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Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-dobrynya-nikitich-i-primknuvshiy-k-nim-koshchey-2940319319/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/555388081/detail.aspx

Книга "Каптарь Д.Л. Змей Горыныч – герой Тридевятого царства. Книга вторая":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-geroy-tridevyatogo-tsarstva-kniga-vtoraya-4304648415/?oos_search=false&prev_collection=319431929

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/1023993370/detail.aspx

Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

профессор Анатолий Клёсов рассказывает о том чего нет ни в одном учебнике по истории. Три четверти высших каст Индии включая почти всех брахманов несут SNP Z93, что найден в Фатьяновской культуре Русской равнины возрастом 4500 лет. Через срубную и синташтинскую культуры эта ДНК-метка ариев дошла до Индии Ирана Китая и арабского клана Курайш. Теорию выхода человека из Африки Клёсов разбирает как политически корректный постулат без доказательной базы — ни одна африканская гаплогруппа не имеет продолжения за пределами континента. Отдельно: ChatGPT и Gemini сами признали, что их алгоритмы берут только мейнстрим и игнорируют данные, которые ему противоречат.

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0:00 — Введение

3:49 — что считается достижением в науке

8:49 — Фатьяновская культура и SNP Z93

12:49 — высшие касты Индии с Русской равнины

16:44 — Z280 восточнославянская ветвь

22:25 — параллели русского и санскрита

27:08 — теория выхода из Африки без доказательств

38:57 — ямная культура не арии

46:07 — клан Курайш и ДНК

52:02 — новая книга и здоровье Клёсова

#Клёсов #ДНКГенеалогия #Арии #Фатьяново #Брахманы #Индия #Скифы #РусскаяРавнина #История #Аналитика