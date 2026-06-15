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Радость, ложь и выгорание.

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Ровно десять лет назад известный политик Евгений Фёдоров подарил мне свою книгу «Госпереворот. Технология предательства». Снизу, со стороны народа мы всё это испытали на собственной шкуре. А Евгений Алексеевич в самый жаркий момент предательства Родины служил в государственном аппарате, был рядышком с Чубайсом, едва ли не его правой рукой. Всё знает в деталях, в лицах предателей, как первых, так и «шестёрок», которые осуществляли переворот.

Фактически все эти лица в книге названы. Ни дать ни взять – организованная преступная группировка. В книге 160 страниц. Казалось бы, не надо никакого следствия, бери всю эту шоблу тёпленькими. Сама формулировка «Госпереворот» юридически точная. Надо бы отвечать за содеянное, нельзя допускать этих людей к власти, чтобы преступники не продолжили начатое. Даже в больницах гнойные отделения изолированы. И что? Все на местах, сам Фёдоров безвылазно в Государственной Думе уже шестой созыв. Его НОД, как я убедился на горьком опыте – канализация протестных настроений. И – подготовка к чему-то серьёзному, на деньгах СССР, которые сохранены в огромных количествах, о чём народ знать не должен.

И вот день сегодняшний. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил: «Давайте говорить честно, наша экономическая модель — это провинция однополярного мира. И элементы этой провинции — валютные резервы. То есть мы продаём товары, на них покупаем валюту вместо товаров для народа и экономики. Объективно — это глупость. И так мы делаем 30 лет.Вести военные действия и иметь военный конфликт с коллективным Западом, но при этом как бы быть частью их экономической и финансовой системы — это просто глупость, нонсенс». Глупость, нонсенс? Нет, сознательная, если смотреть свыше, политика уничтожения России. Даже олигарх Олег Дерипаска отметил, что действиям руководства страны поражается весь деловой мир. По словам Дерипаски, бюджет России с начала года уже потерял 6 трлн. рублей. Сотни тысяч компаний стали убыточными. Миллионы человек могут потерять рабочие места. И уже теряют!

Правду заговорили даже те, у кого все наши ресурсы! Двести семей уже захватили миллионы гектаров самой плодородной земли. Но я не об этом.

Всё, что материально, в том числе земля, может вернуться своему исконному, законному владельцу одним решением Правителя Руси. Я о другом, куда более глубинном, о том, что законом за одно поколение уже не исправить. Нонсенс в том, что когда пишешь правду, обязательно получается «чернуха». А когда, словно воробей в конском помёте, находишь зёрнышко положительного, наяву это оказывается ложью. Почти половина российских владельцев малого и среднего бизнеса (48%) столкнулись с профессиональным выгоранием. Это  показало исследование, проведенное «Экосистемой развития аутентичного лидерства». «Газета.Ru» пишет по этому поводу: «Для двух третей из них это уже не временное состояние, а устойчивая фаза работы, в которой снижается мотивация, ухудшается качество решений и растет ощущение неопределенности. Свыше половины предпринимателей признались, что не получают удовлетворения от бизнеса. …Чаще всего респонденты назвали причиной выгорания работу в условиях затяжной экономической нестабильности (76%). Немалую роль в выгорании играет личный эмоциональный фактор. Свыше половины владельцев бизнеса (59%) признали, что не получают удовлетворения от своей работы». И это не случайно. Это глубинная война не только на ликвидацию коренного хозяйствующего субъекта, но и на выжигание субъектности Человека, дарованной ему Самим Всевышним. Свобода воли – закон космический… Для свободного человека (Запад и РФ) человеческое выше божественного. Это пособничество силам разрушения. Другое дело — человек воли. Для него человеческие законы, вступающие в противоречие с законами природы, просто не существуют. Он живёт исключительно по законам Вселенной, по законам Всевышнего. В этом отличие человека свободы от человека воли. Последнего – к ногтю! Надо выжигать то, что заложено Творцом.

