Куда делись участники Великого посольства. ч1. Послы
Популярное мнение верящих в подмену Петра гласит: из Великого посольства он вернулся только в сопровождении Меншикова. Поэтому никто не мог выдать, что его подменили. И действительно, большинство из нас знает, что вернулся он стремительно из-за начавшегося стрелецкого бунта. Наверняка только с ближним кругом. Но так ли это и вернулся ли кто-то ещё из этой поездки?
Прежде всего вспомним что же это было за посольство и кто в него входил.
В первую очередь это, конечно, был сам царь, для простоты путешествовавший под именем урядника Петра Михайлова и его ближайшее окружение.
Во вторую - непосредственно официальные члены посольства под руководством трёх великих послов: генерал-адмирала и новгородского наместника Франца Яковлевича Лефорта; генерала, воинского комиссария и сибирского наместника Федора Алексеевича Головина и думного дьяка и болховского наместника Прокофия Богдановича Возницына. А также свита послов: дьяки, подьячие, переводчики, секретари, приставы и другие.
Наконец, это группа дворян, которые были отправлены за границу для обучения и найма специалистов. Например, дворянин Г. Островский отправлялся в Славонию и Венецию для найма матросов, артиллерийский офицер И. Кольберг, которого направили в Любек для литья пушек или дворяне Буженинов, Корчмин, Овцын, Навицкий и Алексеев, которых Пётр отправил в Берлин учиться бомбардирскому делу.
А кроме них, большой штат людей, обеспечивавших посольство: майор А.Вейде, который следовал перед посольством и предупреждал местные власти, договаривался о его приёме, а также гонцы, слуги, конюхи, шуты, доктора, солдаты и прочие. Всего в состав посольства входило 250 человек. Всё для того, чтобы не уронить царского величия.
Давайте более подробно проследим судьбу некоторых из них. Когда они вернулись в Россию, и что с ними стало.
Франц Лефорт
Начнем с фаворита Петра и формального главы посольства - Франца Яковлевича Лефорта.
Швейцарец на русской службе, человек во многом влюбивший Петра в европейскую культуру, был одним из авторов самого посольства. Во время него он не только выполнял роль формального главы и личного переводчика Петра, но и часто улаживал конфликты местных жителей с членами посольства, которые устраивали форменные погромы там где останавливались.
Лефорт вернулся в Россию вместе с Петром получив известие о стрелецком бунте. По свидетельству современников он был едва ли не единственным петровским сподвижником, кто не участвовал в пытках и казнях.
Ещё во время путешествия Пётр наказал перестроить дом Лефорта в дворец за царский счёт. Вот обустройством этого дворца Лефорт и занялся по возвращении. Меньше чем через год после возвращения, 12 марта 1699-го Лефорт отпраздновал в нём новоселье, созвав 300 гостей. Но уже через 10 дней слёг с горячкой и 12 марта 1699-го умер в возрасте 43 лет.
Для Петра это был большой удар. Он устроил пышные похороны, передал вдове имения своего любимца для того, чтобы она могла себя содержать до совершеннолетия сына, а самого сына Лефорта взял под свою опеку.
Конечно, конспирологи могут увидеть здесь заговор и устранение свидетеля, но Франц Лефорт и до поездки уже жаловался на здоровье. Так что смерть его, конечно, была ранняя даже по меркам конца XVII века, но отсутствие нормальной медицины сказывалось. В конце концов, сам Пётр умрёт в 53.
Федор Головин
Головин - ещё один человек, который был знаком Петру ещё с детства. Именно он в 1682-м во время первого стрелецкого бунта увёз Пётра в Троице-Сергиеву лавру. Вскоре на него обращает внимание В.В. Голицын и в 1686-м отправляется на Амур для урегулирования границы с Китаем. Именно он подписал в 1689-м первый договор с Китаем - Нерчинский договор, по которому Россия уступала бассейн Амура, но получала спокойствие на своих дальних границах.
