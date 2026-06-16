Настоящая цена нейросетей: Как пузырь ИИ ломает мировой рынок нефти
В этом видео мы раскрываем шокирующую правду о том, как хайп вокруг нейросетей ломает мировую экономику. Вы узнаете, почему капитальные затраты IT-гигантов достигли рекордных 35%, в то время как нефтегазовый сектор недополучает финансирование. Мы разберем жесткий доклад Игоря Сечина: почему в 90% случаев внедрение ИИ никак не повысило производительность труда? Мир переходит от «молекул к электронам», и к 2030 году спрос на энергию для ЦОДов вырастет в 3 раза. Хватит ли планете электричества на все эти технологии? Подробнее в новом видео
00:00 Александр Новак о планах по добыче нефти в России
01:25 Игорь Сечин о дефиците нефти и влиянии Трампа на фьючерсы
03:10 Газовый экспорт: Новые маршруты поставок в Казахстан и Узбекистан
04:40 Инвестиции в ИИ: Игорь Сечин о технологическом пузыре и опыте США
06:15 YouTube SEO: Почему ИИ не повышает производительность труда?
07:58 Пузырь: Инвестиции в ИИ и уроки «железнодорожного бума»
10:45 Энергопотребление дата-центров: Глобальный спрос на электричество к 2035 году
12:35 Будущее ОПЕК+: Как изменится доля альянса на мировом рынке нефти
14:28 Мировой спрос на нефть: Анализ потребления и прогноз цен в 2026 году
16:05 Цены на бензин 2026: Стоимость топлива в Севастополе и мониторинг рынка
20:00 Статистика Росстата: Проблемы мониторинга цен на АЗС и единая схема нефтепродуктов
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается ситуация на нефтяном и газовом рынках на фоне решений ОПЕК+, ближневосточного кризиса и роста ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. - По словам участников беседы, добыча нефти в России сейчас ниже прежних уровней, но есть ожидание роста до параметров, близких к разрешённым квотам ОПЕК+. - Делается важное уточнение: часто путают сырую нефть и газовый конденсат, а это меняет восприятие реальных объёмов добычи. - Подчёркивается, что при выпадении с рынка огромных объёмов нефти — порядка 16 млн баррелей в сутки — быстро заместить их никто не может. - Отдельно критикуется влияние заявлений Дональда Трампа на фьючерсный рынок: политические слова становятся фактором спекулятивной волатильности. - Центральная мысль лекции: вокруг ИИ формируется инвестиционный пузырь, который оттягивает капитал из реального сектора, в том числе из энергетики. - Приводится тезис, что доля капзатрат американского техсектора в общих инвестициях выросла до рекордных значений, тогда как фактический рост производительности труда от ИИ остаётся сомнительным. - Утверждается, что прежняя «зелёная повестка» и нынешний ажиотаж вокруг ИИ продвигаются во многом одними и теми же финансовыми центрами. - Из-за недоинвестирования нефтегазовой отрасли за последние годы усиливается риск энергетического дисбаланса. - При этом рост дата-центров и цифровой инфраструктуры означает не дематериализацию экономики, а наоборот — рост спроса на электроэнергию. - Отмечается, что влияние ОПЕК+ снижается, потому что доля стран, реально ограничивающих добычу, стала меньше по отношению к мировому рынку. - Один из тревожных сигналов — не только скачки цены, а возможное снижение спроса на нефть в бедных странах, что может говорить о сжатии экономики. - В российской части обсуждения затронут рынок моторного топлива: высокие цены в отдельных регионах, особенно в Севастополе, и необходимость более точного мониторинга. - Делается вывод, что текущая статистика по ценам на АЗС слишком грубая и не позволяет хорошо видеть реальные узкие места. - Звучит идея о необходимости почти «энергетической карты страны» — более целостной системы управления рынком нефтепродуктов.
Подробный выводВ данной лекции соединены сразу несколько пластов: нефть, газ, рынок топлива, геополитика, финансовые пузыри и ИИ. На первый взгляд это может казаться эклектикой, но логика у беседы довольно цельная: энергетика остаётся материальным фундаментом экономики, а финансовый и технологический ажиотаж не отменяет физические ограничения мира.
