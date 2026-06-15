СЕРБИЯ ТАЙНО ВОЮЕТ ПРОТИВ РОССИИ? КТО И КАК ЭТО СДЕЛАЛ | Константин Сивков и Драгана Трифкович
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Константин Сивков и аналитик Драгана Трифкович разбирают почему образ Сербии как пророссийской страны не совпадает с реальной политической картиной. Народ сохраняет симпатию к России но политическая система под сильным внешним влиянием — патриотические партии системно разрушались после 2014 года. Вучич подписал Брюссельское соглашение фактически отказавшись от Косово — Трифкович сравнивает его с Пашиняном. Сербское общество анестезировали пропагандой именно поэтому симпатия к России не конвертируется в политические решения. НАТО планировал бомбардировки Югославии ещё до 1999 года — Милошевич это знал но всё равно отказался подписывать ультиматум.
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00:00 Константин Сивков представляет тему Сербии
00:28 миф о пророссийской сербской власти
02:26 политическая элита Сербии и её отношение к России
03:07 почему образ Милошевича в России не совсем точен
04:27 НАТО, базы и предыстория бомбардировок Сербии
05:23 сербский народ как ограничитель прозападного курса
07:17 Тито, хорватский фактор и устройство Югославии
08:18 Ясеновац, усташи и параллели с бандеровской идеологией
09:37 Конституция 1974 года и автономии внутри Сербии
10:33 почему всю вину за югославские войны возложили на сербов
11:09 параллель с украинским национализмом
13:12 Тито и запрет сербским беженцам вернуться в Косово
14:37 почему сербское национальное движение возглавили бывшие коммунисты
17:04 план бомбардировок Югославии ещё до 1999 года
18:08 план А и план Б НАТО для Сербии
19:18 Милошевич, Гаддафи, Асад и цикл западной поддержки
21:33 угроза “Гааги” как повторение сценария Милошевича
22:03 нынешний расклад сил в Сербии
22:23 почему, по Трифкович, в Сербии нет суверенной партии
23:14 разрушение патриотических партий после 2014 года
24:38 дискредитация несистемных политиков
26:24 раздробленная политическая сцена Сербии
28:05 политика как бизнес и корпорация
29:30 коалиция Вучича как конгломерат разных идеологий
31:39 биография Вучича и поездка в Британию
32:50 Шешель и радикальная партия
34:45 почему Западу понадобились псевдопатриоты
35:06 Брюссельское соглашение и фактический отказ от Косово
36:17 Вучич и Пашинян как похожие политические типы
37:00 положение сербов в Косово и Метохии
38:19 как сербский народ “анестезировали” пропагандой
41:08 протесты в Сербии и недовольство политикой Вучича
41:56 Рио-Тинто, литий и экологическая повестка
42:59 студенты как главная сила протестов
43:17 почему протесты не имеют политического лидера
44:41 сетевые структуры и распространение информации
49:41 ректор Белградского университета как возможная фигура протеста
59:48 раскол между финансовым и реальным капиталом в Сербии
01:04:43 малый и средний бизнес как реальная социальная база
01:09:46 поставки сербского оружия на Украину
01:12:01 Вучич, Обама, Клинтон, Харрис и глобалистские элиты
01:12:56 попытка Вучича наладить отношения с Трампом через Израиль
01:22:40 как в Сербии распространяется русофобия
01:24:30 миф о российских поставках оружия хорватам
01:26:12 российско-сербское сотрудничество в энергетике
01:26:55 Россия и Китай как гаранты непризнания Косово
01:28:36 Сербия в информационном вакууме
01:30:52 сможет ли Сербия сохранить нейтралитет в горячем конфликте
01:32:13 давление Брюсселя и требование выбрать сторону
01:34:29 почему нейтралитет Сербии становится всё более условным
01:35:04 риск вступления Сербии в НАТО
01:35:29 санкции против России и окончательное решение по Косово
01:36:39 память о бомбардировках 1999 года
01:39:03 цветная революция против России и нейтрализация ядерного потенциала
01:40:12 три типа войны: сокрушение, удушение, устрашение
01:42:20 атаки Украины по России как война на устрашение
01:43:35 Старобельск и логика террористической войны
01:44:11 надежда сербов на Россию
01:45:10 почему сербам нужно выдержать