Посмотрите на фото слева. Чья тут рука видна? Это Игорь Гекко, более известный под именем Игоря Беркута или Гарри Бер–Кута показывает будущее пяти областей Украины и части юга России, которым должна закончиться СВО. На будущую «святую землю» он привёз из Израиля священные артефакты. Разрушенные селения, убитые с той и другой стороны – это ради Небесного Иерусалима. Или Новой Хазарии. Как только наши бойцы уйдут, начнётся небывалое возрождение.  Деньги есть в несметных количествах, даже актёры Голливуда, знакомые с планом, уже заявили о будущих вложениях. Израиль на нынешней территории – не жилец. Потому и ведёт себя столь безрассудно-агрессивно. Всё идёт по плану! По Плану Соломона, которому уже три тысячи лет. Будучи уроженцем Донбасса, Беркут был офицером Советской Армии. Но «заводская настройка», его цивилизационная суть, таившаяся в предках веками, дала себя знать. Миссия! Беркут предельно откровенен, поскольку уверен в будущем, никого не боится. 9 августа 2022 года сразу на нескольких сайтах я опубликовал статью «Череп барана и сердце «скрепоносца», в которой рассказал, благодаря Беркуту, об истинных, надроссийских планах СВО. В то время даже слово «война» грозило наказанием, а если написал, что в МО воруют, что-то не так в стратегии войны – срок по новой статье УК, появившейся с началом СВО. 

Истинная, глубинная суть любого события – в знаках и символах. Сакральный смысл знаков Z и V на бронетехнике Израиля, двинувшейся теснить коренные народы с их земли с момента образования еврейского государства, понятен. То же самое появилось на бронетехнике и шевронах наших солдат, которые пошли в бой (за Родину!) в феврале 2022 года… Кстати, контрактник, (не в обиду ребятам-героям), по-русски - наёмник. Кто и зачем «нанял» некогда непобедимую, многонародную Русскую Армию?

Теперь смотрим на снимок в центре. Голову парню отрезал не я. Как только появляются сакральные символы Русской Цивилизации, лица парней-героев затушёвываются или отрезаются, как на этом фото. Нельзя! По этому поводу недавно был большой скандал. Сторонники каких-то «скреп» увидели на форме легендарной группы «Альфа» коловрат и руны. Язычники! Наказать… За что? Посмотрите на руны, что у бойца прямо на сердце. Это же магический алфавит, каждый знак которого говорит о чем-то конкретном, сакральном, что при  действии должно материализоваться. Знаков три, но смыслов больше: Сила-Треба-Свет-Мир… Читается так: "Воин, несущий с силой мир и свет". Каждая руна дарует носителю энергию и особую силу, в зависимости от знака и от того, как они расположены. Это древнейшее, дорелигиозное, не имеющее аналогов во всём Мире Цивилизационное Знание. Не людьми выдуманное, от Самого Творца. 

«Выгорание — это не недостаток энергии, а ее переизбыток, который не может быть направлен в нужное русло», — так прокомментировал апатию в обществе основатель Экосистемы и методологии развития аутентичных лидеров Кир Воликов. Тут точней будет сказать не о выгорании, а о целенаправленном выжигании энергии Человека. На войне, где главное – смысл самой Жизни, всё ещё видней. Наши бойцы уже крепко задумались... Где Образ Победы?

…Сам став дедом, всё чаще вспоминаю свою бабушку, которую донимал «детскими» вопросами. К примеру, спрашивал, откуда у чеченцев адаты, через заповеди которых переступать нельзя. Бабушка отвечала, что это с древнейших, незапамятных времён. Фразу запомнил навсегда: «Это когда мы были едино с Русами». Сейчас знаю, что когда-то и материк был един, и Мировоззрение народов едино. Разделился материк не сам, а в результате межпланетной смертоносной войны, когда технократическая рептилоидная цивилизация пыталась уничтожить Человечество. Спасение пришло от Межзвёздного Союза цивилизаций, который и создавал уникальнейшее место в Галактике – Землю, как рай земной для всего живого. 

