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Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":

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Книга "Каптарь Д.Л. Змей Горыныч – герой Тридевятого царства. Книга вторая":

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Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/1023993370/detail.aspx

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Тайцы воспринимали европейского монаха с удивлением — для простых крестьян Будда это бог а не философская система. Дмитрий Жуков рассказывает как в 90-е провёл год в буддийском монастыре на границе Таиланда с Бирмой. Приём пищи до полудня, подъём до рассвета, ежедневный сбор еды у мирян, изучение пали и тайского.Жуков объясняет почему опыт оказался ценным но недостаточным: буддийское понимание личности как потока скандх принципиально расходится с европейским представлением о душе. Путь через буддизм и антропософию привёл его к христианству.

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00:00 Дмитрий Жуков о годе буддийского монашества

00:27 духовные поиски 90-х и интерес к религиям

01:19 кришнаиты, советские лагеря и первые религиозные опыты

02:20 встреча с Далай-ламой в Государственной Думе

04:01 как Жуков попал в буддийский монастырь в Таиланде

05:35 отказ от семьи, еды после полудня и обычной жизни

06:04 распорядок дня в монастыре

06:45 утренний сбор еды у мирян

07:55 как тайцы воспринимали европейского монаха

08:35 Будда как бог для простого тайского крестьянина

09:18 изучение английского, тайского, пали и дхаммы

10:57 жизнь сангхи и трудовые обязанности монахов

11:35 почему монаху нельзя выдёргивать траву

13:08 австралийский певец Сиднейской оперы и разговорная практика

13:35 лесное монашество и более строгая дисциплина

15:23 тоновый тайский язык и трудности общения

16:11 поездка на мотоцикле в монашеской одежде

17:16 возвращение в Россию и работа юристом

17:30 журнал “Волшебная гора” и эзотерический круг

18:00 Европа и Азия

18:35 буддийское понимание личности как потока скандх

19:21 путь к христианству через буддизм

20:00 антропософия как мост между буддизмом и христианством

20:31 понимание Христа и финал разговора

#ДмитрийЖуков #буддизм #христианство #Таиланд #монастырь #ДалайЛама #медитация #дхамма #пали #антропософия #ОтБуддыКоХристу #духовныйпоиск #религия #философия