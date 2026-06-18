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Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

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Врач-реаниматолог и писатель София Агачер в разговоре с Сергеем Дмитриевым рассказывает о том где заканчивается жизнь и начинается смерть. Историю которую невозможно забыть: пациентку уже хотели передать трансплантологам — она открыла глаза через двое суток и спросила кто меня спас. Смерть это не мгновение а процесс — шесть минут для реаниматолога это совершенно другое время. О детях и гаджетах: до пяти лет нельзя потому что формируются базовые системы мозга. Кто читает тот управляет теми кто смотрит — именно поэтому западные элиты ограничивают гаджеты своим детям. И о Чернобыле: Полесский заповедник исцеляется без человека — это роман о том что планете иногда нужно побыть без нас.

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00:00 Сергей Дмитриев представляет Софию Агачер

00:39 врач-реаниматолог, ставший писателем

01:08 книги “Исцеление мира” и “Шесть минут”

01:43 как медицина привела Софию Агачер к литературе

02:10 слово “врач” и врачующий эффект слова

02:48 цивилизация Гутенберга и цивилизация Цукерберга

04:27 две системы мозга: восприятие и анализ

05:41 почему детям до 5 лет нельзя давать гаджеты

06:30 цифровая зависимость и поколение “пластиковых стаканчиков”

07:24 память, ChatGPT и передача решений компьютеру

08:39 можно ли детям пользоваться гаджетами после 5 лет

09:09 почему детям нужно читать вслух

10:06 бумажная книга, моторика и развитие мозга

10:59 концентрация внимания и клиповое мышление

11:43 книги с крупным шрифтом для детей и пожилых

12:19 подростки и цифровая зависимость

13:33 польза аудиокниг

14:19 почему важны человеческий голос и авторское чтение

14:52 чтение как развитие абстрактного мышления и эмпатии

15:45 падение книжного рынка и 8 минут чтения в день

16:45 почему западные элиты ограничивают гаджеты детям

17:28 кто читает книги, тот управляет теми, кто смотрит экран

18:07 искусственный интеллект и утрата самостоятельного мышления

19:01 цифровая гигиена и специальные школы без гаджетов

20:14 что врачебный опыт даёт литературе

21:18 врач как наблюдатель человеческой души

21:48 почему в произведениях Агачер всегда есть линия спасения

22:18 рассказ “Шесть минут”

22:49 что такое шесть минут для реаниматолога

23:55 смерть мозга и граница жизни

25:20 история пациентки, которую хотели отдать трансплантологам

27:15 девушка открывает глаза через двое суток

28:02 сон пациентки и “кто меня спас”

28:42 что такое клиническая смерть

30:31 разные виды комы

31:46 почему экстренная медицина развивается, а профилактическая деградирует

33:13 Реймонд Моуди и околосмертные переживания

34:31 что видят люди после клинической смерти

35:46 активность мозга, тоннельное зрение и видения

37:09 смерть как процесс, а не одномоментное событие

37:54 реаниматологи как пограничники между жизнью и смертью

39:18 Булгаков, “Мастер и Маргарита” и богословские образы

41:37 как София Агачер пишет через “поток”

42:25 “Исцеление мира” и Чернобыльская зона

43:49 чёрная плесень, радиация и радиобиология

45:04 мутации, животные и жизнь без человека

46:26 как Советский Союз справился с эвакуацией после Чернобыля

49:18 “Исцеление мира” как роман о будущем планеты

50:04 боковой амиотрофический склероз и идея спасения сознания

51:10 ментально-эмоциональное тело и переселение в рысь

52:22 вес души и эксперимент Дункана Макдугалла

53:10 Полесский радиационный заповедник как пространство эксперимента

54:13 человек как временная болезнь планеты

55:05 искусственный интеллект и угроза утраты мышления

56:16 как София Агачер ощущала смерть в реанимации

57:11 душа как форма энергии

58:02 врачи как “разжалованные жрецы”

58:52 книга “Твоими глазами” о фестивале 1957 года

59:35 пьеса и мюзикл по книге

01:00:07 финал и планы новых встреч

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