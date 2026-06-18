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Тема Русского языка и письменности в целом очень важная, даже где то на грани... Сегодня поговорим и про Пушкина, как создателя Русского языка, и про Кирилла с Мефодием, о том что на Русь они никогда не приходили и про то что на наших территориях уже была письменность. Но зачем же её заменили? Поговорим о письменности как о колонизации и христианизации.

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