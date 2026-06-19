Как ретейлеры раскручивают инфляцию, дискриминируют малый бизнес и обманывают покупателей
В студии канала «День» председатель Правления Московского общества защиты потребителей, сопредседатель Союза потребителей России Антон Недзвецкий. Ведущий – доктор экономических наук Сергей Ануреев.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждаются федеральные продуктовые сети как фактор роста цен, сужения конкуренции и ухудшения прозрачности для покупателя. - Московское общество защиты потребителей занимается: - помощью конкретным гражданам в спорах с продавцами и исполнителями; - защитой неопределённого круга потребителей по системным проблемам; - работой с фальсификатом, недостоверной информацией и нарушениями в торговле. - Поводом для обращения в Генпрокуратуру стало исследование сливочного масла из бюджетного сегмента, продававшегося в крупных сетях. - Лабораторные проверки показали, что часть продукции, продающейся как сливочное масло по ГОСТу, фактически содержит: - растительные жиры; - говяжий жир; - то есть не соответствует заявленному составу. - По мнению спикера, крупные сети не могут не знать о подобных проблемах, особенно если поставщики уже получали многочисленные предостережения надзорных органов. - Сети декларируют строгий входной контроль и аудиты поставщиков, но на практике, как утверждается в беседе, фальсификат всё равно попадает на полки. - Торговые сети не обязаны публиковать реальные результаты внутренних проверок, поэтому общество видит в основном парадные отчёты, а не реальную картину. - Низкие цены на отдельные базовые товары могут обеспечиваться не снижением наценки, а: - удешевлением сырья; - переносом маржи на другие товары; - использованием фальсифицированных компонентов. - Прозрачность ценообразования остаётся низкой: идея показывать на ценнике цену производителя, оптовика и магазина была бы полезной, но не реализована. - Малому и региональному бизнесу трудно попасть в федеральные сети, потому что сети требуют: - стабильных поставок; - высокой предсказуемости; - фактического принятия поставщиком части коммерческих рисков сети. - Следствие — унификация ассортимента по стране: на полках доминируют одни и те же крупные бренды, а местные производители вытесняются. - Исчезновение малых магазинов и местных поставщиков ведёт к ослаблению конкуренции; после этого сети получают ещё больше свободы для повышения цен. - Поднимается тема “гарантированной прибыльности” и перекладывания рисков на поставщика: если сеть не хочет терять маржу, давление переносится вниз по цепочке. - Это создаёт стимул для производителя удешевлять товар любой ценой, в том числе через замену качественного сырья более дешёвыми компонентами. - В беседе также затрагиваются: - проблема товаров с длительным сроком хранения; - избыточное присутствие ультраобработанной продукции; - слабая ориентация торговли на здоровье потребителя. - Фальсификация, по словам спикера, распространена не только в молочке, но и в: - мясной продукции; - консервах; - автозапчастях; - других сегментах рынка. - Система маркировки «Честный знак» оценивается положительно: она повышает прослеживаемость и помогает выявлять несоответствия между объёмом сырья и объёмом выпущенной продукции. - Спикер считает, что при наличии открытых данных о нарушениях у поставщиков у сетей остаётся мало оснований делать вид, будто они не знают о проблеме. - Общий вывод беседы: нынешняя модель крупносетевой торговли даёт удобство и масштаб, но одновременно: - способствует концентрации рыночной власти; - ослабляет конкуренцию; - создаёт стимулы к непрозрачности; - повышает риски для покупателя.
Подробный выводВ этом видео выстраивается довольно цельная картина: крупная торговая сеть — это не просто посредник между производителем и покупателем, а самостоятельный центр силы, который влияет и на цену, и на структуру рынка, и на качество товара, и даже на само потребительское восприятие инфляции.
