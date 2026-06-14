ЧАСЫ АСТРОНАВТОВ НА ЛУНЕ ПОКАЗАЛИ РАЗНОЕ ВРЕМЯ — ЧТО ЭТО? | Александр Никитин и Роман Голунов
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Книга В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе
Ozon https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk
Wildberries https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx
Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790
Роман Голунов и Александр Никитин разбирают официальные материалы миссии NASA Артемида-2. В репозитории обнаружено 1408 чёрных квадратов и сотни почти одинаковых снимков Луны. Дублирующий экипаж состоит из двух человек — один дублёр сразу троих астронавтов что нарушает логику стандартной схемы. На видео заход Земли за Луну происходит без движения лунной поверхности хотя при реальной съёмке оно должно быть заметно. NASA отказалась от ранее заявленного двойного нырка при возвращении Ориона — официальное объяснение вопросов не снимает. После 28 апреля миссия которую называли технологическим прорывом практически исчезла из информационной повестки.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 Роман Голунов о миссии “Артемида-2”
01:48 NASA выкладывает фото и видео миссии
02:02 звёздное небо в трансляциях NASA
03:46 звёзды и отсутствие звёзд в одной трансляции
04:34 странная фотография экипажа внутри “Ориона”
06:06 что меняется, если перевернуть фотографию
07:49 часы астронавтов и вопрос синхронизации времени
09:18 версия Голунова о студийной заготовке
10:16 Александр Никитин подключается к разбору
11:03 основной и дублирующий экипажи
11:24 почему дублирующий экипаж состоит из двух человек
12:31 Андре Дуглас как дублёр сразу трёх американцев
15:23 был ли полёт автоматическим
15:35 NASA о ручном управлении кораблём
16:21 почему замена экипажа кажется Никитину неадекватной
18:20 Никитин о сайте с фотографиями NASA
19:00 1408 “чёрных квадратов”
20:23 сотни почти одинаковых снимков Луны
21:38 фотографии звёздного неба
22:47 почему выбрали странное время полёта
23:07 обратная сторона Луны была в тени
25:02 видео захода Земли за Луну
26:31 Луна как неподвижная декорация в версии Никитина
27:29 сравнение с “Аполлоном-8” и японским зондом “Кагуя”
30:32 камеры на солнечных панелях “Ориона”
31:06 почему нет чистых кадров звёздного неба
32:13 снимок “Привет, мир”
32:46 нестыковки со временем снимка
33:42 рассказ Кристины Кох об обратной стороне Луны
34:44 возвращение экипажа на Землю
35:00 “двойной нырок” и зачем он нужен
35:24 торможение со второй космической скорости
37:12 узкий коридор входа в атмосферу
39:37 NASA и двойной нырок в “Артемиде”
40:04 почему в “Артемиде-2” двойной нырок не использовали
41:00 вопрос о токсичном топливе и запасах “Ориона”
44:10 прямой вход в атмосферу и перегрузки
48:25 приводнение и спасательные операции
54:30 почему не показали ожидаемые детали после посадки
59:18 спасательные нормативы и работа вертолётов
01:02:00 район приводнения у Сан-Диего
01:06:52 высота волны, ветер и условия приводнения
01:07:24 циклон в районе Сан-Диего
01:09:04 точность приводнения и работа спасательных служб
01:10:19 баллистический спуск и возможное смещение капсулы
01:11:44 последняя запись NASA по “Артемиде-2”
01:12:13 демонтаж “Ориона” и извлечение полезной нагрузки
01:12:46 остатки топлива в корабле
01:13:17 “Орион” в металлической капсуле
01:13:25 почему после 28 апреля о миссии почти забыли
01:15:29 искусственный интеллект и формирование нужной картины мира
01:16:27 финал выпуска
#РоманГолунов #АлександрНикитин #Артемида2 #NASA #Орион #Луна #космос #США #Аполлон #Кагуя #BlueOrigin #SpaceX #космическаяпрограмма #разбор #аналитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждаются странности вокруг миссии Artemis 2 и официальных материалов NASA. - Авторы обращают внимание на фотографии экипажа, где, по их мнению, положение тел, волос, предметов и микрофона больше похоже на съемку в условиях гравитации, чем невесомости. - Отдельный акцент делается на наручных часах астронавтов: на снимке, как утверждается, они показывают разное время, что подается как признак постановочной фотосессии. - Под сомнение ставится подготовка дублирующего экипажа: в беседе критикуется идея, что неполный резервный состав мог заменять основной экипаж в сложной лунной миссии. - Говорится о большом количестве черных кадров и повторяющихся или малоинформативных изображений в фотобазе NASA. - Авторы считают подозрительным, что полет был выбран на период, когда обратная сторона Луны была плохо освещена, из-за чего якобы не удалось получить впечатляющие и убедительные кадры. - Разбирается видео с «заходом Земли за Луну»: высказывается мнение, что оно выглядит как постановка, потому что не видно ожидаемого относительного движения. - В беседе затрагивается вопрос теплозащиты Orion и отказа от схемы «двойного нырка» при возвращении в атмосферу. - Отмечаются несоответствия, по мнению авторов, в теме перегрузок при посадке, которые якобы оказались слишком малы для возвращения со второй космической скорости. - Подвергается критике процесс приводнения и эвакуации: по мнению участников беседы, спасение экипажа происходило слишком долго и было снято неполно. - Делается более широкий вывод: проект Artemis в этой интерпретации выглядит как серия медиаобразов и плохо состыкованных объяснений, а не как безупречно прозрачная космическая программа.
