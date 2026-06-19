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Максим Шевченко разбирает ирано-американское перемирие и его последствия. JP Morgan продал акции Сбера неизвестному покупателю с дисконтом 70% — по версии Шевченко это скорее всего саудовцы и это главный сигнал что никто из крупного капитала в продолжение войны не верит. Израиль стал пятым колесом: его роль держать Ближний Восток в напряжении для разогрева нефтяного рынка устарела — деньги уходят в цифру. Трамп это манхэттенский либерал который делит людей на тех с кем можно делать бизнес и остальных. Новая пятёрка: США Китай ЕС исламский мир и Россия как претендент на пятое место — конкурент Индия. Ватикан будет посредником на переговорах осенью. Историческая параллель: всё это уже было после Крымской войны в 19 веке.

НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович

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0:00 — Введение

1:16 — чего ждать от ирано-американского перемирия

3:26 — почему война стала для Трампа политической катастрофой

7:27 — Трамп дал Ирану всё что тот хотел

10:21 — Израиль остаётся в старом мире

17:33 — почему Израиль больше не нужен США

31:56 — JP Morgan продал акции Сбера — никто не верит в войну

43:47 — силовики пришли с ядерным оружием и местом в Совбезе

52:13 — эволюция переговоров от нелегитимного Зеленского до приедьте в Москву

1:00:28 — Европа начала переговоры с Кремлём

1:07:03 — Ватикан как посредник осенью

1:09:30 — Россия или Индия пятым в новом Совбезе

#Шевченко #Иран #США #Израиль #Трамп #Россия #Ватикан #Переговоры #Геополитика #Аналитика