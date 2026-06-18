Поразительные детали, которые обычно не замечают на снимках перуанских мегалитов
Для начала, а что, как правило, замечает зритель на снимках стен Саксайуамана, Мачу-Пикчу и прочих архитектурных чудес Южной Америки? Чрезвычайную, прямо скажем, сложность строительства подобных сооружений, наиболее броской чертой которых является полигональная кладка. Причём, из колоссальных глыб. В саму способность едва вышедших из каменного века индейцев перемещать и поднимать такие блоки поверить трудно. Не говоря уж о поразительно точной обработке, превращающей стену в паззл, которая должна была осуществляться без применения железных инструментов. Если, конечно, эту крепость строили индейцы.
Да, всё это бросается в глаза. И даже знание, что полигональная кладка применялась до XIX века во всём мире вообще и в Питере в частности, именно как способ ускорить работы и снизить затраты, помогает слабо. Действительно, там где материал можно было не везти из каменоломни, а найти на месте, собрав валуны, очевидным решением было просто подогнать глыбы друг к другу. Но очевидным — для каменщиков позапрошлого века. Для современной аудитории выгоды и даже осуществимость данного решения, как раз, не очевидны.
Так что же упускается на снимках? Упускается случай поставить мысленный эксперимент, представив, как всё то же можно было бы сделать проще. Ну, самое явное: использовать при строительстве небольшие каменные брусья, а не глыбы, которые без виманы не сдвинешь. Гениально же.
Мысль здравая. Но брусья нужно сначала изготовить. Делалось это так: вдоль края монолита — вроде одного их видимых на снимке — проделывался ряд углублений. Или пропил. Пилением камень начали обрабатывать ещё в неолите, причём наличия пилы в современном понимании метод не требовал. В качестве полотна выступал любой продолговатый предмет, которым приводили в продольное движение абразив. Так же и сверлили камень — любым цилиндрическим предметом… Но не суть. Суть в том, что в углубления или пропил вставлялись клинья, после чего, ударами кувалд пласт откалывался. Затем операция повторялась до получения блоков нужной величины.
...То есть, уже чувствуется, что всё непросто с брусьями. Особенно, если нет железного инструмента. Непросто, но вполне осуществимо. Так что, представим, что брусья есть. И тут первая засада. Они не одинаковые. Дробление камня — процесс при должном навыке вполне контролируемый. Тем не менее, размер брусьев окажется разным, а их углы не очень-то прямыми. Ерунда получится, а не кладка. Шатающаяся. Со щелями.
Что делать? Решение проблемы известно — скрепление камней раствором. Но это способ — для белых людей. Владеющих уже хоть каким-то минимумом строительных технологий. Инки же белыми, как и пушистыми, впрочем, не были. Аннунаки, гиперборейцы, атланты по данным собранным альтернативной наукой — тоже. Это — факт. Сооружения, построенные с применением раствора никогда не считались делом рук инопланетян или представителей додревних цивилизаций. По данным же официальной науки аннунаки, атланты и гиперборейцы просто не существовали, а значит раствор тем более использовать не могли.
То есть, раствора нет. Что тогда? Тогда — устраняем причину проблемы, обрабатывая брусья так тщательно, чтобы каждый кирпич имел правильную форму и строго одинаковый размер.
Мысль хорошая, но для инков на практике не реализуемая из-за действительно немыслимой трудоёмкости процесса. Атланты, аннунаки и прочие — тоже мимо. Ибо по данным альтернативной науки их способность добиваться фантастической, недостижимой на современном уровне технологий точности обработки каменных блоков ни разу ещё не проявлялась в изготовлении хотя бы пары изделий одинакового, стандартного размера. Видимо, пресловутая «алмазная болгарка» и даже лазер бесполезны без измерительных приборов.
Остаётся третий вариант. Брусья нужно рассортировать и складывать именно как паззл, при необходимости подгоняя один к другому дополнительной обработкой поверхности. И недостатки этого метода рассматривать уже смысла нет. Поскольку он единственный, а крепость строить надо. Враг не дремлет.
