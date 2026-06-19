Как я был монахом-буддистом целый год | Дмитрий Жуков
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Тайцы воспринимали европейского монаха с удивлением — для простых крестьян Будда это бог а не философская система. Дмитрий Жуков рассказывает как в 90-е провёл год в буддийском монастыре на границе Таиланда с Бирмой. Приём пищи до полудня, подъём до рассвета, ежедневный сбор еды у мирян, изучение пали и тайского.Жуков объясняет почему опыт оказался ценным но недостаточным: буддийское понимание личности как потока скандх принципиально расходится с европейским представлением о душе. Путь через буддизм и антропософию привёл его к христианству.
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00:00 Дмитрий Жуков о годе буддийского монашества
00:27 духовные поиски 90-х и интерес к религиям
01:19 кришнаиты, советские лагеря и первые религиозные опыты
02:20 встреча с Далай-ламой в Государственной Думе
04:01 как Жуков попал в буддийский монастырь в Таиланде
05:35 отказ от семьи, еды после полудня и обычной жизни
06:04 распорядок дня в монастыре
06:45 утренний сбор еды у мирян
07:55 как тайцы воспринимали европейского монаха
08:35 Будда как бог для простого тайского крестьянина
09:18 изучение английского, тайского, пали и дхаммы
10:57 жизнь сангхи и трудовые обязанности монахов
11:35 почему монаху нельзя выдёргивать траву
13:08 австралийский певец Сиднейской оперы и разговорная практика
13:35 лесное монашество и более строгая дисциплина
15:23 тоновый тайский язык и трудности общения
16:11 поездка на мотоцикле в монашеской одежде
17:16 возвращение в Россию и работа юристом
17:30 журнал “Волшебная гора” и эзотерический круг
18:00 Европа и Азия
18:35 буддийское понимание личности как потока скандх
19:21 путь к христианству через буддизм
20:00 антропософия как мост между буддизмом и христианством
20:31 понимание Христа и финал разговора
#ДмитрийЖуков #буддизм #христианство #Таиланд #монастырь #ДалайЛама #медитация #дхамма #пали #антропософия #ОтБуддыКоХристу #духовныйпоиск #религия #философия
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Дмитрий Жуков рассказывает, что был буддийским монахом ровно год в Таиланде, в конце 1990-х. - Его интерес к буддизму вырос из общей атмосферы 90-х: открытость к новым идеям, религиозный поиск, интерес к философии и духовным практикам. - До буддизма он и его окружение изучали разные религиозные направления, включая кришнаизм. - Важным символическим эпизодом стала его встреча с Далай-ламой в Москве. - Попадание в тайский монастырь он описывает как опыт «другой планеты»: другой уклад, язык, культура, ритм жизни. - Монашеская жизнь включала: - ранний подъем; - строгую дисциплину; - омовение холодной водой; - хождение босиком за подаянием; - питание только до полудня; - медитацию; - изучение языка и буддийского учения. - Он подчеркивает, что увидел не туристический Таиланд, а внутреннюю, традиционную религиозную жизнь страны. - Для тайцев буддизм — не столько философия, сколько живая религиозная реальность, где Будда воспринимается почти как божественная фигура. - Жуков изучал: - тайский язык; - английский язык как промежуточный; - буддийское учение; - молитвы на языке пали. - Он отмечает культурную дистанцию между европейцем и азиатским религиозным сознанием. - Из его группы многие не выдержали монашеского уклада и уехали; он остался дольше других. - После возвращения в Россию он постепенно пришел к выводу, что как европеец не может органично стать азиатом в духовном смысле. - Главным мировоззренческим расхождением для него стало понимание души: - в христианстве душа — центральная реальность личности; - в буддизме, по его восприятию, постоянной души нет. - Его путь завершился переходом от буддизма к христианству, причем через философское осмысление, а не через резкий отказ от прошлого. - Он говорит о христианстве не как о формальной религии, а как о состоянии души и способе внутреннего понимания себя. - Важную роль в этом переходе сыграла антропософия, которая позволила ему увидеть буддизм не как врага христианства, а как часть более широкого духовного пути.
Подробный выводВ данной беседе интересен не только сам факт «год был монахом», сколько структура внутреннего пути. Это не история экзотического приключения, а рассказ о том, как человек проходит через идеализацию чужой духовной традиции, проживает ее изнутри, а затем возвращается к собственной культурной и метафизической почве уже не наивно, а осознанно.
1. Монашество здесь показано не как романтика, а как практика формыЖуков довольно трезво описывает монашескую жизнь: режим, телесный дискомфорт, ограничения в еде, подъем до рассвета, подаяние, подчинение правилам. Это важный момент: духовная традиция в реальности почти всегда оказывается не набором красивых идей, а технологией дисциплины. В этом смысле монастырь напоминает и армию, и лабораторию, и психотерапевтический ретрит одновременно. Человека вынимают из привычной среды и помещают в систему, где: - уменьшается хаос выбора; - усиливается наблюдение за собой; - меняется отношение к телу, времени, еде, речи; - становится заметно, насколько личность зависима от привычек. Это ценно: многие любят философию как эстетическое переживание, но настоящая практика быстро показывает цену идеи. Пока буддизм — книга, он может быть интеллектуально прекрасен. Когда буддизм — это босиком по грязи за едой и запрет есть после полудня, он становится проверкой не убеждений, а устройства личности.
