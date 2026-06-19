О живучести
О живучести
Полностью согласен. Термин, кстати из словаря вооружениий, военной и специальной техники (ВВСТ). Там есть еще один термин, рядом стоящий — ремонтопригодность. Теперь оба термина в полной мере подходят к нашему анализу способности тыловых стратегических объектов выдерживать комбинированные удары врага.
Живу на Земле больше шести десятилетий и не перестаю удивляться беспечности некоторых наших управленцев. Говорил же: стройте трубопроводы с бензином и дизелем! Советский Союз именно благодаря усилиям трубопроводных войск, за несколько месяцев протянувших две нитки трубы по 1,5 тысячи км, обеспечил поддержание своего мощного контингента в Афганистане. Год назад же говорил, писал. Они собирались, что-то обсуждали. Где труба? Нет трубы! Весь пар в эту виртуальную трубу ушел. И это несмотря на поддержку идеи Верховным. Всё заболтали.
Говорил же: война надолго, закапывайте в землю и заливайте бетоном все наиважнейшие трансформаторы, подстанции и прочее электрохозяйство! Мы в амурской тайге, строя космодром Восточный, несмотря на визг ублюдков-либералов, продажных блогеров и яростное сопротивление высокопоставленного ворья, построили целые подземные города. Под одним только стартовым комплексом “Ангара” — 9 км технологических тоннелей, где транспорт ездить может, и командный пункт аж до мантии Земли, способный выдержать ядерный удар. А здесь за это время нельзя было подвергаемые воздушному нападению энергообъекты “прикопать” и закрыть надежным колпаком? Можно. Так почему не сделали? Плечами пожимают.
К одному известному олигарху обратился по просьбе военных: дай денег на закупку антидроновых ружей на бойцов на переднем крае! Эта обезьяна денег не дала, зато купила нужные нам ружья и вооружила этими пукалками охрану своего промышленного объекта. На них “лютые” валятся с неба, а они на них пукалки наводят, не понимая, что эти ружья годятся лишь на ЛБС и лишь против ФПВ. В итоге промышленный объект этой обезьяны сожгли.
В общем, всё как в том анекдоте: “Теоретически мы с тобой миллионеры, а практически живем с двумя б… и одним старым п…”. Поэтому живучесть, ремонтопригодность и пр. — это всё правильно, но пока наших людей жаренный петух в ж… не клюнет, ничего они делать не будут. Ибо вся эта собственность и звания им слишком легко в своё время достались. Не по Сенькам шапки оказались. Нет у них мудрости ошибок и шишек прошлых неудач. Баловни судьбы.
Решения надо принимать вовремя. Выражение “рано или поздно” работает только тогда, когда не слишком поздно. Людей беспечных, боящихся ответственности, потерявших нить диалога с реальностью надо менять, прощаться с ними без сожаления. Враг у нас креативный, изобретательный и ни в чем не нуждающийся при таких богатых недругах России. Победить его можно тогда, когда мы начнем просчитывать его шаги и заранее готовить свои контрдоводы. Это не так сложно. Надо просто выдвигать на важные позиции умных и решительных людей.
В армии нашей я таких много встретил. Среди новых чиновников-администраторов на воссоединенных землях — есть такие люди. В центральной власти умных и решительных — много. Это и есть основа нашей живучести и основание надежды, что с такой командой поможем Верховному справиться с врагом. Да и нет у нас иного пути. Надо просто собраться и дать неприятелю решительную “зуботычину”. Как у нас говорят: “в ответ на!”.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор использует термин «живучесть» в военно-техническом смысле: как способность стратегических тыловых объектов сохранять функционирование под ударами. - Рядом ставится понятие «ремонтопригодность»: важно не только выдержать удар, но и быстро восстановиться. - Главная претензия автора — беспечность и управленческая инерция: необходимые меры обсуждаются, но не реализуются вовремя. - В качестве примеров предлагаются: - строительство топливных трубопроводов; - защита энергообъектов: заглубление, бетонные укрытия, инженерное усиление; - заранее подготовленная инфраструктура, а не реакция постфактум. - Автор противопоставляет практиков и формальных управленцев: первые понимают цену времени и реальности, вторые склонны к разговорам вместо действий. - Критике подвергается и неадекватное распределение ресурсов: решения принимаются в логике частной выгоды, а не реальной угрозы. - Основной вывод автора: для повышения живучести нужны своевременные решения, ответственность, прогнозирование действий противника и назначение компетентных людей. - При этом в тексте есть и нотка надежды: автор считает, что умные и решительные люди в системе есть, и именно они могут стать опорой устойчивости.
Подробный выводТекст — это не просто эмоциональная реплика о военной или административной неэффективности. По сути, он о разрыве между знанием и действием. Это вообще одна из самых живучих проблем человеческих систем: мы часто не страдаем от нехватки информации, мы страдаем от неспособности вовремя перевести понимание в организационную волю. Если смотреть глубже, автор говорит о двух уровнях живучести.