1. Главная ось разговора: реальность против рыночной иллюзииВедущие постоянно возвращаются к одному и тому же мотиву: есть реальный физический мир — нефть добывают, газ прокачивают, НПЗ ремонтируют, танкеры грузят, электростанции строят, дата-центры потребляют электричество. А есть надстроечный мир ожиданий, котировок, обещаний, политических заявлений и модных инвестиционных нарративов. Именно в этой точке критика «пузыря ИИ» становится не просто критикой технологий как таковых. Скорее, речь о том, что рынок снова влюбляется в образ, а не в проверяемую отдачу. Это типично человеческая история: как в отношениях люди нередко любят не человека, а свою проекцию, так и инвесторы любят не технологию, а обещание будущего всемогущества. Но нефть, газ и электричество — плохие объекты для романтизации. Они быстро возвращают разговор к земле.
2. ИИ как новый объект финансовой верыСамый сильный тезис беседы — что капитал массово перетекает в компании и инфраструктуру, связанные с ИИ, в ущерб остальной экономике. Здесь важно не путать две вещи: - ИИ полезен в ряде прикладных задач; - ажиотаж вокруг ИИ может быть неадекватен реальной экономической отдаче. Это очень зрелая мысль. Технология может быть одновременно и важной, и переоценённой. Так уже бывало много раз в истории: железные дороги, телекомы, интернет-компании, «зелёная энергетика». Практическая ценность не гарантирует отсутствия пузыря. Напротив, самые большие пузыри часто надуваются именно вокруг вещей, которые в принципе не бессмысленны. Здесь прослеживается почти философский парадокс: истина о технологии не находится ни в лагерях фанатов, ни в лагерях скептиков. Фанатики ИИ видят в нём универсальный ответ на всё. Радикальные критики — пустышку. Но реальность обычно скромнее и сложнее: технология может улучшать частные процессы, не приводя к обещанному цивилизационному скачку производительности.
3. Рост вычислений не равен росту эффективностиВ лекции проводится важная аналогия: компьютеризация шла гигантскими темпами, а производительность труда росла гораздо скромнее. Это старый, но фундаментальный вопрос экономики: почему технологическое усложнение не всегда конвертируется в сопоставимый рост общественной полезности. Причин может быть несколько: - значительная часть цифровизации обслуживает не производство, а бюрократию, маркетинг, контроль и спекуляцию; - новые инструменты создают и новые издержки; - выгоды концентрируются в узких секторах, а не распределяются по всей экономике; - люди адаптируют технологии под старые неэффективные процессы, а не перестраивают сами процессы. С философской точки зрения это похоже на устройство сознания: можно нарастить мощность внимания, память, количество стимулов — но не обязательно стать мудрее. Так и экономика: больше серверов, больше моделей, больше данных — ещё не значит больше реального блага.
4. Почему ИИ связан с нефтью и газомНа поверхности вопрос звучит почти провокационно: как вообще пузырь ИИ может ломать нефтяной рынок? Но связь здесь прямая.
Во-первых:если капитал уходит в «модные» технологические активы, то традиционные отрасли недополучают инвестиции.
Во-вторых:ИИ и дата-центры требуют огромного количества электроэнергии, а значит — генерации, сетей, топлива, инфраструктуры.
В-третьих:если рынок переоценивает будущий спрос со стороны цифровой экономики, то на этом основании начинают строиться дорогие энергетические мощности, которые могут не окупиться, если прогноз окажется завышенным. То есть ИИ здесь выступает не как чисто «интеллектуальная» сфера, а как новый энергоёмкий потребитель, вокруг которого формируется волна финансовых ожиданий. И в этом есть почти ирония истории: цифровой мир, который многие представляли как освобождение от тяжёлой материи, на деле требует всё больше вполне материальных ресурсов — меди, газа, электроэнергии, земли, воды, логистики.
