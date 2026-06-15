“О голубой мечте меченного генсека” Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Вопрос-ответ
Эфир на Радио АВРОРА от 10 июня 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Ведущий: Кирилл Рычков, генеральный директор ИА «АВРОРА», новый большевик из первичной организации КПРФ «АВРОРА», член Союза журналистов России
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
«АВРОРА» в сети:
Дзен: https://dzen.ru/aurora_network
Telegram: https://t.me/aurora_network
Rutube: https://rutube.ru/channel/23483082/
VK: https://vk.com/aurora.network
Max: https://max.ru/aurora_network
Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждается вопрос об устных обещаниях Запада не расширять НАТО на восток. - Евгений Спицын подчеркивает, что официально подписанных документов, закрепляющих такие гарантии, он не знает; речь, вероятно, шла именно об устных договоренностях. - Предположительно, подобные заверения могли исходить от: - Гельмута Коля, - Джорджа Буша-старшего, в контексте переговоров об объединении Германии и общего демонтажа советских позиций в Восточной Европе. - По мнению Спицына, СССР фактически согласился на объединение Германии на условиях ФРГ, не выдвинув встречных требований. - Он считает, что у советского руководства были возможности: - сохранить военное присутствие, - торговаться по условиям, - добиваться крупных компенсаций, - ставить вопрос о взаимном выводе американских войск. - Главный тезис лекции: Горбачев не просто уступал, а сознательно сдавал позиции СССР, руководствуясь не государственными интересами, а собственными иллюзиями и амбициями. - Спицын связывает это с идеей Горбачева о “едином европейском доме”, глобальном управлении и наднациональных структурах. - В этом видео проводится мысль, что разрушение СССР как альтернативного центра силы сделало мир менее стабильным, а не более мирным. - Отдельно обсуждается поздний Сталин: - отвергается тезис, что он еще в 1949 году отошел от дел; - уточняется, что речь могла идти лишь о снижении участия в оперативном управлении, но не о потере реального контроля. - В финале анонсируется будущий разбор темы о роли Ельцина, Полозкова, Зюганова и русского национализма в событиях конца 1980-х — начала 1990-х.
Подробный выводВ данной лекции выстраивается довольно цельная и эмоционально насыщенная интерпретация позднесоветской истории, в центре которой стоит фигура Горбачева как человека, чьи действия оцениваются не как ошибка слабого политика, а как осознанный демонтаж советского геополитического и государственного проекта.
1. О нерасширении НАТО: проблема устной политикиЗдесь поднимается важный исторический сюжет: в международных делах далеко не все определяется подписанными бумагами. Иногда судьбоносные вещи решаются в кулуарах, в личных беседах, на уровне политических сигналов и взаимных ожиданий. Это напоминает старую истину дипломатии: неформальные обещания могут быть реальнее формальных деклараций — пока существует баланс сил. Но как только баланс исчезает, исчезает и цена устного слова. Спицын признает, что вопрос требует дополнительного документального изучения, и в этом есть здравый момент. История такого уровня не терпит поспешной уверенности. Но его общий вывод ясен: обещания, скорее всего, были, однако они не были юридически закреплены, а потому в дальнейшем были легко обойдены. Здесь возникает почти философский парадокс: если обещание не записано, но на него опирались при принятии решений, было ли оно политической реальностью? Практически — да. Юридически — почти нет. А исторически последствия оказались колоссальными.
2. Объединение Германии как символ советской капитуляцииОдна из центральных мыслей беседы — СССР не использовал свой переговорный ресурс. Спицын настаивает: Советский Союз имел возможность не просто влиять на процесс, но и выдвигать жесткие условия. В его трактовке поражает не столько сам факт объединения Германии, сколько отсутствие встречной цены. Это важный момент. В политике крупные державы редко отдают стратегические позиции бесплатно. Если отдают — значит, либо они сломлены, либо руководствуются иной логикой, чем государственный интерес. Спицын выбирает второе объяснение: не безвыходность, а идеологическая и личностная деформация руководства. По сути, здесь звучит обвинение в подмене реальности идеей. И это уже не только политология, но и психология власти. Человек может настолько влюбиться в собственный образ “миротворца”, “объединителя мира”, что начинает принимать свои фантазии за историческую необходимость. Это очень человеческая слабость: любить не действительность, а ее возвышенный образ. И, возможно, в политике это особенно опасно.
