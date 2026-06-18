Мировая экономика стоит на пороге крупнейшего энергетического кризиса: Дональд Трамп спровоцировал взрывной рост цен на нефть и бензин. В этом видео мы подробно разбираем последствия блокады Ближнего Востока, крах эпохи нефтедоллара и неизбежный переход на расчеты в юанях и криптовалюте. Вы узнаете, как западные санкции, теневой флот и развитие Северного морского пути влияют на экспортные доходы России и курс рубля. Подробнее в новом видео

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00:00 Ормузский пролив: Трамп, Иран и дефицит на рынке нефти

04:30 Мировой кризис: цены на бензин и падение добычи СПГ

09:15 Санкции ЕС и США: потолок цен и истощение стратегических резервов

14:20 Китай скупает нефть: переориентация экспорта на рынки Азии

19:40 Северный морской путь: ледокольный флот России и Росатом

25:10 Теневой флот РФ: обход санкций и блокировка танкеров в Южной Корее

31:15 Крах нефтедоллара: альтернативное страхование, расчеты в крипте и юанях

37:50 Налоги на нефть в России: НДПИ, курс рубля и скрытые риски бюджета

44:30 Экономическая война с Западом: прогнозы рынка и финал глобализации

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