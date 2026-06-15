Ровно десять лет назад известный политик Евгений Фёдоров подарил мне свою книгу «Госпереворот. Технология предательства». Снизу, со стороны народа мы всё это испытали на собственной шкуре. А Евгений Алексеевич в самый жаркий момент предательства Родины служил в государственном аппарате, был рядышком с Чубайсом, едва ли не его правой рукой. Всё знает в деталях, в лицах предателей, как первых, так и «шестёрок», которые осуществляли переворот.

Фактически все эти лица в книге названы. Ни дать ни взять – организованная преступная группировка. В книге 160 страниц. Казалось бы, не надо никакого следствия, бери всю эту шоблу тёпленькими. Сама формулировка «Госпереворот» юридически точная. Надо бы отвечать за содеянное, нельзя допускать этих людей к власти, чтобы преступники не продолжили начатое. Даже в больницах гнойные отделения изолированы. И что? Все на местах, сам Фёдоров безвылазно в Государственной Думе уже шестой созыв. Его НОД, как я убедился на горьком опыте – канализация протестных настроений. И – подготовка к чему-то серьёзному, на деньгах СССР, которые сохранены в огромных количествах, о чём народ знать не должен.

И вот день сегодняшний. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил: «Давайте говорить честно, наша экономическая модель — это провинция однополярного мира. И элементы этой провинции — валютные резервы. То есть мы продаём товары, на них покупаем валюту вместо товаров для народа и экономики. Объективно — это глупость. И так мы делаем 30 лет. … Вести военные действия и иметь военный конфликт с коллективным Западом, но при этом как бы быть частью их экономической и финансовой системы — это просто глупость, нонсенс». Глупость, нонсенс? Нет, сознательная, если смотреть свыше, политика уничтожения России. Даже олигарх Олег Дерипаска отметил, что действиям руководства страны поражается весь деловой мир. По словам Дерипаски, бюджет России с начала года уже потерял 6 трлн. рублей. Сотни тысяч компаний стали убыточными. Миллионы человек могут потерять рабочие места. И уже теряют!

Правду заговорили даже те, у кого все наши ресурсы! Двести семей уже захватили миллионы гектаров самой плодородной земли. Но я не об этом.

Всё, что материально, в том числе земля, может вернуться своему исконному, законному владельцу одним решением Правителя Руси. Я о другом, куда более глубинном, о том, что законом за одно поколение уже не исправить. Нонсенс в том, что когда пишешь правду, обязательно получается «чернуха». А когда, словно воробей в конском помёте, находишь зёрнышко положительного, наяву это оказывается ложью. Почти половина российских владельцев малого и среднего бизнеса (48%) столкнулись с профессиональным выгоранием. Это показало исследование, проведенное «Экосистемой развития аутентичного лидерства». «Газета.Ru» пишет по этому поводу: «Для двух третей из них это уже не временное состояние, а устойчивая фаза работы, в которой снижается мотивация, ухудшается качество решений и растет ощущение неопределенности. Свыше половины предпринимателей признались, что не получают удовлетворения от бизнеса. …Чаще всего респонденты назвали причиной выгорания работу в условиях затяжной экономической нестабильности (76%). Немалую роль в выгорании играет личный эмоциональный фактор. Свыше половины владельцев бизнеса (59%) признали, что не получают удовлетворения от своей работы». И это не случайно. Это глубинная война не только на ликвидацию коренного хозяйствующего субъекта, но и на выжигание субъектности Человека, дарованной ему Самим Всевышним. Свобода воли – закон космический… Для свободного человека (Запад и РФ) человеческое выше божественного. Это пособничество силам разрушения. Другое дело — человек воли. Для него человеческие законы, вступающие в противоречие с законами природы, просто не существуют. Он живёт исключительно по законам Вселенной, по законам Всевышнего. В этом отличие человека свободы от человека воли. Последнего – к ногтю! Надо выжигать то, что заложено Творцом.

Посмотрите на фото слева. Чья тут рука видна? Это Игорь Гекко, более известный под именем Игоря Беркута или Гарри Бер–Кута показывает будущее пяти областей Украины и части юга России, которым должна закончиться СВО. На будущую «святую землю» он привёз из Израиля священные артефакты. Разрушенные селения, убитые с той и другой стороны – это ради Небесного Иерусалима. Или Новой Хазарии. Как только наши бойцы уйдут, начнётся небывалое возрождение. Деньги есть в несметных количествах, даже актёры Голливуда, знакомые с планом, уже заявили о будущих вложениях. Израиль на нынешней территории – не жилец. Потому и ведёт себя столь безрассудно-агрессивно. Всё идёт по плану! По Плану Соломона, которому уже три тысячи лет. Будучи уроженцем Донбасса, Беркут был офицером Советской Армии. Но «заводская настройка», его цивилизационная суть, таившаяся в предках веками, дала себя знать. Миссия! Беркут предельно откровенен, поскольку уверен в будущем, никого не боится. 9 августа 2022 года сразу на нескольких сайтах я опубликовал статью «Череп барана и сердце «скрепоносца», в которой рассказал, благодаря Беркуту, об истинных, надроссийских планах СВО. В то время даже слово «война» грозило наказанием, а если написал, что в МО воруют, что-то не так в стратегии войны – срок по новой статье УК, появившейся с началом СВО.