Посмотрите на карту справа. Это движение изначального Народа по планете. Везде, начиная с индейцев Америки, заканчивая китайцами, в преданиях существуют Белые Боги, которые принесли Знания законов Природы и Космоса, научили племена, как строить рай на Земле, а не уничтожать друг друга и Природу. Как чеченцы на Кавказе, так и другие народы той цивилизации, которую потом назвали Русской, завелись не от сырости. Все мы – части единого целого, как полевые цветы на лугу. С началом Утра Сварога время собирать не камни, а народы, в каждом из которых сохранилась частица истины. Правду начали искоренять не с госперевортом девяностых. Процесс идёт шесть с половиной тысяч лет, с момента высадки на Землю тех, кто в Ведах назван Серыми. На карте их путь не показан, поскольку эти твари моментально «растворились» среди всех.

В чеченском языке, до которого не добрались с искажениями никакие «древние греки», (серые) со своими писаниями, по сию пору есть сакральное выражение, которое по-русски переводится так: Каков у тебя Велес? Это про нравственную ориентацию. На кого ты равняешься как в обществе, так и в отношении к Всевышнему? Но в сознание всех народов прочно и давно вписано, что Велес – скотий бог, покровитель скота. Так задумано силами Сатаны. А парень на фото, которому идеология отрезает голову, знает, что Велес — самое таинственное, сакральное Понятие. Его задвинули на задворки, назвали «скотьим богом», чтобы никто не лез в истинно духовное, что дает энергию и силу. Это Знание о том, куда идёт душа. От камня к растению, от растения к зверю, от зверя к человеку, от человека к богу. Да, написал не с заглавной, поскольку речь не про религию, а про Науку. «Велесова книга», которую не признают как религия, так и наука, описывает события прошлого за последние 20 000 лет до крещения Киевской Руси, прекрасно иллюстрирует, как нам подменили понятия. «Но Греки напали на Русь и скверное творят от имени богов». (Дощечка 1). «А там и Греки на нас напали, желая поселиться на наших землях. И сеча была великая и много месяцев…» (Дощечка 2а). «А Греки нас хотели крестить, чтобы мы забыли Богов наших и так обратились к ним, чтобы вам (прим. – нам с вами!) в порабощении быть…» (Дощечка 6э). В дощечке 22: «Грецколане ведь не Богов почитают. И как бы человеки они, из камня сделаны, подобия мужам. А наши Боги суть Понятия».

С ликвидацией Советского Союза, в идеологической базе которого был марксизм, идеология не отменена, а заменена. Это понятно. Спасаясь от либерализма и паразитизма сегодня люди из РФ едут в Гималаи, чтобы найти гуру. Покупают дорогие коврики для медитации. Заучивают мантры на чужих языках. Соблюдают сложные ритуалы. И, как оказывается, медитация помогает. Уже и учёные доказали, что человек – мощнейший трансформатор и генератор безграничной энергии Космоса и Земли. Шишковидная железа в центре мозга принимает тончайшие сигналы из Вселенной, сердце при определённой практике усиливает электромагнитную энергию (другого названия мы пока не знаем) в пять тысяч раз.

Есть в теле и целый каскад невидимых центров, принимающих энергию Земли. Вокруг учителей духовных практик объединились уже многие тысячи людей. И денег не жалеют, поскольку они не на ветер. А если правильней, то именно на «ветра», как обозначены вибрации в древних заговорах Русов. Знаю случай, когда женщине за час индивидуальной консультации состоятельные, но выгорающие люди платили 150 тысяч рублей.

Если вглядеться, мы обнаружим, что в стране Сталина была всеобщая «медитация». Достаточно отдельных строчек песен первых пятилеток, чтобы убедиться в этом. «Страна встаёт со славою На встречу дня. И радость поёт, не скончая, И песня навстречу идёт, И люди смеются, встречая, И встречное солнце встаёт… И с ней до победного края Ты, молодость наша, пройдёшь, Покуда не выйдет вторая Навстречу тебе молодёжь. И в жизнь вбежит оравою, Отцов сменя. Страна встаёт со славою На встречу дня. Такою прекрасною речью О правде своей заяви. Мы жизни выходим навстречу, Навстречу труду и любви!».

