“Жёстко об ордынцах, евразийстве и предателях во власти”. Е.Ю.Спицын на канале Иванов “Акт. интервью
Эфир на канале Павла Иванова 6 июня 2026 г.
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#Спицын #ПавелИванов #Интервью
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе резко критикуется идея о том, что Золотая Орда якобы была благом для Руси. - Евразийская концепция Льва Гумилёва представлена как исторически несостоятельная и местами прямо фальсифицированная. - Подчёркивается, что монгольское нашествие было катастрофой, а не “обычным набегом” и не “союзом” Руси с Ордой. - Говорится о массовом разорении русских земель, демографическом обвале и длительных последствиях для Киева и других центров Руси. - Отдельно разбирается тема ордынской дани: утверждается, что она была тяжёлой, многоуровневой и истощала русские земли. - Иван Калита оценивается положительно: как политик, который сохранил русские земли и добился относительной передышки. - Евразийство связывается с более широкими идеологическими конструкциями, в том числе с пантюркизмом и, в интерпретации автора беседы, с логикой украинского национального исторического мифа. - Резко критикуется статья о том, что поражения России якобы шли ей на пользу; такая логика объявляется ложной и разрушительной. - Значительная часть разговора посвящена теме предательства элит, прежде всего позднесоветских и постсоветских публицистов и идеологов, которые, по мнению собеседника, участвовали в разрушении СССР и исторического самосознания. - Вопрос цензуры трактуется положительно: утверждается, что без неё культура деградирует, а советская система худсоветов помогала отсеивать пошлость и сохранять высокий уровень искусства. - Современная массовая культура описывается как среда, где низменное, вульгарное и уродливое нормализуется и даже возводится в норму. - В качестве контраста приводятся Пушкин, советская поэзия, классическая литература и театр, которые понимаются как образцы культуры, возвышающей человека.
Подробный выводВ этом видео звучит не просто историческая полемика, а цельная мировоззренческая позиция. Смысл её можно выразить так: история — это поле борьбы за сознание народа, и если общество соглашается на ложные интерпретации прошлого, то оно постепенно теряет и политическую волю, и культурный стержень, и способность отличать достоинство от унижения.
1. Главный нерв беседы — борьба против “нормализации поражения”Одна из центральных линий разговора — неприятие идеи, что поражения, унижения и внешнее подчинение можно подавать как нечто полезное, выгодное или даже благотворное. Это касается и оценки ордынского периода, и более широкой схемы: будто Россия исторически “выигрывала через проигрыш”. Здесь есть важный философский момент. Иногда народы действительно извлекают уроки из катастроф. Но извлечь урок из бедствия — не то же самое, что объявить бедствие благом. Это две совершенно разные позиции. Первая — зрелая и трезвая. Вторая — уже похоже на психологическую капитуляцию, когда травму начинают романтизировать, потому что иначе слишком больно признать её травмой. Именно против этого и направлен пафос беседы. Ордынское владычество в такой оптике — не источник особой цивилизационной удачи, а тяжёлый исторический опыт выживания.
2. Критика евразийства как критика красивой, но опасной схемыРазговор о евразийстве подан не как академический спор о терминах, а как спор о последствиях идей. Высказывается мысль, что концепция “союза Руси и Орды” привлекательна именно потому, что она даёт удобный, стройный и идеологически соблазнительный миф. А человек вообще очень любит стройные мифы — в истории, в политике, в любви, в религии, где угодно. Это важное наблюдение. Мы часто предпочитаем не реальность, а красивую интерпретацию реальности. Так и здесь: сложная, кровавая, противоречивая история заменяется почти геополитической легендой о мудром антизападном союзе. Такая схема удобна, потому что она снимает боль и придаёт прошлому “высший смысл”. Но удобство не равно истине. В беседе это доведено до жёсткого вывода: подобные версии не просто ошибочны, а нравственно сомнительны, потому что они стирают память о реальном насилии.
3. История здесь понимается как память о страдании, а не как конструктор для идеологийОчень показательно, что собеседник много говорит о конкретике: разрушенные города, убитое население, археологические данные, демографический спад, дань, разорение Киева, Рязани и других земель. Это попытка вернуть историю из сферы абстрактных схем в сферу человеческого опыта. В этом есть своя сильная сторона. Когда историю превращают только в идеологию, исчезают люди. Остаются “цивилизационные союзы”, “геополитические модели”, “синтезы культур”, но исчезают сожжённые дома, убитые дети, вымершие земли. Беседа настаивает: историю нельзя обсуждать честно, если забыть цену, которую заплатили живые люди. Это, кстати, применимо не только к монгольскому нашествию. Вообще любой большой исторический нарратив становится опасен, когда он начинает пожирать человеческую конкретику.
4. Иван Калита как образ прагматического государственного деятеляИнтересен поворот к фигуре Ивана Калиты. Здесь он показан не как “слуга Орды”, а как человек, который в рамках тяжёлой зависимости сумел добиться передышки для страны. Это очень характерный взгляд: не героизация красивого жеста, а уважение к тихой, расчётливой, не всегда романтичной политической эффективности. Это уже не столько история, сколько политическая философия. Иногда народ спасают не только герои с мечом, но и люди, умеющие маневрировать в плохих обстоятельствах. Такой подход неприятен любителям чистых образов, потому что реальная политика часто морально шероховата. Но именно в этом и состоит её трудность: между предательством и спасительным компромиссом порой лежит очень тонкая граница.
