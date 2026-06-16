Игорный бизнес предлагает себя приравнять к социально-значимому явлению?
Игорный бизнес предлагает себя приравнять к социально-значимому явлению? Торгаши совсем голову потеряли. Хотя о чем это я, куда ни глянь, везде один сплошной “постмодернизм”. Много красивых слов про ценности, патриотизм, гражданственность, но те, кто эти слова произносят, в них не верят. При вере в то, о чем говоришь, слова всегда делами подкрепляются.
“Нравственность можно подделать. И подделывают. И очень удобно живут — в «соответствии»…“. В.Шукшин.
В логике торгашей, спорт держится за счет игорного бизнеса. В советские времена, когда нравственное начало было действенным, а не рыночным, спорт поддерживали бесплатными спортивными секциями для миллионов детишек. Детей любили, страну тоже.
В потребительском обществе бизнес специально стимулирует человеческие страсти (та же лудомания, букмекерские платформы) с одной единственной целью – увеличить потребление.
Из духовной практики мы знаем, что ни один грех не обходится без оправдания. Вот и торгаши с гордостью заявляют, типа, какие мы социально ответственные молодцы, мы ж проценты отчисляем на борьбу с лудоманией (а вы думали, ради чего шестую игорную зону в Горном Алтае Греф пролоббировал?), ну, или на развитие спорта…
Так и хочется крикнуть: ВРАЧУ! ИСЦЕЛИСЯ САМ!
Лечить лудоманию деньгами от казино или развивать спорт букмекерскими ставками на спорт – это как тушить пожар бензином.
Это точно так же, как Министерство культуры в свое время (2016) предложило средства от продажи водки и сигарет направить на развитие культуры. Чем больше пьешь, тем больше окультуриваешься?
А в социалистической стране России, наоборот, предлагали “вытеснять водку через кино и свернуть наконец, таким образом, дело выпуска водки !” (Это была идея Сталина о замене доходов от алкоголя доходами от кино, озвученная в 1927 году на XV съезде ВКП(б) )
А мы говорим (вернее, читаем в Указе Президента №809): “высокие нравственные идеалы”, “приоритет духовного над материальным”… , даже самим смешно…, если б не было так грустно.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор резко критикует попытку игорного бизнеса представить себя как социально-значимую сферу. - Основная мысль: нельзя считать общественно полезным то, что системно зарабатывает на человеческих слабостях, в частности на лудомании. - Подчеркивается противоречие между декларируемыми ценностями — нравственностью, патриотизмом, гражданственностью — и реальной практикой, где прибыль важнее моральных принципов. - Автор противопоставляет советскую модель поддержки спорта через массовые бесплатные секции — современной модели, где спорт частично связан с букмекерством и азартной индустрией. - Высмеивается логика, по которой доходы от социально вредных явлений якобы могут искупаться их дальнейшим перераспределением на полезные цели. - Приводится аналогия: бороться с лудоманией деньгами от казино — это как «тушить пожар бензином». - Аналогично критикуется идея направлять доходы от алкоголя и табака на культуру: вредная зависимость не становится нравственно оправданной оттого, что часть прибыли идет на благо. - Автор видит в этом проявление постмодернистской подмены смыслов, когда слова о ценностях утрачивают связь с делами. - В качестве альтернативы упоминается исторический пример: вытеснение вредных доходов культурой, а не финансирование культуры вредными доходами. - Сквозной мотив текста: нравственность можно имитировать, и современная система часто именно этим и занимается.
