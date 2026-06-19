Финал сражения за важнейший узел обороны ВСУ. Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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«Диалоги у военных карт с контр-адмиралом Ерёминым»
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#ДеньТВ #Николай_Сорокин #БПЛА #беспилотники #атака_на_Москву
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается массированная атака беспилотников на Москву и Подмосковье. - Спикер считает, что цель ударов — не столько военный результат, сколько проверка возможностей ПВО и информационный эффект. - Подчеркивается, что даже мощная система ПВО не может давать 100% защиты, но в целом, по оценке автора, большая часть целей была перехвачена. - Отмечаются отдельные попадания по объектам в Подмосковье и по НПЗ, однако это подается как ограниченный результат на фоне общего отражения атаки. - Главная линия беседы: удары по Москве трактуются как попытка перекрыть медийно неудачи ВСУ на фронте. - Особое внимание уделено ситуации в Константиновке: - утверждается, что значительная часть города уже контролируется российскими силами; - подчеркивается ухудшение положения украинской группировки; - Константиновка названа важнейшим узлом обороны и логистики на пути к Славянско-Краматорской агломерации. - Также говорится об успехах российских сил: - в районе Красного Лимана; - в районе Купянска; - на ряде других участков фронта. - Значительное место занимает тема технологической войны: - упоминается некая российская система радиоэлектронного подавления, способная нарушать работу Starlink на локальных участках; - автор связывает с такими решениями ослабление украинских БПЛА и перспективы дальнейшего наступления. - В конце беседы затрагивается международный контекст: - встреча Трампа с западными лидерами; - связь украинской тематики с ближневосточным кризисом и Ираном; - предположение, что внешняя политика США определяется еще и внутренней электоральной логикой.
Подробный выводВ данной лекции выстраивается достаточно цельная картина войны как явления не только военного, но и информационно-психологического, логистического и технологического. Это важный момент: современный конфликт, если смотреть шире, действительно давно уже не сводится к простой формуле «кто сильнее на линии фронта». Здесь сталкиваются системы — военные, медийные, политические, экономические и даже символические.
1. Главная мысль беседы: фронт важнее медийного шумаОсновной посыл спикера таков: удары по Москве — это прежде всего не способ изменить ситуацию на земле, а попытка компенсировать неблагоприятную для Украины динамику на фронте. То есть военный успех заменяется медийным событием. В этом есть своя логика. Когда сторона не может быстро добиться перелома в позиционной войне, она нередко переносит акцент в сферу образов: показать, что способна достать столицу противника, создать эффект уязвимости, произвести впечатление на собственное общество и союзников. История войн знает это давно: иногда снаряд летит не только в цель, но и в сознание. При этом полезно держать внутреннюю дистанцию. Потому что любая сторона конфликта склонна интерпретировать события в свою пользу: одни преувеличивают военный эффект атаки, другие — степень ее бессмысленности. Истина, вероятно, сложнее. Даже если конкретный удар ограничен по практическому результату, он все равно может иметь психологическое, административное и экономическое последствие: временное закрытие аэропортов, напряжение в гражданской инфраструктуре, эффект тревоги у населения. То есть совсем «нулевым» его назвать трудно, но и решающим — тоже.
2. ПВО как образ современного несовершенстваОтдельно в беседе звучит важная мысль: идеальной ПВО не существует. Это, пожалуй, один из наиболее трезвых фрагментов разговора. В мире вообще мало абсолютного. Мы любим мыслить категориями полной безопасности, полной правоты, полной победы — но реальность устроена иначе. Любая защита имеет предел, как любая броня имеет свою трещину. Здесь есть почти философская аналогия: психика человека работает похоже. Невозможно создать такую внутреннюю «ПВО», чтобы ни одна тревога, ни одна травма, ни одна чужая агрессия никогда не проникли внутрь. Вопрос не в абсолютной неуязвимости, а в способности системы в целом выдерживать удар, адаптироваться и быстро восстанавливаться. По этой логике и оценивается эффективность обороны.
3. Константиновка как узел не только обороны, но и смыслаЦентральная тема беседы — Константиновка. Автор рассматривает ее как ключевой логистический и оперативный пункт, потеря которого может повлечь более широкий сдвиг всей конфигурации обороны на этом направлении. Даже если отвлечься от эмоционального тона, сама идея понятна: в войне есть точки, которые значимы не только сами по себе, но как узлы связности. Это напоминает сетевые модели в математике или нейросетях: иногда важен не отдельный «нейрон», а то, сколько через него проходит связей. Удаление такого узла меняет поведение всей системы. Так и здесь: не просто город, а элемент логистического контура, транспортной устойчивости и глубины обороны. Спикер последовательно подводит к мысли, что именно разрушение логистики делает дальнейшее удержание других населенных пунктов проблематичным. Это тоже звучит реалистично. Война часто проигрывается не в героическом штурме, а в банальной невозможности: - подвезти боеприпасы; - ротировать личный состав; - эвакуировать раненых; - удержать снабжение под ударами дронов и артиллерии. То есть за романтическим образом «держать рубеж» всегда стоит прозаическая материальность. И в этом смысле беседа довольно материалистична, даже если местами риторически перегружена.
