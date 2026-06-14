«ГОЛОСУЙ, НЕ ГОЛОСУЙ» — ЛОВУШКА. КПРФ, честные выборы и народовластие | Колпакиди, Сороковой,Княжин
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/
Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790
Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx
Александр Колпакиди, секретарь Октябрьского райкома КПРФ Москвы Алексей Сороковой и эксперт по анализу больших данных (Big Data) Алексей Княжин представляют жесткий и прагматичный разбор механизмов современных избирательных систем. Как на самом деле распределяются голоса в рамках математических моделей и почему официальные доктора наук панически требуют отменить законы Гаусса и Бенфорда при подсчете бюллетеней?
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
Таймкоды: 00:00 Александр Колпакиди представляет формат на троих
01:03 Питерский форум, цензура и разочарование в 90-х
06:33 как людей убеждают, что выборы ничего не решают
07:49 методика анализа выборов через большие данные
08:47 “синие муравьи” и фоновый политический шум
10:31 почему КПРФ даёт самые “чистые” графики
11:22 где начинается зона аномалий у “Единой России”
13:11 регионы, которые невозможно посчитать
14:08 Гаусс, Бенфорд и споры с официальными учёными
16:26 почему важна явка около 70%
17:31 как, по версии Княжина, используют свободный буфер голосов
20:39 кодекс КПРФ о выборах
22:04 техническая защита голосования
23:59 КОИБы и проблема доверия к электронному подсчёту
24:55 номерные самокопирующиеся бюллетени
25:34 как избиратель может проверить свой голос
27:00 принцип “чёрного ящика” для фиксации голосования
29:05 почему непрерывная запись мешает вбросам
29:50 запрет чисто электронных каналов ввода данных
31:02 почему USB-порт в КОИБе вызывает вопросы
33:00 дублирующее табло и видеофиксация голосования
34:03 как бороться с выборной “каруселью”
38:09 почему бойкот выборов помогает системе
39:14 призывы бойкотировать выборы и роль блогеров
40:58 общественный договор и рост проблем в стране
42:57 демография, эмиграция и вопрос ответственности власти
44:00 почему Колпакиди говорит о народной победе, а не только о КПРФ
46:10 как смотреть на голосования в Госдуме
47:01 почему важно прийти в последний день и голосовать бумажно
48:34 книга “На связи с Рихардом Зорге”
50:58 проекты о Ленине, “Прометей” и Гровер Ферр
#АлександрКолпакиди #АлексейСороковой #АлексейКняжин #выборы #КПРФ #честныевыборы #фальсификации #большиеданные #Гаусс #Бенфорд #КОИБ #народовластие #РихардЗорге #Ленин #политика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе обсуждается тезис «голосуй, не голосуй — всё равно обманут» и попытка его опровергнуть. - Главная мысль участников: неучастие в выборах облегчает фальсификации, потому что создаёт «свободный буфер» голосов. - Один из собеседников описывает статистический анализ выборов: - сравнение распределений голосов, - выделение «естественного фонового шума» на примере малых партий, - поиск аномалий у крупных партий, прежде всего у «Единой России», - использование гауссовых моделей, закона Бенфорда и закона больших чисел. - По этой логике, часть результатов выглядит как естественная электоральная картина, а часть — как искусственные искажения и возможные вбросы. - Утверждается, что при реальной явке бумажным голосованием около 70% возможности для манипуляций резко сокращаются. - Подчёркивается важность именно живого прихода на участок и голосования бумажным бюллетенем. - Звучит позиция, что КПРФ — единственная реальная оппозиционная сила, тогда как остальные парламентские партии представлены как декоративные или системные. - Обсуждается кодекс о выборах, предложенный КПРФ, как основа для более честной избирательной системы. - Предлагаются технические реформы выборов: - двухслойные нумерованные бюллетени, - возможность проверки учёта своего голоса по номеру, - непрерывная фиксация волеизъявления, - сочетание машиночитаемой и человекочитаемой записи, - устранение непрозрачных каналов загрузки данных в электронные устройства, - внешняя индикация числа проголосовавших, - защита от «каруселей» через фиксацию факта голосования. - Отдельной линией проходит критика современной российской политической и социальной реальности: - рост бедности, - повышение тарифов и налогов, - демографический спад, - эмиграция, - недоверие к официальной информации. - Финальный политический вывод участников: надо не бойкотировать выборы, а организованно приходить и голосовать против действующей системы, прежде всего за КПРФ. - В видео также присутствуют идеологические и публицистические вставки, не связанные напрямую с темой выборов: - сбор средств на книги, - резкие высказывания о сионизме, - апелляции к советскому наследию, Ленину, Рихарду Зорге, Гроверу Ферру.