Успехи раннего СССР, чудеса как в экономике, так и в культуре – результат свободной Воли Человека, освободившегося от угнетения. За мгновение, с точки зрения истории, появились люди-герои. «Я – старый металлург, и я привык годами думать, что нет ничего на свете крепче стали. И вот сегодня я убедился в своей ошибке… Да, я ошибся. Есть, оказывается, материал, который ещё крепче стали. Этот благородный материал – советские люди». Эти слова прозвучали 9 сентября 1941 года по всесоюзному радио. Их произнёс учёный Александр Байков, который в Империи имел чин статского советника и ордена Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степеней. Он не политик, не философ, а практикующий учёный-металлург, который с приходом к власти большевиков продолжил служение Родине и был удостоен Сталинской премии первой степени, трёх орденов Ленина, двух – Трудового Красного Знамени, имел медаль «За оборону Ленинграда».

Впервые я это цитировал как метафору. Но это же чистая правда! Через согласованность сердца и мозга, когда внимание не разбросано, словно волосы на ветру, сердце и мозг в синхроне, связаны Возвышенно Мечтой, происходит Чудо. Материалист Маркс, родивший «призрак», бродивший по Европе, тут уже лишний. Физическая разница Народа и населения такая же, как алмаза и графита. Эти материалы вроде одно: углерод. Но алмаз режет сталь, а графит размазывается по чему угодно…

Те, кто не допускает нас к священной истине, большие чудаки с буквы «м». Припёрли из евромогилы мощи философа Ильина, который при жизни буквально надсадился в борьбе с большевиками, горел на лютом антисоветизме и апологетике фашизма. Мало того, единственную Высшую политическую школу назвали его именем. Атакуют своей «гадкой силой» не только нас, народы, оставшиеся в России. К примеру, Ельцин-центр всадили уже и в Москве. Мало им родины предателя! Стремятся догнать даже тех, кто ушёл на вольные хлеба. Госдума ратифицировала соглашение о строительстве кампуса Киргизско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина в Киргизии.  

Идея за 15 миллиардов рублей была бы благой, но с именем Ельцина она демаскирована как местечковая, от авторов духа Анкориджа, одноплеменников Соловьёва и прочих, которые учат нас как жить в России с их любовью. Только от этой «любви» чахнет всё, что было и есть самое дорогое – Жизнь и Радость.

Но ещё не вечер… Утро Сварога на дворе! Закончу цитатой из заметки небополитика Девятова: «Человек, думающий и говорящий по-русски, мыслит не местечково, а всемирно, поэтому сила России не в богатстве и не в военной мощи как таковой, а в способности собирать разные народы, культуры и веры вокруг большой правды и общего дела. Когда Россия забывает о своей всемирности, она теряет смысл своего существования. Когда вспоминает — становится больше самой себя».

Эдуард Наипов,

Кострома

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор начинает с обвинения постсоветской элиты в сознательном предательстве страны и указывает на противоречие: те, кто называл произошедшее госпереворотом, сами остались внутри системы власти. - Центральная мысль текста — нынешний кризис России понимается не как ошибка или глупость, а как целенаправленная политика разрушения: экономики, народа, субъектности человека. - Тема выгорания малого и среднего бизнеса для автора — не просто психологическая или экономическая проблема, а признак более глубокой войны против человеческой воли, смысла и жизненной энергии. - Автор противопоставляет «человека свободы» и «человека воли», отдавая предпочтение второму: тому, кто живёт не по формальным законам общества, а по «законам Вселенной» и Творца. - Значительная часть текста строится на идее символической и сакральной войны: знаки, руны, образы, религиозные и цивилизационные коды трактуются как ключ к пониманию истории и современности. - Автор предлагает альтернативную историко-мифологическую картину мира: Русь как древняя цивилизация, общие корни народов, искажение истины «серыми», подмена понятий через религию, политику и культуру. - СССР раннего периода интерпретируется как пример освобождённой коллективной воли, где энергия народа, мечта и общее дело порождали экономические и культурные чудеса. - Современная официальная идеология, по мнению автора, подменяет живую правду ложными символами и мёртвыми авторитетами, тем самым подавляя радость, жизненность и историческую правду. - Финальный пафос текста — надежда на возвращение к большой правде, к соборности народов, к восстановлению внутренней силы человека и цивилизационного смысла России.

