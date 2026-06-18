Алексей Исаев. Днепр 1943 г. 3-й УФ: из “медвежьего угла”
Юго-Западный фронт изначально был явным аутсайдером в форсировании Днепра. В первой половине октября 1943 г войскам под командованием Р. Я. Малиновского предстояло, прежде всего, штурмовать Запорожье.
Однако стратегия «тысячи порезов» советского командования в битве за Днепр, множества плацдармов давала свои плоды. В полосе ЮЗФ имелся участок для форсирования «по учебнику» и он был своевременно использован. Небольшие плацдармы расширялись и укреплялись. Однако «окно возможностей» для 3-го УФ в последней декаде октября было очень узким, а запас боеприпасов требовал прорвать оборону врага с первой попытки.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- 3-й Украинский фронт осенью 1943 года не “стоял без дела”, а действовал в логике общей советской стратегии: выход к Днепру широким фронтом и захват максимального числа плацдармов. - На фоне более известных эпизодов битвы за Днепр действия 3-го Украинского фронта оказались в тени, хотя сыграли важную роль в разрушении немецкого «Восточного вала». - К северу от Запорожья 12-я армия сумела удачно форсировать Днепр силами 333-й стрелковой дивизии, используя выгодный изгиб реки и скрытность подготовки. - Форсирование часто проводилось при крайнем дефиците переправочных средств: не хватало лодок, понтонов, переправочных парков, часть ресурсов изымалась в пользу более приоритетных направлений. - 35-я гвардейская стрелковая дивизия также смогла закрепиться на плацдарме, хотя столкнулась с более тяжелыми условиями и активным воздействием немецкой авиации. - Пополнение за счет освобожденных территорий стало важным фактором устойчивости советских частей: оно позволяло удерживать и укреплять захваченные плацдармы. - 46-я армия у Днепродзержинска первоначально находилась в крайне невыгодном положении: штурмовать город в лоб было неразумно, а переправочный парк у нее изъяли. - Выход нашли через перенос участка наступления к Аулам, где условия форсирования были лучше, чем напротив самого Днепродзержинска. - Аульский плацдарм был захвачен малыми силами и затем постепенно усилен, несмотря на нехватку средств и огневое противодействие противника. - После возвращения переправочного парка возможности 46-й армии резко выросли: стало возможно переправлять уже не только пехоту, но и артиллерию. - Операция 23 октября 1943 года с Аульского плацдарма оказалась успешной: советские войска прорвали оборону, расширили успех и изменили оперативную обстановку. - Вспомогательные форсирования не везде сработали по плану: где-то попытки захлебывались из-за огня противника и неудачной организации. - Освобождение Днепродзержинска произошло во многом благодаря смелой импровизации, когда небольшой отряд ворвался в город, пока немцы были отвлечены на другие участки. - Днепропетровск также был освобожден, хотя разрушения там оказались значительными, а условия переправы и боев — тяжелыми. - Главный результат — не только захват городов, но и стратегический сдвиг: немцы потеряли удобную оборону по Днепру и были вынуждены отходить в поле. - Это создало условия для дальнейшего наступления на Кривой Рог и освобождения Правобережной Украины. - Операция показала, что успех был достигнут не “чудом”, а сочетанием упорства, гибкости, локальной инициативы и умения использовать даже ограниченные ресурсы.
Подробный выводВ этой лекции хорошо видно важное историческое и почти философское различие между “известным” и “значимым”. История войны часто устроена так, что память удерживает яркие, драматичные, символические эпизоды — Букрин, Лютеж, Запорожье, Кривой Рог. А более “технические” на первый взгляд операции, где не было грандиозного мифа, уходят в тень. Но именно такие эпизоды нередко и составляют реальную ткань победы.
