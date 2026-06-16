“Почему Черчилль отменил операцию “Немыслимое” и что дальше ждёт Армению” Е.Ю.Спицын на канале БелТА
Эфир на канале Информационного агентства БелТА 11 июня 2026 г.
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Выборы в Армении сфальсифицированы? Элиты Армении рассчитывают на поддержку американцев? Как Запад на протяжении столетий покупал лояльность и где сработала американская политика мягкой силы? С кем бессмысленно вести переговоры: исторические примеры. Как Британия планировала нападение на СССР, чего панически боялся Черчилль: в чем суть операции «Немыслимое»? На вопросы проекта “В теме” отвечает историк Евгений Спицын.
СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ. КОРОТКО:
00:00:00 Анонс;
00:01:10 «Переплетена современность и история!» // Чьи интересы пересеклись на Кавказе?
00:03:23 «Считали себя чуть ли не главным игроком!» // Про Францию и молдавский сценарий;
00:04:10 «Главный вопрос: признает ли Россия результаты этих выборов?»;
00:05:03 «Идет к закату!» // Про путь Пашиняна и судьбу Армении;
00:06:55 «Персидская граница очень маленькая!» // Про противоречия;
00:08:00 «В Ереване расположено одно из самых крупных американских посольств в МИРЕ!» // Почему так?
00:10:01 «Они спровоцировали!» // Армяно-турецкая война: история конфликта;
00:12:14 «Ну как мы можем подписывать договор, если НЕ урегулирован пограничный вопрос?» // Про Молотова и гору Арарат;
00:14:07 «Американцы умело сыграли!» // Как Турция стала членом НАТО?
00:15:00 «Может сыграть очень злую шутку!» // Про курс Пашиняна и экономический суверенитет;
00:18:05 «Довольно любопытный документ!»// Как Россия предоставила британцам право беспошлинной торговли?
00:20:01 «Озолотились на этом!» // Про торговые пути на примере Золотой Орды;
00:22:42 «Начались военные экспедиции!» // Про Кавказ;
00:24:05 «Османскую империю называли «больным человеком Европы!» Все ждали ее распада!»;
00:25:35 «На закавказском направлении совершили ряд ошибок!» // Про принцип «всех купим»;
00:27:03 «Страна вступила в полосу тяжелого кризиса!» // Про распад СССР;
00:28:20 «Покупали за стекляшки и за бусы!» // Как связан Пашинян и Сорос?
00:30:08 «До сих пор уверены!» // Кто хочет превратить Россию в сырьевую колонию?
00:31:24 Реклама;
00:31:56 «Нам об ЭТОМ не говорили!» // Про операцию «Немыслимое»;
00:34:24 «Были рассекречены в начале 90-х!» // Про работы историка Ржешевского;
00:35:40 Чего ПАНИЧЕСКИ боялся Черчилль? // Парад в Берлине остановил Черчилля?
00:36:46 «Они провели штабную игру!» // Про встречу командующих американской и британской армиями Эйзенхауэра и Монтгомери;
00:39:02 «Для них главным противником была Япония!» // Про американских стратегов и пакт о ненападении;
00:42:22 «Вести переговоры с нынешней элитой бессмысленно!» // Почему?
00:44:00 «Чтобы вели СВОИ страны на убой!» // Про марионеток во власти и речь Путина в Мюнхене;
00:45:45 «Что ты нарушаешь, устные договоренности?» // Про то, как Америка играла роль сверхдержавы;
00:48:03 «По этим правилам игра и шла!» // Что изменилось после экономического кризиса?
00:49:20 «Украинцев не надо было уговаривать!» // Как покупали лояльность?
00:50:40 Что сейчас может отрезвить горячие головы? // «Делают вид, что НЕ боятся!»;
00:52:03 К чему НЕ готовы американцы? // «Путин раскрыл маленькую военную тайну!»;
00:53:10 «Думаю, что это следующий этап!» // Про «Орешник»;
00:55:01 «Американцы вступаться за Европу не будут!»;
00:56:17 «Сейчас начинается новый круг взаимоотношений!» // Про США и Европу;
00:57:30 «Трамп по психотипу НЕ европеец!» // Про Елену Глинскую и не только.
