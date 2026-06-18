Не проект, а дело, где каждый почувствует свою значимость
Что заставляет людей переезжать из города в деревню, ближе к природе? Как можно наладить отношения в семье, пожив вдали от города? Как жизнь и работа на земле способствуют улучшению демографии в стране? Об этом в студии канала «День» рассказывает Максим Машин, член правления благотворительного фонда «Семья и детство» и координатор проекта «Семейная слобода» под Истрой. Ведущая – Мария Дубинская.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе представлен проект «Семейная слобода» под Истрой как практический ответ на демографический и семейный кризис. - Инициатива выросла из многолетней работы фонда «Семья и детство», который более 20 лет занимается кризисным консультированием женщин и помогает сохранять детей. - Авторы проекта пришли к выводу, что проблему абортов и распада семей нельзя решать изолированно: нужен комплексный подход к демографии, семье, воспитанию, среде и образу жизни. - Особый акцент делается на том, что в семейной политике часто недооценивается роль отца и мужчины как главы семьи. - Центральная мысль: демографический кризис связан не только с экономикой, но и с утратой духовных ориентиров, культуры взаимной ответственности и способности к любви. - «Семейная слобода» задумана не просто как поселение, а как живая среда, где человек может почувствовать защищенность, общность, смысл и личную значимость. - Проект открыт не только для воцерковленных людей, но и для всех семей, ищущих способы укрепить отношения и переосмыслить образ жизни. - Формат работы предполагает семейные заезды, тренинги, мастер-классы, совместный труд и досуг, где участвуют все: мужчины, женщины, дети, старшее поколение. - Среди направлений: - домостроительство, - ремесла: гончарное, кузнечное, столярное, кожевенное дело, пекарня, пчеловодство, - начальное образование и семейное обучение, - оздоровление, - психологические и сплачивающие практики, - навыки выживания и жизни на земле. - Важная идея проекта — показать, что дом, хозяйство и общинная жизнь могут быть не неподъемной ношей, а доступным и объединяющим делом. - Участникам хотят вернуть творческое начало, утраченное в потребительской культуре, где человек чаще потребляет готовое, чем созидает сам. - В проекте предполагается касса взаимной помощи как форма солидарности и взаимной поддержки. - Постоянное проживание в слободе планируется для ограниченного круга людей, но основной расчет — на временное погружение в атмосферу, которую затем можно воспроизводить в других местах. - Авторы хотят масштабировать эту модель в виде сети подобных слобод по регионам в рамках демографической платформы. - Главная ставка делается не на субсидии и внешние меры, а на внутреннее преображение человека, семьи и сообщества.
Подробный выводВ этом видео звучит очень характерная для нашего времени мысль: демографический кризис — это не просто нехватка денег, жилья или льгот, а симптом более глубокой болезни общества. Собеседник говорит об этом прямо и даже жестко: распад семей, страх перед рождением детей, одиночество, культура разводов, потребительское отношение к жизни — все это он связывает прежде всего с духовной дезориентацией человека. С этим можно спорить в деталях, потому что истина в таких вопросах всегда многослойна: экономика, урбанизация, рынок труда, жилищная политика, медиа, образование, травматический опыт поколений — все это тоже влияет. Но сила позиции автора не в сухой академической полноте, а в том, что он указывает на часто игнорируемый пласт: человеку мало выдать пособие — ему нужно вернуть смысл, связь, участие и живую среду.
В чем философское ядро проекта«Семейная слобода» предлагается не как очередной “социальный проект” в бюрократическом смысле, а как пространство антропологического восстановления. Если говорить языком психологии, это попытка создать корректирующую среду, где человек заново переживает: - свою нужность, - свою способность влиять, - радость совместного труда, - доверие, - семейную сопричастность, - связь поколений. То есть речь не столько о переезде “на землю”, сколько о возвращении человеку утраченной субъектности. В городе современный индивид нередко превращается в потребителя услуг: еду привезли, дом построили другие, ребенка развлекает экран, досуг покупается, а не проживается. Человек становится функциональным, но не цельным. И здесь проект пытается развернуть процесс в обратную сторону: не “что я куплю?”, а “что я смогу создать вместе с близкими?”. Это очень важный разворот. По сути, авторы говорят: семья укрепляется не только разговорами о ценностях, но и общим делом.
Почему труд здесь становится не бытовой, а почти духовной практикойВ беседе много внимания уделено ремеслу, строительству, земле, хозяйству. На поверхностный взгляд это может показаться романтизацией деревни. Но если вчитаться глубже, логика ясна: ручной созидательный труд возвращает причинно-следственную связь между человеком и реальностью. Посадил — выросло. Не позаботился — погибло. Построил — появился дом. Сделал чашку — из нее можно пить. Это почти противоположность виртуальной среде, где усилие и результат часто разорваны. В терминах философии это переход от симуляции к бытию, от образа жизни “через интерфейс” к жизни “через участие”. И потому ремесло здесь мыслится не как хобби, а как способ восстановления внутренней целостности. Есть в этом и что-то от древней аскетической мудрости, и что-то от современной психотерапии: - аскетика сказала бы, что труд собирает человека; - психология сказала бы, что осмысленное действие снижает тревогу и возвращает чувство контроля; - социология добавила бы, что совместный труд создает доверие лучше, чем декларации.
