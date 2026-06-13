«Тоска» — мрачная darkwave / post-punk композиция с атмосферой русского арт-рока и ночной экзистенциальной меланхолии.

Холодная басовая линия, медленный драм-автомат, реверберирующие гитары и глубокий мужской вокал создают ощущение бесконечной ночи, внутреннего распада и тихого отчаяния. Это музыка пустых улиц, тяжёлых мыслей и времени, которое невозможно вернуть назад.

Песня постепенно нарастает эмоционально — от почти шёпота к внутреннему надлому, оставаясь при этом красивой и кинематографичной.

Авторский текст.

Аранжировка: Suno AI.

Жанры:

darkwave, post-punk, russian doomer, melancholic rock, coldwave, art rock

Слушать аудио: https://suno.com/s/IufsRLDK5N2cRfoZ

Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=84GoW246pGQ

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/669b8178b3503eb3193a65e42659517b/

Текст песни:

Тоска

Ну вот опять, ну вот опять,

Как червь, тоска меня съедает

И не направить время вспять,

И ничего уж не исправить.

Опять на плахе голова,

Вновь что-то ждёт палач суровый,

Как-будто не пришла пора,

Как-будто я и не готовый.

Ну что ж, давай, повременим,

Надоедим сильней друг-другу.

Пусть поскучает в лампе Джин –

Медвежью окажи услугу…

Вновь Солнце клонится к Земле,

Вновь Месяц в небе народился.

Ответь сейчас хотя бы мне:

Реальность это или снится?

Ну что же, ты опять молчишь,

Стальные челюсти сжимаешь,

Как-будто закричать желаешь

И знаешь, что не закричишь…

Пора кончать нам этот цирк,

Довольно все повеселились.

И соловей за домом сник,

А что не сбылось, то не сбылось.

Ну вот опять, ну вот опять,

Как червь, тоска меня съедает

И не направить время вспять,

И ничего уж не исправить.

Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.