Подробный выводВ этой беседе переплетаются сразу три уровня: эмоционально-политический, технический и мировоззренческий. И это, пожалуй, делает разговор показательным. С одной стороны, участники говорят о вполне конкретной вещи — как именно могут искажаться результаты выборов и что с этим делать. С другой — помещают тему выборов в более широкий контекст: отчуждение народа от политики, деградация публичной сферы, кризис доверия и ощущение, что страна живёт не по воле граждан, а по логике замкнутой системы власти.
1. Главный нерв беседы — борьба с политическим фатализмомСамый важный практический тезис здесь такой: власть сильна не только административным ресурсом, но и внушённым ощущением бессилия общества. Это очень точное наблюдение. В психологии это напоминает феномен выученной беспомощности: человеку много раз показывают, что его действия якобы ни на что не влияют, и в какой-то момент он сам перестаёт действовать. После этого его уже не нужно подавлять силой — он сдаёт позиции внутренне. В политике это особенно эффективно: гражданин, который не верит в смысл участия, становится удобнее для системы, чем даже лоялист. Поэтому участники настаивают: бойкот выборов — не форма сопротивления, а форма самоудаления. Это не значит, что выборы автоматически честны. Но это значит, что отказ от участия часто лишь расширяет пространство для манипуляций. Здесь есть прагматическая логика: если на участке мало реальных бюллетеней и мало реальных наблюдателей, проще дорисовать нужный результат.
2. Статистика здесь выступает как язык недоверия к официальной картинеИнтересна часть, посвящённая анализу больших массивов данных. По сути, предлагается следующая идея: - у любой массовой социальной реальности есть естественная статистическая структура; - если результаты выборов систематически отклоняются от того, что можно ожидать как от «живого» процесса, это повод подозревать вмешательство; - малые партии используются как индикатор фонового шума, а крупные — как поле возможной административной коррекции. Это хороший пример того, как математика становится не просто наукой о числах, а инструментом политической диагностики. Как врач не видит саму болезнь напрямую, но видит её по анализам, так и исследователь выборов не «ловит за руку» каждого фальсификатора, а выявляет статистические следы вмешательства. При этом здесь важно сохранить интеллектуальную честность: статистика не заменяет уголовного доказательства, но она может показать, где реальность выглядит неестественно. Это не приговор, а сильный индикатор. И в более философском смысле это тоже любопытно: власть нередко считает, что контролирует нарратив, но забывает, что массовые процессы оставляют числовой след, а числа, как ни странно, иногда честнее официальных комментариев. Хотя и тут нет абсолютной истины — есть лишь более или менее убедительные модели приближения к ней.
3. Проблема не только в людях, но и в архитектуре процедурыСильная сторона беседы — внимание к техническому устройству выборов. Это важный момент, потому что часто разговор о демократии сводят к морали: нужны честные люди, и всё наладится. Но практика показывает, что честность должна поддерживаться конструкцией системы, а не только добродетелью участников. Предлагаемые меры — нумерованные бюллетени, проверяемость учёта, непрерывная запись, ограничение каналов вмешательства, защита от «каруселей» — отражают здравую инженерную логику: система должна быть устроена так, чтобы мошенничать было трудно, дорого и рискованно. Это очень материалистический подход в хорошем смысле слова. Не надеяться на абстрактное «исправление нравов», а изменять механизмы. Тут возникает почти кибернетическая аналогия: если контур управления непрозрачен, обратная связь искажена, а контрольные точки принадлежат одному центру, то система неизбежно начинает работать на самосохранение, а не на представительство. То есть политическая проблема становится проблемой дизайна.
