В основе жизненного успеха очень многих людей находятся не столько индивидуальные особенности, талант, воля и труд, а случайность, благодаря которой они оказались в нужное время в нужном месте. Оказавшиеся внутри быстрого потока, люди могут прожить всю жизнь, искренне веря в собственное предназначение, уникальность и важность, не понимая, что на их месте мог оказаться любой из толпы, стоило случаю чуть сместить фокус внимания, и ничего бы для мира не изменилось.

В геополитике роль случая также не следует преуменьшать, в Персидском заливе громадные запасы нефти привели к появлению процветающих монархий, а в Латинской Америке – проблемной Венесуэлы. Высокотехнологичные экономики после ВМВ были созданы внешними силами в Японии, Южной Корее и на Тайване, но с тем же успехом это могло быть во Вьетнаме, на Филиппинах, Аргентине или другой части Латинской Америки.

Подобные траектории были абсолютно реальны и далеки от чудесных. Очень многое из конфигурации мира в прошлом и настоящем, что кажется предопределённым и безальтернативным, является стечением одновременного множества факторов. Нарушение любого из которых приводило к альтернативному варианту, что имел бы кардинальные отличия от привычной действительности.

Для примера, если бы не было абсурдного, собранного из множества глупостей и случайностей завоевания Испании арабами (711 г.), с последующими столетиями Реконкисты, ни о какой современной Латинской Америке не было бы речи. Континент стал бы подобен Индии, сохранив уникальную цивилизацию. Энергия победы и сформированный к 1492 г. запас пассионарности в борьбе с арабами оказался столь велик, что Новый свет пал быстрее, чем научился взаимодействовать с прибывшими европейцами. Привычный нам мир является отражением и результатом событий XX в., но в ближайшие годы расклад кардинально изменится.

Несложно представить большой город, живущий вокруг градообразующего завода. Интересы, принципы, иерархия, статусы, потоки последнего пронизывают всю общественную сферу города, влияя на жизнь буквально каждого. Время течёт и происходит катастрофа, завод сокращается в разы, но в городе появляются новые крупные предприятия. Вместо единственного «владельца» появляются «отцы города», со своими интересами, взаимоотношениями и различиями в целях и задачах.

Привыкшие жить по старым принципам различные фирмочки, сотрудники, чиновники и остальные люди одномоментно оказываются не у дел, им нужно срочно искать для себя ниши и места, выстраивать отношения, кардинально менять стратегию, мириться с утратой статуса и фиксировать убытки. Ситуация подобна 90-м гг. в России, когда ранее уважаемые и статусные люди вдруг стали никем, и наоборот. Именно это ждёт большую часть стран мира, которые утратят десятилетиями формируемые связи, активы и репутацию, после чего экспериментальным путём будет выяснено, кто благоденствовал из-за нахождения «в нужном месте в нужное время», а кто что-то представляет из себя.

В мире есть около полусотни стран, что считают себя региональными державами. В ближайшие 10–15 лет большая их часть станет никем и ничем, так как в новом миропорядке у них не будет козырей. Ведь последние были не имманентными и неотторжимыми, а подаренными внешними силами при раздаче. Для примера, в период Холодной войны Британии, а потом США и СССР был удобен Пакистан, отделённый от Индии. Потом была утрата Бангладеш, моджахеды, обретение ядерного оружия, ограничение возможностей экспансии Индии, проводник интересов Китая и т.д.

В ближайшие десятилетия интерес внешних сил ко всему региону снизится и выяснится, что реальные перспективы и возможности Пакистана соответствуют не региональной державе, а двум-трём Бангладеш, после чего начнётся игра на его распад. Именно распад, а не раздел – пуштуны возьмут своё и чуть больше, а оставшаяся страна распадётся на никому не нужные территории-провинции, без энергии, без природных ресурсов, без промышленности выше первого уклада, но с перманентной социально-экономической катастрофой.

Каждая территория станет копией Бангладеш, с полной зависимостью от восточного соседа. Никаких больших войн. Вырваться из данного сценария будет для Пакистана очень непросто, Дикие земли грядут. Если посмотреть на остальные державы, претендующие на региональный статус, то у многих проблем не меньше, а будущее не лучше. Им всем придётся очень сильно постараться, чтобы сохранить хотя бы часть имеющегося после закрытия большей части производств «градообразующего предприятия» – глобального мира.

Турция, Египет, Алжир, Марокко, Саудовская Аравия и далее везде рискуют оказаться внутри Диких земель. Уровень технологий, сложность экономики, требование по ресурсам и энергии выросли настолько, что выжить в одиночку ни у кого не выйдет, а пространств и перспектив для решения проблем за счёт экспансии крайне мало. Торговые пути будут менять свою конфигурацию, большие внешние игроки продолжат обосабливаться и замыкаться на собственных проблемах, финансовые потоки и экспорт всего необходимого для жизни прекратится.

Демография, которая рассматривалась в качестве козыря и актива, в условиях жёсткого закрытия границ, свободного использования военной силы и слабости технического оснащения армий, станет проблемой. Казалось бы, забытые в XIX–XX вв. мальтузианские пределы роста станут реальностью середины XXI в., подрывая перспективы Ближнего Востока и Севера Африки. Эффект общемирового тренда падения рождаемости, полноценно проявит себя в регионе через 15–25 лет (сейчас для большей части стран индекс фертильности 2–3, но у наиболее развитых около 1,5). Катастрофа общественной сферы накроет регион раньше, в ближайшие 5–7 лет.

Про меньшие страны и территории говорить не приходится, у них проблем больше, а резервов и запасов меньше. Единственный шанс для стран, волею судеб оказавшихся на территориях будущих Диких земель – в чём-то понадобиться и приглянуться сильным внешним игрокам – метрополиям панрегионов (Россия, Индия и др.) и настоящим региональным державам (например, Иран), т.е. оказаться в нужное время в нужном географическом месте.

И, да, наилучшие шансы в регионе у Израиля – он исключение, подтверждающее правило, за еврейским государством стоит сетевая держава – Иудейский проект, у которой есть чем заплатить за помощь, в первую очередь России, но стоить это будет очень недёшево…

Источник

Андрей Школьников