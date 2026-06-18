Фраза «искусственный интеллект делает человечество глупее» сегодня звучит из каждого утюга. В новом выпуске Виктор Алексеевич Ефимов обсудил с Василием Ефимовым, кто на самом деле тупеет от нейросетей, а кто наоборот получает усилитель когнитивной нагрузки.

Промпт-инжиниринг как тренажёр управленческого мышления. Метамышление и работа со сложностью. Шесть приоритетов управления и дума о благе российском в эпоху искусственного интеллекта.

Telegram-канал Василия Ефимова:

https://t.me/+e7MsOAoaC_81NWUy

Приглашаем на открытый бесплатный Zoom

«Нейросети: Человек среди людей»

27 июня 2026 в 11:00 по мск – регистрация по ссылке:

https://thlk.ru/1HM4Pn

#ВикторЕфимов #нейросети #КОБ #законвремени #АкадемИИ

Таймкоды:

00:00 – Делает ли нейросеть человечество глупее

01:11 – Почему через сотни учеников я вижу обратный эффект

04:50 – Как мы получили образовательную лицензию за подписку в 20 долларов

07:49 – Кейсы выпускников: брендинг бизнеса без дизайнеров и верстальщиков

10:38 – Как ученица из Германии получила субсидию 600 евро

11:59 – В какой момент человек на самом деле начинает тупеть

12:52 – Скачать промпт или освоить промпт-инжиниринг: где проходит граница

14:50 – Нейросеть как идеальный тренажёр управленческой грамотности

16:35 – Почему предыдущие цивилизации погибали и при чём тут ИИ

19:43 – От мечты одного человека до управления государством

22:14 – Как малый бизнес обыгрывает сложность, доступную раньше лишь корпорациям

23:33 – Шесть приоритетов и вопрос Пушкина: как государство богатеет

27:56 – Неангажированная нейросеть против коррупции и закрытости

30:27 – Что может сделать обычный человек: эффект автосинхронизации

33:56 – 18 тысяч учеников, миллионы зрителей и один шаг до прозрения

34:43 – Бесплатная книга про искусственный интеллект