Пергамское царство — одно из самых ярких и загадочных государств эллинистического мира. Возникнув в Малой Азии в III веке до н. э., оно стало мостом между Грецией, Римом и Востоком. Как крошечная крепость с казной Лисимаха превратилась в могущественное царство? Кто такие Аттал I, Эвмен I и Филетер— и как они лавировали между Селевкидами, Римом и греческими полисами? И почему этот осколок империи Александра Македонского стал ключевым союзником Рима в борьбе за Средиземноморье?

В этом выпуске «Цифровой истории» доктор исторических наук Олег Климов начинает рассказ о Пергамском царстве:

— Как возникло Пергамское царство: интриги при дворе Лисимаха, казна и хитрость Филетера

— Филетер и Эвмен I: первые правители, которые не называли себя царями

— Аттал I: первый царь, победитель галатов и враг Селевкидов

— Царский титул и культ: как и зачем цари получали божественные почести

— Внешняя политика: Пергам против Селевкидов и Македонии

— Римский союз: почему Рим стал главным союзником Пергама

— Экономика региона: богатство Малой Азии и доходы династии Атталидов

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#Пергам #Эллинизм #Античность

00:00 – Что такое Пергамское царство

03:15 – Источники по истории античности: больше чем кажется

15:14 – Распад империи Александра и рождение Пергама

29:33 – Филетер: как Пергам стал независимым

36:29 – Эвмен I: открытый разрыв с Селевкидами

48:55 – Аттал I: первый царь Пергама

01:00:29 – Внешняя политика Пергама: враги и союзники

01:06:16 – Экономика и богатство династии Атталидов

01:08:02 – История правления Аттала I