СМОТРИТЕ ПОЛНЫЙ ВЫПУСК без цензуры и запретных тем на наших закрытых каналах:

Sponsr: https://sponsr.ru/metametrica

VK Donut: https://vk.com/donut/metametrica

⚫Дзен Премиум: https://dzen.ru/metametrica?tab=premium

TG Tribute: https://t.me/tribute/app?startapp=dIr2

Спасибо всем, кто поддерживает нас!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA там, где удобно:

YouTube – https://www.youtube.com/@metametrica

Telegram – https://t.me/Metametrica

ВКонтакте – https://vk.ru/metametrica

Instagram – https://www.instagram.com/metametricalive

Max – https://max.ru/Metametrica

RuTube – https://rutube.ru/u/metametrica/

Дзен – https://dzen.ru/metametrica

TikTok – https://www.tiktok.com/@metametrica

Главный техноблогер России Валентин Wylsacom Петухов – часть вторая!

VPN невозможно победить? Бесплатные VPN опаснее, чем блокировки? Почему история про «деградацию серверов YouTube» звучит странно? Какой мессенджер важнее? Что нужно убрать из цифровой жизни россиян?

ИИ действительно оставит без работы джунов? Почему «мини-Родина» в Лос-Анджелесе не работает?

«Одноразовые» гаджеты и искусственный интеллект как новый этап эволюции. Почему человечество добровольно отдает свою жизнь алгоритмам?

Таймкоды:

00:00:00 – Лучшие моменты. Продолжение

00:00:42 — Запреты повышают цифровую грамотность

00:02:38 — Через бесплатный VPN утекают личные данные

00:17:55 — 50 тысяч за Интернет?

00:08:45 — «Удалить нельзя оставить»

00:13:12 — Telegram, Госуслуги, Instagram

00:16:19 — «Я бы рекомендовал цифровую гигиену»

00:19:01 — История браузера и мем от Wylsacom

00:20:10 – Интеграция: благоустройство Вологодчины

00:21:30 — «Производителю не нужно, чтобы ты 50 лет пользовался гаджетом»

00:24:18 — Отмена параллельного импорта ПК и гаджетов

00:25:30 — Замещение индийских программистов нейросетями

00:28:01— Выходные Wylsacom в Нижнем Новгороде

00:29:41 — Блиц

00:31:58 — Было бы прикольно пожить в Российской империи

00:35:09 — Бог или эволюция?

00:38:51 — Не может быть Родины без семьи, и семьи без Родины

00:42:25 — ТОП мест в России от Wylsacom

00:45:35 — Обращение гостя

00:48:20 — Финал интервью

Валентин Wylsacom Петухов:

Telegram – https://t.me/Wylsared

Мах – https://max.ru/WylsacomRed

YouTube – https://youtube.com/@wylsacom?si=O8ND3aH6tJjR6TYu

VK – https://m.vkvideo.ru/@wylsacom

RuTube – https://rutube.ru/u/wylsacom/videos/

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Instagram – https://www.instagram.com/nikita_danyuk

#wylsacom #вилсаком #метаметрика #metametrica #техноблогер #iphone #китай #автопром #max #макс #apple #whatsapp #япония