Иран выстоял, ЕС усилился: что теперь будет с Россией? | Максим Шевченко
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Максим Шевченко разбирает ирано-американское перемирие и его последствия. JP Morgan продал акции Сбера неизвестному покупателю с дисконтом 70% — по версии Шевченко это скорее всего саудовцы и это главный сигнал что никто из крупного капитала в продолжение войны не верит. Израиль стал пятым колесом: его роль держать Ближний Восток в напряжении для разогрева нефтяного рынка устарела — деньги уходят в цифру. Трамп это манхэттенский либерал который делит людей на тех с кем можно делать бизнес и остальных. Новая пятёрка: США Китай ЕС исламский мир и Россия как претендент на пятое место — конкурент Индия. Ватикан будет посредником на переговорах осенью. Историческая параллель: всё это уже было после Крымской войны в 19 веке.
НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович
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0:00 — Введение
1:16 — чего ждать от ирано-американского перемирия
3:26 — почему война стала для Трампа политической катастрофой
7:27 — Трамп дал Ирану всё что тот хотел
10:21 — Израиль остаётся в старом мире
17:33 — почему Израиль больше не нужен США
31:56 — JP Morgan продал акции Сбера — никто не верит в войну
43:47 — силовики пришли с ядерным оружием и местом в Совбезе
52:13 — эволюция переговоров от нелегитимного Зеленского до приедьте в Москву
1:00:28 — Европа начала переговоры с Кремлём
1:07:03 — Ватикан как посредник осенью
1:09:30 — Россия или Индия пятым в новом Совбезе
#Шевченко #Иран #США #Израиль #Трамп #Россия #Ватикан #Переговоры #Геополитика #Аналитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Перемирие между США и Ираном в данной беседе трактуется не как неожиданность, а как логичный итог провала сценария быстрого давления на Иран. - Иран, по оценке Максима Шевченко, не проиграл, а выстоял, сохранив политическую систему и продемонстрировав внутреннюю консолидацию. - Трамп представлен не идеологом, а прагматиком, для которого затяжная война невыгодна политически и экономически. - Центральная мысль беседы: мир входит в новую эпоху, где главным ресурсом становятся не только нефть и газ, а цифровые технологии, дата-центры, финансы и платформы. - Израиль, по логике автора, оказывается инструментом старой эпохи силового контроля Ближнего Востока и потому теряет прежнюю уникальную ценность для США. - Европейский союз, напротив, усиливается как коллективный игрок, встроенный в новый глобальный контур. - По Украине прогноз такой: война будет доведена до переговорной развязки, но не через победу одной стороны, а через большую сделку. - Возможен сценарий, при котором территориальные вопросы будут “заморожены” на десятилетия, как это бывало в других конфликтах. - Переговоры, по мнению Шевченко, будут идти не столько о Киеве и Москве, сколько о месте России в новом мировом порядке. - Он считает, что Запад не заинтересован в крахе российской элиты, а заинтересован в ее встраивании в новую архитектуру как управляемого партнера. - Возможная площадка будущих договоренностей — Европа, Ватикан, нейтральные территории, а не обязательно прямой двусторонний формат Россия—Украина. - Вся мировая политика в этой интерпретации сводится к жесткому принципу: не идеологии правят миром, а интерес, капитал, сила и контроль над будущим рынком.
Подробный вывод
1. Главная рамка беседы: политика как рынок силы, а не как моральВ этом видео предложена очень цельная, хотя и спорная картина мира: международные отношения здесь понимаются не как борьба ценностей, не как конфликт добра и зла, и даже не как столкновение идеологий в чистом виде, а как торг крупных игроков за место в следующем технологическом укладе. Это важный тезис. Он напоминает старую реалистическую школу в международных отношениях, где государства и элиты действуют не из убеждений, а из интересов. Но Шевченко идет дальше: он фактически говорит, что идеологии — это упаковка, а содержание — это капитал, инфраструктура, ресурсы, логистика, безопасность инвестиций и место в глобальном разделении власти. Такой взгляд может казаться циничным, но он внутренне последователен. Он чем-то похож на марксистский анализ, хотя выражен через современный геополитический язык: надстройка говорит о ценностях, базис решает вопрос собственности и контроля.
2. Почему Иран “выстоял”По мысли автора беседы, Иран показал не просто военную устойчивость, а нечто более важное — устойчивость политической формы. Это ключевой момент. В современном мире часто пытаются разрушать не столько армии, сколько способность общества сохранять субъектность. Если страна под ударом не распадается внутренне, это уже форма победы. Здесь можно провести междисциплинарную аналогию: как в психике человека травма становится разрушительной не тогда, когда случился удар, а тогда, когда распался внутренний центр сборки, так и государство проигрывает не только от бомб, а от утраты внутреннего ядра. В логике этой беседы Иран ядро сохранил, а значит — выдержал. Это, конечно, не означает отсутствие потерь или проблем. Но в политическом смысле автор считает, что ставка на быстрый излом режима не сработала.
3. Трамп как фигура переходаИнтересен образ Трампа, который рисуется в беседе. Он описан не как фанатичный союзник кого бы то ни было, а как человек, для которого важен deal, сделка. Это не новый взгляд, но здесь он доведен до предела: Трамп — не носитель “американской миссии”, а менеджер перехода из одного мирового цикла в другой. То есть: - старая модель — нефть, войны, военные прокси, контроль через страх; - новая модель — цифровая экономика, платформы, дата-центры, финансово-технологические альянсы. В этом смысле война с Ираном, по версии Шевченко, становится бессмысленной: она мешает не только Трампу лично, но и новой конфигурации прибыли. Это довольно сильная мысль. Она не обязательно исчерпывающе верна, но практически полезна как оптика: иногда войны заканчиваются не потому, что кто-то “одумается”, а потому что новый баланс выгоды делает прежнюю эскалацию нерентабельной.
