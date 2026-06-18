ЭЙНШТЕЙН ОШИБСЯ? УЧЁНЫЕ БОЯТСЯ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ О КОСМОСЕ | Андрей Буровский
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Андрей Буровский продолжает цикл о космологии и обращается к почти забытому понятию мирового эфира. Отталкиваясь от повести Конан Дойля Отравленный пояс он напоминает что Менделеев включал эфир в свою картину мира и даже написал отдельную работу на эту тему. Теория относительности вытеснила понятие из научного языка а современный физик Роберт Лафлин говорит что само слово эфир стало неприличным в академической среде. Буровский проводит параллель с историей изучения океана: рассказы моряков о волнах-убийцах высотой 30 метров десятилетиями считались выдумкой пока явление не подтвердили. Главный тезис: околоземный космос изучен неплохо но межзвёздная среда остаётся во многом неизвестной и закрывать вопрос о свойствах вакуума рано.
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00:00 Андрей Буровский начинает разговор о космологических сюжетах
00:30 повесть Конан Дойля “Отравленный пояс”
01:38 Земля входит в пояс отравленного эфира
02:25 кислород как спасение у профессора Челленджера
03:47 почему люди в повести не умирают, а засыпают
04:18 что такое эфир у Конан Дойля
04:55 Аристотель и представление о подлунном мире
05:58 Рене Декарт и эфирные вихри
06:51 Менделеев и эфир как первоэлемент
07:34 “Опыт химического понимания мирового эфира”
08:03 насколько современная картина мира отличается от аристотелевской
09:43 марсиане, фантастика и вера в жизнь на планетах
10:55 Ефремов, Стругацкие и Хайнлайн о жизни в Солнечной системе
12:07 близкий космос и спутники Земли
13:09 почему космос одновременно близок и неизвестен
13:45 почему эфир исключили из таблицы Менделеева
14:10 Эйнштейн и теория относительности
14:59 теория относительности как научная догма
15:27 Роберт Лафлин о неприличности слова “эфир”
16:09 вакуум, космическая пыль, газ и неизвестные свойства пространства
16:53 чёрные дыры, тёмная материя и умозрительные модели
17:28 греческие мифы о Млечном Пути
19:48 аналогия между изучением Вселенной и изучением океана
21:10 морские чудовища, кракены и средневековые гипотезы
24:01 Дюмон-Дюрвиль и рассказы о гигантских волнах
25:19 почему учёные не верили в волны высотой 30 метров
26:21 волны-убийцы и подтверждение старых свидетельств моряков
27:32 почему стоит слушать людей, которые реально видели явление
29:18 что аналогия с океаном говорит о космосе
31:00 почему мы не знаем свойства межпланетной и межзвёздной среды
31:33 Лафлин и возвращение вопроса о свойствах вакуума
32:51 может ли в теории эфира “что-то быть”
#АндрейБуровский #эфир #Менделеев #КонанДойль #ОтравленныйПояс #Аристотель #Декарт #Эйнштейн #Лафлин #космос #Вселенная #вакуум #МлечныйПуть #волныубийцы #наука #космология
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Андрей Буровский использует образ эфира как забытой, но, возможно, не до конца опровергнутой идеи о природе космоса. - Отправной точкой служит повесть Артура Конан Дойла «Отравленный пояс», где Земля проходит через опасную космическую среду. - Лектор напоминает, что идея эфира имеет длинную историю: - у Аристотеля — как особая надлунная субстанция; - у Декарта — как среда с вихрями, формирующими картину мира; - у Менделеева — как возможный первоэлемент или основа более глубокого понимания материи. - Главная мысль: современная наука, по мнению автора, слишком быстро отказалась от понятия эфира под влиянием теории относительности Эйнштейна. - Буровский подчеркивает, что теория относительности не обязательно описывает всю реальность, а превращение любой теории в догму вредно. - По его мнению, ученые нередко говорят о вакууме так, будто это «ничто», хотя космическое пространство, вероятно, обладает неизученными свойствами. - Лектор проводит аналогию между: - нашим знанием о космосе - и прежним ограниченным знанием человечества об океане. - Пример с волнами-убийцами нужен для иллюстрации: то, что наука вчера считала невозможным, сегодня может оказаться установленным фактом. - Отсюда вывод автора: нельзя окончательно отвергать идеи только потому, что они не вписываются в господствующую модель. - В финале звучит осторожное предположение: в концепции эфира может быть рациональное зерно, а научное сообщество не всегда готово это обсуждать открыто.
Подробный выводВ данной лекции обсуждается не столько сам эфир в строгом физическом смысле, сколько более широкий вопрос: где проходит граница между знанием, незнанием и научной догмой. Это важное различие. Потому что одна вещь — сказать: «идея эфира в классическом виде не подтверждается современной физикой», и совсем другая — утверждать: «мы уже в полной мере знаем, чем является космическое пространство». Буровский атакует именно вторую уверенность.
1. Центральный нерв беседы — критика научного самодовольстваАвтор последовательно проводит мысль: человечество знает о космосе гораздо меньше, чем склонно думать. Эта позиция сама по себе разумна. В истории науки действительно много случаев, когда прежние модели казались окончательными, а потом оказывались лишь промежуточными. В этом смысле его аргумент философски силен: отсутствие полного знания не равно доказанному отсутствию явления. Здесь чувствуется старая эпистемологическая проблема: человек часто принимает карту за территорию. Теория удобна, красива, математична — и постепенно начинает восприниматься как сама реальность. Но теория — это инструмент. Даже великая теория. Даже теория Эйнштейна.
