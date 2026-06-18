Для начала, а что, как правило, замечает зритель на снимках стен Саксайуамана, Мачу-Пикчу и прочих архитектурных чудес Южной Америки? Чрезвычайную, прямо скажем, сложность строительства подобных сооружений, наиболее броской чертой которых является полигональная кладка. Причём, из колоссальных глыб. В саму способность едва вышедших из каменного века индейцев перемещать и поднимать такие блоки поверить трудно. Не говоря уж о поразительно точной обработке, превращающей стену в паззл, которая должна была осуществляться без применения железных инструментов. Если, конечно, эту крепость строили индейцы.

Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам

Да, всё это бросается в глаза. И даже знание, что полигональная кладка применялась до XIX века во всём мире вообще и в Питере в частности, именно как способ ускорить работы и снизить затраты, помогает слабо. Действительно, там где материал можно было не везти из каменоломни, а найти на месте, собрав валуны, очевидным решением было просто подогнать глыбы друг к другу. Но очевидным — для каменщиков позапрошлого века. Для современной аудитории выгоды и даже осуществимость данного решения, как раз, не очевидны.

Так что же упускается на снимках? Упускается случай поставить мысленный эксперимент, представив, как всё то же можно было бы сделать проще. Ну, самое явное: использовать при строительстве небольшие каменные брусья, а не глыбы, которые без виманы не сдвинешь. Гениально же.

Мысль здравая. Но брусья нужно сначала изготовить. Делалось это так: вдоль края монолита — вроде одного их видимых на снимке — проделывался ряд углублений. Или пропил. Пилением камень начали обрабатывать ещё в неолите, причём наличия пилы в современном понимании метод не требовал. В качестве полотна выступал любой продолговатый предмет, которым приводили в продольное движение абразив. Так же и сверлили камень — любым цилиндрическим предметом… Но не суть. Суть в том, что в углубления или пропил вставлялись клинья, после чего, ударами кувалд пласт откалывался. Затем операция повторялась до получения блоков нужной величины.

Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам

...То есть, уже чувствуется, что всё непросто с брусьями. Особенно, если нет железного инструмента. Непросто, но вполне осуществимо. Так что, представим, что брусья есть. И тут первая засада. Они не одинаковые. Дробление камня — процесс при должном навыке вполне контролируемый. Тем не менее, размер брусьев окажется разным, а их углы не очень-то прямыми. Ерунда получится, а не кладка. Шатающаяся. Со щелями.

Что делать? Решение проблемы известно — скрепление камней раствором. Но это способ — для белых людей. Владеющих уже хоть каким-то минимумом строительных технологий. Инки же белыми, как и пушистыми, впрочем, не были. Аннунаки, гиперборейцы, атланты по данным собранным альтернативной наукой — тоже. Это — факт. Сооружения, построенные с применением раствора никогда не считались делом рук инопланетян или представителей додревних цивилизаций. По данным же официальной науки аннунаки, атланты и гиперборейцы просто не существовали, а значит раствор тем более использовать не могли.

То есть, раствора нет. Что тогда? Тогда — устраняем причину проблемы, обрабатывая брусья так тщательно, чтобы каждый кирпич имел правильную форму и строго одинаковый размер.

Мысль хорошая, но для инков на практике не реализуемая из-за действительно немыслимой трудоёмкости процесса. Атланты, аннунаки и прочие — тоже мимо. Ибо по данным альтернативной науки их способность добиваться фантастической, недостижимой на современном уровне технологий точности обработки каменных блоков ни разу ещё не проявлялась в изготовлении хотя бы пары изделий одинакового, стандартного размера. Видимо, пресловутая «алмазная болгарка» и даже лазер бесполезны без измерительных приборов.

Остаётся третий вариант. Брусья нужно рассортировать и складывать именно как паззл, при необходимости подгоняя один к другому дополнительной обработкой поверхности. И недостатки этого метода рассматривать уже смысла нет. Поскольку он единственный, а крепость строить надо. Враг не дремлет.

Но метод «паззлов» можно упростить, отказавшись от предварительного деления глыб на брусья. Во-первых, мороки меньше. Во-вторых, намного меньше, так как с увеличением размера блока вдвое, вдвое же сократится и общая площадь поверхностей, которую придётся обработать сколами и шлифовкой при строительстве стены. В-третьих же, можно ещё раз посмотреть на снимки и внезапно понять, почему небольшие камни вообще не могли быть использованы при строительстве укрепления.

Нет раствора. А значит, блоки в кладке скреплены только давлением вышележащих слоёв. Верхний же ряд камней удерживается на месте только собственным весом. И если этот вес невелик, сооружение развалится от малейшего подземного толчка. А зона-то — сейсмически активная.

Таким образом, при внимательном рассмотрении на снимках можно увидеть вещь истинно поразительную. Стена построена простейшим, ибо единственным способом, на доступном едва познакомившимся с медью индейцам уровне технологий. Или же, аннунакам и гиперборейцам, также не владеющим секретами приготовления строительного раствора и сооружения арки с запорным камнем. То есть, неважно, кто строил крепость. Важно, что это были эталонные варвары.

...И, кстати уж ещё один снимок, с загадочными выступами на камнях. Которые многое говорят о метода строительства. Известняк и гранит — неоднородные материалы, в массе которых наличествуют уплотнения. Соответственно, при раскалывании камня клиньями или гидравлическим домкратом, скол может оказаться не гладким. Срубать или стачивать шлифовкой эти выступы — хлопотно, ибо твёрдость их заведомо высока. Самый очевидный способ решения проблемы — уложить блок неровностями наружу. Альтернативный вариант решения — придумать и обосновать как и для чего эти выступы специально сделали аннунаки — сложнее. Даже на современном уровне развития технологий эта задача остаётся неразрешимой.