МАКС – будущее России. Примите реальность – Wylsacom / Метаметрика
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Главный техноблогер России Валентин Wylsacom Петухов – часть вторая!
VPN невозможно победить? Бесплатные VPN опаснее, чем блокировки? Почему история про «деградацию серверов YouTube» звучит странно? Какой мессенджер важнее? Что нужно убрать из цифровой жизни россиян?
ИИ действительно оставит без работы джунов? Почему «мини-Родина» в Лос-Анджелесе не работает?
«Одноразовые» гаджеты и искусственный интеллект как новый этап эволюции. Почему человечество добровольно отдает свою жизнь алгоритмам?
Таймкоды:
00:00:00 – Лучшие моменты. Продолжение
00:00:42 — Запреты повышают цифровую грамотность
00:02:38 — Через бесплатный VPN утекают личные данные
00:17:55 — 50 тысяч за Интернет?
00:08:45 — «Удалить нельзя оставить»
00:13:12 — Telegram, Госуслуги, Instagram
00:16:19 — «Я бы рекомендовал цифровую гигиену»
00:19:01 — История браузера и мем от Wylsacom
00:20:10 – Интеграция: благоустройство Вологодчины
00:21:30 — «Производителю не нужно, чтобы ты 50 лет пользовался гаджетом»
00:24:18 — Отмена параллельного импорта ПК и гаджетов
00:25:30 — Замещение индийских программистов нейросетями
00:28:01— Выходные Wylsacom в Нижнем Новгороде
00:29:41 — Блиц
00:31:58 — Было бы прикольно пожить в Российской империи
00:35:09 — Бог или эволюция?
00:38:51 — Не может быть Родины без семьи, и семьи без Родины
00:42:25 — ТОП мест в России от Wylsacom
00:45:35 — Обращение гостя
00:48:20 — Финал интервью
Валентин Wylsacom Петухов:
Telegram – https://t.me/Wylsared
Мах – https://max.ru/WylsacomRed
YouTube – https://youtube.com/@wylsacom?si=O8ND3aH6tJjR6TYu
VK – https://m.vkvideo.ru/@wylsacom
RuTube – https://rutube.ru/u/wylsacom/videos/
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Instagram – https://www.instagram.com/nikita_danyuk
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Запреты в цифровой среде работают слабо, особенно против VPN: ограничить удобство можно, полностью перекрыть доступ — почти нет. - Бесплатные VPN небезопасны: пользователь платит не деньгами, а своими данными. - Более эффективный механизм контроля — экономический, а не запретительный: международный трафик можно делать дороже, стимулируя локальные сервисы. - Политика ограничений повысила цифровую грамотность, но одновременно усилила и цифровые риски. - Контенту нужно быть везде, где есть аудитория: не пользователь должен адаптироваться под платформу, а автор — под пользователя. - Смысл не в лояльности одной платформе, а в удобстве для людей. - Российские сервисы могут развиваться, если дают реальную пользу, а не навязываются только административно. - Госуслуги приводятся как пример удачного цифрового продукта, который сначала вызывал тревогу, а потом стал восприниматься как удобный инструмент. - Механизм запретов, по мнению собеседника, себя исчерпал: люди уже научились обходить барьеры. - Интернет становится инфраструктурой уровня электричества: его отключение будет переживаться как серьезный стресс. - Телеком-инфраструктура испытывает давление санкций: оборудование стареет, обновление и обслуживание затруднены. - Абонентская плата за связь в России занижена относительно реальных затрат на развитие инфраструктуры. - Планируемое устаревание техники — нормальная часть экономики потребления: производителю невыгодно делать устройство “на 50 лет”. - То же касается софта и экосистем: обновления и несовместимость подталкивают к покупке нового. - Некоторые государственные или рыночные решения выглядят нелогично без знания полной картины, например ограничения параллельного импорта. - ИИ и нейросетевые ассистенты уже меняют рынок труда, но в первую очередь бьют по базовым, легко заменимым функциям. - Это не конец профессий, а их трансформация: как когда-то исчезли телефонистки, так меняются и программисты, и водители. - Главная цифровая проблема современности — думскроллинг, а не конкретное приложение. - Нужна цифровая гигиена: осознанное ограничение новостного шума и времени в гаджетах. - Родина, семья, культурная среда и язык связаны глубже, чем кажется: эмиграция может давать комфорт, но не всегда дает внутреннюю принадлежность. - Россия, по мысли собеседника, сильна своей адаптивностью и “смекалкой”: формальные запреты часто обходятся практикой.
Подробный выводВ этой беседе обсуждается не столько технология сама по себе, сколько отношение общества к технологии, контролю, удобству и свободе. И в этом смысле разговор получился показательным: он не про “гаджеты”, а про то, как цифровая среда становится новой формой повседневной реальности.
