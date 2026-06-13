Ультиматум “коалиции уходящих”, или лондонский туман войны | Александр Песке и Руслан Сафаров
В Лондоне собрались главы Британии, Франции, Германии и экс-президент Украины и приняли декларацию из пяти пунктов в адрес России. О Макроне и апреле 2027 года, о 12% рейтинга Фридриха Мерца, о ставках на отставку Стармера, о стратегии Европы и военной стратегии США, о войне Европы и России в 2029 году, о роли чебуреков и посикунчиков в международных делах, о миллиарде в год на Каю Каллас, о запретах ФИДЕ и победе россиянки в Париже, о будущей встрече "Большой семерки" и том, кто станет чемпионом мира по футболу, говорят политик, журналист, со-издатель журнала "Русская Швейцария" Александр Песке и политолог Руслан Сафаров
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе ультимативные заявления Лондона, Парижа и Берлина в адрес России трактуются не как реальный дипломатический прорыв, а как политический шум и попытка продемонстрировать субъектность. - Подчеркивается, что европейские лидеры — Стармер, Макрон, Мерц — сами находятся в уязвимом внутриполитическом положении и не обладают достаточным ресурсом для серьезных переговоров. - Отмечается, что послы европейских стран сами добивались контакта с российской стороной, что интерпретируется как признак слабости и поиска канала связи. - Основная мысль: Европа сегодня не способна сформировать авторитетную переговорную группу, которая могла бы вести содержательный диалог с Москвой. - Россия, по логике участников беседы, рассматривает конфликт шире украинского сюжета — как вопрос будущей архитектуры европейской безопасности. - С точки зрения собеседников, Запад стремится к заморозке конфликта, чтобы выиграть время на перевооружение и перегруппировку. - Британия в видео описывается как страна с резко ослабленным военным и финансовым потенциалом, неспособная подкрепить жесткую риторику реальной силой. - Германия показана как политически ослабленная страна, где у руководства низкая поддержка, а потому ее международные амбиции ограничены. - Саммит G7, по оценке Александра Песке, вряд ли приведет к судьбоносным решениям: это будет скорее символическая встреча, чем место стратегического перелома. - Трамп представлен как фигура, которую европейцы хотели бы вновь втянуть в украинскую повестку, но он сам, по мнению участников, не хочет глубоко в нее погружаться. - Продвигаемый в Европе тезис о том, что Россия якобы готовится атаковать НАТО к 2029 году, оценивается как пропагандистский нарратив, не воспринимаемый всерьез значительной частью населения. - По мнению Песке, обычных европейцев сильнее волнуют инфляция, безопасность на улицах, социальные расходы, дефицит базовых ресурсов, а не гипотетическое «русское вторжение». - Обсуждается кризис внутри Евросоюза: борьба за ресурсы, аппаратные конфликты и снижение эффективности брюссельских структур. - Кайя Каллас в беседе выступает как символ воинственной риторики без ощутимого результата; звучит мысль, что к ней в Европе накапливается раздражение. - Расширение ЕС за счет Украины и Армении в обозримом будущем участники считают малореалистичным, прежде всего по экономическим причинам. - В спортивной части беседы проводится мысль, что изоляция российских спортсменов нелогична и вредна, а спорт должен оставаться пространством соревнования, а не отмены. - Победа Мирры Андреевой оценивается как важное событие, которое в Европе было воспринято прежде всего как спортивное достижение, а не как повод для идеологической кампании. - Финальный мотив разговора: Европа переживает кризис лидерства, кризис ресурсов и кризис стратегического воображения.
Подробный выводВ этом видео проводится довольно цельная, хотя и эмоционально окрашенная мысль: нынешняя Европа выглядит не как самостоятельный центр силы, а как пространство усталых элит, ослабленных институтов и громкой риторики, не подкрепленной ни политической волей, ни материальным ресурсом. Если убрать публицистическую резкость, то стержень рассуждения достаточно ясен.
1. Ультиматум как форма бессилияУльтиматум обычно звучит убедительно лишь тогда, когда за ним стоит: - реальная сила, - внутренняя устойчивость, - ясная стратегия, - готовность к последствиям. В данной лекции утверждается обратное: у европейской «тройки» нет ни единства, ни авторитетных лидеров, ни согласованного проекта будущего. Поэтому жесткие формулировки из Лондона воспринимаются не как признак уверенности, а как компенсаторный жест. Это похоже на ситуацию, когда человек повышает голос не потому, что контролирует ситуацию, а потому что контроль уже ускользает. В этом смысле беседа затрагивает важный психологический закон политики: слабость часто маскируется максимализмом.
2. Европа не может договориться даже сама с собойОдна из самых сильных линий разговора — мысль о том, что Европа не в состоянии выделить даже переговорщиков, не говоря уже о выработке общей стратегической позиции. Это важнее любых отдельных заявлений. Потому что дипломатия начинается не с лозунгов, а с ответа на вопросы: - кто уполномочен говорить; - от чьего имени он говорит; - чем он может гарантировать исполнение договоренностей. Если этого нет, то любые внешнеполитические декларации превращаются в нечто ритуальное. В философском смысле это напоминает кризис субъекта: говорящий есть, а политической воли как единого действующего центра — нет.