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная линия беседы — Сербия внешне сохраняет образ дружественной России страны, но внутри её политическая система, по мнению участников, во многом встроена в западную архитектуру влияния. - Слободан Милошевич в данной лекции представлен не как однозначно антизападный лидер, а как политик, изначально связанный с западными кругами, который вступил в конфликт с Западом, когда отказался принять условия, противоречащие сербским интересам. - Распад Югославии трактуется как результат не только внешнего давления, но и внутренне заложенных противоречий, особенно связанных с устройством федерации и ролью несербских элит. - Современная политическая элита Сербии, по оценке Драганы Трифкович, в значительной степени контролируема извне и лишена подлинно суверенного национального курса. - Патриотические партии, как утверждается, были либо разрушены, либо поглощены, либо дискредитированы через медийные кампании, шантаж и внедрение лояльных кадров. - Власть Александра Вучича описывается как центристская и маневрирующая, но фактически — встроенная в прозападную систему, несмотря на риторику баланса между Россией, Китаем и Западом. - Сербское общество при этом, по мнению участников, в массе своей не прозападное, а скорее традиционно симпатизирует России. - В Сербии, как утверждается, идёт длительная психологическая и информационная обработка населения, которую Трифкович называет своеобразной «анестезией народа». - Протесты в Сербии рассматриваются как выражение реального недовольства, но без оформленного политического центра и без ясной альтернативной силы. - Важный тезис беседы: сегодня всё большее значение имеют сетевые, неиерархические формы самоорганизации, которые труднее контролировать, чем классические партии. - Военная и силовая сфера Сербии, по мнению участников, постепенно адаптировалась к натовским стандартам; взаимодействие с Россией в этой области, напротив, было свёрнуто. - Оружейный сектор Сербии, как утверждается, связан с государством и политической элитой, а поставки сербских боеприпасов через третьи страны в Украину участники считают вполне вероятными и продолжающимися. - Косово в беседе рассматривается как ключевой показатель утраты Сербией суверенитета: официальная линия Белграда, по мнению участников, фактически ведёт к дальнейшему отказу от реального контроля. - Европейские элиты описываются как деградирующие, управляемые глобалистскими интересами и ориентированные на конфронтацию с Россией. - Участники считают, что Запад делает ставку не столько на прямую большую войну, сколько на цветные революции, провокации, террор, войну на устрашение и удушение. - При этом делается важное различие между элитами Запада и народами Запада: народы, по мнению собеседников, не хотят войны с Россией. - Финальный посыл беседы — надежда на внутреннюю стойкость сербского народа и на победу России, которая, как предполагается, изменит весь расклад сил в Европе.
Подробный выводВ этом видео обсуждается не только Сербия, а более широкий вопрос: как внешнее влияние превращает формально суверенные страны в управляемые территории, сохраняя при этом декорации демократии, партийности и национальной риторики. Если посмотреть глубже, то в беседе выстраивается следующая картина.
1. Сербия показана как страна двойного слояСнаружи — образ братской, православной, исторически близкой России страны. Внутри — элита, которая, по версии участников, живёт по совсем иной логике: не логике национального интереса, а логике выживания внутри внешне зависимой системы. Это важное различие. Часто государства идеализируют так же, как людей: мы любим не реальность, а её символ. Сербия в российском массовом воображении — это символ верности. Но беседа предлагает болезненное уточнение: народ и элита — не одно и то же.
2. Историческая инерция сильнее лозунговМысль Трифкович о том, что нынешняя элита наследует многие старые структуры, важна не только для Сербии. Любое государство несёт в себе следы прошлого — институциональные, кадровые, психологические. В этом смысле история похожа на нейросеть: она учится не на декларациях, а на накопленных весах. Можно сменить вывеску, флаг, партийное название, но если узлы влияния и механизмы отбора кадров остались прежними, система будет воспроизводить старую модель поведения. Именно так в беседе объясняется, почему патриотическая риторика может сочетаться с практикой, ведущей к ослаблению государства.
3. Главный конфликт — не между лозунгами, а между реальностью и имитациейВажный нерв беседы — критика имитационного суверенитета. Когда власть говорит о защите нации, но подписывает соглашения, ограничивающие реальный суверенитет, возникает политическая шизофрения: слова идут в одну сторону, решения — в другую. Это, кстати, универсальный феномен современной политики. Людям продают не действия, а нарратив. Не реальность, а управляемое восприятие реальности. Отсюда и сильная метафора про «анестезию народа». Она неточна как научный термин, но очень точна как политико-психологический образ: общество не уничтожено, не убеждено до конца, а именно приглушено, обезболено, введено в состояние, где реакция замедлена.