5. Тема предательства элитДальше разговор расширяется: от спора о Средневековье — к спору о современной идеологии. Позднесоветские и постсоветские медийные фигуры описываются как люди, которые не просто ошибались, а сознательно подрывали страну, её историческую память и культурную идентичность. Здесь можно заметить важную психологическую структуру аргумента. Для собеседника предательство — это не только передача секретов врагу и не только прямой политический заговор. Предательство — это ещё и разрушение смыслов, когда народ убеждают стыдиться самого себя, презирать своё прошлое, считать свои победы преступлениями, а свои поражения — благом. Можно спорить с конкретными фамилиями и оценками, но сама логика понятна: кто контролирует интерпретацию прошлого, тот во многом влияет и на будущее.
6. Цензура как попытка восстановить культурные фильтрыСамая спорная, но важная часть беседы — защита цензуры. Здесь позиция радикальна: без ограничений культура, по мнению собеседника, неизбежно скатывается к пошлости, уродству и коммерциализации низменного. С одной стороны, это можно понять. Действительно, свобода без внутренней меры часто превращается не в расцвет, а в рынок раздражителей. Алгоритмы интернета это подтверждают: наиболее громкое, вульгарное и примитивное нередко выигрывает у глубокого и сложного. В этом смысле массовая культура сегодня напоминает нейросеть, обученную на самом шумном материале: она начинает воспроизводить не лучшее в человеке, а статистически самое цепляющее. С другой стороны, любая цензура опасна, потому что легко превращается из защиты культуры в инструмент контроля над мыслью. И тут вопрос не в самой идее фильтра, а в том, кто фильтрует, по каким критериям и ради чего. Советские худсоветы могли отсекать халтуру, но государственная цензура в иной ситуации может отсекать и правду. То есть проблема глубже, чем “цензура или свобода”. Реальный вопрос таков: способно ли общество создать культурные механизмы отбора, которые защищают качество, но не душат живую мысль? Это одна из самых трудных задач любой цивилизации.
7. Культура как средство возвышения человекаЗдесь беседа предельно традиционна: искусство должно не просто развлекать и не просто шокировать, а поднимать человека над его низшими импульсами. Эта идея старомодна, но в хорошем смысле. Она напоминает и античное понимание катарсиса, и христианскую идею внутреннего очищения, и советское представление о воспитательной функции искусства. Собеседник видит современную проблему в том, что культура перестала быть лестницей и стала зеркалом, причём зеркалом не лучшего, а худшего. Вместо преображения — эксплуатация инстинктов. Вместо внутренней формы — культ распада. Вместо красоты — демонстративная деформация. Можно возразить, что искусство не обязано быть “приличным” и “воспитательным”. И это верно: искусство не сводится к морализму. Но и другой край опасен — когда любое разрушение формы, смысла и достоинства автоматически объявляется смелостью и новаторством. Не всё провокационное глубоко. Не всё уродливое честно. Не всё запретное освобождает.
8. Пушкин, классика и проблема масштабаФинальная часть беседы строится на контрасте: великая литература прошлого и культурная бедность настоящего. Здесь звучит не просто ностальгия, а тревога о том, что исчезает масштаб личности и масштаба слова. Пушкин, Шолохов, Симонов, Есенин, Маяковский, Друнина и другие упоминаются как примеры культуры, которая была связана с судьбой народа, историей, войной, совестью, любовью, трагедией. Современность на этом фоне выглядит рассеянной, фрагментированной и мелкой. Но в этом месте тоже полезно сохранять трезвость. Каждая эпоха склонна считать, что настоящие титаны были раньше. Возможно, и сегодня есть сильные авторы, просто они не так очевидны в шуме информационного рынка. Однако сам упрёк важен: если культура теряет высокий ориентир, она становится просто контентом.
Общий смысл беседыЕсли собрать всё воедино, то в данной лекции отстаивается довольно цельный взгляд: - историю нельзя переписывать в угоду идеологической моде; - национальное самосознание нельзя строить на самооплёвывании; - культурная свобода без нравственной и эстетической меры вырождается; - элиты несут ответственность за то, какие смыслы они внедряют в общество; - искусство и историческая память должны укреплять человека, а не растворять его. При всей эмоциональности и резкости, в этом есть важное зерно. Человек и общество действительно часто попадают в ловушку идеализаций и подмен. Иногда мы идеализируем Запад, иногда Восток, иногда империю, иногда революцию, иногда травму, иногда свободу. Но реальность грубее схем. Орда не становится благом только потому, что кому-то удобен такой геополитический миф. Цензура не становится спасением автоматически только потому, что безвкусица раздражает. И наоборот, свобода не становится ценностью сама по себе, если она обслуживает духовную деградацию. По сути, беседа посвящена одному и тому же вопросу в разных формах: может ли народ сохранить себя, если он перестаёт различать правду и удобную интерпретацию, красоту и распад, свободу и распущенность, память и идеологическую дрессировку? И здесь остаётся открытый, самый важный вопрос: что ближе к истине — защищать народ от разрушительных смыслов извне или учить его такой внутренней зрелости, при которой никакая ложь уже не сможет им овладеть?