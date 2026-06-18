Мировой кризис: что Трамп делает с нефтью? Ормузский пролив и обвал рынков
Мировая экономика стоит на пороге крупнейшего энергетического кризиса: Дональд Трамп спровоцировал взрывной рост цен на нефть и бензин. В этом видео мы подробно разбираем последствия блокады Ближнего Востока, крах эпохи нефтедоллара и неизбежный переход на расчеты в юанях и криптовалюте. Вы узнаете, как западные санкции, теневой флот и развитие Северного морского пути влияют на экспортные доходы России и курс рубля. Подробнее в новом видео
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00:00 Ормузский пролив: Трамп, Иран и дефицит на рынке нефти
04:30 Мировой кризис: цены на бензин и падение добычи СПГ
09:15 Санкции ЕС и США: потолок цен и истощение стратегических резервов
14:20 Китай скупает нефть: переориентация экспорта на рынки Азии
19:40 Северный морской путь: ледокольный флот России и Росатом
25:10 Теневой флот РФ: обход санкций и блокировка танкеров в Южной Корее
31:15 Крах нефтедоллара: альтернативное страхование, расчеты в крипте и юанях
37:50 Налоги на нефть в России: НДПИ, курс рубля и скрытые риски бюджета
44:30 Экономическая война с Западом: прогнозы рынка и финал глобализации
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Перекрытие Ормузского пролива стало системным шоком для мирового нефтяного рынка, а не просто краткосрочным новостным эпизодом. - Через Ормуз в норме проходит огромный объем нефти, и существующие обходные маршруты Саудовской Аравии и ОАЭ не способны полноценно заменить эти поставки. - Рынок реагирует крайне нервно: фьючерсы скачут вслед за политическими заявлениями, прежде всего Трампа, но реальная физическая нефть может стоить значительно дороже биржевых ожиданий. - Даже при гипотетическом открытии пролива последствия сохранятся надолго: восстановление добычи и логистики — это месяцы, а возможно и годы. - Проблема не только в нефти, но и в газе, СПГ, нефтепродуктах, удобрениях, авиаперевозках и инфляции — кризис цепной. - Китай оказался подготовлен лучше многих, благодаря запасам, диверсификации поставок и доступу к российской нефти по сухопутной инфраструктуре. - Россия в текущем кризисе выглядит относительно устойчиво по экспорту нефти, несмотря на санкции, ограничения и давление на логистику. - Санкции Запада парадоксально ускоряют демонтаж прежней глобальной системы торговли нефтью, где доминировали доллар, западное страхование и традиционные морские посредники. - Формируется альтернативная инфраструктура мировой торговли: расчеты в юанях, криптовалютах, национальных валютах, новые страховщики и “теневая” логистика. - У России остаются внутренние структурные проблемы: трудная нефть, слабое развитие собственной системы ценовых индикаторов, зависимость от внешних ценовых агентств и сырьевая модель экспорта.
Подробный выводВ этом видео обсуждается не просто очередной скачок нефтяных котировок, а глубокий кризис уязвимости мировой энергетической системы. Ормузский пролив здесь выступает почти как нервный узел глобализации: пока он работает — всем кажется, что система вечна; как только он дает сбой — выясняется, что мировая экономика держится не только на “рынке”, но и на очень хрупкой географии.
1. Главная мысль: кризис логистики превращается в кризис экономикиСобеседники ясно показывают, что дело не сводится к вопросу: “сколько стоит баррель?”. Гораздо важнее другое: можно ли вообще физически доставить нефть туда, где она нужна. Это важное различие между: - бумажным рынком — фьючерсы, ожидания, спекуляции, политические заявления; - физическим рынком — реальные танкеры, реальные поставки, реальные перерабатывающие мощности. И здесь проявляется старая истина: карта иногда важнее графика. На бирже можно нарисовать почти любую цену, но если нефть стоит в танкере или не выходит из месторождения, то рынок перестает быть абстракцией и становится вопросом топлива, еды и транспорта.
2. Трамп в беседе показан как фактор хаотизации, а не стабилизацииАвторы довольно иронично описывают роль Трампа: его заявления о проливе, Иране и рынке подаются как источник резких колебаний. За иронией скрыт серьезный тезис: политика крупнейшей державы все больше напоминает управление настроением рынка через медийные сигналы. Это вообще симптом современной эпохи: нефть зависит уже не только от геологии и флота, но и от информационной драматургии. В каком-то смысле рынок становится похож на нервную систему человека, травмированную постоянной тревогой: даже слабый сигнал вызывает сильную реакцию. Но при этом собеседники подчеркивают: шум не отменяет материальности кризиса. Можно сколько угодно двигать котировки фразами, но проблему нехватки маршрутов, простаивающих мощностей и остановленной добычи это не решает.
3. Даже “открытие Ормуза” не вернет мир к прежнему состоянию быстроЭто, пожалуй, один из самых содержательных моментов беседы. В массовом восприятии часто есть наивная модель: закрыли пролив — плохо, открыли — снова хорошо. Но нефтяная отрасль так не работает. Собеседник акцентирует, что: - скважины нельзя просто “включить обратно” как кран; - консервация и остановка добычи — дорогой и сложный процесс; - восстановление прежних объемов занимает месяцы; - особенно сложно это на морских месторождениях и в условиях технологически тяжелой добычи. Это очень важная поправка к бытовому мышлению. Реальность редко возвращается в исходную точку тем же путем. Кризис — как трещина в стекле: даже если удар прекратился, структура уже изменилась.