2. Очень важна разница между «буддизмом интеллектуалов» и «буддизмом народа»Один из самых сильных фрагментов — его наблюдение, что для него и его круга буддизм был философией, а для простого тайца Будда — почти Бог. Это вообще универсальный закон религии: учение элиты и переживание масс редко совпадают. Философ может говорить: - о пустотности, - об отсутствии постоянного «я», - о природе страдания, - о дисциплине ума. А крестьянин, живущий тяжелой жизнью, обращается к сакральному как к защите, надежде, смыслу и опоре. Это не «искажение» религии, а ее человеческое измерение. Людям почти всегда нужен не только метафизический анализ, но и фигура близости, покровительства, утешения. Тут возникает глубокий парадокс: даже традиции, которые в теории отвергают грубые формы теизма, в живой культуре часто производят собственные формы сакрального поклонения. Так психология человека оказывается сильнее чистой доктрины. И это полезное напоминание: мы нередко думаем, что исповедуем идеи, но в реальности живем символами.
3. Опыт чужой традиции разрушает иллюзии — и это хорошоЖуков честно говорит, что со временем понял: он не сможет стать азиатом, как бы ни хотел. Здесь нет ксенофобии или закрытости. Речь о другом: духовность не существует в вакууме, она всегда вплетена в язык, культуру, образ тела, способ мышления, историческую память. Современный человек часто идеализирует «чужое»: - Запад романтизирует Восток; - Восток романтизирует Запад; - одни идеализируют науку; - другие — мистику; - третьи — «традицию предков», не живя ею реально. Но подлинный опыт часто отрезвляет. Он показывает, что чужая система может быть глубоко ценной, но это не значит, что она станет твоим естественным домом. Можно уважать чужую духовную архитектуру и при этом признать: мой внутренний язык — другой. Это зрелая позиция. Не «мое лучше», а «мое мне ближе по устройству сознания». В эпоху поверхностного духовного туризма такая честность дорогого стоит.
4. Центральный поворот — вопрос о душеВся история, по сути, упирается в один философский нерв: что такое человек? Именно здесь его путь от буддизма к христианству становится понятным. Пока обсуждаются практики, медитации, режим, язык, различия кажутся преодолимыми. Но когда речь заходит о самой структуре личности, различия становятся онтологическими. Жуков говорит, что буддийское понимание человека как потока, связки процессов, «узелка» в потоке состояний для него оказалось внутренне чуждым. Ему ближе христианское понимание души как уникального и подлежащего спасению центра личности. Это не мелкое расхождение, а фундаментальное. Потому что от ответа на вопрос «есть ли душа?» зависят: - смысл страдания; - смысл свободы; - смысл любви; - смысл спасения; - смысл ответственности; - смысл смерти. Если личность — это временная конфигурация процессов, одно отношение к миру. Если личность — уникальная духовная сущность, другое. Здесь можно провести аналогию с современными нейросетями. Один взгляд на человека похож на модель, где личность — это динамика паттернов, поток состояний, самоорганизующаяся система без неизменного центра. Другой взгляд — как будто за всеми процессами есть не редуцируемое «ядро субъекта». Наука сегодня хорошо умеет описывать процессы, но хуже отвечает на вопрос, кому именно даны эти процессы как опыт. И вот в этой щели между механизмом и переживанием и живет метафизика.
5. Его возвращение к христианству не выглядит как отрицание буддизмаЭто, пожалуй, один из самых симпатичных аспектов беседы. Он не говорит: «я заблуждался, а потом нашел единственную истину». Его позиция более тонкая. Буддизм для него остается важным этапом, реальным опытом, частью поиска. Он не демонизирует прошлое. Такой подход интеллектуально честнее, чем резкие «обращения», где прежняя жизнь объявляется сплошной ошибкой. Человек редко проходит путь зря. Даже если он отказывается от прежней формы, она оставляет в нем: - дисциплину; - опыт наблюдения за собой; - понимание ограниченности ума; - уважение к традиции; - способность различать форму и содержание. Можно сказать, что буддизм у него выполнил функцию очищения взгляда, а христианство стало языком, в котором он смог собрать себя глубже и цельнее.
6. Практический смысл этой историиЕсли убрать экзотику, беседа говорит о вполне универсальной вещи: человеку важно не просто искать «самое возвышенное», а искать то, что онтологически и экзистенциально ему соответствует. Не всякая сильная система — твоя система. Не всякая красивая идея — твой путь. Не всякая духовная практика — твой дом. Иногда человек влюбляется не в истину, а в образ истины. В этом смысле история Жукова — пример выхода из идеализации. Он не отвергает пережитое, но перестает путать притягательность чужой глубины с собственной подлинностью. Это очень зрелое движение: 1. сначала интерес; 2. затем погружение; 3. потом разочарование в наивной романтизации; 4. затем более глубокое узнавание себя; 5. и лишь после этого — выбор. Так формируется не borrowed identity, не «взятая напрокат духовность», а более честное самоотношение.
7. Общий смыслВ этом видео буддийское монашество показано как опыт радикальной дисциплины, культурного столкновения и духовной проверки. Но главный сюжет — не о Таиланде и даже не о буддизме. Он о том, как человек, проходя через чужую традицию, лучше понимает собственную. Иногда нам нужно уйти далеко, чтобы увидеть, где мы действительно дома. И в этом нет поражения. Наоборот: это редкая форма внутренней трезвости. Ведь мудрость — не в том, чтобы собирать экзотические идентичности, а в том, чтобы различить, где заканчивается наше восхищение и начинается наша правда. И здесь остается, возможно, самый важный вопрос: когда мы называем что-то своей истиной — мы действительно узнали себя глубже, или лишь нашли форму, в которой нам психологически комфортнее жить?