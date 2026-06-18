Юго-Западный фронт изначально был явным аутсайдером в форсировании Днепра. В первой половине октября 1943 г войскам под командованием Р. Я. Малиновского предстояло, прежде всего, штурмовать Запорожье.

Однако стратегия «тысячи порезов» советского командования в битве за Днепр, множества плацдармов давала свои плоды. В полосе ЮЗФ имелся участок для форсирования «по учебнику» и он был своевременно использован. Небольшие плацдармы расширялись и укреплялись. Однако «окно возможностей» для 3-го УФ в последней декаде октября было очень узким, а запас боеприпасов требовал прорвать оборону врага с первой попытки.

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