4. КПРФ представлена не просто как партия, а как сосуд для протестного представительстваУчастники последовательно продвигают мысль, что КПРФ — единственная реальная оппозиция. Это уже не технический, а политический тезис, и он, конечно, спорный для части аудитории. Но внутри логики самого видео он строится так: - все остальные парламентские силы встроены в систему; - только КПРФ системно голосует против ключевых решений власти; - значит, голос за КПРФ — это не идеальная поддержка конкретной организации, а наиболее доступный способ выразить несогласие. Здесь важно видеть различие между идеализацией и инструментальностью. Сами участники, по сути, признают, что партия не идеальна, что кадровый вопрос сложен, что советский масштаб уже утрачен. Но они предлагают смотреть не на партийную чистоту в абсолюте, а на её функцию в текущем моменте. Это, кстати, трезвая мысль. Люди часто политически парализуются, потому что ищут «совершенную силу», которая полностью совпадёт с их убеждениями. Но в реальности политика — это почти всегда выбор не идеала, а наиболее действенного из доступных несовершенных инструментов.
5. В беседе много идеологической перегрузки, и это её слабое местоНаряду с интересными наблюдениями о выборах, в видео есть фрагменты, связанные с резкой идеологической публицистикой, конспирологически окрашенными обобщениями и посторонними для темы вставками. Это ослабляет аргументацию. Когда важный разговор о честности процедур смешивается с широкими мировоззренческими обвинениями, возникает эффект размывания. Даже верный практический тезис начинает восприниматься не как результат анализа, а как часть общего эмоционального фронта. Это типичная проблема политических дискуссий: сильные аргументы теряются рядом со слабыми, если их не отделять. Если говорить совсем прямо, то для убедительности линии о выборах было бы полезнее опираться прежде всего на: - наблюдаемые факты, - статистику, - юридические нормы, - конкретные предложения по реформе, а не на идеологические расширения, которые легко отвлекают и поляризуют.
6. Глубинная тема видео — не только выборы, а вопрос о народе как субъектеСамая содержательная философская нить разговора — это мысль, что народ перестал быть хозяином своей страны. Это уже не просто претензия к отдельным выборам, а диагноз всей политической конструкции. Когда человек не влияет на решения, не доверяет процедурам, не видит обратной связи между своей жизнью и государством, демократия превращается в ритуал без содержания. Внешняя форма остаётся, но внутренняя энергия исчезает. Это и есть то, что можно назвать симуляцией народовластия. С этой точки зрения выборы — не магическое решение всех проблем, а один из немногих оставшихся каналов символического и организационного возвращения субъектности. Пусть несовершенный, пусть частично контролируемый, но всё же канал. И потому отказ от него может быть не бунтом, а капитуляцией.
7. Практический итог беседыЕсли очистить разговор от эмоционального шума, остаётся довольно ясное послание: - фальсификации возможны и, вероятно, системны; - это не повод уходить с поля, а повод усложнять манипуляцию массовым участием; - особенно важно голосовать лично, бумажным бюллетенем, в конце дня; - честные выборы требуют не только политической воли, но и технической перестройки процедуры; - протест должен быть не рассеянным, а организованным. И в этом есть определённая зрелость. Потому что зрелая позиция отличается от инфантильной примерно так: инфантильная говорит — «всё грязно, значит, я не участвую»; зрелая говорит — «да, грязно, значит, нужно понимать механику грязи и искать способы её ограничить».
Итоговая оценкаВ данной лекции звучит важный и практически значимый тезис: политическая апатия выгодна тем, кто контролирует систему. Участники пытаются показать, что даже в искажённой среде участие в выборах остаётся формой сопротивления, особенно если оно массовое, наблюдаемое и опирается на бумажное голосование. Сильные стороны беседы: - критика фатализма; - попытка опереться на статистический анализ; - внимание к инженерии избирательной процедуры; - связка между социальной деградацией и кризисом представительства. Слабые стороны: - идеологическая перегруженность; - спорные и отвлекающие вставки; - смешение технического анализа с публицистической агрессией. Но если смотреть по существу, беседа ставит неудобный и важный вопрос: когда человек отказывается от участия, потому что «всё уже решено», это действительно акт трезвости — или момент, когда его внутренняя свобода уже частично отдана системе? И, может быть, самый глубокий вопрос здесь такой: где проходит граница между реалистичным пониманием несвободы и тем самообманом, в котором человек называет бессилие мудростью?