О живучести

Полностью согласен. Термин, кстати из словаря вооружениий, военной и специальной техники (ВВСТ). Там есть еще один термин, рядом стоящий — ремонтопригодность. Теперь оба термина в полной мере подходят к нашему анализу способности тыловых стратегических объектов выдерживать комбинированные удары врага.

Живу на Земле больше шести десятилетий и не перестаю удивляться беспечности некоторых наших управленцев. Говорил же: стройте трубопроводы с бензином и дизелем! Советский Союз именно благодаря усилиям трубопроводных войск, за несколько месяцев протянувших две нитки трубы по 1,5 тысячи км, обеспечил поддержание своего мощного контингента в Афганистане. Год назад же говорил, писал. Они собирались, что-то обсуждали. Где труба? Нет трубы! Весь пар в эту виртуальную трубу ушел. И это несмотря на поддержку идеи Верховным. Всё заболтали.

Говорил же: война надолго, закапывайте в землю и заливайте бетоном все наиважнейшие трансформаторы, подстанции и прочее электрохозяйство! Мы в амурской тайге, строя космодром Восточный, несмотря на визг ублюдков-либералов, продажных блогеров и яростное сопротивление высокопоставленного ворья, построили целые подземные города. Под одним только стартовым комплексом “Ангара” — 9 км технологических тоннелей, где транспорт ездить может, и командный пункт аж до мантии Земли, способный выдержать ядерный удар. А здесь за это время нельзя было подвергаемые воздушному нападению энергообъекты “прикопать” и закрыть надежным колпаком? Можно. Так почему не сделали? Плечами пожимают.

К одному известному олигарху обратился по просьбе военных: дай денег на закупку антидроновых ружей на бойцов на переднем крае! Эта обезьяна денег не дала, зато купила нужные нам ружья и вооружила этими пукалками охрану своего промышленного объекта. На них “лютые” валятся с неба, а они на них пукалки наводят, не понимая, что эти ружья годятся лишь на ЛБС и лишь против ФПВ. В итоге промышленный объект этой обезьяны сожгли.

В общем, всё как в том анекдоте: “Теоретически мы с тобой миллионеры, а практически живем с двумя б… и одним старым п…”. Поэтому живучесть, ремонтопригодность и пр. — это всё правильно, но пока наших людей жаренный петух в ж… не клюнет, ничего они делать не будут. Ибо вся эта собственность и звания им слишком легко в своё время достались. Не по Сенькам шапки оказались. Нет у них мудрости ошибок и шишек прошлых неудач. Баловни судьбы.

Решения надо принимать вовремя. Выражение “рано или поздно” работает только тогда, когда не слишком поздно. Людей беспечных, боящихся ответственности, потерявших нить диалога с реальностью надо менять, прощаться с ними без сожаления. Враг у нас креативный, изобретательный и ни в чем не нуждающийся при таких богатых недругах России. Победить его можно тогда, когда мы начнем просчитывать его шаги и заранее готовить свои контрдоводы. Это не так сложно. Надо просто выдвигать на важные позиции умных и решительных людей.

В армии нашей я таких много встретил. Среди новых чиновников-администраторов на воссоединенных землях — есть такие люди. В центральной власти умных и решительных — много. Это и есть основа нашей живучести и основание надежды, что с такой командой поможем Верховному справиться с врагом. Да и нет у нас иного пути. Надо просто собраться и дать неприятелю решительную “зуботычину”. Как у нас говорят: “в ответ на!”.

Дмитрий Рогозин

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