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https://rutube.ru/plst/386575
#Спицын #Интервью #история
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе Армения рассматривается как регион, где исторически пересекаются интересы России, Турции, Ирана, Великобритании, Франции и США. - Спикер считает, что недавние выборы в Армении были сфальсифицированы по модели, ранее якобы использованной в Молдавии и Румынии. - Подчеркивается, что ключевой вопрос — признают ли итоги выборов армянская оппозиция и Россия. - В отношении Пашиняна проводится жесткая линия: автор оценки считает его курс репрессивным по отношению к оппонентам и опасным для будущего армянской государственности. - Главная мысль по Армении: без экономического суверенитета политический суверенитет долго не удерживается. - Утверждается, что Армения находится в крайне сложном геополитическом окружении и не может полагаться ни на США, ни на Иран как на гарантированных спасителей. - Особое внимание уделено роли США в регионе: большое американское посольство в Ереване трактуется прежде всего как инструмент наблюдения за Ираном. - В историческом блоке делается акцент на армяно-турецкой войне 1920 года и на том, что ответственность за утрату ряда территорий не следует автоматически возлагать на большевиков. - Отдельная тема — британская и западная стратегия в отношении Кавказа: контроль торговых путей, коммуникаций и зон влияния. - По операции «Немыслимое» утверждается, что Черчилль всерьез рассматривал возможность войны против СССР. - Причина отказа от операции, по логике беседы: британские и американские военные сочли ее бесперспективной из-за силы Красной армии и возможностей советской экономики. - Дополнительный фактор отмены: США были сосредоточены на войне с Японией и нуждались в участии СССР на Дальнем Востоке. - Общий вывод по современности: с нынешними европейскими элитами, по мнению спикера, надежные договоренности крайне затруднены, так как они представлены как зависимые и несамостоятельные фигуры. - История используется как предупреждение: формальные союзы и публичные жесты дружбы не исключают подготовки враждебных сценариев.
Подробный выводВ этом видео соединены сразу три пласта: кавказская история, современная армянская политика и послевоенная геополитика Запада в отношении СССР и России. Такой монтаж тем может показаться резким, но внутренняя логика у него есть: автор беседы пытается показать, что малые государства редко существуют только в своей внутренней политике — они почти всегда становятся узлами больших стратегий.
1. Что сказано об АрменииГлавный нерв обсуждения — тревога за армянскую государственность. Позиция предельно жесткая: при нынешнем курсе Армения движется не к укреплению, а к ослаблению. Здесь важен не только эмоциональный, но и структурный аргумент: - окружение неблагоприятное; - внутренний ресурс ограничен; - экономика зависима; - внешние игроки используют страну в собственных целях. Это довольно реалистичная, хотя и резко сформулированная мысль. В истории действительно часто бывает так, что государство исчезает не в один момент, а сначала теряет экономическую субъектность, затем политическую свободу маневра, а уже потом — символическую самостоятельность. Иначе говоря, флаг еще есть, гимн еще звучит, выборы еще проходят, но стратегические решения уже принимаются не внутри. В беседе Армения показана именно как такой уязвимый субъект. Возможно, оценки намеренно драматизированы, но сама постановка вопроса серьезна: может ли маленькая страна выжить между крупными силами, если ее элиты больше доверяют внешним покровителям, чем собственному балансу интересов? Это не только армянский вопрос. Это вообще вопрос всех пограничных государств.
2. Исторический контекст КавказаСпикер напоминает: Кавказ — это не периферия, а узел империй. Кто контролирует Кавказ, тот влияет на: - транзит, - торговые пути, - доступ к Ближнему Востоку, - соприкосновение с Ираном и Турцией, - безопасность южных рубежей России. Исторически Британию тревожило не только влияние России как таковое, но и возможность Москвы вмешиваться в архитектуру путей к Востоку. Здесь любопытна скрытая идея: география меняет костюмы, но не характер. Меняются названия империй, идеологии, режимы, а пространственная логика остается. Это вообще один из самых трезвых исторических принципов: люди думают, что живут в эпоху беспрецедентной новизны, но часто просто продолжают старые маршруты, только в новых словах.
