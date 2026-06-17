“Хвалу и клевету приемли равнодушно: об ордене, Мединском и Путине” Е.Ю.Спицын на канале “Дерменджи
Эфир на канале «ИНЕССА ДЕРМЕНЖИ | ВЕК АБСУРДА» 17 июня 2026 г.
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00:00:01 Психически нездоровые люди не могут пережить чужой успех
00:02:30 Как Спицын познакомился с Мединским
00:04:06 Почему мнение о Мединском изменилось
00:07:24 Почему дети ненавидят историю
00:09:50 Нормально исповедовать иную точку зрения, но не фальсификации
00:14:25 Зюганов в гостях у Путина предложил наградить Спицына
00:19:53 Работайте и награда Вас найдет!
00:22:00 При чем здесь Мединский
00:23:00 Демонстрация настоящего ордена
00:25:00 Продался Путину за орден?
Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196225
#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — отношение Евгения Спицына к полученной награде, критике в свой адрес и фигуре Владимира Мединского. - Спицын благодарит всех, кто был причастен к награждению, и воспринимает награду как признание его труда в области истории и просвещения. - К зависти, нападкам и клевете он призывает относиться спокойно, цитируя пушкинскую формулу: «Хвалу и клевету приемли равнодушно». - История, по его мнению, — не только наука, но и искусство, поскольку важны не только факты, но и форма их изложения, способность просвещать. - Большую роль в становлении историка играют учителя; Спицын подчеркивает влияние своих наставников. - О Мединском он говорит скорее положительно: как о человеке дела, который реально сдвинул тему единого учебника истории с мертвой точки. - Критика учебников, по словам Спицына, должна касаться прежде всего фактических ошибок, а не личностей авторов. - Он обращает внимание на бюрократическую сложность любых изменений в школьных учебниках: даже исправление очевидных ошибок требует длинной процедуры согласований. - Проблема преподавания истории видится не только в содержании учебников, но и в подаче материала: перегрузка датами и сухим конспектированием вызывает у детей отторжение. - Спицын выступает против идеологических подмен и исторической лжи, особенно когда ради концепции искажаются факты. - Особо резко он отвергает попытки представить Победу в Великой Отечественной войне как заслугу не Красной армии, а мифической «императорской преемственности». - Отношение к власти у него прагматичное: если власть делает правильный шаг — он это признает; если ошибается — он считает допустимым критиковать. - Он отрицает обвинения в «продажности», утверждая, что награда не изменила его взглядов и не купила его лояльность.
Подробный выводВ этом видео проявляется довольно цельная жизненная позиция, в которой соединяются профессиональная гордость, личная чувствительность к исторической правде и подчеркнутая внутренняя независимость. По сути, Спицын говорит не столько об ордене, сколько о более глубокой вещи: как человеку удерживать достоинство между похвалой и клеветой. Здесь есть важный психологический момент. Похвала и нападка — это две формы внешнего давления. Одна соблазняет, другая ранит. Но обе могут лишить человека внутреннего центра. Когда он ссылается на Пушкина, это не просто красивая цитата, а своего рода этический принцип: не стоит строить самоощущение ни на восторге толпы, ни на ее ненависти. Это, если угодно, почти стоическая установка — не путать себя со своей репутацией. Отдельно заметна его мысль об истории как о двойственной области: она и наука, и искусство. Это наблюдение интересно тем, что оно разрушает ложную дихотомию. Историк обязан быть точным, но одной точности недостаточно. Сухой набор дат без живого смысла убивает интерес, а слишком «художественное» обращение с прошлым убивает правду. История здесь похожа на воспитание памяти: если нет формы, человек не услышит; если нет факта, человек будет обманут. В этом смысле хороший историк действительно похож и на исследователя, и на рассказчика. Его положительная оценка Мединского тоже построена не на личной симпатии, а на прагматическом критерии: сделал ли человек дело или нет. Это довольно зрелый подход. В общественной жизни люди часто застревают в плоскости ярлыков: «свой — чужой», «нравится — не нравится». Спицын, по крайней мере в этой беседе, пытается смотреть иначе: если человек продвинул важный вопрос, это надо признать, даже если с ним есть расхождения по ряду позиций. Такая позиция редка, потому что она требует способности отделять результат от эмоции. При этом он резко проводит границу между разногласием и фальсификацией. Вот здесь, пожалуй, центральный нерв беседы. Для него допустимы разные интерпретации истории, но недопустима сознательная подмена фактов ради идеологической схемы. Это принципиально. В современной публичной среде многие спорят не ради истины, а ради символического господства: кому принадлежит Победа, кому принадлежит право на прошлое, кто «настоящий наследник» истории. Но Спицын настаивает: история не должна превращаться в религию удобных мифов. И в этом есть более широкий философский смысл. Люди вообще склонны любить не реальность, а ее удобный образ. Это касается не только политики или истории, но и отношений, и памяти, и самооценки. Мы часто предпочитаем красивую легенду трудной правде. Имперская романтизация, о которой он говорит, — лишь частный случай общего человеческого механизма: идеализация прошлого как способа убежать от сложности настоящего. Но зрелость начинается там, где человек способен уважать реальное, а не воображаемое. Интересна и тема школы. По его словам, дети начинают ненавидеть историю не потому, что история скучна, а потому что ее подают без жизни. Это почти педагогический диагноз: знание умирает, когда превращается в механическое переписывание параграфа. В каком-то смысле это относится не только к истории. Любая живая дисциплина может стать мертвой, если из нее убрать смысл, масштаб, драму человеческого выбора. История — это ведь не перечень императоров, а разговор о человеке во времени. Наконец, его слова о власти и награде показывают довольно трезвую установку: признание не равно капитуляции. Это важное различие. В общественном сознании часто действует примитивная схема: если ты кого-то похвалил — значит продался; если раскритиковал — значит враг. Но реальная интеллектуальная честность как раз в том, чтобы сохранять способность к дифференциации. Признать хорошее решение и не отказаться от права на критику — это более взрослая позиция, чем слепая лояльность или столь же слепое отрицание.
ИтоговоВ данной лекции Спицын предстает как человек, для которого важны три вещи: 1. личное достоинство перед лицом похвалы и клеветы; 2. верность фактам как нравственная обязанность историка; 3. уважение к делу, а не к ярлыкам и политическим эмоциям. Можно сказать, что в основе его позиции лежит простая, но редкая мысль: правда не обязана быть удобной, а уважение не обязано быть безусловным. Он готов благодарить, спорить, защищаться и критиковать — но старается делать это, исходя из собственного понимания факта и меры. И здесь возникает более широкий вопрос: если человек должен быть равнодушен и к хвале, и к клевете, то на что тогда ему опираться в поиске собственной правды — на признание окружающих, на верность фактам или на внутренний нравственный стержень?