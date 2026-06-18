ИИ делает нас глупее? Как на самом деле нейросети влияют на мышление.
Фраза «искусственный интеллект делает человечество глупее» сегодня звучит из каждого утюга. В новом выпуске Виктор Алексеевич Ефимов обсудил с Василием Ефимовым, кто на самом деле тупеет от нейросетей, а кто наоборот получает усилитель когнитивной нагрузки.
Промпт-инжиниринг как тренажёр управленческого мышления. Метамышление и работа со сложностью. Шесть приоритетов управления и дума о благе российском в эпоху искусственного интеллекта.
Telegram-канал Василия Ефимова:
https://t.me/+e7MsOAoaC_81NWUy
Приглашаем на открытый бесплатный Zoom
«Нейросети: Человек среди людей»
27 июня 2026 в 11:00 по мск – регистрация по ссылке:
https://thlk.ru/1HM4Pn
#ВикторЕфимов #нейросети #КОБ #законвремени #АкадемИИ
Таймкоды:
00:00 – Делает ли нейросеть человечество глупее
01:11 – Почему через сотни учеников я вижу обратный эффект
04:50 – Как мы получили образовательную лицензию за подписку в 20 долларов
07:49 – Кейсы выпускников: брендинг бизнеса без дизайнеров и верстальщиков
10:38 – Как ученица из Германии получила субсидию 600 евро
11:59 – В какой момент человек на самом деле начинает тупеть
12:52 – Скачать промпт или освоить промпт-инжиниринг: где проходит граница
14:50 – Нейросеть как идеальный тренажёр управленческой грамотности
16:35 – Почему предыдущие цивилизации погибали и при чём тут ИИ
19:43 – От мечты одного человека до управления государством
22:14 – Как малый бизнес обыгрывает сложность, доступную раньше лишь корпорациям
23:33 – Шесть приоритетов и вопрос Пушкина: как государство богатеет
27:56 – Неангажированная нейросеть против коррупции и закрытости
30:27 – Что может сделать обычный человек: эффект автосинхронизации
33:56 – 18 тысяч учеников, миллионы зрителей и один шаг до прозрения
34:43 – Бесплатная книга про искусственный интеллект
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этой беседе оспаривается популярный тезис, будто ИИ неизбежно делает людей глупее. - Основная мысль: нейросети не отупляют сами по себе — человека ослабляет отказ от собственного мышления и субъектности. - При осмысленном использовании ИИ: - растет когнитивная нагрузка; - человек больше читает, уточняет, сопоставляет; - усиливается любопытство и способность учиться. - Нейросеть рассматривается как инструмент работы со сложностью, а не как магическая кнопка. - Поверхностный подход вида «где скачать готовый промпт» назван тупиковым и действительно ведущим к деградации мышления. - Важнейший навык — промпт-инжиниринг, то есть умение ставить задачу, формулировать требования и проверять результат. - Работа с ИИ развивает: - управленческое мышление; - постановку технического задания; - навык проверки исполнителя; - метамышление — способность смотреть на ситуацию с более высокого уровня. - Приведены практические кейсы: - получение образовательной лицензии с помощью ИИ; - автоматизация бюрократической работы; - создание брендинга и сайтов для бизнеса; - поиск субсидий и оформление документов для малого бизнеса. - ИИ дает малому и среднему бизнесу доступ к возможностям, которые раньше были доступны в основном крупным структурам. - Обсуждается возможность применения ИИ не только на личном и бизнес-уровне, но и на уровне государства и цивилизации. - Высказывается идея, что ИИ может стать усилителем всеобщей управленческой грамотности. - Подчеркивается, что реальные изменения, вероятно, начнутся не сверху, а снизу — через критическую массу думающих и обучающихся людей. - Финальный призыв беседы: учиться постоянно, осваивать технологии осмысленно и не отдавать мышление на аутсорсинг.
Подробный выводВ этом видео поднимается очень важная и, по сути, философская тема: делает ли инструмент человека слабее, или он лишь проявляет уже существующий способ жить. Молоток не строит дом сам по себе и не разрушает сам по себе — все зависит от руки, цели и сознания того, кто им пользуется. С нейросетями — та же история, только на уровне мышления.
1. Главный нерв беседы: ИИ не заменяет мышление, а вскрывает его качествоЗдесь звучит, на мой взгляд, самая точная мысль: человек глупеет не от ИИ, а от отказа думать. Это принципиально. Нейросеть может стать: - костылем, - калькулятором, - зеркалом, - усилителем, - или наркотиком готовых ответов. Все зависит от позиции субъекта. Если человек ищет не понимание, а только «правильную формулу», «идеальный промпт», «волшебную кнопку» — он действительно движется к деградации. Но это не новая проблема. Раньше люди так же искали: - «правильную книгу», - «правильного гуру», - «универсальную методичку», - «секретный алгоритм успеха». ИИ просто радикально ускорил этот соблазн. И здесь есть любопытная аналогия с образованием вообще. Плохое обучение всегда строилось на подмене понимания шаблоном. Хорошее — на развитии способности видеть структуру задачи. Поэтому нейросети не создают проблему с нуля, а обнажают старую человеческую слабость: желание получить результат без внутренней работы.