1. Главная мысль лекции: 3-й Украинский фронт был не второстепенным, а функционально необходимымАвтор последовательно показывает, что оценка по принципу “у них не было лучших плацдармов, значит они были менее важны” — слишком груба. Да, у фронта не было таких перспективных участков, как у соседей. Да, у него забирали усиления. Да, главное внимание высшего командования в отдельные моменты было сосредоточено на других направлениях. Но это не означало пассивности. Наоборот, фронт: - выходил к Днепру, - искал и захватывал плацдармы, - сковывал силы противника, - создавал угрозы на широком фронте, - а затем превращал локальные успехи в оперативные. И это очень важный исторический урок: в большой войне не все решается в “центре кадра”. Иногда успех достигается не там, где больше славы, а там, где кто-то методично, почти без пафоса, делает трудную работу.
2. Форсирование Днепра здесь показано без лакировки, но и без мифологизацииОсобая ценность беседы в том, что она избегает двух крайностей. С одной стороны, нет советской лакировки, где все выглядит как непрерывный триумф. С другой — нет и поздней упрощенной схемы, где форсирование Днепра представляется исключительно как бессмысленная “мясорубка”. Картина сложнее: - где-то форсирование проходило крайне тяжело; - где-то — surprisingly, почти гладко; - где-то успех определялся удачным рельефом; - где-то — внезапностью; - где-то — тем, что немцы не успели укрепиться; - где-то — наоборот, приходилось платить за плохую организацию и нехватку средств. Это и есть зрелый взгляд на историю: не одна формула на все случаи, а множественность конкретных обстоятельств.
3. Один из центральных мотивов — война как борьба не только людей, но и логистикиВ лекции почти физически ощущается, что исход операции зависел не только от мужества, но и от прозаических вещей: - сколько лодок нашли, - в каком состоянии переправочные средства, - когда пришла аэрофотосъемка, - отобрали ли парк Н2П, - можно ли подвести боеприпасы по раскисшим дорогам, - удастся ли ночью протащить артиллерию. Это разрушает романтическое, но ложное представление о войне как о чистой “воле” и “героизме”. Воля важна, но без материальной опоры она быстро превращается в трагедию. И наоборот — даже ограниченные средства, если ими распорядиться разумно, могут дать результат. Здесь есть почти универсальный вывод, применимый и за пределами военной истории: реальность побеждает идеализацию. Можно мечтать о красивом ударе, о “решающем броске”, о великом плане. Но если у тебя нет лодок, связи, снарядов и своевременной разведки, то план остается красивой мыслью. История 3-го Украинского фронта в этом смысле очень отрезвляющая.
4. Успех определялся не только силой, но и точностью выбора моментаВ рассказе не раз повторяется важная идея: многое удалось потому, что советские войска успели раньше, чем немцы окончательно закрепились, или потому, что противник в этот момент был отвлечен на более опасные участки. Это очень важный принцип оперативного искусства: - не обязательно быть сильнее в абсолюте; - иногда достаточно ударить в момент, когда противник перегружен вниманием и резервами. Особенно это видно в истории: - с плацдармом 333-й дивизии, - с Аульским плацдармом, - с освобождением Днепродзержинска, - с общим успехом на фоне немецких забот о Кривом Роге. То есть успех возник не из “идеальных условий”, а из чувства времени. История вообще часто решается не в пространстве, а во времени: не только где ударить, но и когда.
5. Импровизация как часть военного мастерстваЕще один сильный мотив лекции — постоянная импровизация: - меняют участки форсирования, - сдвигают разграничительные линии, - собирают лодки “по сусекам”, - опрашивают местных жителей вместо полноценной разведки, - используют пополнение прямо по ходу развития операции, - превращают вспомогательные действия в реальные возможности. Особенно выразителен эпизод с Днепродзержинском, где небольшой отряд, заметив слабость противника, буквально врывается в город и ломает немецкий план разрушения. Это напоминает важную вещь: в войне, как и в жизни, побеждает не всегда тот, у кого “идеальная схема”, а тот, кто умеет увидеть открывшуюся щель и войти в нее. Но здесь стоит удержать баланс. Импровизация не заменяет систему. Она работает, когда есть: - дисциплина, - подготовленные командиры, - боевой опыт, - способность быстро принимать решения. Иначе импровизация превращается в хаос. В этой лекции показан именно первый вариант — импровизация как зрелое мастерство, а не как авантюра.
