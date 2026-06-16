Эфир на канале Информационного агентства БелТА 11 июня 2026 г.

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Выборы в Армении сфальсифицированы? Элиты Армении рассчитывают на поддержку американцев? Как Запад на протяжении столетий покупал лояльность и где сработала американская политика мягкой силы? С кем бессмысленно вести переговоры: исторические примеры. Как Британия планировала нападение на СССР, чего панически боялся Черчилль: в чем суть операции «Немыслимое»? На вопросы проекта “В теме” отвечает историк Евгений Спицын.

СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. КОРОТКО:

00:00:00 Анонс;

00:01:10 «Переплетена современность и история!» // Чьи интересы пересеклись на Кавказе?

00:03:23 «Считали себя чуть ли не главным игроком!» // Про Францию и молдавский сценарий;

00:04:10 «Главный вопрос: признает ли Россия результаты этих выборов?»;

00:05:03 «Идет к закату!» // Про путь Пашиняна и судьбу Армении;

00:06:55 «Персидская граница очень маленькая!» // Про противоречия;

00:08:00 «В Ереване расположено одно из самых крупных американских посольств в МИРЕ!» // Почему так?

00:10:01 «Они спровоцировали!» // Армяно-турецкая война: история конфликта;

00:12:14 «Ну как мы можем подписывать договор, если НЕ урегулирован пограничный вопрос?» // Про Молотова и гору Арарат;

00:14:07 «Американцы умело сыграли!» // Как Турция стала членом НАТО?

00:15:00 «Может сыграть очень злую шутку!» // Про курс Пашиняна и экономический суверенитет;

00:18:05 «Довольно любопытный документ!»// Как Россия предоставила британцам право беспошлинной торговли?

00:20:01 «Озолотились на этом!» // Про торговые пути на примере Золотой Орды;

00:22:42 «Начались военные экспедиции!» // Про Кавказ;

00:24:05 «Османскую империю называли «больным человеком Европы!» Все ждали ее распада!»;

00:25:35 «На закавказском направлении совершили ряд ошибок!» // Про принцип «всех купим»;

00:27:03 «Страна вступила в полосу тяжелого кризиса!» // Про распад СССР;

00:28:20 «Покупали за стекляшки и за бусы!» // Как связан Пашинян и Сорос?

00:30:08 «До сих пор уверены!» // Кто хочет превратить Россию в сырьевую колонию?

00:31:24 Реклама;

00:31:56 «Нам об ЭТОМ не говорили!» // Про операцию «Немыслимое»;

00:34:24 «Были рассекречены в начале 90-х!» // Про работы историка Ржешевского;

00:35:40 Чего ПАНИЧЕСКИ боялся Черчилль? // Парад в Берлине остановил Черчилля?

00:36:46 «Они провели штабную игру!» // Про встречу командующих американской и британской армиями Эйзенхауэра и Монтгомери;

00:39:02 «Для них главным противником была Япония!» // Про американских стратегов и пакт о ненападении;

00:42:22 «Вести переговоры с нынешней элитой бессмысленно!» // Почему?

00:44:00 «Чтобы вели СВОИ страны на убой!» // Про марионеток во власти и речь Путина в Мюнхене;

00:45:45 «Что ты нарушаешь, устные договоренности?» // Про то, как Америка играла роль сверхдержавы;

00:48:03 «По этим правилам игра и шла!» // Что изменилось после экономического кризиса?

00:49:20 «Украинцев не надо было уговаривать!» // Как покупали лояльность?

00:50:40 Что сейчас может отрезвить горячие головы? // «Делают вид, что НЕ боятся!»;

00:52:03 К чему НЕ готовы американцы? // «Путин раскрыл маленькую военную тайну!»;

00:53:10 «Думаю, что это следующий этап!» // Про «Орешник»;

00:55:01 «Американцы вступаться за Европу не будут!»;

00:56:17 «Сейчас начинается новый круг взаимоотношений!» // Про США и Европу;

00:57:30 «Трамп по психотипу НЕ европеец!» // Про Елену Глинскую и не только.

Эфиры на канале Информационного агентства БелТА. Все выпуски:

https://rutube.ru/plst/386575

#Спицын #Интервью #история