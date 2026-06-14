“Как КГБ и ЦРУ двигали М.С.Горбачёва к вершинам власти” Е.Ю.Спицын на радио России “Радиоуниверситет
Эфир на Радио России 10 июня 2026 г.
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Была ли альтернатива Горбачёву после смерти Черненко, почему Горбачёв лично способствовал возвышению Ельцина, как спецслужбы США «подвесили на крючок страха» всесильного министра иностранных дел СССР А.А. Громыко, почему американцы потребовали назначить Горбачёва Генеральным секретарём, был ли в СССР системный кризис 1980-х, как завербованный в США А.Н. Яковлев вёл переговоры с сыном А.А. Громыко, почему и как Е.К. Лигачёв зачищал партийный аппарат в интересах Ю.В. Андропова, о создании «оперативной группы реагирования» из новых первых секретарей обкомов партии, об обстоятельствах смерти К.У. Черненко в феврале 1985 года — смотрите и слушайте очередную беседу из цикла «Разгадка Горбачёва».
Е.Ю.Спицын на Радио России (ВГТРК): "Российский радиоуниверситет". Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/163022
#МПГУ #Спицын #Конаныхин #СМИ #РадиоРоссии #Радиоуниверситет
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции утверждается, что приход Михаила Горбачёва к власти не был полностью предопределён, хотя позже это пытались представить именно так. - По версии Евгения Спицына, после смерти Дмитрия Устинова позиции Горбачёва резко ослабли, и для его продвижения потребовалась системная поддержка. - Ключевую роль, как утверждается в беседе, сыграли внешние и внутренние спецслужбистские и аппаратные механизмы: - западные структуры якобы воздействовали через политическое давление и компромат; - советские аппаратные группы и связанные с КГБ фигуры помогали выстраивать нужные союзы внутри элиты. - Особое значение придаётся публикации на Западе мемуаров Аркадия Шевченко, которая, по мысли автора, стала инструментом давления на Андрея Громыко. - Важнейшим фактором называется союз Горбачёва и Громыко: - Горбачёв должен был получить пост генсека; - Громыко — пост главы государства. - Посредниками в этих договорённостях, по версии лектора, выступали: - Александр Яковлев, - Евгений Примаков, - Владимир Крючков. - Отдельно подчёркивается роль Маргарет Тэтчер, которая, по оценке Спицына, увидела в Горбачёве удобного для Запада политика и дала положительный сигнал американцам. - Утверждается, что США были готовы к перезапуску переговоров с СССР только при условии прихода Горбачёва к власти. - Внутри Политбюро существовала серьёзная оппозиция кандидатуре Горбачёва: - Тихонов, - Гришин, - Щербицкий, - Кунаев, - Романов. - Решающим внутренним ресурсом Горбачёва в партийной борьбе представлен Егор Лигачёв, который: - контролировал кадровую работу; - успел провести масштабную замену первых секретарей; - создал сеть лояльных региональных руководителей. - По версии лекции, в момент смерти Черненко исход борьбы ещё не был окончательно ясен, и страна находилась в точке исторического разворота, где возможен был иной вариант развития.
Подробный выводВ этом видео рисуется картина власти как пространства не официальных процедур, а скрытых договорённостей, аппаратного давления, личных страхов и управляемых случайностей. Формально речь идёт о выборе нового генсека, но по сути беседа посвящена более широкой теме: как элиты в критический момент начинают выбирать не истину и не благо государства, а наименее опасный и наиболее выгодный для себя вариант. Главная мысль лекции в том, что возвышение Горбачёва рассматривается не как естественный результат его политического веса, а как итог сложения нескольких сил: 1. внешнего интереса Запада, 2. внутренней аппаратной интриги, 3. страха старых элит, 4. ошибки тех, кто считал, что сможет контролировать нового лидера. Это очень характерный сюжет для истории вообще. Люди часто думают, что используют фигуру, но в реальности фигура начинает использовать самих людей. Так бывало и в монархиях, и в революциях, и в партийных режимах. История любит иронию: тот, кого считают «удобным компромиссом», нередко становится проводником крупнейшей катастрофы. Особенно важен в лекции мотив иллюзии контроля. Громыко, если следовать логике автора, полагал, что, поддержав Горбачёва, сохранит влияние и фактически разделит власть. Но здесь проявляется вечная политическая ошибка: человек договаривается не с реальностью, а со своим представлением о ней. Он видит не живой процесс, а удобную схему. Это напоминает и психологию отношений, и стратегические просчёты империй: мы часто любим не человека, а свой образ человека; не политику, а воображаемую конструкцию, в которой всё должно работать «разумно». Но реальность не обязана уважать наши схемы. Также в беседе заметен важный мировоззренческий нерв: идея конвергенции трактуется как интеллектуальная ловушка. Сама по себе мысль о синтезе систем может выглядеть красиво — взять лучшее от социализма и капитализма. Но автор лекции считает, что на практике это было не творческое соединение, а идеологическая воронка, через которую советская элита постепенно шла к капитуляции. Здесь есть глубокий философский момент: не всякий синтез есть развитие. Иногда смешение — это не высшая форма единства, а форма растворения, когда система теряет внутренний стержень. Интересно и различение, которое делает Спицын между кризисом капитализма и состоянием советской экономики. Он настаивает, что в СССР не было кризиса в западном смысле, а было снижение темпов роста. Это не просто экономический спор, а спор о языке описания реальности. Как только вы называете замедление «крахом», вы уже готовите сознание к демонтажу. В этом смысле слова тоже являются инструментом власти. Иногда страна рушится сначала в понятийном поле, а уже потом в институтах. Лекция построена в логике почти детективной реконструкции, но за ней скрывается более тревожный тезис: государства погибают не только от внешнего давления, но и от внутреннего размывания воли элиты. Запад, если принять эту оптику, не столько создал Горбачёва, сколько распознал в части советского руководства готовность к уступкам, самообману и исторической усталости. Внешняя сила всегда действует эффективнее там, где внутренняя структура уже потеряла цельность. При этом важно сохранять трезвость. В подобных сюжетах легко впасть в соблазн всё объяснить заговором. Но реальность обычно сложнее: заговоры возможны, аппаратные игры реальны, спецслужбы влиятельны, однако они успешны лишь тогда, когда общество и элита уже находятся в состоянии внутренней трещины. Иначе говоря, ЦРУ и КГБ могут ускорить процесс, но не создать с нуля историческую возможность, если для неё нет почвы. Как в психике: внешняя манипуляция особенно сильна там, где внутри уже есть неразрешённый конфликт. Поэтому главный вывод из беседы не только в том, что «Горбачёва двигали». Гораздо важнее другое: система оказалась уязвимой для продвижения именно такого лидера. А это уже вопрос не о персоналиях, а о качестве институтов, принципах отбора кадров, состоянии идеологии, зрелости элиты и способности государства распознавать не просто амбициозных, а исторически опасных людей. В этом и есть печальная мудрость истории: катастрофа редко приходит внезапно. Сначала меняется язык, потом критерии, потом союзы, потом допустимые компромиссы, а уже затем рушится страна. Снаружи это выглядит как «неожиданный перелом», но внутри — это длинная подготовка распада. И здесь остаётся более общий, почти философский вопрос: в какой момент прагматический компромисс элит перестаёт быть политической тактикой и становится изменой исторической правде о собственной стране?