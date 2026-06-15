В этом живом эфире Алексей Орлов, Вера Орлова, Алексей Щербаков и Светлана Большакова обсуждают глубокие психологические и энергетические причины человеческих обид. Вы узнаете, как формируется обида, почему она разрушает здоровье и как состояние «детскости» мешает взрослому человеку строить гармоничные отношения.

В выпуске:

Механизм возникновения обиды: реальность или домыслы?

Как обида влияет на физическое здоровье и энергетику.

Почему мы обижаемся на близких и как с этим работать.

Обида как показатель незрелости психики.

Практические советы: что делать, если вас пытаются задеть.

Присоединяйтесь к обсуждению, пишите свои вопросы и делитесь опытом в комментариях!

00:00 — Приветствие и представление участников

01:11 — Почему люди обижаются? Первые причины

02:18 — Как обида рождается из наших представлений, а не из действий других

06:47 — Последствия обиды: влияние на здоровье и нервную систему

09:44 — Обида и деменция: неожиданные выводы ученых

12:00 — Как перестать «париться» из-за чужих слов?

14:55 — Нарушение личных границ и неоправданные ожидания

17:28 — «Детскость» как корень постоянных обид

20:04 — Как реагировать на критику и проклятия: позиция ведающего человека

25:20 — Энергетические паразиты и эгрегоры обиженных людей

29:11 — Что делать, если «животное начало» берет верх?

34:14 — Обиды в коллективе: почему нас не слышат?

38:30 — Ненависть как тупиковый путь развития

42:43 — Притча о пружинке: как одна мелочь решает большие проблемы

46:25 — Никто никому ничего не должен: путь к освобождению от обид

49:00 — Влияние массовой культуры и СМИ на агрессию в обществе

57:18 — Ответы на вопросы зрителей: может ли душа обижаться?

1:04:07 — Почему обиды на мужа или жену самые болезненные?

1:18:04 — Скрытая обида и чувство вины: как проработать?

1:29:05 — Можно ли выйти из сценария страданий?

1:36:20 — Этимология слова «ссора» и её истинный смысл

Быть ДОБРУ!

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