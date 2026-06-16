Владимир Овчинский: Триллионер Маск, ИИ
После масштабного первичного публичного размещения акций (IPO) компании Илона Маска SpaceX финансовое будущее американцев будет неразрывно связано с искусственным интеллектом. Им вот-вот начнут навязывать ИИ, внедряя его в их пенсионные планы и инвестиционные портфели. Об этом пишет The Guardian*(12.06.2026).
Американцы все больше обеспокоены тем, что ИИ сулит им в будущем. Согласно недавнему опросу Quinnipiac, 8 из 10 американцев выражают обеспокоенность по поводу ИИ, в то время как треть из них говорят, что воодушевлены. Более половины считают, что он принесет больше вреда, чем пользы в их повседневной жизни. Семь из 10 считают, что он сократит количество доступных рабочих мест.
Как бы скептически они ни относились к этому, вскоре им начнут навязывать ИИ, внедряя его в их пенсионные планы и инвестиционные портфели, хотят они этого или нет, – всё сильнее связывая их будущее с безумной, рискованной, многомиллиардной гонкой технологических магнатов за созданием машин, способных имитировать человеческие мыслительные процессы и брать на себя когнитивные задачи.
Начнем с масштабного IPO компании SpaceX Илона Маска на сумму 75 миллиардов долларов, крупнейшего в истории. При цене 135 долларов за акцию рыночная капитализация компании составит внушительные 1,77 триллиона долларов, что позволит ей войти в десятку крупнейших компаний мира по рыночной капитализации. Хотя в настоящее время компания зарабатывает большую часть своих денег на продаже доступа в интернет, в основном ей нужны средства для финансирования масштабных амбиций Маска в области ИИ, включая вывод центров обработки данных на орбиту.
Это лишь первое из серии: Anthropic и OpenAI уже подали документы на собственные IPO, которые состоятся позже в этом году, и в результате две многотриллионные компании, занимающиеся ИИ, пополнят основные фондовые индексы США.
Даже инвесторы, которые не стремятся покупать акции, в конечном итоге будут владеть ими в большом количестве, либо в рамках своих пенсионных планов, либо среди своих активов в индексных фондах – предположительно более безопасных инвестициях для непрофессиональных инвесторов, созданных для отражения всего рынка, – которые вынуждены покупать акции ИИ пропорционально их доле в фондовых индексах, таких как Nasdaq и S&P.
Это может произойти не сразу, но это обязательно произойдёт.
Маск лоббировал скорейшее включение акций SpaceX в индексы, что заставило бы индексные фонды покупать акции компании независимо от их цены и обеспечило бы ей существенный прирост капитала. Технологически ориентированная биржа Nasdaq изменила свои правила, чтобы ускорить листинг таких гигантов, как SpaceX. То же самое сделала и биржа FTSE Russell, чтобы упростить включение компаний с мегакапитализацией в свои американские индексы.
Standard & Poor’s придерживается своих правил. Это означает, что SpaceX придется получить прибыль – чего компания пока не сделала – выпустить минимальное количество акций в открытый доступ и подождать около года, чтобы попасть в индекс S&P 500, наиболее отслеживаемый индекс. Кроме того, предложение SpaceX составляет менее 5% от общего количества акций компании, что ограничит ее возможности в ближайшее время.
Но если SpaceX последует примеру крупных компаний после их IPO, то к моменту включения в индекс S&P 500 в 2027 году около половины ее акций могут торговаться на открытом рынке. Это даст ей примерно 1,5% рыночной капитализации S&P 500, превышающей 60 триллионов долларов, что вынудит индексные фонды вложить сотни миллиардов в превращение Илона Маска в первого в мире триллионера.
Маск, человек, который, возглавляя «Дож», пытался разрушить федеральную бюрократию США, увольняя сотрудников направо и налево, и который помог расформировать USAID, зная, что это приведет к сотням тысяч смертей, получит единоличный контроль над компанией, от которой может зависеть пенсия многих американцев, что позволит ему следовать своим инстинктам, куда бы они его ни завели.
И это ещё не всё. Так называемая «великолепная семерка» технологических гигантов — Nvidia, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Meta** и Tesla — уже составляет более трети рыночной капитализации S&P 500. Мнения инвесторов о масштабных инвестициях этих технологических титанов в ИИ во многом определяли взлеты и падения фондового рынка в целом. Добавление SpaceX, OpenAI и Anthropic к этому списку даст технологическим миллиардерам еще больший контроль над финансовым будущим американцев, поскольку они будут преследовать свои научно-фантастические мечты, свободные от какого-либо государственного регулирования.
