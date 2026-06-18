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Андрей Буровский продолжает цикл о космологии и обращается к почти забытому понятию мирового эфира. Отталкиваясь от повести Конан Дойля Отравленный пояс он напоминает что Менделеев включал эфир в свою картину мира и даже написал отдельную работу на эту тему. Теория относительности вытеснила понятие из научного языка а современный физик Роберт Лафлин говорит что само слово эфир стало неприличным в академической среде. Буровский проводит параллель с историей изучения океана: рассказы моряков о волнах-убийцах высотой 30 метров десятилетиями считались выдумкой пока явление не подтвердили. Главный тезис: околоземный космос изучен неплохо но межзвёздная среда остаётся во многом неизвестной и закрывать вопрос о свойствах вакуума рано.

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00:00 Андрей Буровский начинает разговор о космологических сюжетах

00:30 повесть Конан Дойля “Отравленный пояс”

01:38 Земля входит в пояс отравленного эфира

02:25 кислород как спасение у профессора Челленджера

03:47 почему люди в повести не умирают, а засыпают

04:18 что такое эфир у Конан Дойля

04:55 Аристотель и представление о подлунном мире

05:58 Рене Декарт и эфирные вихри

06:51 Менделеев и эфир как первоэлемент

07:34 “Опыт химического понимания мирового эфира”

08:03 насколько современная картина мира отличается от аристотелевской

09:43 марсиане, фантастика и вера в жизнь на планетах

10:55 Ефремов, Стругацкие и Хайнлайн о жизни в Солнечной системе

12:07 близкий космос и спутники Земли

13:09 почему космос одновременно близок и неизвестен

13:45 почему эфир исключили из таблицы Менделеева

14:10 Эйнштейн и теория относительности

14:59 теория относительности как научная догма

15:27 Роберт Лафлин о неприличности слова “эфир”

16:09 вакуум, космическая пыль, газ и неизвестные свойства пространства

16:53 чёрные дыры, тёмная материя и умозрительные модели

17:28 греческие мифы о Млечном Пути

19:48 аналогия между изучением Вселенной и изучением океана

21:10 морские чудовища, кракены и средневековые гипотезы

24:01 Дюмон-Дюрвиль и рассказы о гигантских волнах

25:19 почему учёные не верили в волны высотой 30 метров

26:21 волны-убийцы и подтверждение старых свидетельств моряков

27:32 почему стоит слушать людей, которые реально видели явление

29:18 что аналогия с океаном говорит о космосе

31:00 почему мы не знаем свойства межпланетной и межзвёздной среды

31:33 Лафлин и возвращение вопроса о свойствах вакуума

32:51 может ли в теории эфира “что-то быть”

#АндрейБуровский #эфир #Менделеев #КонанДойль #ОтравленныйПояс #Аристотель #Декарт #Эйнштейн #Лафлин #космос #Вселенная #вакуум #МлечныйПуть #волныубийцы #наука #космология