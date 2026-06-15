Катастрофа трансатлантического лайнера с гибелью большого числа пассажиров не могла не вызвать вопросов юридического характера, в общем виде описываемвх сакраментальными "Кто виноват?" и "Что делать?". Тем более вскоре выяснилось, что у Президента США Тафта имеется личная заинтересованность в ответах на эти вопросы.

Судебные разбирательства состоялись по обе стороны Атлантики и в них отразилась американская деловитость и чопорность Старого Света.

Кого сочли виновным в гибели судна?

Почему на суде в Великобритании отрицался факт разлома корпуса Титаника"?

Как катастрофа "Титаника" повлияла на меры безопасности пассажирских перевозок?

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