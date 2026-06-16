В этом видео мы раскрываем шокирующую правду о том, как хайп вокруг нейросетей ломает мировую экономику. Вы узнаете, почему капитальные затраты IT-гигантов достигли рекордных 35%, в то время как нефтегазовый сектор недополучает финансирование. Мы разберем жесткий доклад Игоря Сечина: почему в 90% случаев внедрение ИИ никак не повысило производительность труда? Мир переходит от «молекул к электронам», и к 2030 году спрос на энергию для ЦОДов вырастет в 3 раза. Хватит ли планете электричества на все эти технологии? Подробнее в новом видео

00:00 Александр Новак о планах по добыче нефти в России

01:25 Игорь Сечин о дефиците нефти и влиянии Трампа на фьючерсы

03:10 Газовый экспорт: Новые маршруты поставок в Казахстан и Узбекистан

04:40 Инвестиции в ИИ: Игорь Сечин о технологическом пузыре и опыте США

06:15 YouTube SEO: Почему ИИ не повышает производительность труда?

07:58 Пузырь: Инвестиции в ИИ и уроки «железнодорожного бума»

10:45 Энергопотребление дата-центров: Глобальный спрос на электричество к 2035 году

12:35 Будущее ОПЕК+: Как изменится доля альянса на мировом рынке нефти

14:28 Мировой спрос на нефть: Анализ потребления и прогноз цен в 2026 году

16:05 Цены на бензин 2026: Стоимость топлива в Севастополе и мониторинг рынка

20:00 Статистика Росстата: Проблемы мониторинга цен на АЗС и единая схема нефтепродуктов

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