2. Почему ИИ может не ослаблять, а усиливать интеллектВ беседе проводится важное наблюдение практиков: люди, реально работающие с нейросетями, часто начинают: - больше читать; - лучше формулировать мысли; - задавать уточняющие вопросы; - связывать разные области знания; - быстрее проверять гипотезы; - глубже структурировать информацию. Это похоже на тренажер для мышления. Но только при одном условии: если человек не потребляет ответ как финальную истину, а работает с ним как с черновиком реальности. В этом смысле нейросеть напоминает собеседника без социального давления. Она не стыдит за «глупые вопросы», не устает, не раздражается. Для многих это возвращает утраченное детское любопытство. А любопытство — одна из самых базовых форм живого ума. Ребенок не боится спрашивать, пока система не научит его бояться выглядеть глупо. ИИ в каком-то смысле частично снимает этот барьер. Но и здесь нужна трезвость: любопытство само по себе еще не мудрость. Оно может стать и поверхностным скроллингом по миру знаний. Поэтому ценность ИИ не в количестве ответов, а в том, помогает ли он человеку углублять вопрос.
3. Промпт как школа управленияОдна из самых сильных идей беседы — мысль, что взаимодействие с нейросетью формирует управленческую грамотность. Это очень точное наблюдение. По сути, нейросеть — почти идеальный исполнитель: - она не спорит из самолюбия; - не ленится в человеческом смысле; - не обижается; - не устает как человек; - но при этом делает ровно то, что ей поручили, включая ошибки постановщика задачи. И здесь вскрывается фундаментальный закон управления: качество результата часто определяется не качеством исполнителя, а качеством задания. Это верно и для бизнеса, и для науки, и для политики, и для личной жизни. Люди часто страдают не потому, что мир плох, а потому что: - не понимают, чего хотят; - противоречат себе; - формулируют неясно; - не умеют проверять результат; - не замечают, что подменили цель средством. Работа с ИИ делает все это болезненно очевидным. Если запрос мутный — ответ будет мутным. Если критерии успеха не заданы — результат окажется случайным. Если не предусмотрена проверка — ошибка пройдет в действие. То есть ИИ дисциплинирует мышление примерно так же, как программирование дисциплинирует логику: он заставляет увидеть, насколько человек сам ясен самому себе.
4. Метамышление: главное скрытое следствиеВ беседе особенно ценно упоминание метамышления — способности смотреть на ситуацию с более высокого уровня. Это уже не просто навык формулировать команды. Это умение: - менять рамку; - видеть альтернативные перспективы; - разделять уровни анализа; - вводить роли и критерии; - отличать решение от симптома. Когда человек просит ИИ посмотреть на проблему как критик, стратег, исполнитель, проверяющий, аналитик, он фактически строит внутри мышления многоголосие. Это похоже и на философскую диалектику, и на психологическую работу с внутренними позициями, и на научный метод с его рецензированием и фальсификацией гипотез. Иными словами, ИИ может стать не просто помощником, а внешним интерфейсом для внутренней сложности мышления. Но здесь важно не впасть в иллюзию: наличие многих точек зрения еще не означает наличие истины. Оно лишь снижает риск застрять в одной узкой позиции. Объективная истина, возможно, существует, но человек подходит к ней только через ограниченные модели. ИИ хорош не тем, что «знает истину», а тем, что помогает быстрее увидеть ограниченность собственных схем.
5. Практические кейсы: не магия, а сжатие издержекПримеры с лицензированием, документами, брендингом, субсидиями и бизнес-процессами показывают очень практичную сторону вопроса. Нейросети в этой логике — это прежде всего: - сокращение времени; - снижение бюрократических издержек; - расширение доступности экспертных процедур; - удешевление входа в сложные процессы. Раньше многие вещи были доступны только тем, у кого были: - деньги на консультантов, - штат специалистов, - связи, - административный ресурс. Теперь часть этого становится доступна человеку с хорошим вопросом и дисциплиной проверки результата. Это важный цивилизационный сдвиг. Он не отменяет неравенство, но меняет его конфигурацию. Дефицитом становятся уже не только деньги, а: - ясность мышления, - способность учиться, - умение ставить задачи, - критичность, - воля к верификации. То есть капитал понемногу смещается из сферы «доступа к ресурсам» в сферу «качества когнитивной организации». Хотя, конечно, полностью старые иерархии это пока не уничтожает.