4. Удар по Ормузу — это удар не только по нефтиВ беседе хорошо показан межотраслевой эффект: - дорожает бензин; - сокращаются авиарейсы; - растут транспортные издержки; - страдает СПГ; - возникают риски по удобрениям; - усиливается инфляция. То есть нефть здесь — не отдельный товар, а кровь индустриального организма. И если ее циркуляция нарушается, страдают не только нефтяники, но и вся ткань экономики. Это напоминает то, что часто упускают в идеологических спорах. Одни любят говорить: “нефть скоро никому не будет нужна”, другие — “без нефти все рухнет”. Истина, вероятно, сложнее: мир действительно пытается уйти от нефтяной зависимости, но в моменте он все еще глубоко в ней живет. И именно кризисы вроде этого срывают маски с красивых деклараций.
5. Китай показан как главный прагматикКитай в беседе выглядит почти как цивилизационный антипод импульсивной западной политики. Пока другие спорили о принципах, он: - создавал резервы; - строил долгую инфраструктуру; - усиливал сухопутные маршруты; - диверсифицировал закупки. Это очень показательный момент. Не обязательно быть “правым” в идеологическом смысле, чтобы оказаться сильнее в практическом. История вообще нередко благоволит не самым громким, а самым терпеливым. В этом есть почти философский урок: реальность любит подготовленных, а не самоуверенных.
6. Россия в кризисе получает окно возможностей, но не освобождается от собственных слабостейС одной стороны, в беседе достаточно уверенно звучит тезис: - экспорт российской нефти растет; - спрос на нее сохраняется; - в отдельных сделках она продается очень дорого; - инфраструктура в сторону Азии, особенно ВСТО, сыграла стратегически важную роль. То есть Россия здесь показана как поставщик, который, несмотря на давление, встроился в новую конфигурацию мировой торговли. Но есть и другая, более глубокая линия, и она, на мой взгляд, важнее. Собеседники признают, что у России сохраняются серьезные проблемы: - растет доля трудноизвлекаемых запасов; - налоговая система не всегда учитывает реальную сложность добычи; - не выстроена полноценная суверенная система ценового определения; - страна все еще во многом продает сырье, а не продукт более высокого передела; - в оценке собственной нефти сохраняется зависимость от внешних агентств и внешних правил. И здесь возникает почти экзистенциальный вопрос для экономики: если мир старой глобализации разрушается, то строим ли мы свою систему — или просто приспосабливаемся к чужому хаосу? Пока из беседы следует, что Россия научилась выживать и обходить барьеры, но вопрос о полноценном суверенном устройстве нефтяной торговли еще открыт.
7. Санкции подтачивают не только Россию, но и саму западную архитектуру рынкаОдна из самых интересных мыслей беседы — санкции работают не только как оружие давления, но и как инструмент саморазрушения старого порядка. Когда Запад: - ограничивает страхование, - блокирует флот, - вводит ценовые потолки, - мешает обычной торговле, он тем самым заставляет рынок искать обходные пути. А как только обходные пути становятся массовыми, возникает новая норма: - торговля в нацвалютах; - криптовалютные расчеты; - альтернативное страхование; - новые логистические схемы; - “серый”, а затем уже почти легализованный параллельный рынок. Это похоже на психологический эффект запрета: чем сильнее систему сжимают, тем активнее она ищет новые формы. Санкции должны были дисциплинировать рынок, а фактически помогают ему эмигрировать из-под прежнего контроля.
8. В беседе звучит важная критика российских институтовОсобенно заметна линия про зависимость от внешних ценовых индикаторов и слабость собственной биржевой инфраструктуры. Это не техническая деталь, а вопрос зрелости государства. Пока цена на “нашу” нефть считается “не у нас”, суверенитет остается неполным. Можно обладать ресурсом, флотом, месторождениями, трубопроводами — и все равно зависеть от чужой системы оценки реальности. А ведь тот, кто называет цену, в каком-то смысле и определяет картину мира. Это уже почти философия языка и власти: кто описывает рынок, тот частично им владеет.
ИтогБеседа показывает мир в состоянии энергетического перехода не к новой гармонии, а к новой турбулентности. Ормузский кризис здесь — не исключение, а симптом: - старые торговые маршруты ненадежны; - старые гаранты безопасности не гарантируют; - старые финансовые механизмы теряют монополию; - старые правила глобализации распадаются на глазах. На этом фоне выигрывают не “самые моральные” и не “самые громкие”, а те, кто: - имеет запасы, - умеет строить инфраструктуру, - диверсифицирует каналы, - способен быстро адаптироваться, - и меньше верит в идеализированные схемы. В этом смысле видео отрезвляющее. Оно снимает романтические иллюзии и о “свободном рынке”, и о “всемогуществе санкций”, и о том, что политические решения можно безнаказанно накладывать на физическую реальность. Нефть, как и жизнь, не любит чистой риторики: если система устроена сложно, платить за упрощения приходится дорого. И, возможно, главный вывод здесь такой: мировой кризис — это не только нехватка ресурсов, но и нехватка зрелости в управлении ими. Когда геополитика превращается в игру нервов, рынок перестает быть механизмом баланса и становится зеркалом коллективной тревоги. И тогда остается открытым вопрос: если прежние “объективные правила” мировой экономики оказались во многом политическим мифом, то на чем вообще в будущем будет держаться наша общая версия истины — на силе, на доверии или на способности договариваться с реальностью такой, какая она есть?