных как важнейшего источника разведданных; - и, наконец, сама природа первого дня войны — не как школьной формулы, а как сложного процесса, начавшегося раньше привычного символического часа. Здесь проявляется почти философский парадокс истории: большие события часто входят в мир не через торжественный жест, а через путаницу, ошибку, потерянного мотоциклиста, случайную тропу, короткую перестрелку в лесу. Мы любим видеть начало войны как монументальный образ — “ровно в четыре часа”. Но реальность, как это часто бывает, менее симметрична и более живая. Она начинается не только с официальных формул, а с мин в воде, с нервного движения войск, с разведки, с просчетов командования, с человеческой растерянности. История, как и психика человека, редко движется по идеально прямой линии: внешне мы видим дату и час, а внутри уже давно идет процесс. Важно и то, что лекция разрушает привычную идеализацию исторической памяти. Мы нередко цепляемся за удобный символ — например, за фигуру Лискова как “первого пленного”. Но в действительности Лисков был перебежчиком, а не пленным, захваченным в бою. Это не делает его фигуру незначимой, но меняет категорию. А категории в истории важны. Иначе память начинает жить не реальностью, а красивым, но неточным образом. В этом смысле беседа напоминает: уважение к прошлому начинается не с пафоса, а с точности. Отдельно стоит отметить северный театр войны. Обычно массовое сознание сосредоточено на Бресте, Минске, Киеве, Прибалтике. Это естественно: там были главные удары, огромные окружения, катастрофы первых недель. Но здесь внимание переносится в советское Заполярье — пространство, которое часто остается на периферии исторического воображения. И это тоже важный урок. Реальность войны была цельной: ее ткань состояла не только из центральных сражений, но и из таких “краевых” эпизодов, где тоже решались вопросы стратегии, разведки, снабжения и времени. Любопытен и психологический момент. Немецкий военнослужащий, которого сочли “надежным солдатом”, на допросах выдал весьма значительные сведения. Это напоминает, насколько хрупки военные конструкции, когда сталкиваются с болью, страхом, внезапностью и распадом привычного порядка. Идеологические машины любят образ “железного человека”, но реальный человек почти всегда сложнее. На войне особенно быстро обнажается различие между мифом о стойкости и фактическим состоянием личности. В более широком смысле лекция говорит о том, что истина в истории всегда собирается из фрагментов, часто противоречивых. Советские документы путались в номерах дивизий. Немецкие документы давали свои формулировки. Поздние воспоминания обрастали легендами. Газетный текст добавлял публицистическую драматизацию. И только сопоставление разных пластов дает не идеальную, но рабочую картину. Это очень похоже и на то, как человек пытается понять самого себя: отдельная память ненадежна, эмоция искажает, легенда удобна, но более честное понимание появляется только при сравнении разных свидетельств внутренней и внешней реальности.
Итог по сути лекцииМожно сформулировать вывод так: - первым документально зафиксированным военнопленным Великой Отечественной войны, захваченным советской стороной в бою, был, вероятнее всего, военнослужащий дивизии СС “Норд” Иоганн Касик/Косик; - он был взят в плен в районе Куолаярви в ночь на 22 июня 1941 года; - его захват зафиксирован в цепочке советских документов вплоть до сводки Генштаба; - этот пленный дал важные разведывательные сведения о противнике; - данный эпизод показывает, что реальное начало войны и реальные первые столкновения были сложнее и многослойнее, чем привычные школьные формулы. Это хорошее напоминание: история начинается там, где мы перестаем поклоняться символу и начинаем внимательно смотреть в документ. Но если даже документ требует толкования, то где в таком случае проходит граница между установленным фактом и той правдой, которую мы лишь временно считаем наиболее убедительной?