В этом может быть и своего рода проблеск надежды. Наличие значительных инвестиций в акции компаний, использующих ИИ, в пенсионном плане может обеспечить защиту для работников, чья востребованность снизилась из-за появления ИИ, предоставив им некоторую долю в экономических плодах новой высокотехнологичной экономики. Но будущее, в котором новые агенты ИИ значительно повысят экономическую производительность и поднимут благосостояние человечества до невиданных ранее высот, остается лишь мечтой. Заявления об удивительном прогрессе новейших моделей ИИ вполне могут быть правдой. Но они не сопровождаются существенным ростом производительности. Антиутопические сценарии кажутся все более вероятными, даже несмотря на то, что экономические выгоды, на которые рассчитывают инвесторы, остаются далеко на горизонте.
Деньги в конце концов устают. Они пугают. Они переключаются на новую историю. Недавно индекс Nasdaq упал более чем на 4%, выйдя из своего оптимистичного оцепенения благодаря признакам того, что устойчивый рынок труда может вынудить Федеральную резервную систему повысить процентные ставки в конце этого года. Это должно напомнить нам всем, что феерия ИИ, которая подпитывала Nasdaq и S&P 500 в течение последнего года, может внезапно закончиться – возможно, сразу после триллионного успеха Маска.
«Американцы не знают, что может принести будущее, в котором доминирует ИИ. Но они хорошо знакомы с болью, которая охватывает общество, когда финансовый пузырь, построенный на высокомерии, рушится. Великий финансовый кризис 2008 года покажется карикатурой по сравнению с тем, что произойдет с финансами большинства американцев, если мечта об ИИ, заложенная в их инвестициях, превратится в кошмар».
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**компания, признанная экстремистской и запрещённая в РФВладимир Овчинский
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- После предполагаемого крупного IPO SpaceX финансовая система США может стать еще сильнее завязана на ИИ-компании. - Даже те, кто не хочет инвестировать в ИИ, могут получить такую экспозицию через пенсионные планы и индексные фонды. - Автор считает, что включение SpaceX, а затем OpenAI и Anthropic в фондовые индексы усилит зависимость массового инвестора от успеха ИИ-индустрии. - Возникает риск чрезмерной концентрации капитала в руках узкой группы технологических магнатов. - Уже сейчас крупнейшие технокомпании занимают огромную долю в индексах, а новые ИИ-гиганты могут еще больше усилить этот перекос. - Есть и ограниченно позитивный сценарий: если ИИ вытеснит часть работников, доходы от роста акций могли бы частично компенсировать потери через пенсионные накопления. - Однако автор сомневается, что нынешний ажиотаж вокруг ИИ подтверждается реальным ростом производительности. - Главный страх статьи: если ИИ-эйфория окажется пузырем, последствия для широких слоев населения могут быть тяжелыми, поскольку их сбережения окажутся встроены в этот риск.
Анализ статьиСтатья строится на очень сильной, почти тревожной интонации: ИИ подается не как технология выбора, а как технология навязывания. Это важный акцент. Обычно общество обсуждает ИИ в категориях удобства, эффективности, автоматизации. Здесь же он показан как финансовая инфраструктура будущего, в которую человека встроят независимо от его мировоззрения. И в этом есть нечто характерное для современной экономики: человек может не верить в идею, но все равно быть ее носителем через рынок, налоги, пенсионные механизмы, институциональные решения.
1. Главная мысль: ИИ станет не только технологией, но и обязательствомАвтор фактически говорит: американец может не любить ИИ, бояться его, считать угрозой рабочим местам — но его пенсия все равно будет зависеть от роста ИИ-компаний. Это похоже на более широкий парадокс капитализма поздней стадии: мы всё чаще экономически зависим от тех процессов, которые психологически или нравственно не принимаем. Например: - человек может быть против автоматизации, но владеть акциями компаний, которые автоматизацию внедряют; - может критиковать соцсети, но его накопления растут за счет капитализации цифровых платформ; - может считать технологических олигархов опасными, но его пенсионный фонд инвестирует именно в них. То есть возникает расщепление между гражданином и инвестором. Гражданин боится будущего, инвестор заинтересован в его наступлении.