1. Главная мысль: инфляция здесь не только экономический показатель, но и социальный опытОфициальная инфляция — это статистика. Но для человека инфляция — это то, что он видит на ценнике у масла, молока, хлеба, мяса. И если именно продовольственная розница растёт быстрее, чем доходы и быстрее, чем производство, то у людей возникает вполне реальное ощущение: жизнь дорожает сильнее, чем это показывают усреднённые цифры. Это важный момент. Экономика часто любит средние значения, а человек живёт не в среднем значении, а в повторяющемся опыте: зашёл в магазин, увидел цену, внутренне сжался. В этом смысле сеть становится не только участником торговли, но и производителем массового ощущения реальности. Почти как медиа: она формирует чувство, насколько жизнь стала тяжелее.
2. Фальсификат — не случайная аномалия, а симптом системыИстория со сливочным маслом в беседе показана не как единичный скандал, а как следствие устроения рынка. Если сеть требует низкую цену и высокую маржу одновременно, то кто-то внизу цепочки должен за это заплатить. И чаще всего платит: - либо производитель; - либо качество; - либо потребитель; - а обычно — все трое сразу. Это очень характерная логика позднего рынка: на поверхности всё выглядит рационально, эффективно, стандартизировано, а внутри начинается подмена сущности. На этикетке — масло, по смыслу — уже не совсем масло. В отчёте — контроль качества, в реальности — товар с примесью дешёвых заменителей. Формально система есть, фактически доверие размывается. Здесь возникает почти философский мотив: современный рынок часто торгует не вещью, а образом вещи. Не продуктом, а его обещанием. Не сущностью, а упаковкой сущности. И потребитель покупает не только еду — он покупает надежду, что надпись на упаковке ещё хоть что-то значит.
3. Крупные сети как сила, стандартизирующая странуВ беседе очень точно подмечено, что федеральные сети унифицируют пространство. Это удобно: где бы ты ни оказался, полки похожи. Но удобство имеет обратную сторону — исчезновение региональной специфики и локального производителя. Когда из страны постепенно уходит местный магазин, местный молочный завод, местный мясокомбинат, исчезает не только бизнес. Исчезает ткань экономической жизни региона. Всё становится логистически эффективнее, но человечески беднее. Это похоже на то, как алгоритмы в интернете стремятся показать всем “наиболее подходящий контент”, а в итоге делают культурную среду однотипной. Так и здесь: сеть оптимизирует ассортимент, и страна становится более предсказуемой, но менее живой. С практической точки зрения это означает: - меньше реальной конкуренции; - меньше выбора; - меньше шансов у малых производителей; - выше зависимость покупателя от нескольких доминирующих игроков. То есть речь не только о ценах. Речь о структуре свободы на рынке.
4. Сеть хочет безрисковый капитализмОдин из самых сильных смыслов беседы — мысль о том, что крупная сеть стремится к модели, где прибыль приватизируется, а риски перекладываются вниз: - на поставщика; - на малый бизнес; - на покупателя; - а иногда и косвенно на государство. Это не что-то уникальное именно для ритейла. Это вообще общий инстинкт крупной системы: оставить себе контроль, а уязвимость распределить на других. В психологии это напоминает человека, который хочет отношений без боли, авторитета без ответственности и дохода без неопределённости. Но реальность так не устроена. Когда один участник цепочки выводит себя из риска, риск не исчезает — он просто перемещается. В данном случае перемещается в сторону: - ухудшения качества; - давления на поставщика; - закрытия малого бизнеса; - роста недоверия покупателей.
5. Почему покупателя так легко обманутьПотому что современный рынок научился работать не грубым, а тонким обманом. Не обязательно прямо лгать. Достаточно: - написать крупно одно; - мелко уточнить другое; - оформить упаковку так, чтобы возникло нужное впечатление; - соблюсти формальную законность при фактическом введении в заблуждение. Это уже не старый обман, а обман через интерпретацию. Он похож на политический язык, где формулировка может быть юридически корректной, но психологически рассчитанной на неверный вывод. Потребитель в таком мире проигрывает не потому, что он глуп, а потому что против него работает целая индустрия проектирования восприятия. И здесь важно не впасть в морализаторство. Люди часто идеализируют рынок: мол, если товар на полке, значит его кто-то проверил; если написано “ГОСТ”, значит всё соответствует; если сеть крупная, значит ей можно доверять. Но это и есть та самая опасная идеализация. Крупность не равна нравственности. Масштаб не равен добросовестности. Система может быть большой и при этом внутренне циничной.