3. “Голубая мечта” Горбачева: от генсека к глобальному деятелюНаиболее резкий и концептуальный фрагмент беседы касается мотивации Горбачева. Спицын рисует его как политика, увлеченного не сохранением СССР, а мечтой о вхождении в новую глобальную элиту, в некий наднациональный мир управления. Это подается как внутренняя логика его курса: - отказ от жесткого противостояния систем, - ставка на “общечеловеческие ценности”, - идея общего европейского дома, - размывание суверенных интересов, - надежда занять место уже не в советской, а в мировой иерархии. Можно спорить с остротой формулировок, но сама аналитическая рамка интересна. Она показывает, как идея универсального мира может обернуться формой политического разоружения. В этом есть глубокий исторический урок: гуманистическая риторика без понимания структуры силы часто становится инструментом не мира, а односторонней сдачи позиций. Это напоминает и некоторые религиозно-философские сюжеты: когда человек начинает отождествлять себя с “высшей миссией”, он может перестать видеть конкретного ближнего. В данном случае — собственную страну, ее интересы, ее историческую цену. Абстрактное человечество оказывается важнее живой исторической общности. И в этом есть почти трагическая ирония.
4. Мир после СССР: стабильность через равновесиеСпицын проводит понятную, хотя и жесткую мысль: наличие двух центров силы делало мир стабильнее. После исчезновения СССР, по его мнению, США перестали быть сдерживаемой силой и начали действовать свободнее и агрессивнее. Это взгляд реалистической школы международных отношений: баланс сил не устраняет конфликты, но ограничивает масштаб произвола. Пока есть симметричный противовес, любая сторона вынуждена учитывать пределы. Когда противовес исчезает, возрастает соблазн действовать как единственный арбитр мира. Здесь любопытно, как историческая логика пересекается с психологией: и человек, и государство склонны расширять пределы возможного, когда не встречают сопротивления. В этом смысле геополитика удивительно похожа на внутреннюю жизнь личности: отсутствие внешней границы часто рождает не свободу, а распущенность.
5. Политбюро, сопротивление и распад коллективной волиИнтересен и сюжет о позднесоветской элите. Спицын не считает, что все в руководстве были одинаково согласны с курсом Горбачева. Напротив, он подчеркивает нарастание конфликтов внутри Политбюро. Но проблема, по его мнению, состояла в том, что оппоненты Горбачева: - не смогли объединиться, - не выстроили альтернативный центр силы, - оказались разделены характерами, амбициями и аппаратной логикой. Это очень жизненный мотив. Часто системы разрушаются не только потому, что в них появляется сильный деструктивный игрок, но и потому, что те, кто видит опасность, не могут преодолеть собственные трения. История тут снова оказывается похожей на личную психологию: разум может понимать угрозу, но внутренний раскол не дает действовать.
6. Поздний Сталин: не уход, а смена режима управленияВо второй части беседы разбирается вопрос о том, отошел ли Сталин от дел в последние годы жизни. Спицын спорит с этой интерпретацией и предлагает более нюансированную позицию: Сталин мог сократить участие в ежедневной административной рутине, но не утратил стратегического контроля. Это различие действительно существенно. Есть разница между: - “перестал управлять”, - и “перестал лично заниматься мелкой оперативной текучкой”. Такой подход выглядит более аналитичным, чем грубая формула “ушел от дел”. В крупных системах лидер может уменьшить физическое присутствие в аппаратной работе, но сохранить право последнего решения по принципиальным вопросам. И это, судя по аргументации, именно та модель, которую Спицын считает ближе к реальности.
7. Общий смысл лекцииЕсли убрать эмоциональную оболочку, то стержень этой беседы таков: - позднесоветский кризис объясняется не только объективными трудностями, - но и качеством субъекта власти; - международные уступки были не неизбежностью, а результатом мировоззрения и личных амбиций; - разрушение баланса сил в мире имело тяжелые последствия; - внутри советской элиты было сопротивление, но оно оказалось разобщенным и неэффективным. Это взгляд не либеральный и не нейтральный, а отчетливо полемический. Но именно поэтому он интересен: он напоминает, что история — это не только структура, экономика и институты, но и характер, тщеславие, иллюзии, личные страхи и соблазны. В каком-то смысле беседа посвящена вечной теме: что опаснее для государства — внешний враг или внутренний человек, который перестал отличать реальность от собственного идеализированного образа будущего? И если политик влюбляется не в правду момента, а в свою “голубую мечту”, не становится ли эта мечта формой исторического самообмана? И, может быть, главный вопрос здесь такой: где проходит граница между высокой идеей, которая ведет историю вперед, и красивой иллюзией, которая заставляет предать реальность?