5. ОПЕК+ теряет способность управлять рынкомВажный аналитический блок касается снижения реального веса ОПЕК+. Формально альянс существует, но фактически его способность влиять на рынок ослабевает по нескольким причинам: - ряд стран вышли из соглашения; - некоторые участники плохо соблюдают квоты; - часть крупных производителей вообще не связана ограничениями; - мировое потребление остаётся слишком большим по отношению к объёмам, которые альянс реально регулирует. Это напоминает ситуацию с любым институтом: структура может сохранять внешний авторитет, но терять внутреннюю дееспособность. На словах — координация. На деле — всё больше локальных интересов и всё меньше управляемости. В политике, психологии и экономике это один и тот же закон: форма живёт дольше содержания.
6. Самый тревожный сигнал — не цена, а спросОчень точное замечание беседы: скачок цен на нефть сам по себе неприятен, но не уникален. Гораздо опаснее, если начинает падать спрос, особенно в бедных странах, потому что они уже не тянут дорогую энергию. Это важно, потому что высокие цены можно трактовать двояко: как результат дефицита, кризиса поставок или нервозности рынка. Но падающий спрос — часто признак ослабления самой экономики. Если топливо слишком дорого, бедные экономики начинают сворачиваться, а восстановить разрушенный спрос потом труднее, чем его потерять. Здесь просматривается глубокая мысль: экономика ломается не только от нехватки ресурсов, но и от потери доступности энергии. Энергия — это не просто товар. Это условие движения всего остального.
7. Российский контекст: проблема не только в объёмах, но и в управляемостиВ части, посвящённой России, обсуждаются: - объёмы добычи нефти; - различие между нефтью и конденсатом; - поставки газа в направлении Казахстана и Узбекистана; - цены на бензин и дизель; - необходимость более точного мониторинга топливного рынка. Особенно интересна мысль о том, что статистика слишком груба для нормального управления. Если разброс цен на одно и то же топливо слишком велик, то усреднённые показатели мало что говорят. Это почти как средняя температура по больнице: формально данные есть, а практически истины мало. И здесь видно, что беседа не скатывается в абстракцию. Она напоминает: эффективное управление рынком требует не лозунгов, а точной карты реальности. Где дефицит? Где избыток? Где транспортное узкое место? Где региональная аномалия? Без такой детализации невозможно принимать разумные решения.
8. Газ как тихая опораНа фоне разговора о нефти вскользь, но существенно проходит тема газа. Южное направление поставок растёт, реверсные схемы развиваются, а метан как моторное топливо выглядит более устойчивым по цене, чем бензин. Это один из самых практичных фрагментов беседы. Он показывает, что энергетика — не только про большие геополитические драмы, но и про повседневную инфраструктурную трезвость. Пока внимание публики приковано к сенсациям, реальные устойчивые решения часто лежат в скучных, но надёжных вещах: трубопровод, компрессорная станция, переработка, логистика, сеть заправок. В этом есть почти духовный урок: устойчивость редко выглядит зрелищно.
9. Общий смысл лекцииЕсли собрать всё вместе, то главная мысль звучит так: ИИ, «зелёный переход», фьючерсные реакции на слова политиков, манипулятивные ожидания рынков — всё это может временно заслонять базовую истину: цивилизация держится на энергии, сырье, инфраструктуре и доступности топлива. Если эти основания недофинансировать, полагаясь на красивые обещания технологического будущего, то потом реальность предъявит счёт. Это не означает, что ИИ не нужен, что зелёные технологии бесполезны или что рынок всегда иррационален. Скорее, в этом видео звучит более взрослая позиция: нельзя подменять реальный эффект верой в эффект. Нельзя считать, что цифровое автоматически важнее материального. Нельзя думать, что дата-центр отменяет скважину, электростанцию, НПЗ или газопровод. Он лишь создаёт новую форму зависимости от них. В этом и есть скрытая философская ценность беседы: она возвращает разговор от мифа к основанию. Не для того, чтобы отрицать будущее, а чтобы не потерять связь с почвой.
Если смотреть шире, то перед нами не просто разговор об энергетике и ИИ, а разговор о том, как человечество снова и снова очаровывается символами прогресса, забывая о его себестоимости. И, возможно, главный вопрос здесь не в том, существует ли пузырь ИИ, а в том, способны ли мы вообще отличить подлинное развитие от коллективной веры в красивую историю?