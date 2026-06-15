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Как известно, опираться можно только на то, что сопротивляется.

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В понедельник Федеральный регулятор по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сокращенно называемый Роскомнадзор или РКН, провел встречу с компаниями-разработчиками ПО, куда пригласили и меня.

Ну, о самой встрече я писать не буду — информация уже есть на просторах Рунета.

На мой вопрос об эффективности блокировок высокий чиновник ответил, что они находят блокировки успешными. Я задала вопрос присутствующим, кто из них общается в Телеграме. Все подняли руки.

  • Ну что, — сказал председательствующий — тогда у вас и проблем нет.

Ответ остроумный, конечно. Но всё-таки я не перестаю думать о целесообразности траты времени и государственных средств на то, что вообще не работает.

РКН говорит, что является просто техническим исполнителем и выполняет волю других регулирующих органов. Каких именно, правда, нам выяснить не удалось — мол, сами знаете. Мы не знаем. Но дело даже не в органе.

Должен ли технический исполнитель бессловесно и без возражений исполнять всё ему порученное?

Приведу два примера.

В былые времена был у нас вертолёт (как говорится, когда были деньги). И летали мы с пилотом в разные точки Подмосковья. Потом продали его и рады. Вертолёт — транспорт ненадёжный. То погодные условия не подходят, то диспетчер лететь запретит. Несколько раз бывало, что мы почти долетали до места, а потом пилот разворачивал борт и летел обратно. Однажды попали в туман за 10 км до точки посадки, обратно лететь 80 км, а пилот развернул вертолёт, и нам пришлось ехать до места по земле 4 часа. Было крайне обидно, но что делать — спорить с пилотом было бесполезно. Это командир воздушного судна. Он решает, лететь или нет. Хотя, казалось бы, он — подчинённый, исполнитель, получающий у нас зарплату. Но он осознавал свою ответственность в рамках имеющейся у него компетенции.

А вот наш другой знакомый пилот и товарищ Дмитрий Ракитский — суперпилот, шеф-пилот Хелипорта, с 30-летним опытом безаварийных полётов и 16 тысячами часов налёта — как-то один раз послушался уговоров нанимателя и полетел в тумане вечером. Сейчас вместе с нанимателем и его женой они покоятся на дне Телецкого озера.

Другой пример. Я даю начальнику службы ИТ задание автоматизировать некий бизнес-процесс. И вполне осознаю, что я могу получить от него три варианта ответа:

  1. Моё требование технически невозможно и/или практически вредно реализовать;

  2. Можем сделать, будет стоить столько-то дополнительных денег и времени;

  3. Да, легко. Завтра реализуем в рамках текущего бюджета.

Заключение о невозможности или нецелесообразности реализовать данную задачу я получаю крайне редко, но бывает. Тогда я либо переформулирую запрос, либо решаю пока не запускать этот проект.

В обоих примерах исполнители принимают на себя ответственность в рамках своих компетенций и могут выдать своему начальнику отрицательный ответ и отказаться делать то, что делать неправильно.

Почему же РКН не может сказать о невозможности блокировки некоторых ресурсов, вроде Телеграма и VPN, тому органу, который нельзя называть? Пилот может, разработчик может, а РКН не может?

Это — профессиональный орган, где работают крутые специалисты в области связности сетей и блокировки плохого контента, которые не могут не понимать, что реализуемо, а что — нет, что полезно и достигнет заданных целей, а что вредно.

Мы же видим, что ТСПУ работает всё хуже, блокировки результата не достигают. Вся страна поднимет руки, если спросить, есть ли у них доступ в Телеграм или к другим заблокированным ресурсам.

Эскалация — вплоть до ковровой блокировки протоколов и сколько-нибудь подозрительного трафика — ухудшает связность сетей в стране. А исполнитель продолжает делать всё то же самое, не взирая на негодный результат.

