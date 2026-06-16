После масштабного первичного публичного размещения акций (IPO) компании Илона Маска SpaceX финансовое будущее американцев будет неразрывно связано с искусственным интеллектом. Им вот-вот начнут навязывать ИИ, внедряя его в их пенсионные планы и инвестиционные портфели. Об этом пишет The Guardian*(12.06.2026).

Американцы все больше обеспокоены тем, что ИИ сулит им в будущем. Согласно недавнему опросу Quinnipiac, 8 из 10 американцев выражают обеспокоенность по поводу ИИ, в то время как треть из них говорят, что воодушевлены. Более половины считают, что он принесет больше вреда, чем пользы в их повседневной жизни. Семь из 10 считают, что он сократит количество доступных рабочих мест.

Как бы скептически они ни относились к этому, вскоре им начнут навязывать ИИ, внедряя его в их пенсионные планы и инвестиционные портфели, хотят они этого или нет, – всё сильнее связывая их будущее с безумной, рискованной, многомиллиардной гонкой технологических магнатов за созданием машин, способных имитировать человеческие мыслительные процессы и брать на себя когнитивные задачи.

Начнем с масштабного IPO компании SpaceX Илона Маска на сумму 75 миллиардов долларов, крупнейшего в истории. При цене 135 долларов за акцию рыночная капитализация компании составит внушительные 1,77 триллиона долларов, что позволит ей войти в десятку крупнейших компаний мира по рыночной капитализации. Хотя в настоящее время компания зарабатывает большую часть своих денег на продаже доступа в интернет, в основном ей нужны средства для финансирования масштабных амбиций Маска в области ИИ, включая вывод центров обработки данных на орбиту.

Это лишь первое из серии: Anthropic и OpenAI уже подали документы на собственные IPO, которые состоятся позже в этом году, и в результате две многотриллионные компании, занимающиеся ИИ, пополнят основные фондовые индексы США.

Даже инвесторы, которые не стремятся покупать акции, в конечном итоге будут владеть ими в большом количестве, либо в рамках своих пенсионных планов, либо среди своих активов в индексных фондах – предположительно более безопасных инвестициях для непрофессиональных инвесторов, созданных для отражения всего рынка, – которые вынуждены покупать акции ИИ пропорционально их доле в фондовых индексах, таких как Nasdaq и S&P.

Это может произойти не сразу, но это обязательно произойдёт.

Маск лоббировал скорейшее включение акций SpaceX в индексы, что заставило бы индексные фонды покупать акции компании независимо от их цены и обеспечило бы ей существенный прирост капитала. Технологически ориентированная биржа Nasdaq изменила свои правила, чтобы ускорить листинг таких гигантов, как SpaceX. То же самое сделала и биржа FTSE Russell, чтобы упростить включение компаний с мегакапитализацией в свои американские индексы.

Standard & Poor’s придерживается своих правил. Это означает, что SpaceX придется получить прибыль – чего компания пока не сделала – выпустить минимальное количество акций в открытый доступ и подождать около года, чтобы попасть в индекс S&P 500, наиболее отслеживаемый индекс. Кроме того, предложение SpaceX составляет менее 5% от общего количества акций компании, что ограничит ее возможности в ближайшее время.

Но если SpaceX последует примеру крупных компаний после их IPO, то к моменту включения в индекс S&P 500 в 2027 году около половины ее акций могут торговаться на открытом рынке. Это даст ей примерно 1,5% рыночной капитализации S&P 500, превышающей 60 триллионов долларов, что вынудит индексные фонды вложить сотни миллиардов в превращение Илона Маска в первого в мире триллионера.

Маск, человек, который, возглавляя «Дож», пытался разрушить федеральную бюрократию США, увольняя сотрудников направо и налево, и который помог расформировать USAID, зная, что это приведет к сотням тысяч смертей, получит единоличный контроль над компанией, от которой может зависеть пенсия многих американцев, что позволит ему следовать своим инстинктам, куда бы они его ни завели.

И это ещё не всё. Так называемая «великолепная семерка» технологических гигантов — Nvidia, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Meta** и Tesla — уже составляет более трети рыночной капитализации S&P 500. Мнения инвесторов о масштабных инвестициях этих технологических титанов в ИИ во многом определяли взлеты и падения фондового рынка в целом. Добавление SpaceX, OpenAI и Anthropic к этому списку даст технологическим миллиардерам еще больший контроль над финансовым будущим американцев, поскольку они будут преследовать свои научно-фантастические мечты, свободные от какого-либо государственного регулирования.

В этом может быть и своего рода проблеск надежды. Наличие значительных инвестиций в акции компаний, использующих ИИ, в пенсионном плане может обеспечить защиту для работников, чья востребованность снизилась из-за появления ИИ, предоставив им некоторую долю в экономических плодах новой высокотехнологичной экономики. Но будущее, в котором новые агенты ИИ значительно повысят экономическую производительность и поднимут благосостояние человечества до невиданных ранее высот, остается лишь мечтой. Заявления об удивительном прогрессе новейших моделей ИИ вполне могут быть правдой. Но они не сопровождаются существенным ростом производительности. Антиутопические сценарии кажутся все более вероятными, даже несмотря на то, что экономические выгоды, на которые рассчитывают инвесторы, остаются далеко на горизонте.

Деньги в конце концов устают. Они пугают. Они переключаются на новую историю. Недавно индекс Nasdaq упал более чем на 4%, выйдя из своего оптимистичного оцепенения благодаря признакам того, что устойчивый рынок труда может вынудить Федеральную резервную систему повысить процентные ставки в конце этого года. Это должно напомнить нам всем, что феерия ИИ, которая подпитывала Nasdaq и S&P 500 в течение последнего года, может внезапно закончиться – возможно, сразу после триллионного успеха Маска.

«Американцы не знают, что может принести будущее, в котором доминирует ИИ. Но они хорошо знакомы с болью, которая охватывает общество, когда финансовый пузырь, построенный на высокомерии, рушится. Великий финансовый кризис 2008 года покажется карикатурой по сравнению с тем, что произойдет с финансами большинства американцев, если мечта об ИИ, заложенная в их инвестициях, превратится в кошмар».

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*вражье сми

**компания, признанная экстремистской и запрещённая в РФ

Владимир Овчинский