6. Личный, социальный и государственный уровниБеседа движется от частного к общему: - сначала личная эффективность, - потом бизнес, - затем государство, - и наконец — человечество в целом. Это интересный ход. Он показывает, что ИИ мыслится не просто как бытовой помощник, а как инфраструктура повышения качества управления на всех уровнях. На личном уровне ИИ помогает соотнести: - текущее состояние, - желаемое будущее, - противоречия между ценностями и образом жизни, - дефицит навыков. На уровне бизнеса — помогает учитывать внешнюю среду и сложность законодательства. На уровне государства — может использоваться как система анализа решений на предмет их соответствия стратегическим целям. На уровне цивилизации — как инструмент координации сложных процессов и работы с множеством факторов. Это амбициозное видение. В нем есть здоровое зерно: действительно, современный мир стал слишком сложным для интуитивного управления по старым схемам. Но здесь важно не идеализировать ИИ. Нейросеть не решает проблему целей. Она помогает работать со средствами, сценариями, последствиями, вариантами. Но кто и на основании чего задает цели — остается глубоко человеческим, нравственным и политическим вопросом. И вот тут проходит ключевая граница. ИИ может помочь ответить на вопрос: «Как эффективнее прийти туда?» Но вопрос «Куда нам вообще стоит идти?» остается не техническим, а мировоззренческим.
7. Опасность идеализации ИИВ беседе звучит сильный оптимизм, но трезвый слушатель должен удерживать и обратную сторону. Да, ИИ может: - усиливать мышление, - снижать барьеры, - democratизировать доступ к сложным операциям. Но он также может: - создавать иллюзию понимания; - подменять глубокую работу быстрым ответом; - формировать зависимость от внешнего интеллектуального интерфейса; - делать человека увереннее, чем он имеет право быть; - усиливать существующие идеологии, если цели заданы искаженно. Это важно, потому что технология сама по себе не нравственна и не безнравственна. Она усиливает имеющуюся структуру намерения. В руках думающего человека ИИ — компас и экзоскелет ума. В руках ленивого сознания — машина по производству вторичной интеллектуальной массы. В руках циничной системы — инструмент манипуляции. Поэтому вопрос не только в том, станет ли человек умнее, но и в том, какой именно ум будет расти: - технический без нравственного? - управленческий без сострадания? - стратегический без совести? - продуктивный без понимания смысла? Это уже не вопрос нейросетей. Это вопрос антропологии — какого человека мы вообще хотим усиливать.
8. Самая зрелая мысль беседы: изменения идут снизуОчень показателен финальный вывод участников: не стоит ждать, что некая «идеальная элита» построит справедливую систему. Изменения вероятнее придут через накопление критической массы людей, которые: - сохраняют субъектность; - осваивают управленческое мышление; - умеют работать со сложностью; - передают знания дальше. Это похоже на эффект самоорганизации сложных систем. Когда достаточно элементов меняют способ взаимодействия, система начинает вести себя иначе. В этом есть и социология, и кибернетика, и почти духовный мотив: подлинная перемена начинается не с лозунга, а с качества сознания множества людей. ИИ здесь выступает как катализатор. Не спаситель, не мессию, а именно катализатор. Это более здоровая позиция. Он не несет смысл — он ускоряет процессы. А значит, чем осознаннее человек, тем полезнее для него эта технология. И чем пустее его внутренняя опора, тем опаснее такая скорость.
ИтогГлавный вывод этой лекции можно сформулировать так: Если человек: - ищет готовые шаблоны, - боится думать, - хочет снять с себя ответственность, - теряет субъектность, тогда ИИ действительно станет инструментом деградации. Если же человек: - задает вопросы, - учится формулировать мысли, - проверяет ответы, - мыслит на нескольких уровнях, - использует ИИ как помощника, а не хозяина, тогда нейросети становятся мощным средством интеллектуального роста. Практически это означает, что в XXI веке главным навыком становится не запоминание как таковое, а: - постановка задачи, - критическая проверка, - управление сложностью, - способность удерживать цель и смысл. И, возможно, самый тонкий философский момент здесь в том, что ИИ вынуждает нас заново спросить: что в человеке является собственно человеческим? Не скорость счета, не объем памяти, не механическая эрудиция, а, вероятно: - способность к смыслополаганию, - нравственный выбор, - внутренняя свобода, - живое внимание к реальности, - мужество мыслить самому. Тогда вопрос уже не в том, умнее ли нас сделает ИИ, а в том: сумеем ли мы, усиливая интеллект, не потерять сознательность, ответственность и живую глубину человеческого присутствия в мире?