Но метод «паззлов» можно упростить, отказавшись от предварительного деления глыб на брусья. Во-первых, мороки меньше. Во-вторых, намного меньше, так как с увеличением размера блока вдвое, вдвое же сократится и общая площадь поверхностей, которую придётся обработать сколами и шлифовкой при строительстве стены. В-третьих же, можно ещё раз посмотреть на снимки и внезапно понять, почему небольшие камни вообще не могли быть использованы при строительстве укрепления.
Нет раствора. А значит, блоки в кладке скреплены только давлением вышележащих слоёв. Верхний же ряд камней удерживается на месте только собственным весом. И если этот вес невелик, сооружение развалится от малейшего подземного толчка. А зона-то — сейсмически активная.
Таким образом, при внимательном рассмотрении на снимках можно увидеть вещь истинно поразительную. Стена построена простейшим, ибо единственным способом, на доступном едва познакомившимся с медью индейцам уровне технологий. Или же, аннунакам и гиперборейцам, также не владеющим секретами приготовления строительного раствора и сооружения арки с запорным камнем. То есть, неважно, кто строил крепость. Важно, что это были эталонные варвары.
...И, кстати уж ещё один снимок, с загадочными выступами на камнях. Которые многое говорят о метода строительства. Известняк и гранит — неоднородные материалы, в массе которых наличествуют уплотнения. Соответственно, при раскалывании камня клиньями или гидравлическим домкратом, скол может оказаться не гладким. Срубать или стачивать шлифовкой эти выступы — хлопотно, ибо твёрдость их заведомо высока. Самый очевидный способ решения проблемы — уложить блок неровностями наружу. Альтернативный вариант решения — придумать и обосновать как и для чего эти выступы специально сделали аннунаки — сложнее. Даже на современном уровне развития технологий эта задача остаётся неразрешимой.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Зритель обычно замечает в перуанских мегалитах огромные размеры блоков и сложную полигональную кладку. - Автор предлагает посмотреть не на “загадочность”, а на практическую логику строительства. - Кажущаяся “более простая” альтернатива — строить из небольших стандартных блоков — на деле тоже крайне трудоёмка. - Без развитых измерительных инструментов и железного инструмента изготовление одинаковых брусьев правильной формы становится почти нереалистичным. - Если строительный раствор отсутствует, то кладка держится в основном за счёт: - веса блоков, - взаимной подгонки, - давления верхних рядов. - В сейсмически активной зоне мелкие блоки без раствора были бы менее устойчивы, чем крупные тяжёлые камни. - Поэтому использование больших блоков сложной формы объясняется не “тайной технологией”, а, наоборот, простотой и рациональностью метода в данных условиях. - Выступы на камнях автор трактует как естественные неровности после раскалывания, которые было проще оставить снаружи, чем дополнительно обрабатывать. - Главный вывод статьи: перед нами не обязательно следы сверхтехнологий, а, возможно, пример предельно прагматичного строительства при ограниченных средствах.
