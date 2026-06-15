Неожиданные повороты атомного сценария. Кто хочет посоревноваться с Росатомом. Борис Марцинкевич
Атомный дайджест. В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
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#ДеньТВ #Борис_Марцинкевич #Геоэнергетика #АЭС #энергетика #атом #уран #мирный_атом #реакторы
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции атомная энергетика рассматривается как инструмент устойчивости государства в условиях энергетических кризисов, логистических сбоев и геополитического давления. - Главная мысль: атомная генерация менее уязвима к транспортным и сырьевым шокам, чем нефть, газ и СПГ, поскольку для работы энергоблока требуется сравнительно небольшой объем топлива. - Автор подчеркивает, что реального “атомного ренессанса” в мире пока нет, но отрасль явно оживилась. - Росатом сохраняет лидерство в мировом атомном строительстве, особенно на внешних рынках. - Китай — главный потенциальный конкурент, быстро наращивающий темпы и серийность строительства АЭС внутри страны. - Бельгия после периода антиядерной политики фактически возвращается к атомной энергетике, осознав ограниченность “зеленой романтики”. - В России произошла символическая смена эпох: - окончательно остановлена Билибинская АЭС; - введен в работу первый блок Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. - Билибинская АЭС важна как исторический пример малой атомной энергетики, а ее демонтаж — как сложнейшая инженерная задача, особенно в арктических условиях. - Развитие линейки РИТМ-200 / РИТМ-200Н / плавучих АЭС представлено как перспективное направление для удаленных и северных территорий. - ВВЭР-ТОИ подается не просто как новый реактор, а как попытка создать стандартизированный, оптимизированный и информатизированный продукт. - Венгерский проект “Пакш-2” подается как пример того, что экспорт АЭС — это не только политика, но и долгосрочная промышленная, финансовая и образовательная связка. - Автор подробно останавливается на США, где на фоне прежних провалов в обогащении урана снова началась серьезная попытка построить собственные мощности, особенно под топливо HALEU для реакторов IV поколения. - Американская активизация в обогащении урана — это сигнал, что конкуренция в атомной сфере будет усиливаться, особенно в высокотехнологичных сегментах топливного цикла. - Общий посыл: атомная отрасль остается одной из ключевых сфер долгой геополитической игры, где важны не только реакторы, но и топливо, логистика, сервис, образование, переработка и вывод из эксплуатации.
Подробный выводВ этом видео просматривается важная и в каком-то смысле даже философская идея: энергетика — это не просто производство киловатт-часов, а форма цивилизационной устойчивости. Когда рушатся привычные цепочки поставок, когда логистика оказывается не менее значимой, чем сама добыча ресурса, вдруг становится видно, что атомная энергетика обладает редким качеством — компактностью зависимости. Для работы крупного реактора не нужны бесконечные караваны танкеров, магистральные трубопроводы и постоянная нервозность по поводу спотовых цен. Это не делает атом “простым” решением, но делает его решением стратегическим. Именно поэтому беседа посвящена не столько технике, сколько архитектуре силы. У кого есть собственная атомная школа, тот имеет не просто отрасль, а целый слой суверенитета. Причем суверенитет здесь проявляется не в лозунгах, а в деталях: топливо, проектирование, машиностроение, логистика, сервис, обучение персонала, переработка ОЯТ, демонтаж старых станций. Это очень важный момент. Люди часто идеализируют атомную энергетику как нечто героическое и сияющее — реактор, турбина, мегаватты. Но реальность, как это часто бывает, глубже и прозаичнее: подлинная сила отрасли не в красивой презентации, а в том, умеешь ли ты не только построить, но и сопровождать весь жизненный цикл объекта. На этом фоне особенно интересно сопоставление России и Китая. Китай, как показывает автор, действительно наращивает темп, действует собранно и прагматично, умеет концентрировать ресурсы и превращать атомное строительство почти в конвейер. Это впечатляет. Но есть тонкая грань: строить у себя и