3. Конфликт видится не как украинский, а как цивилизационно-архитектурныйУчастники беседы постоянно выводят тему за рамки только Украины. Для них это спор о: - будущем Европы, - границах влияния, - правилах сосуществования, - структуре безопасности на десятилетия вперед. Можно соглашаться или спорить с такой рамкой, но она объясняет, почему, по их мнению, Москва не удовлетворится временной остановкой по линии фронта. Если сторона считает, что речь идет не о частной войне, а о принципах устройства пространства, то тактические компромиссы кажутся ей лишь отсрочкой новой фазы конфликта. Это важная идея: разные стороны могут участвовать в одном конфликте, но жить в разных картинах его смысла. И пока эти картины не совпадают хотя бы частично, переговоры будут буксовать.
4. Риторика страха и реальная повседневностьОтдельно интересно противопоставление официального нарратива о «русской угрозе» и реальных тревог европейцев. Песке утверждает, что людей больше беспокоят: - рост цен, - бюджетные дыры, - миграционная напряженность, - уличная безопасность, - социальный распад институтов. Это очень современный сюжет. Политические элиты нередко пытаются мобилизовать общество вокруг внешней угрозы, когда внутренние противоречия становятся слишком заметными. Но такая мобилизация работает лишь до тех пор, пока не сталкивается с опытом повседневности. А повседневность упряма: человеку труднее бояться далекой войны, когда его здесь и сейчас мучают налоги, дефицит, криминал или ощущение общего распада порядка. Здесь есть почти экзистенциальный нерв: большая геополитика всегда проигрывает конкуренцию маленькой личной реальности, если эта реальность становится болезненной.
5. Кризис лидерства как центральная темаПо сути, вся беседа — о дефиците взрослых фигур в политике. Не просто должностных лиц, а именно лидеров, способных: - нести ответственность, - принимать непопулярные решения, - смотреть дальше новостного цикла, - признавать реальность, а не жить идеологическим образом самих себя. Это очень точное замечание. Многие современные режимы — и не только в Европе — страдают от того, что политика превращается в управление образом, а не в управление действительностью. Отсюда и разрыв между декларациями и возможностями. Идеализация здесь играет разрушительную роль. Европа, возможно, все еще хочет видеть себя моральным и политическим центром мира, но реальное состояние ее институтов уже этому не соответствует. А когда образ отрывается от реальности, начинается либо самообман, либо истерика.
6. Почему тема спорта в разговоре не случайнаФрагменты о теннисе, шахматах и международных соревнованиях на первый взгляд выглядят вставными, но на самом деле они важны. Спорт здесь выступает как лакмусовая бумага цивилизационного состояния. Когда даже шахматы, традиционно связанные с интеллектом и универсализмом, начинают подчиняться логике отмены, это показывает глубину культурного надлома. Ведь спорт исторически был хотя бы частичным признанием того, что люди и государства могут соперничать без тотального расчеловечивания друг друга. Отмена спортсмена за паспорт — это симптом мышления, в котором человек исчезает за знаком принадлежности. А это уже опасно не только для спорта.
7. Практический смысл беседыЕсли перевести все сказанное в прагматическую плоскость, то основной вывод таков: - ждать от Европы самостоятельного мирного прорыва пока не стоит; - ее жесткие заявления следует воспринимать скорее как часть внутриполитической и символической игры; - США остаются критически важным фактором, но и их позиция нестабильна; - реальные решения откладываются, а конфликт продолжает жить за счет инерции интересов, страхов и аппаратных выгод. Это довольно трезвый, хотя и мрачный вывод. В нем нет веры в быстрый разворот, зато есть понимание, что политика часто движется не к истине, а к наименее неудобной для элит форме продолжения текущего состояния.
ИтогБеседа посвящена не столько конкретному «ультиматуму», сколько симптомам общего европейского кризиса. Этот кризис проявляется в трех измерениях: 1. Кризис власти — лидеры неубедительны и слабы. 2. Кризис стратегии — нет ясного ответа, чего Европа хочет в долгую. 3. Кризис реальности — риторика все сильнее расходится с возможностями и с настроением общества. При этом важно не впадать в соблазн простых оценок. Слабость противника не равна собственной безопасности, а громкость его слов не всегда означает готовность к действию. История часто движется не только через силу, но и через растерянность, амбицию, ошибку и страх. А это делает момент особенно опасным. Если смотреть глубже, то в данной лекции звучит старая и очень человеческая мысль: люди и государства часто цепляются не за реальность, а за образ себя — сильного, правого, исторически значимого. Но именно в этот момент они становятся наиболее уязвимыми. Потому что реальность рано или поздно требует расплаты за иллюзию. И тогда остается главный вопрос: в политике важнее сохранить лицо или все-таки найти форму правды, с которой можно жить дальше?