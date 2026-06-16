Игорный бизнес предлагает себя приравнять к социально-значимому явлению? Торгаши совсем голову потеряли. Хотя о чем это я, куда ни глянь, везде один сплошной “постмодернизм”. Много красивых слов про ценности, патриотизм, гражданственность, но те, кто эти слова произносят, в них не верят. При вере в то, о чем говоришь, слова всегда делами подкрепляются.

“Нравственность можно подделать. И подделывают. И очень удобно живут — в «соответствии»…“. В.Шукшин.

В логике торгашей, спорт держится за счет игорного бизнеса. В советские времена, когда нравственное начало было действенным, а не рыночным, спорт поддерживали бесплатными спортивными секциями для миллионов детишек. Детей любили, страну тоже.

В потребительском обществе бизнес специально стимулирует человеческие страсти (та же лудомания, букмекерские платформы) с одной единственной целью – увеличить потребление.

Из духовной практики мы знаем, что ни один грех не обходится без оправдания. Вот и торгаши с гордостью заявляют, типа, какие мы социально ответственные молодцы, мы ж проценты отчисляем на борьбу с лудоманией (а вы думали, ради чего шестую игорную зону в Горном Алтае Греф пролоббировал?), ну, или на развитие спорта…

Так и хочется крикнуть: ВРАЧУ! ИСЦЕЛИСЯ САМ!

Лечить лудоманию деньгами от казино или развивать спорт букмекерскими ставками на спорт – это как тушить пожар бензином.

Это точно так же, как Министерство культуры в свое время (2016) предложило средства от продажи водки и сигарет направить на развитие культуры. Чем больше пьешь, тем больше окультуриваешься?

А в социалистической стране России, наоборот, предлагали “вытеснять водку через кино и свернуть наконец, таким образом, дело выпуска водки !” (Это была идея Сталина о замене доходов от алкоголя доходами от кино, озвученная в 1927 году на XV съезде ВКП(б) )

А мы говорим (вернее, читаем в Указе Президента №809): “высокие нравственные идеалы”, “приоритет духовного над материальным”… , даже самим смешно…, если б не было так грустно.