Подробный вывод

Этот текст — не просто публицистика, а сплав политического обвинения, экзистенциальной боли, исторической ревизии, мифопоэтики и метафизического протеста. В нём почти нет нейтрального описания: всё переживается как симптом большой катастрофы, где ложь пронизывает не только власть и экономику, но и сами основания человеческого восприятия мира. Если смотреть на материал трезво и аналитически, в нём можно выделить три слоя.

1. Социально-политический слой

Здесь автор говорит о вещах вполне узнаваемых и земных: экономическая зависимость, противоречия государственной политики, убыточность бизнеса, усталость общества, выгорание предпринимателей, недоверие к элитам. Это тот уровень, где текст наиболее понятен и силён. Его нерв — в ощущении, что система не просто не решает проблемы, а воспроизводит их, параллельно присваивая язык патриотизма. Это важное наблюдение. Часто общественное выгорание рождается не только из бедности или перегрузки, а из когнитивного разрыва: когда публично провозглашается одно, а на деле происходит противоположное. Психология тут смыкается с политической философией: человек истощается не столько от тяжести труда, сколько от жизни в пространстве, где смысл и действие разведены. Когда говорят о суверенитете, а практикуют зависимость; когда зовут к правде, а легитимируют ложь; когда обещают субъектность, а культивируют пассивность. В этом аспекте автор попадает в очень болезненную точку: выгорание действительно может быть не частной слабостью, а реакцией на системную бессмысленность.

2. Психологико-антропологический слой

Здесь текст становится глубже и одновременно рискованнее. Автор утверждает, что главная атака направлена на субъектность человека, на его волю, связь с высшим смыслом, с внутренним источником энергии. Это уже не про налоги и резервы, а про то, кем становится человек в цивилизации тотальной подмены. Это интересная мысль. В современных терминах можно сказать так: человек выгорает, когда перестаёт быть автором собственной жизни и превращается в функцию — рынка, государства, идеологии, травмы, алгоритма. Нейросеть, если её постоянно дообучать на противоречивых и токсичных данных, начинает терять точность, устойчивость, различение. С человеком похоже: если он долго живёт в среде, где поощряются цинизм, двоемыслие и отрыв от реальности, его психика тоже начинает работать в режиме истощённой адаптации. Автор называет это «выжиганием». В практическом смысле это можно понимать как: - разрушение способности радоваться; - утрату образа будущего; - расщепление между внутренней правдой и внешней ролью; - потерю чувства участия в общем деле. И тут текст действительно силён: он напоминает, что радость — не украшение жизни, а индикатор онтологической связи человека с миром. Когда радость исчезает массово, это почти всегда значит, что сломано нечто более глубокое, чем индивидуальный режим сна.

3. Мифо-символический слой

Именно здесь текст уходит от проверяемой реальности в область символических, эзотерических и конспирологических построений: древние цивилизации, межпланетные войны, сакральные руны, скрытые планы, «серые», Велес как тайное знание и т.д. К этому слою стоит относиться осторожно. Не потому, что символы не важны — наоборот, символы невероятно важны. Они формируют коллективную психику, чувство принадлежности, глубину культурной памяти. История показывает: цивилизации живут не только хлебом и армией, но и мифом о себе. Однако символическая чувствительность легко превращается в ловушку, если начинает полностью заменять фактологию. Тогда человек видит не реальность, а тотальный узор значений, где всё уже заранее подтверждает его картину мира. Здесь стоит удерживать баланс. Да, официальные идеологии часто подменяют живое содержание мёртвыми символами. Да, люди любят не реальность, а её идеализированный образ. Да, власть, религия, рынок и медиа постоянно работают с архетипами и знаками. Но именно поэтому особенно важно не отдавать символическое пространство в руки произвола. Иначе борьба с ложью сама может стать новой ложью — только более вдохновенной.