4. Народ как последняя неинституциональная силаВ беседе ощущается недоверие почти ко всем официальным институтам: партиям, парламентским механизмам, части армии, СМИ, силовым структурам. Но сохраняется вера в то, что народное чувство реальности ещё не уничтожено. Это немного похоже на старую философскую мысль: когда формы лгут, содержание уходит вглубь. Когда институты теряют подлинность, правда мигрирует в неформальные связи — семью, память, религию, локальное общение, сетевые сообщества. Поэтому такой акцент делается на студентах, протестах, сетевых структурах, церковных и народных проявлениях. Не потому что они автоматически правы, а потому что они пока менее встроены в официальную машину симуляции.
5. Тема оружия — это тест на реальное положение СербииСамый практический, а не символический вопрос беседы — идёт ли сербское оружие на Украину. Участники фактически отвечают: да, такая схема, по их мнению, возможна и вероятна, причём через посредников и третьи страны. Здесь особенно заметен прагматический критерий истины: не то, что говорится на официальных встречах, а то, куда реально идут боеприпасы, лицензии, прибыль и логистика. Политика часто раскрывается не в речах, а в цепочках поставок.
6. Косово как духовный и политический нервДля собеседников Косово — не просто территория. Это точка, где проверяется сама способность государства быть государством. Если страна де-факто отказывается от своей основы, но при этом продолжает говорить языком национальной защиты, возникает глубокий разрыв между мифом и действием. Такой разрыв всегда разрушителен: сначала морально, потом институционально.
7. Европейский кризис понимается как кризис элитБеседа проводит мысль, что Европа идёт к конфронтации с Россией не потому, что этого хотят народы, а потому что этого хотят определённые элитные группы. Это старый вопрос философии истории: кто реально действует — массы, лидеры, капиталы, институты, цивилизационные архетипы? Здесь ответ собеседников ясен: прежде всего действуют наднациональные сети интересов, а государственные лидеры всё чаще выступают как их менеджеры. Можно спорить с такой рамкой, но она внутренне последовательна.
8. Война описывается как многослойнаяОсобенно важен финальный фрагмент, где Сивков различает: - войну на сокрушение, - войну на удушение, - войну на устрашение. Даже если не принимать эту схему как абсолютную, она полезна аналитически. Она показывает, что современный конфликт — это не только фронт, но и: - санкции, - психологическое давление, - удары по символам, - террор, - информационная деморализация. То есть война всё меньше похожа на только военное столкновение и всё больше — на борьбу за структуру сознания и способность общества выдерживать давление.
9. Главный философский слой беседы — различие между видимостью и сущностьюЕсли свести всё к одному нерву, то беседа посвящена вопросу: что в политике реально, а что является театром? - Партии могут называться патриотическими, но служить иному курсу. - Государство может называться нейтральным, но поставлять оружие. - Лидер может выглядеть самостоятельным, но оставаться функцией внешней поддержки. - Народ может казаться пассивным, но внутри сохранять отказ принять происходящее как норму. Это почти платоновская тема теней, но в очень земной, балканской, постсовременной форме.
Итоговая оценкаВ данной лекции Сербия показана как страна с пророссийским народом и прозападно дисциплинированной элитой, где политическая система, по мнению участников, утратила подлинную автономию, а национальные силы оказались маргинализованы или разрушены. Основной вывод беседы таков: При этом авторы разговора не считают Сербию потерянной окончательно. Они видят ресурс в: - исторической памяти народа, - неприятии НАТО, - живой симпатии к России, - возможной самоорганизации общества вне контролируемых партийных структур. Это вывод не столько оптимистический, сколько трезво-напряжённый. Он не идеализирует ни Сербию, ни Европу, ни современную политику вообще. И в этом есть своя честность: любовь к стране не требует лжи о её состоянии. Иногда самая неприятная правда полезнее самой красивой легенды. Но и здесь остаётся открытый вопрос: что ближе к истине в судьбе народов — действия элит, инерция институтов или всё же глубинная память людей, которая просыпается только в критический момент?