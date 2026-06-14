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Александр Колпакиди, секретарь Октябрьского райкома КПРФ Москвы Алексей Сороковой и эксперт по анализу больших данных (Big Data) Алексей Княжин представляют жесткий и прагматичный разбор механизмов современных избирательных систем. Как на самом деле распределяются голоса в рамках математических моделей и почему официальные доктора наук панически требуют отменить законы Гаусса и Бенфорда при подсчете бюллетеней?

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Таймкоды: 00:00 Александр Колпакиди представляет формат на троих

01:03 Питерский форум, цензура и разочарование в 90-х

06:33 как людей убеждают, что выборы ничего не решают

07:49 методика анализа выборов через большие данные

08:47 “синие муравьи” и фоновый политический шум

10:31 почему КПРФ даёт самые “чистые” графики

11:22 где начинается зона аномалий у “Единой России”

13:11 регионы, которые невозможно посчитать

14:08 Гаусс, Бенфорд и споры с официальными учёными

16:26 почему важна явка около 70%

17:31 как, по версии Княжина, используют свободный буфер голосов

20:39 кодекс КПРФ о выборах

22:04 техническая защита голосования

23:59 КОИБы и проблема доверия к электронному подсчёту

24:55 номерные самокопирующиеся бюллетени

25:34 как избиратель может проверить свой голос

27:00 принцип “чёрного ящика” для фиксации голосования

29:05 почему непрерывная запись мешает вбросам

29:50 запрет чисто электронных каналов ввода данных

31:02 почему USB-порт в КОИБе вызывает вопросы

33:00 дублирующее табло и видеофиксация голосования

34:03 как бороться с выборной “каруселью”

38:09 почему бойкот выборов помогает системе

39:14 призывы бойкотировать выборы и роль блогеров

40:58 общественный договор и рост проблем в стране

42:57 демография, эмиграция и вопрос ответственности власти

44:00 почему Колпакиди говорит о народной победе, а не только о КПРФ

46:10 как смотреть на голосования в Госдуме

47:01 почему важно прийти в последний день и голосовать бумажно

48:34 книга “На связи с Рихардом Зорге”

50:58 проекты о Ленине, “Прометей” и Гровер Ферр

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