Истинная, глубинная суть любого события – в знаках и символах. Сакральный смысл знаков Z и V на бронетехнике Израиля, двинувшейся теснить коренные народы с их земли с момента образования еврейского государства, понятен. То же самое появилось на бронетехнике и шевронах наших солдат, которые пошли в бой (за Родину!) в феврале 2022 года… Кстати, контрактник, (не в обиду ребятам-героям), по-русски - наёмник. Кто и зачем «нанял» некогда непобедимую, многонародную Русскую Армию?

Теперь смотрим на снимок в центре. Голову парню отрезал не я. Как только появляются сакральные символы Русской Цивилизации, лица парней-героев затушёвываются или отрезаются, как на этом фото. Нельзя! По этому поводу недавно был большой скандал. Сторонники каких-то «скреп» увидели на форме легендарной группы «Альфа» коловрат и руны. Язычники! Наказать… За что? Посмотрите на руны, что у бойца прямо на сердце. Это же магический алфавит, каждый знак которого говорит о чем-то конкретном, сакральном, что при действии должно материализоваться. Знаков три, но смыслов больше: Сила-Треба-Свет-Мир… Читается так: "Воин, несущий с силой мир и свет". Каждая руна дарует носителю энергию и особую силу, в зависимости от знака и от того, как они расположены. Это древнейшее, дорелигиозное, не имеющее аналогов во всём Мире Цивилизационное Знание. Не людьми выдуманное, от Самого Творца.

«Выгорание — это не недостаток энергии, а ее переизбыток, который не может быть направлен в нужное русло», — так прокомментировал апатию в обществе основатель Экосистемы и методологии развития аутентичных лидеров Кир Воликов. Тут точней будет сказать не о выгорании, а о целенаправленном выжигании энергии Человека. На войне, где главное – смысл самой Жизни, всё ещё видней. Наши бойцы уже крепко задумались... Где Образ Победы?

…Сам став дедом, всё чаще вспоминаю свою бабушку, которую донимал «детскими» вопросами. К примеру, спрашивал, откуда у чеченцев адаты, через заповеди которых переступать нельзя. Бабушка отвечала, что это с древнейших, незапамятных времён. Фразу запомнил навсегда: «Это когда мы были едино с Русами». Сейчас знаю, что когда-то и материк был един, и Мировоззрение народов едино. Разделился материк не сам, а в результате межпланетной смертоносной войны, когда технократическая рептилоидная цивилизация пыталась уничтожить Человечество. Спасение пришло от Межзвёздного Союза цивилизаций, который и создавал уникальнейшее место в Галактике – Землю, как рай земной для всего живого.

Посмотрите на карту справа. Это движение изначального Народа по планете. Везде, начиная с индейцев Америки, заканчивая китайцами, в преданиях существуют Белые Боги, которые принесли Знания законов Природы и Космоса, научили племена, как строить рай на Земле, а не уничтожать друг друга и Природу. Как чеченцы на Кавказе, так и другие народы той цивилизации, которую потом назвали Русской, завелись не от сырости. Все мы – части единого целого, как полевые цветы на лугу. С началом Утра Сварога время собирать не камни, а народы, в каждом из которых сохранилась частица истины. Правду начали искоренять не с госперевортом девяностых. Процесс идёт шесть с половиной тысяч лет, с момента высадки на Землю тех, кто в Ведах назван Серыми. На карте их путь не показан, поскольку эти твари моментально «растворились» среди всех.

В чеченском языке, до которого не добрались с искажениями никакие «древние греки», (серые) со своими писаниями, по сию пору есть сакральное выражение, которое по-русски переводится так: Каков у тебя Велес? Это про нравственную ориентацию. На кого ты равняешься как в обществе, так и в отношении к Всевышнему? Но в сознание всех народов прочно и давно вписано, что Велес – скотий бог, покровитель скота. Так задумано силами Сатаны. А парень на фото, которому идеология отрезает голову, знает, что Велес — самое таинственное, сакральное Понятие. Его задвинули на задворки, назвали «скотьим богом», чтобы никто не лез в истинно духовное, что дает энергию и силу. Это Знание о том, куда идёт душа. От камня к растению, от растения к зверю, от зверя к человеку, от человека к богу. Да, написал не с заглавной, поскольку речь не про религию, а про Науку. «Велесова книга», которую не признают как религия, так и наука, описывает события прошлого за последние 20 000 лет до крещения Киевской Руси, прекрасно иллюстрирует, как нам подменили понятия. «Но Греки напали на Русь и скверное творят от имени богов». (Дощечка 1). «А там и Греки на нас напали, желая поселиться на наших землях. И сеча была великая и много месяцев…» (Дощечка 2а). «А Греки нас хотели крестить, чтобы мы забыли Богов наших и так обратились к ним, чтобы вам (прим. – нам с вами!) в порабощении быть…» (Дощечка 6э). В дощечке 22: «Грецколане ведь не Богов почитают. И как бы человеки они, из камня сделаны, подобия мужам. А наши Боги суть Понятия…».