Прямо, как в анекдоте:

Директор колхоза говорит на собрании: «Об прошлом годе мы посеяли 10 га кукурузы, всё пожрала тля. Об этом годе мы посеяли 20 га кукурузы, всё пожрала тля. В будущем годе мы посеем 40 га кукурузы, нехай сволочь подавится!».

Я всё понимаю про «мы люди подневольные», «мы чиновники», «мы исполнители», «у нас задача», «делаем, что можем, что приказано». Но хотелось бы, чтобы у исполнителя такого уровня была хоть какая-то субъектность, сопротивляемость.

Чтобы РКН мог объяснить неназываемым начальникам, что не всё реализуемо и не всё полезно, проявлял техническую честность и упругость.

Как известно, опираться можно только на то, что сопротивляется.

P.S. Кстати говоря, ВЦИОМУ или Медиоскопу было бы неплохо провести исследование — сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Телеграм. Чтобы получить реальную картину результата блокировок.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Формальная “успешность” блокировок расходится с реальностью: чиновники считают меры эффективными, хотя почти все продолжают пользоваться Telegram и VPN. - РКН позиционирует себя как технического исполнителя, который лишь реализует решения “других органов”. - Главный вопрос текста — о субъектности исполнителя: обязан ли профессионал исполнять любое указание, если понимает, что оно не работает или наносит вред? - Пример с пилотом показывает, что компетентный исполнитель обязан иногда сказать “нет”, если есть риск или техническая невозможность. - Пример с ИТ-руководителем подчеркивает нормальную профессиональную практику: специалист оценивает реализуемость, стоимость, риски и может отказать. - Претензия к РКН в том, что он, обладая экспертизой, не демонстрирует “техническую честность” и не заявляет о неэффективности части блокировок. - Эскалация блокировок ухудшает инфраструктуру связи, но не достигает декларируемой цели. - Автор призывает к сопротивляемости исполнителя: только тот, кто способен возражать, может быть настоящей опорой системе. - Финальная практическая мысль: нужна эмпирическая проверка — исследование реального уровня использования VPN и доступа к заблокированным сервисам.