Подробный выводВ данной лекции выстраивается скептическая картина вокруг миссии Artemis 2: не через одно «большое разоблачение», а через набор мелких несостыковок, визуальных деталей, организационных странностей и интерпретаций официальных материалов. Это типичный аналитический ход: не доказывать прямо, что «ничего не было», а показывать, что официальная версия, по мнению авторов, внутренне неустойчива. Здесь важно заметить одну философскую вещь. Очень часто недоверие рождается не из одного факта, а из накопления шероховатостей. Так работает и психика, и историческое сознание: если слишком много деталей не складываются в цельную картину, человек начинает чувствовать не ложность даже, а неаутентичность происходящего. Это похоже на работу нейросети, которая распознает образ не по одной черте, а по совокупности признаков. Когда признаков слишком много и они конфликтуют, модель снижает уверенность. В этом смысле скепсис авторов — это не столько вывод, сколько реакция на понижение доверия. Наиболее сильная линия беседы — это анализ визуального материала. Фото, где люди будто бы расположены не как в невесомости; часы с разным временем; странные позы; предметы, лежащие «вниз»; повторяющиеся кадры; черные квадраты вместо содержательных снимков. Все это подается как косвенный аргумент в пользу того, что часть контента могла быть подготовлена заранее или снята в студии. Даже если не принимать такие выводы буквально, сам подход показывает важную вещь: в эпоху цифровых архивов доверие уже строится не на авторитете института, а на доступности следов проверки. Если материалы открыты, их будут разбирать не только специалисты, но и тысячи внимательных наблюдателей. Вторая линия — организационно-техническая. Авторы спорят с логикой резервного экипажа, с решениями по теплозащите, с отказом от «двойного нырка», с заявленными перегрузками, с процедурой спасения после приводнения. Здесь звучит почти инженерная претензия: если программа реальна и отточена, то почему так много решений выглядят компромиссными, неубедительными или противоречащими прежнему опыту? Это очень прагматичный вопрос. Не «верим ли мы в Луну», а согласуются ли процедуры, цифры и результаты между собой. Однако тут полезно сохранять внутреннюю честность. Скепсис не равен доказательству. Наличие странностей еще не означает автоматически подделку всей миссии. В больших технических проектах хаос, бюрократия, плохая коммуникация, странные медиарешения и неудачные визуальные материалы — не редкость. Иногда реальность выглядит хуже хорошей подделки именно потому, что реальность не обязана быть эстетичной и логично смонтированной. Это важный противовес. Люди нередко идеализируют либо официальную версию, либо разоблачение. Но истина, как это часто бывает, может лежать в менее эффектной зоне: часть материалов может быть постановочной или рекламной, а часть — реальной; часть объяснений может быть слабой, но не обязательно преступной; часть «аномалий» может быть следствием не заговора, а плохой подготовки публичной коммуникации. И тут беседа касается более глубокой темы — отношения человека к образу и реальности. Современные институции, будь то государства, корпорации или космические агентства, давно работают не только с фактами, но и с их упаковкой. Мы живем в мире, где событие почти сразу удваивается: есть само событие и есть его медиаверсия. И нередко именно медиаверсия начинает доминировать. Тогда критик задает резонный вопрос: нам показывают исследование космоса — или производство доверия к исследованию космоса? Это уже не только о NASA. Это о самой природе современного мира. Есть и исторический нерв. Авторы постоянно сравнивают Artemis с Apollo, и в этом сравнении звучит не просто критика NASA, а культурный парадокс: прошлое выглядит цельнее настоящего. Это вызывает недоумение. Как так — технологии развились, камеры лучше, связь лучше, вычислительная техника мощнее, а убедительность материалов местами ниже? Такой диссонанс действительно рождает подозрение. Когда прогресс технологический не сопровождается прогрессом ясности, человек начинает думать, что проблема не в технике, а в правде. Если смотреть шире, беседа посвящена не только космосу, а кризису доверия. И это, пожалуй, главный итог. Авторы не просто сомневаются в отдельных кадрах — они показывают, что современный зритель уже не готов верить символам автоматически. Он увеличивает изображение, смотрит метаданные, сравнивает процедуры, анализирует физику процесса, сопоставляет слова с логикой. Это зрелость, хотя и уязвимая. Потому что критичность без методологии легко превращается в подозрительность, а доверие без критичности — в наивность. Истина, как часто бывает, требует не поклонения, а дисциплины внимания.
Итог по сутиГлавный вывод этой беседы таков: авторы считают, что в официальных материалах по Artemis 2 слишком много визуальных, технических и организационных несоответствий, чтобы воспринимать представленную картину без серьезных вопросов. Они не всегда прямо отрицают сам полет, но настойчиво подводят к мысли, что значимая часть медийного сопровождения миссии может быть недостоверной, постановочной или как минимум плохо согласованной с заявленной реальностью. Но для вдумчивого зрителя здесь важен и второй вывод: сама по себе множественность странностей еще не заменяет строгого доказательства. Она лишь показывает, что доверие к большим нарративам сегодня должно строиться не на статусе источника, а на прозрачности, проверяемости и внутренней связности данных. И, может быть, самый интересный вопрос здесь даже не о Луне, а о нас самих: в какой момент сомнение становится путем к истине, а в какой — новой формой веры, только уже в обратную сторону?