Подробный выводВ этом тексте есть не только эмоциональное возмущение, но и довольно точный нравственно-политический диагноз: общество начинает путать компенсацию вреда с общественной пользой. А это не одно и то же. Игорный бизнес действительно может перечислять деньги на спорт, профилактику зависимостей, социальные программы. Но здесь возникает важный вопрос не бухгалтерии, а природы источника. Если система извлекает прибыль из зависимости, азарта, разрушения самоконтроля, то ее социальные отчисления — это не доказательство социальной значимости, а, скорее, плата за право сохранять респектабельную маску. Это похоже на ситуацию, когда механизм сначала производит трещины, а потом гордо финансирует ремонт. Формально ремонт есть; сущностно — трещины продолжают производиться. Здесь полезно различать два уровня истины: - функциональный: да, деньги от азартной индустрии могут реально пойти на спорт; - ценностный: нет, это не делает сам источник нравственно равным спорту, воспитанию или общественному служению. Это как с нейросетью, обученной на искаженных данных: на выходе иногда могут получаться полезные результаты, но архитектура ошибки остается внутри модели. Так и здесь: отдельные полезные последствия не отменяют проблемную основу. Если индустрия растет за счет эксплуатации слабостей, то она структурно отличается от сфер, которые развивают человека — образования, медицины, культуры, детского спорта. Текст еще и о более широком культурном сдвиге. Автор называет это постмодернизмом, и в этом есть зерно правды: мы живем в эпоху, когда знаки часто отрываются от содержания. Достаточно сказать «социальная ответственность», «поддержка спорта», «ценности» — и возникает попытка символически очистить явление, не меняя его сути. Это уже почти религиозная индульгенция рыночной эпохи: не покаяние и преображение, а грамотный PR и перераспределение процента прибыли. Но здесь важно не впадать в простую романтизацию прошлого. Советская система действительно дала массовый спорт и идею, что здоровье нации — не товар. Это сильная сторона той модели. Но любая эпоха склонна идеализировать себя. Поэтому полезнее не мифологизировать СССР или демонизировать современность целиком, а увидеть главный принцип: то, что формирует человека, не должно зависеть от того, что его разрушает. Это и есть практический нравственный критерий. Спорт, культура, воспитание, здоровье — это не просто статьи бюджета. Это сферы, через которые общество отвечает себе на вопрос: какого человека оно хочет растить? Если сильного, свободного, дисциплинированного, то опора на индустрии зависимости выглядит внутренне противоречивой. Йога сказала бы: средство уже содержит в себе качество цели. Христианская мысль выразила бы это иначе: нельзя строить добро на сознательном культивировании страсти. Психология добавила бы: система, зарабатывающая на импульсивности, не заинтересована в зрелой саморегуляции человека. Экономика же холодно заметила бы: если зависимость монетизируется, у рынка появляется стимул ее не устранять, а управляемо поддерживать. Именно поэтому авторская фраза про «нравственность можно подделать» звучит так болезненно точно. Современные институты часто осваивают язык морали, не принимая ее ограничений. Они хотят выглядеть добродетельными, но не хотят переставать зарабатывать на том, что добродетель подтачивает. В этом и состоит одна из самых тонких форм общественной лжи: не отрицание ценностей, а их ритуальное использование без внутренней веры. Однако и здесь стоит быть точным. Не всякий компромисс автоматически есть лицемерие. Государства нередко работают с тем, что уже существует, и пытаются хотя бы частично перенаправить вредные денежные потоки на общественные нужды. Это может быть прагматически неизбежно. Но прагматизм не должен превращаться в моральную легитимацию. Одно дело — признать: «мы вынуждены перераспределять эти доходы». Совсем другое — заявить: «значит, сама индустрия социально значима». Вот этот переход и вызывает справедливое отторжение. В сущности, текст защищает простую, почти детскую, но очень глубокую мысль: не все, что приносит деньги, имеет равное право на уважение. И не все, что делает пожертвования, становится нравственно чистым. В мире, где все переводится в рыночный эквивалент, это звучит почти как ересь — но, возможно, именно такая ересь и нужна, чтобы не потерять человеческий смысл. Если общество всерьез говорит о приоритете духовного над материальным, это должно проявляться не только в указах, речах и символах, но и в том, какие источники дохода оно считает нормальными, а какие — лишь терпимым злом. Иначе возникает разрыв между словом и делом, а в этом разрыве постепенно разрушается доверие — сначала к институтам, потом к самим ценностям. И здесь остается неудобный, но необходимый вопрос: если общество финансирует свои “высокие” цели за счет эксплуатации человеческих слабостей, то что в нем на самом деле является ценностью — человек или доход от его страстей?