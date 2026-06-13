В Лондоне собрались главы Британии, Франции, Германии и экс-президент Украины и приняли декларацию из пяти пунктов в адрес России. О Макроне и апреле 2027 года, о 12% рейтинга Фридриха Мерца, о ставках на отставку Стармера, о стратегии Европы и военной стратегии США, о войне Европы и России в 2029 году, о роли чебуреков и посикунчиков в международных делах, о миллиарде в год на Каю Каллас, о запретах ФИДЕ и победе россиянки в Париже, о будущей встрече "Большой семерки" и том, кто станет чемпионом мира по футболу, говорят политик, журналист, со-издатель журнала "Русская Швейцария" Александр Песке и политолог Руслан Сафаров

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