6. Маркировка и цифровой контроль — один из немногих реальных инструментовНа этом фоне интересно, что система маркировки оценивается позитивно. И это показательно: когда доверие к участникам рынка падает, общество начинает опираться не на репутацию, а на прослеживаемость. Это вообще важный сдвиг эпохи: - раньше верили слову; - потом верили бренду; - теперь всё чаще хотят верить данным. Если цифровая система позволяет увидеть, сколько сырья зашло и сколько продукции вышло, это уже не разговор о красивых обещаниях, а разговор о материальном следе. В некотором смысле технология здесь выполняет функцию этики там, где этика бизнеса не сработала. Но и тут надо быть трезвым: технология сама по себе не спасает. Она лишь делает ложь более заметной. А заметная ложь ещё не всегда становится наказанной ложью.
7. Самый глубокий нерв беседы — проблема разрыва между формой и содержаниемВо всём разговоре повторяется одна и та же тема: - форма контроля есть — содержания может не быть; - форма товара есть — содержание подменено; - форма конкуренции есть — реальной конкуренции мало; - форма информирования есть — прозрачности нет; - форма выбора есть — выбор стандартизирован. Это почти экзистенциальная проблема современного потребительского мира: мы живём среди знаков качества, которые уже не гарантируют качество. И потому защита потребителя — это не только юридическая тема, но и тема возвращения связи между названием и вещью, между ценником и справедливостью, между обещанием и реальностью.
8. Практический смысл беседыЕсли убрать философский слой, то прикладные выводы очень конкретны: - покупателю нельзя автоматически доверять крупной сети как гаранту качества; - низкая цена на “натуральный” продукт должна вызывать не только радость, но и вопрос; - открытые реестры проверок и предостережений — полезный источник информации; - прозрачность происхождения и состава продукта становится критически важной; - поддержка локального производителя — это не романтика, а элемент сохранения конкуренции; - государству недостаточно считать инфляцию, нужно понимать, как именно она переживается населением; - если рынок чрезмерно концентрирован, потребитель в итоге проигрывает даже там, где сначала выигрывает на удобстве.
ИтогБеседа показывает, что проблема федеральных сетей — не в самом факте их существования. Крупная сеть может быть полезной: она даёт доступность, логистику, масштаб, стабильность. Проблема начинается тогда, когда масштаб превращается в безнаказанность, а эффективность — в оправдание любой практики. Когда ритейл начинает: - диктовать условия производителю, - выдавливать малых игроков, - непрозрачно формировать цену, - закрывать глаза на сомнительное качество, - маскировать коммерческий интерес под заботу о покупателе, он перестаёт быть просто торговлей и становится механизмом перераспределения власти и денег в свою пользу. И тогда инфляция — это уже не только денежный процесс, а выражение более глубокой вещи: дисбаланса силы между системой и человеком. Но здесь важно сохранить трезвость. Не всё зло сосредоточено в сетях, не каждый дешёвый товар — подделка, не каждый крупный игрок действует злонамеренно. Однако сама конструкция рынка, описанная в беседе, действительно создаёт мощные стимулы к подмене качества, к давлению на поставщика и к ослаблению конкуренции. А значит, вопрос не только в морали отдельных компаний, а в архитектуре всей системы. И, пожалуй, самый важный вопрос после такого разговора звучит так: если современный рынок всё лучше умеет продавать видимость качества, то что сегодня вообще может считаться надёжным критерием истины для обычного покупателя — цена, бренд, закон, данные или всё-таки личная настороженность?