1. Центральная идея: удобство сильнее запретаОдна из самых устойчивых мыслей в видео — люди выбирают не идеологию платформы, а удобство. Если YouTube неудобно открыть, человек не будет решать задачу через 33 обходных способа — он просто перестанет смотреть. Значит, создателю контента нужно быть там, где пользователю легко. Это очень практичная мысль: реальность не обязана соответствовать нашим представлениям о “правильной” экосистеме. Здесь хорошо видна важная закономерность цифрового мира: побеждает не всегда лучший сервис, а тот, который меньше требует усилий от человека. Это почти как в психологии привычек: человек редко движим абстрактной лояльностью, чаще — снижением трения. Если путь слишком сложен, мотивация обваливается. В этом смысле платформа — это не только технология, но и архитектура человеческой лени, усталости и повседневной инерции.
2. VPN как симптом, а не решениеОбсуждение VPN в видео интересно тем, что его показывают сразу в двух измерениях: - как инструмент доступа; - как источник уязвимости. С одной стороны, делается вывод: полностью победить VPN почти невозможно, если это не удалось даже таким системным государствам, как Китай. С другой — массовое использование дешевых и сомнительных VPN подрывает цифровую безопасность самих пользователей. То есть попытка обойти ограничение создает новую брешь. Это важная мысль: каждый запрет порождает теневую инфраструктуру, а теневая инфраструктура почти всегда хуже регулируется и хуже защищена. Фактически здесь возникает парадокс: желая усилить контроль, система может невольно увеличить хаос. Бесплатный VPN — хороший пример. Он продает не подписку, а доступ к вашему следу, к вашей поведенческой карте. И это уже не абстрактная философия свободы, а очень конкретная плата за “бесплатность”.
3. От запрета к экономике принужденияОдна из самых содержательных идей беседы — запрет как инструмент исчерпал себя, а вот экономическое давление работает тоньше и эффективнее. Если международный трафик сделать заметно дороже, люди сами начнут выбирать локальные решения. Это уже не дубинка, а настройка среды. С философской точки зрения это любопытно: власть все реже говорит “нельзя”, и все чаще говорит “можно, но дорого”. Такой подход мягче внешне, но иногда даже сильнее по последствиям. Он не ломает волю напрямую, а перенастраивает стимулы. Это напоминает поведенческую экономику: человека не заставляют, а подталкивают. И именно поэтому такие механизмы часто эффективнее идеологических кампаний. Но здесь есть и уязвимость: если стимул воспринимается как несправедливый или непрозрачный, он вызывает не доверие, а цинизм. А цинизм — это уже культурная коррозия системы.
4. Российские цифровые сервисы: навязать нельзя, встроить можноВ разговоре несколько раз возникает мысль, что отечественные платформы могут быть успешными не тогда, когда их “назначают”, а когда они реально встраиваются в жизнь. Пример — Госуслуги. Когда-то они могли вызывать тревогу, подозрение, ощущение цифрового контроля. Но затем стали удобным инструментом. То есть сервис получил легитимность через полезность. Это очень важный принцип: люди готовы принять даже потенциально тревожную систему, если она ощутимо экономит силы, время и нервы. Так часто бывает и в истории: сначала технология пугает как форма контроля, а потом становится банальным бытовым протезом. Вопрос только в том, не слишком ли дорогая цена этой удобности. Здесь уже начинается вечный спор свободы и комфорта.
5. Интернет как новая базовая инфраструктураЗвучит сильная мысль: скоро отключение интернета будет восприниматься так же болезненно, как отключение электричества. Это не преувеличение. Интернет уже не “дополнение к жизни”, а нервная система множества процессов: - работа, - логистика, - банкинг, - госуслуги, - связь, - медиа, - навигация, - идентичность. Если раньше человек без интернета был просто “офлайн”, то теперь он во многом частично выключен из социальной реальности. Это меняет саму природу зависимости. Мы зависим уже не от развлечения, а от среды функционирования. В этом есть и материалистический, и почти метафизический момент: электричество питает вещи, а интернет — связи между вещами и людьми. То есть это уже инфраструктура не предметов, а отношений.
6. Планируемое устаревание как честная нечестность капитализмаРазговор о технике и устаревании довольно прямолинеен: производителю невыгодно делать вечное устройство. Это одна из тех истин, которые неприятны, но слишком логичны, чтобы их игнорировать. Здесь особенно видно, как работает современная потребительская модель: - устройство должно быть не вечным; - обновление должно подталкивать к замене; - ремонт должен быть ограниченно выгоден; - совместимость должна постепенно размываться. Это не “злой заговор” в фантастическом смысле, а вполне рациональная экономика оборота. И в этом чувствуется почти античная ирония: человек создает вещи, которые должны служить ему, но строит систему так, чтобы вещи служили циклу продажи. Любопытно, что советская мечта о надежной вещи “на десятилетия” здесь противопоставляется современной логике. Одна модель строилась вокруг долговечности, другая — вокруг обновляемости. Первая была тяжелее и медленнее, вторая — быстрее и прибыльнее. Где тут истина? Наверное, как часто бывает, истина не в одной из крайностей, а в балансе между надежностью и развитием.