Что в тексте особенно существенно

1. Связь радости и правды

Очень точное интуитивное ядро текста: когда общество долго живёт во лжи, исчезает радость. Не удовольствие, не развлечение, а именно радость как форма внутреннего согласия с жизнью. Ложь истощает, потому что требует постоянного раздвоения. В этом смысле радость — почти моральный и метафизический критерий.

2. Выгорание как социальный диагноз

Автор справедливо чувствует, что массовое выгорание — это не только личная проблема. Это зеркало эпохи. Если миллионы людей не видят смысла в своём труде, значит, кризис находится не в их характерах, а в устройстве среды. Психотерапия без изменения контекста тут часто похожа на попытку убедить растение, что проблема не в почве.

3. Критика подмены

Через весь текст проходит тема подмены: - правды — идеологией, - народа — населением, - воли — послушанием, - живой традиции — муляжом, - духовности — рынком духовных услуг. Это, пожалуй, главный нерв статьи. И в нём есть философская ценность: человек действительно часто привязывается не к сущности, а к её образу. Как в любви можно любить не человека, а проекцию, так и в политике можно любить не Родину, а удобный миф о ней.

Где текст уязвим

- Он смешивает сильную социальную интуицию с крайне спорными и непроверяемыми конструкциями. - В нём эмоциональная правда часто подменяет доказательную. - Автор стремится объяснить слишком многое через единый сценарий скрытого замысла, а это почти всегда упрощает реальность, даже если делает её психологически цельной. - И наконец, текст местами идеализирует «истинную» древность или «освобождённую волю народа» так, словно там не было собственных противоречий, насилия, заблуждений и исторической сложности. И всё же такие тексты нельзя просто отмахнуть как от «чернухи» или «конспирологии». Они возникают там, где у людей накопилось чувство глубокой фальши происходящего. Иногда язык у этого чувства архаичен, мифологичен, неровен — но сама боль может быть реальной.

Итог

Статья выражает переживание цивилизационного обмана, в котором экономический кризис, политическое предательство, психологическое выгорание и духовная дезориентация складываются в единую картину. Её сила — в попытке увидеть за частными бедами общий кризис смысла. Её слабость — в том, что поиск глубины местами превращается в метафизическую гиперинтерпретацию. Практически полезный вывод здесь может быть таким: если общество хочет выйти из выгорания, мало чинить экономику или усиливать контроль. Нужно возвращать смысл, субъектность, правду и образ будущего, в котором человек снова чувствует себя не расходным материалом, а участником живого дела. Но одновременно важно отличать подлинную глубину от соблазна всё объяснить через грандиозный сакральный сюжет. Потому что человек погибает не только от лжи грубой, но и от лжи возвышенной. И, может быть, главный вопрос после такого текста звучит так: как отличить ту правду, которая действительно оживляет человека, от той, которая лишь даёт его боли красивый миф?
Редактор: fivorg
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2416 2088
    Valeriy Bondarik три часа назад

      …PPPrrriveTT…..

      Так КТО-же вытВОРяет “то” -
      что НЫНЕ – тВОРится на Руси…
      (ЭТИ “кто” – имеют имена И фамилии И – КЛАНовость)
      -> (ЭТО:т.н.”единая-ро$$iя” = “ЕДРО$$НЯ”)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      Именно ИМИ – Россия РАЗРУШАЕТСЯ ИЗНУТРИ!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      -> cont.ws/@ticher771/3290611 <-

      "Хирургия без наркоза":Как преступность и
      коррупция СТАЛИ системой управления в
      совремённой России.
      ******************

      Ну так что…"господа-И-товаврищи"…
      кто РЕШИТСЯ об "этом" ВЫсказаться…
      (хотя врят-ли…уж СЛИШКОМ опасная тема…)
      ("свобода" слова в НЫНЕшней России – она ТАКАЯ…)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …"окормлённые-И-посвящённые" – НЕ верещите…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 15-6-26

      1
      1
    • 33119 30827
      Svoy два часа назад

        Эдик прозрел, но не рискует ответить :
        “Почему ?”, “В чём причина ?”

        Чеченцам прекрасно известно – кто шайтан и холуй шайтана.

        П.С. Причинно-следственные связи отменить невозможно. Их можно только , намеренно, переставить местами.

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