1. Техническая живучестьЭто уровень инфраструктуры: трубы, подстанции, трансформаторы, укрытия, инженерная защита, логистика, резервирование. Здесь мысль проста и очень практична: объект не должен быть хрупким. В современном конфликте недостаточно просто иметь ресурс — нужно, чтобы этот ресурс было трудно вывести из строя, а если вывели — чтобы его можно было быстро восстановить. Это почти инженерная философия: не надеяться на «авось», а проектировать систему под удар. В этом смысле «живучесть» близка к тому, что в гражданских дисциплинах называют устойчивостью системы, а в IT — fault tolerance и resilience. Хорошая система — не та, которая никогда не ломается, а та, которая не рассыпается полностью от одной точки отказа. Военная инфраструктура, энергетика, транспорт, связь — всё это должно строиться по логике избыточности, дублирования и быстрой починки.
2. Психологическая и управленческая живучестьНо технический слой в тексте — только поверхность. Настоящая боль автора связана с людьми. Он фактически утверждает: проблема не в отсутствии возможностей, а в отсутствии зрелости у части управленцев. Здесь текст становится почти философским. Автор видит типаж человека, который: - получил статус без достаточной внутренней школы; - избегает ответственности; - живет в иллюзии, что время ещё есть; - подменяет реальность совещаниями, отчетами и риторикой. Это очень точное наблюдение не только для войны, но и вообще для любой бюрократической системы. Беспечность часто питается не глупостью как таковой, а оторванностью от последствий. Пока удар не пришел лично в твою зону комфорта, реальность кажется абстракцией. Но реальность, как физика, не спорит и не уговаривает — она просто предъявляет счет. В этом смысле автор критикует не просто отдельных людей, а психологию позднего реагирования. А это уже универсальная тема. Люди нередко начинают действовать только тогда, когда проблема стала очевидной, хотя настоящая эффективность проявляется именно в способности действовать до того, как угроза материализовалась.
Идея, которая звучит между строкТекст пронизан очень русской, но и в целом человеческой драмой: почему очевидные вещи становятся возможными только после катастрофы? Это вопрос не только к армии или государству. Так происходит и в отношениях, и в здоровье, и в карьере. Пока система держится, человек идеализирует ее прочность. Он любит не реальность, а образ стабильности. А потом оказывается, что устойчивость была мнимой. Здесь можно провести важную аналогию: как в психике человека есть вытеснение тревоги, так и в институтах есть вытеснение риска. Организм не хочет жить в постоянном стрессе, и потому создает успокаивающий нарратив: «обойдется», «не сейчас», «еще успеем». Но именно это и делает систему уязвимой. Живучесть начинается там, где мы перестаем поклоняться идеальному образу порядка и начинаем честно работать с реальной хрупкостью.
Сильная сторона текстаСильная сторона этого высказывания — его прагматизм. Автор не уходит в абстракции. Он говорит о конкретных мерах: прокладка труб, укрытие объектов, защита критической инфраструктуры, кадровые решения. Это не пустое возмущение, а возмущение, привязанное к инженерной и организационной логике. Кроме того, текст подчеркивает важную вещь: живучесть — это не героизм после удара, а подготовка до удара. Это очень зрелая мысль. Героизм нужен, но ставка только на героизм — признак плохо устроенной системы. Сильное государство, сильная армия, сильная организация — это не те, кто постоянно спасает ситуацию подвигом, а те, кто умеет так строить процессы, чтобы подвиг требовался реже.
Ограничение текстаПри этом стоит честно сказать: авторская интонация очень эмоциональна, местами жестка и персонализирована. Это делает текст сильным как публицистику, но несколько сужает аналитическую точность. Когда гнев велик, появляется соблазн объяснить сложные системные сбои только моральной неполноценностью отдельных людей. Иногда это верно, но не всегда достаточно. На практике проблемы живучести почти всегда складываются из нескольких факторов: - бюрократической инерции; - неверной оценки угроз; - конкуренции ведомств; - экономии и краткосрочного мышления; - нехватки компетенций; - отсутствия личной ответственности за последствия. То есть зло часто не демонично, а банально: это смесь страха, некомпетентности, ленивого самоуспокоения и системы, в которой за бездействие долго не наказывают. От этого оно не становится менее опасным — наоборот, именно банальность управленческой слабости делает ее такой разрушительной.
Итоговая мысльЕсли сжать весь текст до одной формулы, она будет такой:
Живучесть — это материализованная зрелость.Там, где есть зрелость, появляются: - превентивные решения; - защита критической инфраструктуры; - резервирование; - ремонтопригодность; - адекватная кадровая политика; - понимание, что противник тоже думает и адаптируется. Там, где зрелости нет, появляются: - разговоры вместо действий; - реакция вместо подготовки; - ставка на случай; - иллюзия, что «потом разберемся». И в этом смысле текст затрагивает не только военную проблематику. Он напоминает о более общем законе жизни: реальность рано или поздно разрушает всё, что было построено на самоуспокоении. А значит, настоящая надежда связана не с лозунгами, а с людьми, которые умеют смотреть на мир без иллюзий и действовать заранее.
Сенатор Совета Федерации от исполнительной власти Запорожской области, бывший генеральный директор “Роскосмоса”, орденоносец (орден Александра Невского (2018), орден Мужества (2023), орден Республики (Приднестровье, 2017), орден «Достык» II степени (Казахстан, 2021) и другие), а мысли выражает как маргинал, вот такие “достопочтенные” у нас люди в руководстве страны, да и вопросы то глупые, как непосредственно приближенный к яйцу императора должен знать ответы на все свои восклицания, так как сам находится (находился) у “кормушки”.