7. Искусственный интеллект не “уничтожит всех”, а перераспределит функцииВ части про ИИ звучит довольно здравый, неапокалиптический взгляд. Нейросети и агенты не обязательно уничтожат профессию целиком, но они уже размывают нижний уровень квалификации — то, что стандартизируемо, повторяемо и предсказуемо. Это напоминает все предыдущие технологические переходы: - механизация, - автоматизация, - компьютеризация, - цифровизация. Каждый раз людям казалось, что “в этот раз все иначе”, и в каком-то смысле это правда: иначе по форме. Но по сути логика та же — машина отбирает шаблон, а человек смещается туда, где больше контекста, ответственности и неоднозначности. Проблема в другом: общество обычно не успевает перестроиться так же быстро, как технология. И вот здесь может быть не философский, а вполне социальный кризис — не потому что работа исчезла навсегда, а потому что переход болезненный.
8. Самая зрелая часть беседы — про думскроллинг и цифровую гигиенуЕсли отбросить политический контекст, пожалуй, наиболее универсальная и глубокая мысль видео — это критика думскроллинга. Не конкретного сервиса, а самого паттерна потребления тревоги. Человек сегодня редко потребляет новости ради знания. Чаще — ради непрерывного нервного подключения к миру. Возникает иллюзия участия: будто если я знаю обо всем плохом, я лучше контролирую реальность. Но на деле происходит обратное — реальность начинает контролировать мое внутреннее состояние. Это почти буддийский сюжет в цифровой оболочке: ум цепляется за поток, который не может изменить, и сам становится этим потоком. Поэтому совет про цифровую гигиену звучит очень здраво. Не как морализаторство, а как попытка вернуть себе субъектность. Осознанно отказаться от части шума — это не бегство от мира, а защита способности различать важное и второстепенное.
9. Отношение к России: между прагматизмом, привязанностью и культурным кодомТема будущего России в беседе раскрывается не через стратегические модели, а через более человеческий уровень: принадлежность, родство, язык, память, среда. Собеседник не идеализирует реальность, но подчеркивает, что чувство дома складывается не из климата и не из сервиса как такового, а из плотности связей. Это важное различие: можно жить “лучше” по параметрам комфорта, но не чувствовать экзистенциальной встроенности. А можно жить сложнее, но ощущать себя на месте. Конечно, это субъективная правда, а не универсальная. Для кого-то эмиграция — освобождение, для кого-то — постоянная внутренняя раздвоенность. И здесь стоит быть осторожным с обобщениями. Но сама мысль о культурном коде не лишена оснований: человек действительно существует не только в пространстве услуг, но и в пространстве смыслов, привычек, юмора, интонаций, общих травм и общего фона.
10. Общий смысл беседыЕсли собрать все воедино, то в этом видео звучит довольно характерная современная позиция: - меньше идеологии платформ, - больше практичности; - меньше веры в силу тотального запрета, - больше понимания роли стимулов; - меньше романтики “единственно правильного цифрового мира”, - больше внимания к реальному поведению людей; - меньше абстрактной веры в прогресс, - больше признания его цены. В этом есть своя зрелость. Собеседник как будто говорит: мир неидеален, механизмы власти неидеальны, рынки неидеальны, технологии неидеальны — но мыслить надо не лозунгами, а устройством процессов. Это не героическая позиция, а трезвая. И все же остается напряжение. Потому что удобство, контроль, безопасность, свобода, локальная инфраструктура и глобальная открытость — это не пазл, который можно собрать без остатка. Всегда что-то теряется. Всегда одна ценность слегка съедает другую.
ИтогГлавный вывод из беседы можно сформулировать так: Запрет может закрыть дверь, но не может создать дом. Экономика может перенаправить потоки, но не способна сама по себе породить доверие. Технология может упростить жизнь, но так же легко может сделать человека более зависимым, тревожным и прозрачным. Поэтому самый сильный мотив беседы — не “какая платформа победит”, а сумеем ли мы остаться субъектами в мире, где и государство, и рынок, и алгоритмы постоянно борются за наше внимание, поведение и привычки. И тут возникает, пожалуй, самый важный вопрос: что в цифровом будущем для нас будет настоящей свободой — возможность выбора, удобство среды или способность вообще не раствориться в навязанных сценариях?