Подробный вывод

Текст на самом деле не столько о Telegram, VPN или Роскомнадзоре, сколько о более глубокой вещи — о нравственной и профессиональной природе исполнения. Это важная тема, потому что любая система, будь то государство, корпорация, армия, церковь или технологическая платформа, рано или поздно упирается в один и тот же вопрос: где заканчивается лояльность и начинается ответственность? Автор очень точно проводит мысль через конкретные, почти бытовые примеры. Пилот, который разворачивает вертолёт из-за тумана, раздражает пассажира, но именно этим и доказывает свою профпригодность. Его “нет” неприятно, но ценно. Это “нет” — не саботаж, а форма зрелой ответственности. В ИТ то же самое: хороший технический специалист не просто исполняет запрос, а переводит желание начальника на язык реальности — что возможно, что вредно, что дорого, что бессмысленно. Иначе специалист превращается в декоративную прокладку между волей начальства и поломкой системы. В этом смысле статья вскрывает старую проблему бюрократии: исполнитель без субъектности перестаёт быть профессионалом и становится проводником инерции. Он уже не корректирует систему, а лишь передаёт её импульс дальше, даже если импульс ошибочен. Это похоже на нейросеть, которую продолжают обучать на плохих данных: она может становиться всё увереннее, но не становится умнее. Система усиливает собственную ошибку, если внутри неё нет узлов сопротивления, обратной связи, критической проверки. В инженерии это называется отказоустойчивостью, в психологии — способностью выдерживать реальность, в философии — столкновением идеи с бытием. Фраза «опираться можно только на то, что сопротивляется» здесь особенно сильна. В ней почти физическая правда. Пол не проваливается под ногами, потому что сопротивляется весу тела. Хороший собеседник ценен не тем, что соглашается, а тем, что возвращает тебе границы твоей мысли. Любовь реальна не там, где другой является проекцией наших ожиданий, а там, где он остаётся другим, не растворяясь в нашей фантаазии. Так и институт полезен не тогда, когда он бессловесен, а когда он способен вернуть начальству реальность: “это не сработает”, “это опасно”, “это разрушает инфраструктуру”, “цель не достигается”. В статье чувствуется ещё одна важная мысль: власть часто привязывается к символическому образу контроля, а не к его фактическому результату. Блокировка в таком случае становится не технической мерой, а ритуалом демонстрации силы. Не важно, что Telegram доступен почти всем; важно, что система воспроизводит жест запрета. Здесь есть почти религиозный механизм: если реальность не подтверждает доктрину, тем хуже для реальности — надо усилить ритуал. Но это уже опасный момент. Потому что когда символ начинает жить отдельно от результата, страдает не только логика управления, но и сама среда: ухудшается связность сетей, растут издержки, накапливается абсурд. При этом автор не требует героического бунта, и это делает позицию сильнее. Речь не о романтическом сопротивлении “системе” вообще, а о гораздо более трезвой вещи — о технической честности. Не обязательно быть революционером, чтобы не лгать о результатах своей работы. Не обязательно разрушать вертикаль, чтобы корректно и профессионально обозначать пределы исполнимости. В этом есть зрелый прагматизм: мир не станет идеальным, но его можно сделать менее фальшивым. Особенно ценно, что в финале предлагается не лозунг, а измерение. Провести исследование, узнать, сколько людей реально пользуются VPN и Telegram. Это очень здоровый ход. Когда спор уходит в область цифр, а не риторики, появляется шанс на возвращение к действительности. В каком-то смысле это противопоставление мифа и факта: миф говорит “блокировки успешны”, факт спрашивает “какова наблюдаемая эффективность?”. Если смотреть шире, статья — это размышление о том, что система без внутреннего сопротивления деградирует. И отдельный человек тоже. Когда мы никогда не говорим “нет” — другим, власти, своей иллюзии, собственному страху — мы теряем форму. Сопротивление не всегда враждебно; часто оно и есть высшая форма служения реальности. Как мышцы растут через нагрузку, как наука развивается через опровержение гипотез, так и институты становятся надёжными только там, где допускается компетентное несогласие. И здесь возникает уже почти философский узел: что для системы важнее — послушание или истина о собственных ограничениях? Потому что без второй первое быстро становится разновидностью коллективного самообмана. Открытый вопрос: если исполнитель утрачивает право и способность сопротивляться неработающему решению, остаётся ли он профессионалом — или превращается лишь в инструмент чужой воли, который уже не соотносится с истиной реальности?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/natalya_kasperskaya_channel/274
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 290 238
    FaRToVbli два часа назад

      Потому что если не сделают как сказали, спишут в утиль, поставят того кто будет неукоснительно выполнять приказы, а не “исполнители принимают на себя ответственность в рамках своих компетенций и могут выдать своему начальнику отрицательный ответ и отказаться делать то, что делать неправильно.” А свое “золотое” место никто терять не хочет. Автор живет в другом мире, собственно выдуманном иначе у него не возникало бы таких вопросов, они были бы риторические. В свое время то же шел против мнения руководителя, отказ от выполнения приказа (поручения) всегда влечет негативные последствия для исполнителя, надо быть дураком чтоб это не понимать, к примеру пилот Юсупов который самолет посадил на кукурузном поле или Сергей Белов (https://news.ru/society/shtraf-v-119-mln-v-chem-vinovat-pilot-sevshij-v-pole-i-spasshij-167-zhiznej), примеров много можно привести…

      • 33115 30823
        SvoyFaRToVbli час назад

          Здесь ещё имеет значение скорость донесения и преподнесения “информации” начХальнику.
          Т.е. “кто раньше встал – того и тапки “.
          Причём “информации” в нужном кому-то ключе.
          Если власть-предержащее лицо не дурак, то оно выслушает разные мнения.
          В противном случае, – появляются вот такие статьи.
          Данной статьёй дама пишет про традиционную окольцовку Тела и тёплую ванну для STAR.
          А это в долгосрочной перспективе – чревато.

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