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Константин Сивков и аналитик Драгана Трифкович разбирают почему образ Сербии как пророссийской страны не совпадает с реальной политической картиной. Народ сохраняет симпатию к России но политическая система под сильным внешним влиянием — патриотические партии системно разрушались после 2014 года. Вучич подписал Брюссельское соглашение фактически отказавшись от Косово — Трифкович сравнивает его с Пашиняном. Сербское общество анестезировали пропагандой именно поэтому симпатия к России не конвертируется в политические решения. НАТО планировал бомбардировки Югославии ещё до 1999 года — Милошевич это знал но всё равно отказался подписывать ультиматум.

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00:00 Константин Сивков представляет тему Сербии

00:28 миф о пророссийской сербской власти

02:26 политическая элита Сербии и её отношение к России

03:07 почему образ Милошевича в России не совсем точен

04:27 НАТО, базы и предыстория бомбардировок Сербии

05:23 сербский народ как ограничитель прозападного курса

07:17 Тито, хорватский фактор и устройство Югославии

08:18 Ясеновац, усташи и параллели с бандеровской идеологией

09:37 Конституция 1974 года и автономии внутри Сербии

10:33 почему всю вину за югославские войны возложили на сербов

11:09 параллель с украинским национализмом

13:12 Тито и запрет сербским беженцам вернуться в Косово

14:37 почему сербское национальное движение возглавили бывшие коммунисты

17:04 план бомбардировок Югославии ещё до 1999 года

18:08 план А и план Б НАТО для Сербии

19:18 Милошевич, Гаддафи, Асад и цикл западной поддержки

21:33 угроза “Гааги” как повторение сценария Милошевича

22:03 нынешний расклад сил в Сербии

22:23 почему, по Трифкович, в Сербии нет суверенной партии

23:14 разрушение патриотических партий после 2014 года

24:38 дискредитация несистемных политиков

26:24 раздробленная политическая сцена Сербии

28:05 политика как бизнес и корпорация

29:30 коалиция Вучича как конгломерат разных идеологий

31:39 биография Вучича и поездка в Британию

32:50 Шешель и радикальная партия

34:45 почему Западу понадобились псевдопатриоты

35:06 Брюссельское соглашение и фактический отказ от Косово

36:17 Вучич и Пашинян как похожие политические типы

37:00 положение сербов в Косово и Метохии

38:19 как сербский народ “анестезировали” пропагандой

41:08 протесты в Сербии и недовольство политикой Вучича

41:56 Рио-Тинто, литий и экологическая повестка

42:59 студенты как главная сила протестов

43:17 почему протесты не имеют политического лидера

44:41 сетевые структуры и распространение информации

49:41 ректор Белградского университета как возможная фигура протеста

59:48 раскол между финансовым и реальным капиталом в Сербии

01:04:43 малый и средний бизнес как реальная социальная база

01:09:46 поставки сербского оружия на Украину

01:12:01 Вучич, Обама, Клинтон, Харрис и глобалистские элиты

01:12:56 попытка Вучича наладить отношения с Трампом через Израиль

01:22:40 как в Сербии распространяется русофобия

01:24:30 миф о российских поставках оружия хорватам

01:26:12 российско-сербское сотрудничество в энергетике

01:26:55 Россия и Китай как гаранты непризнания Косово

01:28:36 Сербия в информационном вакууме

01:30:52 сможет ли Сербия сохранить нейтралитет в горячем конфликте

01:32:13 давление Брюсселя и требование выбрать сторону

01:34:29 почему нейтралитет Сербии становится всё более условным

01:35:04 риск вступления Сербии в НАТО

01:35:29 санкции против России и окончательное решение по Косово

01:36:39 память о бомбардировках 1999 года

01:39:03 цветная революция против России и нейтрализация ядерного потенциала

01:40:12 три типа войны: сокрушение, удушение, устрашение

01:42:20 атаки Украины по России как война на устрашение

01:43:35 Старобельск и логика террористической войны

01:44:11 надежда сербов на Россию

01:45:10 почему сербам нужно выдержать

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