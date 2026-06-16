О чём США и Иран договорились на самом деле. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
#ДеньТВ #Титов #Илья_Титов #ЧМ26 #США_Иран #wc2026
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео ситуация вокруг США и Ирана подаётся как не полноценная мирная сделка, а скорее временный и показной политический компромисс. - Автор считает, что Вашингтон пытался продать внутренней аудитории образ силовой победы над Ираном, хотя реального стратегического перелома не произошло. - По его версии, речь шла не о твёрдом договоре, а о необязывающем меморандуме или рамочном взаимопонимании, который нужен был прежде всего для политического пиара. - США, как утверждается, одновременно: - угрожали Ирану, - разыгрывали эскалацию в медиа, - искали деэскалацию на практике. - Иран, в такой интерпретации, не капитулировал, а скорее воспользовался моментом, чтобы: - избежать невыгодного обострения, - получить пространство для торга, - укрепить собственную позицию. - Значимую роль в срыве или торможении договорённостей, по мысли автора, играет Израиль, который заинтересован в продолжении конфликта и саботирует любые подвижки к разрядке. - Главная идея лекции: США и Иран якобы договорились не о мире как таковом, а о паузе, об управлении напряжением и о взаимовыгодной публичной постановке, где каждая сторона сохраняет лицо. - При этом автор крайне скептически относится к способности США выполнять долгосрочные обязательства, особенно если они противоречат интересам союзников Вашингтона или внутренней политике.
Подробный выводВ данной лекции предлагается не просто политический комментарий, а довольно цельная картина международной политики как театра принуждения, символов и временных конструкций, где официальные формулировки гораздо менее важны, чем реальные интересы сторон. Если убрать эмоциональную риторику, основной смысл можно свести к следующему:
1. Это не “большая сделка”, а тактическая паузаАвтор убеждён, что между США и Ираном не было достигнуто полноценного исторического соглашения. Не было того, что можно было бы назвать устойчивым миром, новым региональным порядком или взаимно гарантированным урегулированием. Скорее, стороны приблизились к временному формату сосуществования, где: - США получают возможность заявить, что давление сработало; - Иран получает возможность не выглядеть проигравшим; - обе стороны откладывают дальнейшее столкновение. С философской точки зрения это типичный пример того, как политика живёт не в пространстве истины, а в пространстве управляемых интерпретаций. Формально можно сказать: “есть договорённость”. По существу — это лишь отсрочка конфликта. И здесь особенно видно, как люди и государства часто цепляются не за реальность, а за её удобный образ.
2. США важнее был медийный эффект, чем содержаниеАвтор много раз подчёркивает, что американской стороне было важно показать силу: будто бы Иран пошёл на уступки под давлением. Это нужно и для внутренней политики, и для образа решительного лидерства. То есть договорённость, если она и была, выполняла ещё и психологическую функцию: - успокоить внутреннюю аудиторию, - создать ощущение контроля, - вписать происходящее в сюжет “Америка навела порядок”. Это вообще характерно для больших держав: они нередко ведут себя как человек, который хочет не столько решить проблему, сколько сохранить ощущение собственного превосходства. В психологии это похоже на защитный механизм эго: важнее не правда отношений, а возможность сказать, что “я всё контролирую”.
3. Иран, по этой логике, не проиграл, а выторговал время и пространствоВажный тезис видео: Иран не принял американские условия как побеждённая сторона. Напротив, он: - не отказался от субъектности, - не дал себя представить сломленным, - использовал ситуацию для улучшения переговорной позиции. Автор подводит к мысли, что Иран смог выдержать давление и даже навязать США часть своих условий — по крайней мере на уровне риторики и временного баланса сил. Это интересный момент: в международной политике “победа” далеко не всегда означает разгром противника. Иногда победа — это не дать себя сломать и заставить другую сторону перейти от языка силы к языку торга.
4. Главный ограничитель любой сделки — не текст, а реальная архитектура силыПожалуй, это самый сильный аналитический слой в видео. Даже если какие-то пункты согласованы, проблема не в бумаге. Проблема в том, может ли сторона выполнить обещанное. Автор утверждает, что США: - либо не хотят исполнять обязательства, - либо не способны это сделать из-за внешних ограничений, - прежде всего из-за позиции Израиля и общей логики регионального конфликта. Здесь звучит важная, почти философская мысль: обязательство реально только тогда, когда существует воля и возможность его исполнить. Иначе документ — лишь ритуал. Это напоминает различие между словом и действием, между намерением и способностью. В жизни человека так же: мы часто даём обещания не потому, что можем их выполнить, а потому что хотим сохранить отношения, отсрочить кризис или выиграть время.
5. Израиль представлен как сила, заинтересованная в срыве деэскалацииАвторская оптика здесь предельно жёсткая: Израиль изображается как актор, который системно мешает договорённости между США и Ираном, провоцируя новые витки напряжения. Если отстраниться от публицистической резкости, смысл тезиса в том, что у союзников США не всегда совпадают интересы с Вашингтоном. Это важное наблюдение. Во внешней политике союз — не тождество. Даже ближайшие партнёры могут: - использовать друг друга, - втягивать друг друга в нежелательные сценарии, - саботировать компромиссы, если те противоречат их стратегии. То есть речь не просто о конфликте США и Ирана, а о многоуровневой игре, где одна сделка может быть невыгодна третьей стороне, и потому постоянно подрывается.
6. Настоящее содержание “договорённости” — не мир, а управление временемПо сути, беседа посвящена мысли, что стороны договорились о вещах куда менее возвышенных, чем это звучит в новостях. Не о справедливости, не о примирении, не о новом балансе на десятилетия, а о следующем: - сейчас не эскалировать слишком сильно; - дать Вашингтону пережить политически важный период; - позволить Ирану закрепить образ стойкости; - сохранить каналы общения; - не переходить грань немедленной большой войны. Это очень реалистичный взгляд. Международная политика часто устроена именно так: не как путь к истине, а как искусство дозировать хаос. Не решить проблему, а удержать её в переносимых пределах.
ИтогГлавный вывод автора: США и Иран на самом деле договорились не о мире, а о временной и хрупкой схеме взаимного манёвра, где каждая сторона получила возможность публично интерпретировать происходящее в свою пользу. - США — как успех давления. - Иран — как подтверждение собственной устойчивости. - Израиль при этом остаётся фактором, способным сорвать любой процесс. - А потому вся конструкция выглядит не как прочный договор, а как пауза перед новым витком борьбы. Если смотреть глубже, это видео не только о геополитике. Оно о том, как устроена власть вообще: люди, государства и империи редко признают реальность прямо. Чаще они создают символическую оболочку, в которой можно пережить поражение как “тактический успех”, уступку — как “мудрый компромисс”, а тупик — как “сложный этап переговоров”. Но реальность всё равно возвращается, потому что её нельзя бесконечно подменять образами. И здесь возникает более широкий вопрос: что в политике можно считать истиной — официально подписанный текст, фактический баланс сил или то, что стороны на самом деле готовы сделать, когда исчезает необходимость красиво говорить?