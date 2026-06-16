Разбирать и комментировать текущие события неинтересно, ничего принципиально нового нет, одни и те же стандартные методы, типовые модели и подходы происходят словно под копирку, немного меняются входные параметры и антураж – День сурка. Несколько лет назад ещё были элементы новизны, но время прошло, теперь это унылое представление с очевидным финалом. За последние 4,5 года надо было сформировать ментальный иммунитет, ан нет, вновь панические атаки и утрата критического мышления.

Забавно, когда этому оказываются подвержены люди, что несколько лет учат других бороться с манипуляциями. У многих есть свои ментальные закладки, стереотипы и непроработанные проблемы, вот именно за них и цепляют. Для примера, если индивид верит, что государство только и думает, как заставить платить налоги, расскажите ему, что вражеские беспилотники специально не сбивают над предприятиями должниками по налогам, и будьте уверены, многие поверят в этот бред. Верили же в своё время, что у государства собрана отдельная база данных на миллионы тех, кто не привился от covid-19, а купил справку, что всех выявят и накажут.

Изучение истории очень помогает шире смотреть на проблемы, разделять утопические, идеалистические мечтания и нормальную реальность. Если читать дошедшие до нас римские тексты времен Югуртинской войны (111–105 гг. до н. э.) между Римом и Нумидией (Северная Африка), складывается впечатление, что Вечному городу осталось совсем немного, столь ужасно идут его дела – коррупция, падение патриотизма, роскошь и т.д. В реальности это было начало времени величия, впереди были практически полтысячелетия могущества Рима, а после ещё тысяча лет средневековой Ромейской империи (Византии). Смотрится всё происходящее в информационном пространстве гротескно и абсурдно.

Повторять «предсказания» о проигрыше в ближайшие недели / месяцы бесконечно не получается, посему алармистская парадигма изменилась, теперь признаётся, что раньше было хорошо и лишь теперь стало плохо. Стратегические поражения, изменения баланса и прочие перлы, главное добавлять, что мы ещё поборемся и обязательно победим. Последнее очень важно, ведь никто не знает, когда государство начнёт чистить информационные авгиевы конюшни, поэтому лучше быть ниже медианы.

Когда и эти пораженческие предсказания сильно и очевидно разойдутся с реальностью, ждём мотивировку в стиле: «Соберись тряпка!» и завывания про непобедимый Газмяс, ну а потом пойдут откровения, что победили вопреки всему, а если бы нас слушали и все привились, то… и на всякий случай лучше отключить комментарии. Когда подобное надоест, сядьте и напишите все линии противостояния между Россией и Западом. Получится дюжины полторы. После чего по каждому критерию напишите, что было в начале СВО, через год, два … и сейчас. Ну а потом поищите пропавший баланс и стратегическую инициативу…

Относительно последних событий. В начале 2022 г. из-за санкций и блокады происходило разрушение громадного количества потоков и систем. Многие заламывали руки или наоборот, злорадствовали, что России конец, сама рухнет и распадётся, ан нет. Никогда не получится предусмотреть абсолютно все варианты рисков и форс-мажоров. Для примера, поездку в соседний город на машине может нарушить множество факторов, если все их учитывать, то нужно вести с собой тройной комплект запчастей, коробки медикаментов, охотничье ружьё, запасы еды и воды, трейлер для непредвиденной ночевки в чистом поле, да много ещё чего на случай наводнения, землетрясения, аварии на дороге, нападении медведя во время остановки по необходимости и т.д.

Практически всё из перечисленного абсолютному большинству никогда в жизни не понадобится, в силу крайне малой вероятности. Тратить на это деньги в населённой местности, с работающей связью нецелесообразно. Практически любую проблему можно решить, если она случится, пусть и с потерей времени. Так и с топливом сейчас. Когда происходит нарушение привычных потоков и процессов, требуется некоторое время, чтобы всё это учесть и перестроить. По-хорошему под это дело можно вообще ограничить экспорт нефтепродуктов и нефти, ибо производим в разы больше, чем нужно самим и для экспорта. Посмотрите, как оперативно мир приспособился к перекрытому Ормузскому проливу.

Для любого работавшего на ответственном посту понятно и привычно – планы всегда нарушаются, важно уметь в ручном режиме внести корректировки, исправить проблему и учесть на будущее. Ровно это Россия и делала начиная с 2014 г., меняясь и обучаясь. Скажем объективно, делает она это на четыре с минусом по пятибалльной шкале, но всё познаётся в сравнении, для конкурентов и противников это было бы великолепнейшим результатом. Очередные попытки Киева, Лондона и Брюсселя расширить пространство, добавить новые степени свободы, закончатся, как и все предыдущие – получат ответ в разы болезненнее. Россия очень быстро адаптируется и даёт ассиметричные ответы.

К разговору о комплексности и балансе, посмотрите, как Дональд Трамп за полтора года развернул ситуацию, теперь с Россией воюет исключительно Европа, США уже даже не посредник, а внешний, сторонний наблюдатель. Поздравляют с праздниками, планируют хоккейный матч, минимизируют давление и др. Такое впечатление, что Китай больше «помогает» киевскому режиму поставками частей для БПЛА, чем США. Зато Европа в ударе, ещё немного и этот конфликт войдёт в историю войной России и Европы, с поражением последней. Не забываем, что историю пишут победители и горе побеждённым. Вспомните предыдущие годы, не живите исключительно настоящим моментом.

По поездке Романа Абрамовича в Киев. Разумеется, ни о каких территориях речи не шло, у руководства России есть замечательная черта, предупреждать заранее о сильных ударах и действиях . В этом есть эстетика сильного: «Вы были такими смелыми, уверенными и били исподтишка – ловите ответ. Мы даже скажем вам куда и как ударим, но ничего с этим знанием сделать вы не сможете». Публично сказать правду в Киеве не могут, так как это будет демонстрацией бессилия перед ударом, вот и придумывают глупости. С интересом ждём.

Формировать представление о происходящих сложных событиях надо не исходя из текущей эмоциональной информационной повестки, удерживая в памяти предыдущие события из прошлого и заранее разработанные модели о будущем.

И, да, цирковое представление вокруг Персидского залива продолжается, вот даже верю в несколько сотен миллиардов, которые может получить Иран, только платить ему и США будут монархии Персидского залива за пару месяцев паузы…

Источник

Андрей Школьников