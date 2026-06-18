Россия пожинает плоды курса элиты на Запад
На канале Книжный день с политиком, экс-заместителем Председателя Государственной Думы Сергеем Николаевичем Бабуриным о том, что подавляющее большинство проблем, с которыми сталкивается сегодня Россия, как внутри страны, так и вовне, – прямой результат проводившегося все последние десятилетия стратегического курса на вхождение российской элиты в западную.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- США в лекции представлены как сила, действующая вне норм права, прикрываясь риторикой о мире, правах человека и «гуманитарной интервенции». - Современное международное право, по мысли собеседников, глубоко деформировано: формально нормы существуют, но фактически применяются избирательно и в интересах сильнейшего. - Вашингтон присвоил себе монополию на применение силы, особенно под моральными или гуманитарными предлогами, и болезненно реагирует, когда другие государства используют схожую аргументацию. - СВО интерпретируется как ответ на эту монополию, как попытка России применить те же принципы защиты населения, которые прежде навязывались самим Западом. - Ситуация вокруг Ирана рассматривается как пример лицемерия Запада: обвинения в ядерной угрозе используются выборочно, тогда как наличие ядерного оружия у других стран игнорируется. - Мир, по оценке Бабурина, находится в состоянии перелома, где старые конструкции теряют устойчивость, а новые правила еще не закреплены. - Россия не должна догонять Запад в общественных и политических теориях, а обязана сама формировать принципы нового мироустройства. - Ключевой принцип будущего порядка — право цивилизаций на самостоятельное развитие, с учетом национальной, культурной и исторической специфики. - Право работает только там, где есть готовность его защищать силой и волей; без баланса сил любые нормы превращаются в декларации. - Куба названа важным примером того, что союзников надо поддерживать не словами, а делом — экономически, политически и, если потребуется, военно. - Критике подвергается поведение России в постсоветский и постельцинский период, когда она отказывалась от собственных позиций, закрывала базы, шла на уступки и фактически соглашалась с западной логикой. - Большая часть нынешних проблем России объясняется длительным курсом элиты на Запад, в том числе в образовании, науке, праве, конституционной модели и внешней политике. - Болонская система и влияние западных фондов трактуются как элементы цивилизационной деформации, разрушившие собственную образовательную и мировоззренческую традицию. - Поправки к Конституции 2020 года оцениваются как важный, но не завершенный поворот, поскольку либеральные основания системы, по мнению Бабурина, частично сохраняются. - Для суверенной политики требуется не только государственная воля, но и активное общество, иначе инерция зависимого мышления будет воспроизводиться. - Россия, по мысли выступающих, должна открыто поддерживать союзников — Кубу, КНДР, Иран и других, не маскируя эту поддержку полутонами. - Особое внимание уделено теме доверия: если Россия ведет себя двусмысленно, союзники перестают связывать с ней свою судьбу. - Обсуждается и более широкий внутренний вопрос: без наведения порядка в собственной системе ценностей Россия не сможет быть понятной и убедительной для мира.
Подробный выводВ этом видео проводится довольно цельная, хотя и эмоционально насыщенная мысль: Россия сегодня сталкивается не просто с агрессивной политикой США, а с последствиями собственного многолетнего стремления встроиться в западную систему координат. И именно это авторы беседы считают главным историческим узлом. С одной стороны, в лекции жестко критикуется американская внешняя политика. Она описывается не как лидерство, а как легализованный силовой произвол, где риторика права служит лишь инструментом давления. Здесь звучит важная мысль: проблема не только в том, что США нарушают международные нормы, а в том, что они подменили само содержание права политической целесообразностью. Это уже не право как универсальная мера, а право как привилегия сильного. В этом смысле международная система предстает как театр, где декорации старые, а пьеса давно другая. Но более глубокий нерв беседы — не в критике Америки как таковой. Главный упрек направлен внутрь России. Собеседники полагают, что уязвимость страны возникла не вчера и не только под внешним давлением. Она выросла из длительного состояния культурного, интеллектуального и политического подражания Западу. Эта мысль проходит через все темы: от международного права до учебников истории, от Болонской системы до отношения к Кубе и КНДР. Иными словами, внешняя слабость оказывается отражением внутренней неуверенности. Здесь проявляется любопытная философская линия: цивилизация проигрывает не тогда, когда беднее противника, а тогда, когда начинает смотреть