4. Израиль как “инструмент старого мира”Одна из самых резких линий беседы — утверждение, что Израиль в прежнем виде был нужен как элемент нефтегазовой эпохи, а теперь его роль снижается. Это спорно и местами предельно полемично, но логика понятна: если старая система держалась на контроле энергетических рисков, то Ближний Восток был нервным узлом мира. А если новая система в большей степени строится вокруг цифровой инфраструктуры, ИИ, вычислительных мощностей и финансовых сетей, то роль классического силового форпоста может меняться. Здесь есть философский оттенок: история не отменяет старые инструменты сразу, но делает их менее центральными. Как меч не исчез после появления пороха, так и военная сила не исчезает в цифровую эпоху. Но меняется ее место в иерархии средств.
5. Что теперь будет с РоссиейЭто главный вопрос беседы, и ответ Шевченко таков: - Россия не будет уничтожена; - Россия не будет “побеждена” в классическом смысле; - Россия, скорее всего, будет втянута в большую сделку; - судьба конфликта на Украине будет зависеть не только от фронта, а от того, какое место России отведут в новой глобальной архитектуре. Это важная мысль. Она снимает иллюзию, будто все решается исключительно на поле боя. Поле боя важно, но оно часто становится аргументом в переговорах, а не окончательной инстанцией истины. Шевченко полагает, что: - Запад не заинтересован в полном обрушении России; - ему нужнее не хаос, а управляемая включенность; - поэтому вероятен сценарий не краха, а переформатирования отношений. С прагматической точки зрения это выглядит правдоподобно: огромные пространства, ресурсы, транспортные коридоры, ядерный статус — слишком крупный актив, чтобы относиться к нему только как к объекту разрушения.
6. Украина как пространство заморозки, а не окончательного решенияПо логике этой лекции, украинский конфликт может завершиться не ясной развязкой, а отложенным конфликтом. То есть: - возможна фиксация линии раздела; - политический статус ряда территорий останется предметом многолетних споров; - будет создан дипломатический процесс, который формально “работает”, но фактически консервирует противоречие. Это печальный, но вполне исторический сценарий. История вообще часто движется не к справедливому финалу, а к управляемой недосказанности. Человек любит ясность, а политика часто живет на туманности. В этом есть почти экзистенциальная жесткость: не всякая рана лечится, некоторые просто переводят в хроническую форму.
7. Усиление ЕС: не сила нации, а сила конструкцииЕще один важный тезис — усиление не отдельных европейских государств, а именно Евросоюза как наднационального механизма. Это интересное наблюдение. Часто кажется, что Европа слаба из-за внутренних противоречий. Но именно в переходные эпохи бюрократические конструкции иногда оказываются сильнее харизматических национальных фигур, потому что умеют: - аккумулировать ресурсы, - пережидать кризисы, - быть удобным переговорным интерфейсом для больших сил. Если этот тезис верен, то Россия будет иметь дело не столько с Парижем или Берлином отдельно, сколько с европейской машиной как субъектом.
8. Самое сильное и самое уязвимое в позиции Шевченко
Сильное:- Он последовательно показывает, что за событиями надо видеть структуру интересов. - Он не обманывается моральной риторикой элит. - Он связывает Ближний Восток, Украину, США, Китай и ЕС в единую схему. - Он мыслит исторически: не отдельным эпизодом, а длинной логикой эпох.
Уязвимое:- Во многих местах его анализ слишком тотален, как будто все уже решено. - Есть склонность объяснять слишком многое через единый принцип элитного интереса. - Некоторые выводы звучат как сильные гипотезы, но подаются почти как очевидность. - Почти не остается места случайности, внутренним расколам, человеческому фактору и ошибке. А ведь история не нейросеть с заранее заданным loss function. Да, в ней есть паттерны, но есть и шум, и сбои, и иррациональность. Иногда система рушится не потому, что это выгодно, а потому что субъекты переоценивают контроль над реальностью.
9. Практический смысл этой беседыЕсли убрать эмоциональную резкость, главный практический вывод такой: - мир действительно меняет фазу; - силовая политика никуда не исчезает, но все сильнее подчиняется логике новой экономики; - России придется отвечать не только на военный вызов, но и на вопрос: какую модель будущего она предлагает сама себе; - если у страны нет своего проекта, она становится приложением к чужому. Это, пожалуй, самое важное. Можно спорить о Трампе, ЕС, Иране, Ватикане, но фундаментальный вопрос не исчезает: Россия будет субъектом новой эпохи или территорией, которую просто встроят в чужую схему? И здесь проявляется старая человеческая иллюзия: нам часто кажется, что достаточно пережить кризис, и этим уже доказана правота. Но выстоять — не то же самое, что определить смысл своего дальнейшего движения. Выживание еще не равно стратегии.
ИтогВ данной лекции Максим Шевченко рисует масштабную и жесткую картину мира, где: - Иран доказал устойчивость; - США переходят от войны к сделке; - ЕС усиливается как коллективный субъект; - Израиль теряет часть прежней системной роли; - Украинский конфликт движется к большой дипломатической упаковке; - Россия становится объектом торга за место в новой мировой архитектуре. Его общий вывод предельно прагматичен: будущее определят не лозунги, а способность встроиться в новый контур силы, капитала и технологий, не утратив субъектности. И вот здесь возникает уже не политический, а почти философский вопрос: если каждая эпоха называет свои интересы “миром”, “прогрессом” или “цивилизацией”, то как отличить подлинное историческое развитие от просто более изощренной формы господства?