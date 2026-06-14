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Роман Голунов и Александр Никитин разбирают официальные материалы миссии NASA Артемида-2. В репозитории обнаружено 1408 чёрных квадратов и сотни почти одинаковых снимков Луны. Дублирующий экипаж состоит из двух человек — один дублёр сразу троих астронавтов что нарушает логику стандартной схемы. На видео заход Земли за Луну происходит без движения лунной поверхности хотя при реальной съёмке оно должно быть заметно. NASA отказалась от ранее заявленного двойного нырка при возвращении Ориона — официальное объяснение вопросов не снимает. После 28 апреля миссия которую называли технологическим прорывом практически исчезла из информационной повестки.

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00:00 Роман Голунов о миссии “Артемида-2”

01:48 NASA выкладывает фото и видео миссии

02:02 звёздное небо в трансляциях NASA

03:46 звёзды и отсутствие звёзд в одной трансляции

04:34 странная фотография экипажа внутри “Ориона”

06:06 что меняется, если перевернуть фотографию

07:49 часы астронавтов и вопрос синхронизации времени

09:18 версия Голунова о студийной заготовке

10:16 Александр Никитин подключается к разбору

11:03 основной и дублирующий экипажи

11:24 почему дублирующий экипаж состоит из двух человек

12:31 Андре Дуглас как дублёр сразу трёх американцев

15:23 был ли полёт автоматическим

15:35 NASA о ручном управлении кораблём

16:21 почему замена экипажа кажется Никитину неадекватной

18:20 Никитин о сайте с фотографиями NASA

19:00 1408 “чёрных квадратов”

20:23 сотни почти одинаковых снимков Луны

21:38 фотографии звёздного неба

22:47 почему выбрали странное время полёта

23:07 обратная сторона Луны была в тени

25:02 видео захода Земли за Луну

26:31 Луна как неподвижная декорация в версии Никитина

27:29 сравнение с “Аполлоном-8” и японским зондом “Кагуя”

30:32 камеры на солнечных панелях “Ориона”

31:06 почему нет чистых кадров звёздного неба

32:13 снимок “Привет, мир”

32:46 нестыковки со временем снимка

33:42 рассказ Кристины Кох об обратной стороне Луны

34:44 возвращение экипажа на Землю

35:00 “двойной нырок” и зачем он нужен

35:24 торможение со второй космической скорости

37:12 узкий коридор входа в атмосферу

39:37 NASA и двойной нырок в “Артемиде”

40:04 почему в “Артемиде-2” двойной нырок не использовали

41:00 вопрос о токсичном топливе и запасах “Ориона”

44:10 прямой вход в атмосферу и перегрузки

48:25 приводнение и спасательные операции

54:30 почему не показали ожидаемые детали после посадки

59:18 спасательные нормативы и работа вертолётов

01:02:00 район приводнения у Сан-Диего

01:06:52 высота волны, ветер и условия приводнения

01:07:24 циклон в районе Сан-Диего

01:09:04 точность приводнения и работа спасательных служб

01:10:19 баллистический спуск и возможное смещение капсулы

01:11:44 последняя запись NASA по “Артемиде-2”

01:12:13 демонтаж “Ориона” и извлечение полезной нагрузки

01:12:46 остатки топлива в корабле

01:13:17 “Орион” в металлической капсуле

01:13:25 почему после 28 апреля о миссии почти забыли

01:15:29 искусственный интеллект и формирование нужной картины мира

01:16:27 финал выпуска

#РоманГолунов #АлександрНикитин #Артемида2 #NASA #Орион #Луна #космос #США #Аполлон #Кагуя #BlueOrigin #SpaceX #космическаяпрограмма #разбор #аналитика