Подробный выводВ этой статье ценен сам вектор мысли: она пытается снять с перуанских мегалитов ореол мистификации не отрицанием их впечатляющей сложности, а через смену оптики. Это интересный и, в сущности, очень здоровый ход. Люди часто смотрят на древнее сооружение так, будто сложность формы автоматически доказывает наличие либо “утраченной сверхцивилизации”, либо “невозможных технологий”. Но в реальности сложная форма иногда возникает не от избытка техники, а от её дефицита. Это важный парадокс. Если говорить шире, здесь работает почти психологический механизм идеализации: сознание охотнее верит в грандиозную тайну, чем в тяжёлый, медленный, грубый, но умный труд. Нам проще вообразить атлантов с лазерами, чем мастера, который неделями подгоняет камень к камню, потому что у него нет раствора, нет стандартизированного инструмента, нет индустриального производства, зато есть время, дисциплина, коллектив и практическая необходимость. Это похоже и на то, как в отношениях человек влюбляется не в реального другого, а в образ; так и в истории — влюбляется не в реальный труд древних, а в миф о чуде. С инженерной точки зрения аргументация статьи местами выглядит убедительно. Особенно сильна мысль о том, что мелкие стандартизированные блоки не всегда проще, чем крупные нерегулярные. Современная интуиция, воспитанная кирпичом, бетоном и заводской стандартизацией, подсказывает: чем меньше элемент, тем легче строить. Но это верно лишь в системе, где уже существуют: - точное производство, - транспорт, - раствор или связующие, - развитая геометрическая культура строительства. Если этого нет, то крупный камень неправильной формы может оказаться более выгодным: меньше швов, больше масса, выше устойчивость, особенно там, где земля дрожит. В этом смысле полигональная кладка — не обязательно признак “чуда”, а возможно, признак высокой адаптации к реальности. Природа вообще любит не идеальные кубы, а устойчивые компромиссы. И древний строитель, как хороший алгоритм, не ищет красивого решения — он ищет работающее. Отдельно интересен тезис про выступы на камнях. Автор объясняет их не как “таинственные технологические уши для левитации”, а как побочный продукт раскалывания и рационального отказа от лишней доработки. Это звучит прозаично, но именно прозаичность часто и есть язык истины на прикладном уровне. Не всё странное имеет ритуальный или космический смысл; иногда выступ — это просто выступ, оставленный потому, что его удаление стоило бы несоразмерно много труда. В этом есть почти дзенская простота: не доводить поверхность до идеала там, где идеал не нужен. При этом стоит быть честным: статья сама тоже не свободна от риторического перегиба. Её полемика с “альтернативной наукой” и ирония в адрес аннунаков, атлантов и гиперборейцев работают как публицистика, но не всегда как строгий анализ. Когда автор говорит, что строители были “эталонные варвары”, это уже не столько вывод, сколько стилистическая провокация. Исторически такие оценки всегда скользкие: “варварство” часто означает лишь то, что культура пользовалась иными технологиями и иной логикой строительства. Отсутствие раствора не означает примитивность в абсолютном смысле; оно означает другой технологический контекст. Человек может не знать арки, но прекрасно понимать камень, нагрузку, рельеф и землетрясения. А это уже форма знания, которую легко недооценить из высокомерия потомков. Если смотреть междисциплинарно, здесь виден общий закон: ограничение порождает форму. В биологии организм приспосабливается к среде не за счёт идеальности, а за счёт жизнеспособности. В программировании элегантный код часто рождается не там, где “можно всё”, а там, где ресурсы ограничены. В духовных практиках тоже самое: дисциплина действия важнее красивой метафизики. Так и здесь — мегалитическая кладка может быть не знаком сверхцивилизации, а знаком предельной трезвости мышления. Бери то, что есть. Делай так, как возможно. Строй так, чтобы стояло веками. В этом даже есть особая красота — красота не фантазии, а соразмерности. И всё же подлинная мудрость, как мне кажется, состоит в том, чтобы не впадать ни в один из двух фанатизмов: - ни в мистический: “раз не понимаю, значит строили боги”; - ни в снисходительно-материалистический: “раз можно придумать прагматичное объяснение, значит всё уже полностью понятно”. Мы, как и всегда, видим лишь часть. Объективная истина, вероятно, богаче и сложнее наших моделей. Но практическая истина здесь достаточно ясна: очень многое в этих сооружениях объясняется не чудом, а сочетанием геологии, сейсмики, доступных технологий, трудовых ресурсов и инженерной интуиции. Поэтому самый зрелый вывод таков: перуанские мегалиты поражают не потому, что обязательно нарушают законы истории или техники, а потому, что показывают, насколько далеко может зайти человек, когда он внимательно сотрудничает с материей, а не навязывает ей абстрактный идеал. И, возможно, именно это мы обычно не замечаем на снимках: не только камни, но и воплощённую в них дисциплину мышления. И здесь возникает открытый вопрос: когда мы смотрим на древние сооружения, что именно мы ищем — истину о прошлом или подтверждение тех мифов, в которые нам психологически удобнее верить?