2. Сильная сторона статьи: критика индексной пассивностиОчень важен тезис об индексных фондах. Он практичен и реалистичен. Пассивное инвестирование долго воспринималось как безопасный, почти нейтральный инструмент: просто покупаешь рынок целиком и не пытаешься угадывать победителей. Но у этой модели есть скрытая философия: она не устраняет власть, а автоматизирует ее перераспределение в пользу уже самых крупных. Чем больше капитализация компании, тем больше ее доля в индексе. Чем больше ее доля в индексе, тем больше пассивные фонды обязаны ее покупать. Чем больше ее покупают, тем сильнее поддерживается ее капитализация. Это своего рода финансовая петля положительной обратной связи. Почти как в нейросетях при переобучении: система начинает усиливать уже сложившийся паттерн, не обязательно потому, что он наиболее истинный или полезный, а потому что он уже стал статистически доминирующим. Статья справедливо намекает: рынок перестает быть только механизмом оценки и всё больше становится механизмом инерционного усиления масштаба.
3. Образ Маска в статье: не просто бизнесмен, а символ концентрации волиАвтор делает из Маска не просто предпринимателя, а фигуру почти мифологическую — человека, в чьих руках могут сойтись: - космос, - ИИ, - инфраструктура, - связь, - капитал, - политическое влияние. Здесь есть, конечно, публицистическая гипербола. Но она указывает на реальную проблему: персонализация системного риска. Когда слишком многое завязано на одном человеке, его темперамент становится макроэкономическим фактором. Это уже не просто вопрос корпоративного управления. Это вопрос цивилизационного устройства: должно ли будущее миллионов зависеть от интуиций, амбиций и эксцентричности нескольких миллиардеров? В истории мы уже видели похожее. В разные эпохи общество связывало надежды с железными дорогами, телеграфом, нефтью, интернетом. Каждый раз технологический прорыв сопровождался культом избранных визионеров. Но культ почти всегда создавал искажение восприятия: люди начинали инвестировать не в реальность, а в идеализированный образ будущего. А это одна из самых опасных форм иллюзии. Не потому, что будущее не наступает. А потому, что оно почти никогда не наступает в той форме, в какой его продают.
4. Насколько убедителен тезис о пузыре?Вот здесь нужно быть аккуратным. Статья склоняется к тому, что ИИ-эйфория может стать пузырем, и это не лишено оснований. Но утверждать это как факт пока преждевременно. Есть несколько возможных сценариев:
Сценарий А: пузырь- оценки компаний слишком оторваны от текущей прибыли; - рост подпитывается ожиданиями, а не фундаментальной эффективностью; - производительность в экономике не успевает за инвестиционным ажиотажем; - затем приходит разочарование, переоценка, обвал.
Сценарий Б: переходный перегрев перед реальной трансформациейТак было не раз в истории: - железные дороги переживали спекулятивные волны; - интернет-компании в конце 1990-х тоже были переоценены; - пузырь лопнул, но сама технология не исчезла — напротив, стала основой новой эпохи. ИИ может пройти через ту же схему: - сначала гиперболизация, - потом болезненная коррекция, - потом зрелая инфраструктурная интеграция.
Сценарий В: асимметричный эффектИИ может действительно повысить эффективность, но не так равномерно и не так быстро, как обещают. Тогда выиграют: - отдельные платформы, - инфраструктурные игроки, - владельцы вычислительных мощностей, - компании с доступом к данным. А широкое население получит не рост благосостояния, а смесь: - частичной автоматизации, - давления на зарплаты, - нестабильности профессий, - и только опосредованных выгод через рынки капитала. И вот этот третий сценарий кажется наиболее правдоподобным. Не апокалипсис и не утопия, а неравномерное перераспределение выигрыша.
5. Слабое место статьи: эмоциональная перегрузка и допущенияСтатья явно не нейтральна. В ней чувствуется политический и моральный пафос. Это не обязательно плохо, но снижает аналитическую чистоту текста. Есть несколько моментов, требующих осторожности: - цифры IPO, капитализации, сроков включения в индексы подаются как почти решенное будущее, хотя такие процессы зависят от множества условий; - предполагается, что ИИ-компании почти автоматически станут многотриллионными, что возможно, но не гарантировано; - связь между фондовой экспозицией населения и прямым навязыванием ИИ несколько драматизирована: владеть акциями ИИ-компаний — это не то же самое, что поддерживать каждое применение ИИ; - сравнение возможного кризиса с 2008 годом — сильный публицистический ход, но пока это именно предупреждение, а не строгий прогноз. Иначе говоря, статья важна как диагноз тревоги, но не безупречна как прогнозная модель.