3. Почему, по версии лекции, Черчилль отказался от операции «Немыслимое»Если выделить ответ кратко:
Основные причины отмены- Военная бесперспективность: расчеты показывали, что Красная армия на тот момент слишком сильна. - Риск быстрого поражения союзников в Европе: в беседе упоминается вывод, что советские войска могли бы в течение месяца нанести сокрушительный удар и выйти к Ла-Маншу. - Позиция американцев: США не хотели срывать сотрудничество с СССР до завершения войны против Японии. - Нежелание военных поддерживать политическую авантюру: стратеги, в отличие от политиков, были вынуждены смотреть на реальные соотношения сил, а не на идеологические страхи. По сути, Черчилль в этой интерпретации проиграл не морально, а математически. Иногда историю решают не речи, а таблицы снабжения, число дивизий, логистика, темпы пополнения, глубина промышленной базы. Это важный урок. Политическая воля без ресурса — это часто просто театральный жест. Черчилль мог желать столкновения, но желание не отменяло того, что СССР в 1945 году был не истощенной тенью, а колоссальной сухопутной силой.
4. Более глубокий смысл сюжета об операции «Немыслимое»В беседе этот эпизод нужен не только ради исторической справки. Он служит как символ: даже союзник может уже в момент рукопожатия просчитывать будущую войну против тебя. Это, конечно, не значит, что любые переговоры бессмысленны. Но это значит, что переговоры без понимания реальных интересов сторон — опасная иллюзия. В отношениях государств очень часто любят не тебя, а твой ресурс, твою территорию, твое положение, твою слабость или твою полезность. Это звучит жестко, но в международной политике идеализация почти всегда заканчивается разочарованием. В каком-то смысле государства ведут себя как люди в незрелых отношениях: - говорят о ценностях, - обещают партнерство, - клянутся в доверии, - но внутри держат запасной сценарий. И потому историческая зрелость — это не цинизм, а способность видеть, что за словами стоит структура интереса.
5. Что в этой беседе особенно важно отделятьЗдесь полезно сохранить внутреннюю дисциплину мышления. В лекции есть: - исторические факты, - интерпретации фактов, - оценочные суждения, - прогнозы. И это не одно и то же. Например: - существование плана «Немыслимое» — исторический факт; - вывод, что СССР однозначно быстро дошел бы до Ла-Манша, — уже интерпретация военных оценок; - утверждение о неизбежном закате Армении — это прогноз; - характеристика современных европейских элит — это оценка. Такое различение важно, чтобы не впасть ни в наивную веру, ни в автоматическое отрицание. Истина в политике редко бывает чистой и прозрачной; чаще она похожа на карту, где часть дорог прорисована точно, а часть — только предположительно.
6. Общий смысл беседыЕсли свести все к одной главной мысли, она звучит так: Армения в этой логике — пример уязвимого государства. Операция «Немыслимое» — пример того, как быстро союзничество может смениться враждебным планированием. Современная Европа — пример политического пространства, где, по мнению спикера, внешняя субъектность размыта. Россия — объект давления именно потому, что сохраняет ресурсную и цивилизационную самостоятельность. С этой точкой зрения можно спорить в деталях, но ее внутренняя конструкция последовательна: кто сам не определяет свою судьбу, того определяют другие.
7. Практический итог для понимания видеоИз этой беседы можно вынести несколько трезвых наблюдений: 1. История Кавказа не закончилась — она просто сменила язык. 2. Армения остается в зоне высокой турбулентности, и любой ее внутренний выбор почти автоматически становится вопросом внешней геополитики. 3. Планы войны против вчерашних союзников — не исключение, а часть большой политики. 4. Черчилль отказался от «Немыслимого» не из гуманизма, а из-за соотношения сил и американских приоритетов. 5. Переговоры работают только тогда, когда за ними стоит сила, расчет и понимание интересов другой стороны.
ИтогВ данной лекции проводится ясная, хотя и очень жесткая мысль: миром управляют не декларации, а интересы, ресурсы и способность их защитить. Армянский сюжет здесь показан как трагедия страны, которая рискует оказаться между исторической памятью и геополитической реальностью. Сюжет с операцией «Немыслимое» — как напоминание, что даже самые торжественные союзы не отменяют скрытой борьбы за будущее. Это довольно суровый взгляд на историю, но в нем есть практическая честность: он предостерегает от идеализации внешних покровителей, от романтизации союзов и от веры, что символическая независимость автоматически означает реальный суверенитет. И, пожалуй, главный философский нерв здесь такой: что важнее для народа — память о собственной исключительности или способность трезво увидеть пределы своего положения и все же сохранить себя?