4. Иллюзия победы против реальности истощенияИнтересен повторяющийся мотив: пиар-эффект против системной работы. Автор противопоставляет символические медийные акции — методическому военному изматыванию противника. Это вообще один из нервов современной эпохи. Мы живем в мире, где картинка часто пытается подменить процесс. Фотофакт, громкий заголовок, эмоциональный нарратив могут на время скрыть структурную слабость. Но реальность, как правило, возвращает счет. Можно объявлять успех, но если логистика рушится, резервы сокращаются, а снабжение затруднено — система изнашивается независимо от лозунгов. Так бывает и в личной жизни. Человек может долго жить в образе себя — сильного, успешного, духовного, правильного, — но если реальные опоры разрушены, кризис все равно приходит. Поэтому критика идеализации, которая косвенно звучит в беседе, выглядит содержательно: не образ определяет устойчивость, а структура.
5. Технологический аспект: Starlink, РЭБ и новая физика фронтаОтдельный значимый блок — рассуждение о средствах противодействия Starlink и вообще о технологической трансформации поля боя. Здесь нужно быть осторожным: конкретные технические заявления без внешней проверки нельзя принимать как безусловный факт. Но сам вектор обсуждения верный. Современный фронт — это уже не только артиллерия и пехота, а еще и: - спутниковая связь; - навигация; - радиоэлектронная борьба; - дроны; - каналы передачи данных; - скорость принятия решений. Кто лишается связи и «цифрового зрения», тот в известной степени ослепляется. Можно сказать, что война XXI века — это борьба не только за территорию, но и за каналы восприятия реальности. Если у подразделения исчезает связь, оно теряет не просто интернет — оно теряет координацию, а значит и часть боеспособности. Это напоминает работу нервной системы: конечности могут быть сильными, но если нарушена передача сигнала, организм становится неуклюжим и уязвимым. В этом смысле РЭБ — это удар не по телу, а по нервной ткани армии.
6. Международный контекст: война как функция политических цикловФинальная часть беседы уводит разговор к США, Трампу, Ирану и внутренней политике Запада. Здесь видно стремление связать локальный фронт с глобальной архитектурой сил. И это, в принципе, правильно: крупные конфликты редко существуют изолированно. Автор исходит из того, что решения по Украине могут приниматься не столько из-за самой Украины, сколько через призму: - американских выборов; - борьбы элит; - перераспределения внимания между регионами; - торга между союзниками. Это циничный взгляд, но в политике цинизм нередко оказывается ближе к реальности, чем моральные декларации. Государства любят говорить языком ценностей, но действуют языком интересов. В этом нет ничего нового: история постоянно показывает, что громкие принципы часто служат упаковкой для прагматики.
7. Общий смысл беседыЕсли собрать все вместе, то в этом видео война представлена как столкновение нескольких уровней: - военный — продвижение, окружение, штурм, логистика; - информационный — попытка перекрыть негативный фон символическими акциями; - технологический — РЭБ, дроны, спутниковая связь; - политический — зависимость фронта от решений внешних игроков; - психологический — поддержание веры общества в возможность перелома. И в этом есть важный трезвый нерв: реальность войны обычно менее героична и более системна, чем ее описывают лозунги. Побеждает не тот, кто громче объявляет победу, а тот, чья система устойчивее к истощению, адаптивнее к переменам и точнее работает с ресурсами. Но здесь же стоит помнить и о другой стороне истины. В любой военной аналитике, особенно эмоционально окрашенной, есть риск принять желаемую картину за окончательную. На войне часто кажется, что перелом уже произошел, а потом ситуация вновь меняется. Поэтому мудрость — не только в уверенности, но и в допущении собственной ограниченности. Мы видим лишь часть поля, и даже очень подробная сводка не равна полноте реальности.
ИтогБеседа посвящена двум связанным темам: атаке беспилотников на Москву и ухудшению положения ВСУ на ключевых участках фронта, прежде всего в районе Константиновки. Главный вывод спикера — удары по столице носят в основном демонстрационный и отвлекающий характер на фоне серьезных проблем украинской обороны. Дополнительно автор акцентирует, что исход войны все больше определяется не отдельными эпизодами, а сочетанием логистики, технологий, РЭБ, дронов и внешнеполитического торга. Если смотреть глубже, то это видео не только о фронте, но и о природе современного конфликта вообще: где проходит граница между реальным военным результатом и его медийной упаковкой, между локальным успехом и стратегической устойчивостью, между событием и процессом. И, пожалуй, главный вопрос здесь не только в том, кто занял очередной рубеж, а в другом: что в условиях войны мы называем истиной — сам факт, его интерпретацию или тот эффект, который этот факт производит в сознании миллионов?