6. Глубинный философский нерв текстаЕсли посмотреть глубже, текст вообще не только про ИИ и не только про Маска. Он про то, как современный человек теряет ощущение участия в собственной судьбе. Раньше страх перед машиной был прямым: машина отнимет работу. Теперь страх стал сложнее: машина отнимет работу, а потом предложит тебе владеть ее акциями через пенсионный фонд, чтобы ты хоть как-то выжил в системе, которая вытесняет тебя же. Это почти диалектика. Система порождает проблему и тут же продает участие в ее монетизации как форму защиты. В этом есть что-то от древней философской темы отчуждения: - ты больше не хозяин процесса, - ты не контролируешь направление развития, - тебе остается лишь быть инвестором в силы, которые формируют твою зависимость. Такой порядок вещей можно назвать не просто экономическим, а экзистенциально неудобным.
7. Что в статье действительно важно на практикеЕсли отойти от публицистики и взять сухой остаток, то статья поднимает несколько реальных вопросов:
Для инвесторов:- насколько опасна концентрация индексов в небольшом числе техногигантов; - не создают ли пассивные стратегии скрытый системный риск; - как соотносить технологический рост и реальные финансовые показатели.
Для государства:- нужно ли обновлять антимонопольную и биржевую политику; - как защищать пенсионные накопления от перегрева в отдельных секторах; - как регулировать ИИ так, чтобы выгода не концентрировалась только наверху.
Для общества:- может ли человек оставаться субъектом, если его будущее решается алгоритмами, рынками и корпорациями; - как справедливо распределять плоды автоматизации; - не подменяем ли мы разговор о человеческом развитии разговором о рыночной капитализации.
Подробный выводСтатья Владимира Овчинского в пересказе опирается на сильный и в целом оправданный тезис: ИИ становится не только технологическим направлением, но и финансовой судьбой массового человека. В этом ее основная ценность. Она показывает, что спор об ИИ давно вышел за пределы лабораторий, интерфейсов и корпоративных презентаций. Теперь это спор о пенсиях, о накоплениях, о распределении риска, о политической власти и о том, кто будет владеть будущим. При этом текст местами перегружен тревогой и строит довольно прямолинейную траекторию: большие IPO → включение в индексы → массовая зависимость населения → потенциальный крах. В реальности путь может быть сложнее, медленнее и неоднозначнее. Технологические рынки редко движутся по одной линии. Они сочетают реальный прогресс, спекулятивную накачку, институциональные искажения и человеческую веру в спасительную новизну. Самое интересное здесь даже не то, случится ли пузырь. Пузыри были и будут. Гораздо важнее другое: современная экономика делает человека сопричастным тому, что он может не понимать и не принимать. Это уже не просто рынок, а почти форма мягкого принуждения через структуру капитала. Ты можешь сомневаться в ИИ, но если твой пенсионный фонд держит соответствующие бумаги, ты уже включен в эту онтологию будущего. И здесь полезно удерживать баланс. Не впадать в техноутопию, где ИИ якобы автоматически принесет изобилие, но и не растворяться в техноапокалипсисе, где любое усиление крупных компаний означает конец социальной устойчивости. Истина, как часто бывает, вероятно лежит между этими крайностями: ИИ действительно станет мощным фактором перестройки экономики, но вопрос не в самом ИИ, а в том, кто контролирует выгоды, риски и правила доступа к ним. Если говорить совсем практично, то статья — это предупреждение о трех вещах: 1. О концентрации власти — когда финансовое будущее миллионов связано с решениями немногих. 2. О рыночной иллюзии — когда капитализация начинает восприниматься как доказательство реальной ценности. 3. О социальном отчуждении — когда человек оказывается зависим от процессов, которые не выбирал. А значит, главный вывод не в том, что ИИ обязательно приведет к катастрофе, и не в том, что Маск станет или не станет триллионером. Главный вывод в том, что обществу уже сейчас нужно думать не только о мощности моделей, но и о справедливой архитектуре участия в будущем: кто несет риск, кто получает прибыль, кто принимает решения и кто остается человеком, а не просто единицей в инвестиционном потоке. И, возможно, самый неудобный вопрос здесь такой: если наше благополучие всё сильнее зависит от систем, в которые мы не верим до конца, то где проходит граница между рациональным участием в будущем и незаметной утратой свободы выбора?