на себя его глазами. Это очень важный тезис. Когда общество принимает чужую систему оценок за единственно нормальную, оно постепенно утрачивает язык самоописания. А без такого языка невозможно ни защищать союзников, ни формулировать собственные интересы, ни даже объяснить себе, зачем существует государство. В психологии это напоминало бы внутреннюю колонизацию: человек еще живет своей жизнью, но уже меряет ее чужими критериями. В беседе многократно повторяется идея, что право без силы не действует. Это, конечно, жесткая, но исторически небеспочвенная позиция. Устав ООН, понятие агрессии, формальные процедуры — все это сохраняется, но работает лишь в той степени, в какой за ними стоит политическая воля и способность к сопротивлению. В этом смысле авторы видео говорят о возвращении к почти классическому реализму: международные отношения — не сфера нравственного согласия, а сфера конфликтующих интересов, где мораль часто появляется уже после факта силы. Однако беседа не сводится к простому культу силы. В ней есть и другой слой: сила понимается не только как оружие, но и как цивилизационная собранность. Если у страны разрушены образование, историческая память, правовая логика, элитный консенсус и система ценностей, то даже при наличии армии она будет действовать непоследовательно. То есть внешняя геополитика здесь выводится из внутренней антропологии государства. Государство сильно не только ракетами, но и тем, насколько ясно оно понимает, кто оно. Поэтому значимым в лекции оказывается не только вопрос о Кубе, Иране или КНДР, но и вопрос о самоидентификации России. Поддержка союзников трактуется не как благотворительность и не как идеологический романтизм, а как форма самозащиты. Это очень старая имперская и одновременно геополитическая логика: дальние рубежи нередко оказываются ближними, если смотреть не по карте, а по цепочке последствий. В этом отношении тезис о Кубе особенно показателен: нападение на союзника воспринимается как проверка того, насколько вообще уважают Россию как исторического субъекта. Есть в беседе и важная критика двусмысленности. Авторы явно раздражены состоянием, когда Россия как будто уже не Запад, но еще и не до конца сама. Это промежуточное положение описывается как стратегически опасное. Полумеры разрушают доверие, а доверие в международной политике, как и в человеческих отношениях, трудно заслужить и легко потерять. Здесь можно провести почти экзистенциальную аналогию: если человек постоянно говорит одно, чувствует другое, а делает третье, в какой-то момент ему перестают верить не только другие — он сам перестает чувствовать собственную целостность. Отдельная тема — критика идеализированного образа Запада. Это вообще одна из самых сильных линий беседы. Речь идет не просто о политической ошибке, а об очаровании мифом: будто западная модель автоматически несет развитие, свободу, рациональность и благополучие. В таком восприятии Запад выступает не как реальность со своими интересами и противоречиями, а как почти религиозный образ спасения. И это, пожалуй, самое опасное: человек или народ начинают служить не реальному опыту, а идеалу, часто собранному из рекламы, элитарных комплексов и интеллектуальной зависимости. А идеалы, оторванные от реальности, нередко требуют слишком высокой цены. При этом беседа не лишена спорности. В ней много оценочности, местами резких обобщений, иногда чувствуется политическая пристрастность. Но даже если отстраниться от конкретных выводов, в ней остается содержательный вопрос: может ли государство быть действительно суверенным, если его элита мыслит заимствованными категориями? Это вопрос не только о России. Он касается любой страны, которая пытается совместить внешнюю независимость с внутренним культурным подражанием. Если собрать смысл воедино, то общий вывод таков:
Итоговый выводБеседа посвящена тому, что нынешние международные кризисы — это не случайный хаос, а результат долгого разрушения равновесия, в котором Запад привык считать свои действия универсальной нормой, а все остальные — исключением. Россия же, по мысли выступающих, слишком долго принимала эти правила игры, пытаясь встроиться в чужую систему ценностей и институтов. Теперь она расплачивается за это — и во внешней политике, и во внутреннем устройстве. Выход видится в отказе от подражательности, в восстановлении собственной цивилизационной логики, в прямой поддержке союзников и в формировании нового мирового порядка, где разные цивилизации имеют право быть самими собой. Но здесь встает более тонкий вопрос: достаточно ли просто отвергнуть чужую модель, чтобы обрести свою, или подлинный суверенитет начинается только там, где страна честно различает, что в ней действительно живое, а что лишь реакция на чужое давление? И, может быть, главный вопрос после этой лекции звучит так: где проходит граница между подлинной самостоятельностью и лишь зеркальным отрицанием того, от чего мы хотим освободиться?