С ликвидацией Советского Союза, в идеологической базе которого был марксизм, идеология не отменена, а заменена. Это понятно. Спасаясь от либерализма и паразитизма сегодня люди из РФ едут в Гималаи, чтобы найти гуру. Покупают дорогие коврики для медитации. Заучивают мантры на чужих языках. Соблюдают сложные ритуалы. И, как оказывается, медитация помогает. Уже и учёные доказали, что человек – мощнейший трансформатор и генератор безграничной энергии Космоса и Земли. Шишковидная железа в центре мозга принимает тончайшие сигналы из Вселенной, сердце при определённой практике усиливает электромагнитную энергию (другого названия мы пока не знаем) в пять тысяч раз.

Есть в теле и целый каскад невидимых центров, принимающих энергию Земли. Вокруг учителей духовных практик объединились уже многие тысячи людей. И денег не жалеют, поскольку они не на ветер. А если правильней, то именно на «ветра», как обозначены вибрации в древних заговорах Русов. Знаю случай, когда женщине за час индивидуальной консультации состоятельные, но выгорающие люди платили 150 тысяч рублей.

Если вглядеться, мы обнаружим, что в стране Сталина была всеобщая «медитация». Достаточно отдельных строчек песен первых пятилеток, чтобы убедиться в этом. «Страна встаёт со славою На встречу дня. И радость поёт, не скончая, И песня навстречу идёт, И люди смеются, встречая, И встречное солнце встаёт… И с ней до победного края Ты, молодость наша, пройдёшь, Покуда не выйдет вторая Навстречу тебе молодёжь. И в жизнь вбежит оравою, Отцов сменя. Страна встаёт со славою На встречу дня. Такою прекрасною речью О правде своей заяви. Мы жизни выходим навстречу, Навстречу труду и любви!».

Успехи раннего СССР, чудеса как в экономике, так и в культуре – результат свободной Воли Человека, освободившегося от угнетения. За мгновение, с точки зрения истории, появились люди-герои. «Я – старый металлург, и я привык годами думать, что нет ничего на свете крепче стали. И вот сегодня я убедился в своей ошибке… Да, я ошибся. Есть, оказывается, материал, который ещё крепче стали. Этот благородный материал – советские люди». Эти слова прозвучали 9 сентября 1941 года по всесоюзному радио. Их произнёс учёный Александр Байков, который в Империи имел чин статского советника и ордена Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степеней. Он не политик, не философ, а практикующий учёный-металлург, который с приходом к власти большевиков продолжил служение Родине и был удостоен Сталинской премии первой степени, трёх орденов Ленина, двух – Трудового Красного Знамени, имел медаль «За оборону Ленинграда».

Впервые я это цитировал как метафору. Но это же чистая правда! Через согласованность сердца и мозга, когда внимание не разбросано, словно волосы на ветру, сердце и мозг в синхроне, связаны Возвышенно Мечтой, происходит Чудо. Материалист Маркс, родивший «призрак», бродивший по Европе, тут уже лишний. Физическая разница Народа и населения такая же, как алмаза и графита. Эти материалы вроде одно: углерод. Но алмаз режет сталь, а графит размазывается по чему угодно…

Те, кто не допускает нас к священной истине, большие чудаки с буквы «м». Припёрли из евромогилы мощи философа Ильина, который при жизни буквально надсадился в борьбе с большевиками, горел на лютом антисоветизме и апологетике фашизма. Мало того, единственную Высшую политическую школу назвали его именем. Атакуют своей «гадкой силой» не только нас, народы, оставшиеся в России. К примеру, Ельцин-центр всадили уже и в Москве. Мало им родины предателя! Стремятся догнать даже тех, кто ушёл на вольные хлеба. Госдума ратифицировала соглашение о строительстве кампуса Киргизско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина в Киргизии.

Идея за 15 миллиардов рублей была бы благой, но с именем Ельцина она демаскирована как местечковая, от авторов духа Анкориджа, одноплеменников Соловьёва и прочих, которые учат нас как жить в России с их любовью. Только от этой «любви» чахнет всё, что было и есть самое дорогое – Жизнь и Радость.

Но ещё не вечер… Утро Сварога на дворе! Закончу цитатой из заметки небополитика Девятова: «Человек, думающий и говорящий по-русски, мыслит не местечково, а всемирно, поэтому сила России не в богатстве и не в военной мощи как таковой, а в способности собирать разные народы, культуры и веры вокруг большой правды и общего дела. Когда Россия забывает о своей всемирности, она теряет смысл своего существования. Когда вспоминает — становится больше самой себя».

Эдуард Наипов,

Кострома