строить на экспорт — не одно и то же. Экспортная атомная энергетика — это уже не только инженерия, но и доверие, дипломатия, кредитование, правовая устойчивость, обучение национальных кадров, многолетнее присутствие в чужой институциональной среде. В этом смысле Росатом пока остается не просто строителем, а именно создателем атомных экосистем. Отдельно сильна линия про Билибинскую АЭС и Курскую АЭС-2. Здесь почти символический сюжет: один объект уходит, другой приходит. И это напоминает, что технологический прогресс не бывает линейным праздником. Он всегда двусторонний: что-то рождается, что-то должно быть достойно завершено. Демонтаж старой станции в арктических условиях — не менее важное испытание, чем запуск новой. Это хорошее напоминание против привычной человеческой склонности любить начало и игнорировать завершение. Мы часто привязываемся к образу “созидателя”, но зрелая цивилизация определяется еще и тем, умеет ли она аккуратно убирать за собой. Интересна и тема ВВЭР-ТОИ. Здесь автор уходит от поверхностного восприятия “еще один реактор, чуть мощнее предыдущего” и показывает более серьезную суть проекта: типизация, оптимизация, информатизация. В технологическом мире выигрыш часто рождается не из громкой революции, а из тихой дисциплины повторяемости. Это почти как в психике человека: не разовое вдохновение формирует устойчивую личность, а отлаженные паттерны, которые уменьшают хаос и экономят внутреннюю энергию. Так и здесь: стандартизация — это не скука, а форма зрелости. Серийность снижает стоимость, ускоряет строительство, упрощает ремонт, повышает предсказуемость. А цифровой двойник на протяжении жизненного цикла — уже шаг к новому типу индустриальной памяти, когда объект не “забывается” после запуска, а продолжает существовать как живая система данных. Важен и венгерский кейс. Он показывает, что экспорт АЭС — это не просто “мы построили станцию и уехали”, а долгий контур влияния. Финансы, образование, ремонт, топливный цикл, подготовка кадров — все это связывает страны на десятилетия. Здесь особенно видно, что атомная энергетика — не товар в обычном смысле. Нефть можно купить у одного, потом у другого. АЭС так не работает. Она вшивает страну в длинную инфраструктурную логику. В этом есть и прагматизм, и почти историческая глубина: большие технологии создают долгие отношения, а не разовые сделки. Наконец, крайне показателен разбор США. Он напоминает, что технологическое отставание редко признается сразу, но если оно осознается, то ответ может быть жестким и системным. Американские попытки восстановить компетенции по обогащению урана и выйти на производство HALEU — это не эпизод, а заявка на будущее. Особенно потому, что борьба идет не за вчерашний рынок, а за завтрашний — за реакторы нового поколения, за топливо для них, за контроль над следующим этапом атомной индустрии. И здесь проявляется старая истина: лидерство никогда не гарантировано навсегда. Оно требует не самодовольства, а постоянной собранности. Если собрать все вместе, то главный вывод таков: мировая атомная энергетика не переживает триумфального ренессанса, но входит в фазу новой серьезности. Иллюзии уходят, особенно в Европе, где оказалось, что красивые идеологические конструкции не заменяют базовую генерацию. Китай растет. США пытаются вернуть утраченные компетенции. Россия пока лидирует, но именно потому ей нельзя расслабляться. В такой отрасли прошлые заслуги — это только аванс, а не гарантия будущего. И, пожалуй, самый глубокий нерв этой лекции в том, что атомная энергетика здесь предстает не только как техника, но и как испытание зрелости общества. Способны ли мы мыслить не электоральным циклом, а горизонтом в 60–100 лет? Способны ли отличать реальную устойчивость от идеологического самоуспокоения? Способны ли видеть ценность не только в ярком запуске, но и в скучной, дорогой, сложной ответственности за весь жизненный цикл технологии? Потому что в конечном счете вопрос об атоме — это не только вопрос об энергии. Это вопрос о том, умеет ли цивилизация жить в реальности, а не в собственных утешительных образах. И тогда остается открытым более широкий вопрос: что ближе к истине — вера в удобные концепции или готовность строить системы, которые выдерживают столкновение с реальностью?