2. Эфир у Буровского — не столько вещество, сколько символ вытесненного вопросаС научной точки зрения классический эфир XIX века действительно был во многом отвергнут после развития электродинамики и теории относительности. Но Буровский фактически говорит не обязательно о том самом эфире в наивном старом виде. Скорее он указывает на возможность того, что вакуум не так прост, как кажется бытовому сознанию. И вот здесь возникает интересный парадокс. Современная физика, строго говоря, и сама давно не считает вакуум абсолютным «ничто». Квантовый вакуум — это не пустота в простом смысле. То есть лектор, критикуя упрощенный образ науки, местами спорит не с лучшей физикой, а с ее популярным, огрубленным вариантом. Это важное уточнение. Иногда он попадает в реальную проблему — чрезмерную догматизацию. А иногда бьет по соломенному чучелу, по карикатуре на позицию науки.
3. Аналогия с океаном — удачная, но ограниченнаяСравнение космоса с океаном работает как образ. Оно напоминает: мы можем изучить прибрежную зону и вообразить, будто поняли всю стихию. Это сильная метафора. История с волнами-убийцами действительно показывает, что опыт практиков иногда опережает признание академической среды. Но здесь есть и слабое место. Из того, что наука иногда ошибалась в деталях, не следует, что любая вытесненная концепция автоматически может быть верной. Иначе мы попадаем в ловушку романтизации маргинального знания: если идею высмеяли, значит, в ней скрыта истина. Увы, не значит. Некоторые отвергнутые идеи отвергнуты справедливо. Поэтому скепсис должен работать в обе стороны: - и против догматической науки, - и против соблазна реанимировать старые модели только потому, что они красиво звучат.
4. Сильная сторона лекции — напоминание о временности научных картин мираБуровский хорошо показывает, насколько менялись представления о Марсе, Венере, жизни в Солнечной системе, строении Вселенной. В этом есть важный психологический урок: человек склонен идеализировать актуальную картину мира, как будто именно его эпоха наконец добралась до финальной истины. Но история мысли учит скромности. Это касается не только науки, но и человеческого мышления вообще. Мы часто любим не реальность, а ее удобную версию. Как в отношениях человек может быть влюблен в собственный образ другого, так и цивилизация может быть влюблена в образ собственной «окончательной науки». На каком-то уровне лектор говорит именно об этом: не путайте привычную модель с полнотой бытия.
5. Где лекция уязвимаЕсть несколько проблемных моментов. - Автор местами ставит рядом: - древние космологические представления, - философские гипотезы, - художественную литературу, - и современные физические теории, как если бы они были примерно равны по статусу. Это эффектно, но не совсем корректно. У теорий разная степень проверяемости. - Критика Эйнштейна подается скорее риторически, чем доказательно. Сам тезис «Эйнштейн мог ошибаться в чем-то» не скандален — любой ученый может быть ограничен рамками своей модели. Но чтобы сказать, в чем именно теория недостаточна, нужны не намеки, а строгие расчеты и наблюдения. - Упоминание эфира у Менделеева и других исторических фигур само по себе не является аргументом в пользу истинности эфира. Великие люди тоже ошибались. Авторитет — это повод прислушаться, но не основание верить.
6. Что в этой беседе по-настоящему ценноЦенность видео не в доказательстве эфира, а в приглашении к более зрелому типу мышления: - не обожествлять научные модели; - не путать отсутствие ответа с окончательным опровержением; - помнить, что незнание — не стыд, а естественная часть познания; - различать науку как метод и научность как социальную иерархию, где действительно бывают мода, страх, конформизм и борьба за гранты. Это, кстати, очень современная тема. Любое сообщество — религиозное, академическое, политическое — способно производить свои табу. И в этом смысле лекция касается не только космоса, но и природы человеческих институтов. Мы боимся не столько ошибки, сколько выпадения из согласованной картины.
ИтогБеседа посвящена защите интеллектуальной осторожности: мы слишком мало знаем о космосе, чтобы говорить с окончательной уверенностью. И в этом главный сильный тезис лекции. Однако попытка реабилитировать эфир остается скорее философским жестом и критикой догматизма, чем убедительным научным обоснованием. Если говорить совсем практично, вывод можно сформулировать так: - Эйнштейн не обязан быть абсолютно неправ во всем, чтобы его теория была неполной. - Эфир не обязан существовать в старом классическом виде, чтобы космическая среда обладала сложными и еще не до конца понятыми свойствами. - Наука не должна быть догмой, но и критика науки должна опираться не только на риторику, а на проверяемые основания. И, пожалуй, в этом есть почти философская трезвость: реальность всегда богаче наших схем, а человек слишком легко превращает удобную модель мира в идола. Но если мы откажемся от идолов — и старых, и новых, — хватит ли у нас мужества смотреть на неизвестное не как на повод для фантазии, а как на пространство честного незнания? Где, по-вашему, проходит граница между открытостью к новой истине и соблазном поверить в красивую, но недоказанную картину мира?