Важный акцент: это не закрытая религиозная общинаСобеседники специально проговаривают, что проект открыт не только для церковных людей. Это существенный момент. Потому что подобные инициативы часто воспринимаются как пространство “только для своих”. Здесь же делается попытка говорить шире: человек может еще не быть глубоко религиозным, но уже чувствовать, что жить по-прежнему невозможно. И это, пожалуй, самый практичный слой беседы. Не всем близок язык богословия, но многим понятны: - усталость от одиночества, - беспомощность перед распадом отношений, - тоска по настоящему делу, - желание дать детям не только гаджеты и школу, но и опыт живой жизни. То есть проект пытается стать мостом между традицией и современным человеком, а не просто убежищем от современности.
Сильные стороны идеи
1. КомплексностьАвторы не сводят проблему к одному фактору. Они связывают: - аборты, - разводы, - одиночество, - кризис отцовства, - потребительскую культуру, - разрыв поколений, - утрату ремесла, - обеднение досуга. Это зрелый взгляд: в живой системе причина редко бывает одна.
2. ПрактичностьНе просто разговоры о морали, а конкретные формы: - семейные заезды, - обучение, - мастерские, - общинные практики, - поддержка, - временное погружение, - возможное постоянное ядро.
3. Включенность всей семьиОчень важна идея, что ребенок, отец, мать, старшие — не разделяются по отдельным “ячейкам досуга”, а действуют вместе. Это разрушает типичную модель атомизации, где каждый живет в своем психическом пузыре.
4. МасштабируемостьПроект мыслится как модель, а не как локальная экзотика. Это разумно: если что-то работает только в одном месте благодаря харизматичным людям, это красиво, но хрупко. Если есть замысел сети — появляется исторический горизонт.
Но есть и уязвимые моментыЕсли смотреть трезво, без идеализации, то у подобных инициатив всегда есть риски.
1. Опасность романтизации “земли” и традицииЗемля сама по себе не исцеляет человека автоматически. Можно уехать из города и увезти с собой те же конфликты, гордыню, инфантильность и внутреннюю пустоту. Смена декораций еще не равна преображению.
2. Недостаточность только духовного объясненияАвтор почти все сводит к утрате духовной чистоты. В этом есть правда, но не вся правда. Иногда семья разрушается не только из-за “похоти” и потребления, а из-за: - психологической незрелости, - травм, - насилия, - бедности, - жилищной безысходности, - отсутствия социальных лифтов. Если не учитывать эти слои, можно нечаянно впасть в моральное упрощение.
3. Зависимость от энтузиазмаТакие проекты часто держатся на нескольких вдохновленных людях. Пока есть энергия — все живет. Когда наступает выгорание, начинается кризис. Значит, для устойчивости нужны не только вера и вдохновение, но и: - структура, - управление, - прозрачные правила, - подготовка кадров, - финансовая модель.
4. Конкурсный отбор и идеал семьиЗдесь важно не превратить живых людей в конкурс на “правильность”. Потому что семейная жизнь почти всегда несовершенна. Если создать слишком высокий идеал, часть людей почувствует не вдохновение, а стыд и исключенность.
Что в этой беседе звучит особенно ценноСамая живая и, на мой взгляд, точная мысль — это противопоставление проекта и дела. Проект часто имеет сроки, метрики, гранты, отчетность. Дело — это то, во что человек входит жизнью. В этом различии есть почти религиозная глубина. Современность привыкла мыслить KPI, а не призванием. Но демография, семья, воспитание, любовь — это сферы, где невозможно все решить только административным языком. Здесь требуется не просто управление, а участие. Именно поэтому идея слободы может отозваться людям: она предлагает не услугу, а сопричастность. Не потребление готового “семейного счастья”, а вход в пространство, где счастье выращивается трудом, отношениями и смыслом.
ИтогВ данной лекции предлагается не столько модель поселения, сколько альтернатива потребительской цивилизации на уровне семьи и повседневности. Авторы убеждены, что демографию невозможно поправить только материальными мерами; необходимо возвращать: - отцовство, - взаимную ответственность, - живую общность, - творческий труд, - связь поколений, - духовное измерение жизни. Это сильная, вдохновляющая и в чем-то смелая позиция. Она не лишена спорности, местами чрезмерно обобщает причины кризиса, но в ее основе есть важное зерно: человек чаще всего оживает там, где он перестает быть потребителем и снова становится со-творцом — дома, семьи, среды, будущего. И, возможно, главный вопрос, который остается после этого разговора, звучит так: что на самом деле способно удержать человека от внутреннего распада — внешние гарантии или пережитый опыт живой, осмысленной и разделенной с другими жизни?