6. Цена успеха была не нулевой, но и не такой, как в массовом мифе о сплошной катастрофеЛектор подчеркивает, что на ряде участков потери были умеренными, а местами и очень небольшими. Это важно, потому что массовое восприятие битвы за Днепр часто устроено по принципу эмоциональной гиперболы: раз операция огромная и страшная, значит везде было одинаково чудовищно. Но реальная история, как всегда, неоднородна: - где-то были тяжелые потери, - где-то успех достигался сравнительно малыми силами, - где-то сказывалась внезапность, - где-то — грамотный выбор участка, - где-то — слабость немецкого прикрытия. Это не умаляет трагедии войны. Но возвращает разговор из пространства лозунгов в пространство фактов.
7. Операция важна прежде всего своим оперативным результатомСамый существенный вывод лекции — освобождение Днепродзержинска и Днепропетровска важно не только само по себе. Гораздо важнее то, что советские войска: - сорвали немецкую надежду прочно удержаться на Днепре, - заставили врага отказаться от выгодной оборонительной линии, - изменили конфигурацию фронта, - создали условия для удара на Кривой Рог уже с новых направлений. Иными словами, плацдарм — это не просто кусок земли. Это возможность изменить дальнейшую логику войны. Если смотреть глубже, плацдарм — почти метафора любого исторического перехода. Сначала захватывается маленькое, уязвимое, неудобное пространство. Его трудно удержать, оно простреливается, ресурсов мало, перспективы туманны. Но если его не потерять, если нарастить силы, если пережить первый натиск — именно из него потом развивается крупный успех. Так часто устроены и исторические процессы, и внутренние перемены человека: сначала не победа, а точка опоры.
8. Почему эта история важна сегодняПотому что она учит трезвости. Не идеализировать: - ни военную машину, - ни полководцев, - ни “легкость побед”, - ни, наоборот, тотальную обреченность. Советские войска здесь не выглядят ни всесильными, ни бездумными. Немцы — ни непобедимыми, ни беспомощными. Реальность сложнее и, именно поэтому, интереснее. История 3-го Украинского фронта в данном эпизоде показывает: - как ограниченность ресурсов не отменяет успех, - как хорошее решение иногда важнее большого количества средств, - как локальные действия меняют общую картину, - как война требует не только героизма, но и ремесла, - как победа складывается из множества не самых “громких” эпизодов. И в этом есть почти человеческая правда. Мы часто влюбляемся в большие символы и не замечаем тихую работу, без которой символов бы не было. Так бывает и в истории, и в отношениях, и в собственной жизни: идеализированный образ заслоняет реальный процесс. Но именно реальный процесс и дает результат.
ИтогВ этом видео показано, что форсирование Днепра силами 3-го Украинского фронта было не периферийным эпизодом, а важной частью общего крушения немецкой обороны на “Восточном валу”. Несмотря на нехватку техники, перебои с переправочными средствами, ограниченные резервы и неидеальные условия, советские войска сумели: - захватить и удержать несколько плацдармов, - освободить Днепродзержинск и Днепропетровск, - изменить оперативную ситуацию на криворожском направлении, - создать базу для дальнейшего наступления на Правобережной Украине. Если совсем сжать смысл лекции до одной формулы, то он такой: победу здесь обеспечили не эффектность, а настойчивость, расчет, своевременность и умение превратить малый успех в большой. И, пожалуй, в этом есть более глубокий вопрос: что в истории важнее — громкое событие, которое все помнят, или незаметный перелом, без которого это громкое событие вообще не состоялось?