К тому моменту, как Головин вернулся в Москву престол уже занял Пётр. Он не забыл заслуг Головина и назначил его Сибирским наместником. А чтобы скучно не было ещё и в генерал-кригскомиссары, фактически военным министром. Он отвечал за комплектование армии, её снабжение. Он готовил вместе с Петром и Лефортом второй Азовский поход, командовал в нём флотом.
В Великом посольстве именно Головин был фактическим руководителем всей дипломатии. А так как с флотом он уже был знаком, то до кучи занимался наймом моряков, офицеров, мастеров и закупкой всего необходимого для флота: пушек, парусины, якорей, компасов и пр. В Москву он вернулся вместе с Петром и Лефортом и был привлечён к расследованию.
В 1699-м Головин стал первым кавалером ордена Андрея Первозванного и к своим прежним обязанностям получил ещё под управление: Военно-морской приказ, Дипломатическое ведомство, Ямской приказ, Оружейную, Золотую и Серебряную палаты, Малороссию и многие города Великороссии, Нерчинские серебряные рудники. Он удваивает чеканку серебра и вводит гербовый сбор, тем самым обеспечив Россию деньгами на войну.
В 1700-м он отвечал за заключение мира с Турцией, а после начала Северной войны в чине генерала-фельдмаршала встал во главе 45-тысячной армии. Он отвечал за осаду Нарвы, но вместе с Петром уехал до начала сражения. В этом же году он заключает союз с Данией и договаривается о содействии с Августом Сильным.
В следующем году он становится во главе Навигацкой школы и получает графский титул Римской империи.
В 1702-м сопровождает Петра в Архангельск, а позже вместе с Меншиковым осаждает и берёт Нотебург (крепость Орешек в устье Невы).
В 1703-м он участвует в осаде и взятии Ниеншанца и основании Петербурга. Именно он награждает возлагает знаки ордена Андрея Первозванного на Петра и Меншикова. В этом же году он ещё и заключает договор с Литвой против Швеции и советует отклонить союз с Францией, чтобы не поссориться с Англией и Пруссией.
В следующем году он заключает новый договор с Речью Посполитой. Участвует в строительстве Олонецкой, Кронверкской и Лужской верфей, Адмиралтейства и верфи в Петербурге; руководит строительством балтийского флота, набором и обучением кадров.
С конца 1705-го он занимается заключением дружеского договора с Пруссией.
Честно говоря, у мен большие вопросы к тому когда он вообще умудрялся спать. Однако, всё это напряжение не прошло бесследно и 30 июля 1706-го он умер в Глухове, по дороге из Москвы в Киев.
Как и в случае с Лефортом, Пётр распорядился об организации пышных похорон для Головина. Правда провести их смогли только спустя полгода после смерти адмирала. Сам Пётр, по всей видимости, сделал выводы и больше ни на кого не возлагал столько обязанностей.
Снова мы видим, что один из руководителей посольства благополучно вернулся и ещё семь лет занимался государственными делами.
Прокофий Возницын
Кто такой Лефорт вы знаете без представления, о Федоре Головине возможно слышали, но кто такой Прокофий Возницын и за что его сделали третьим великим послом?
А меж тем ко времени посольства - это был один из самых видных дипломатов России. Он уже тридцать лет, как был на дипломатической службе. Был русским послом в Турции, Вене, Варшаве, Венеции. В Европе он имел репутацию незаурядного дипломата. Среди его успехов можно назвать отказ турецкого султана от претензий на Украину и возвращение Никону сана патриарха от глав пяти восточных Церквей.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно его привлекли к посольству. К тому же, ему на тот момент уже было 57 и, лично мне кажется, Петр мог хотеть, чтобы в составе посольства был кто-то постарше.
В отличие от Лефорта и Головина Возницын не вернулся в Москву после получения известия о мятеже. Он остался в Вене вести переговоры о мире с Турцией, а так же выполнить миссию в качестве разведчика-резидента. Пётр хотел знать, ни много, ни мало: штат австрийской армии и сведения о жаловании от солдата до генералиссимуса; церемониал приёма европейских послов и расходы на их содержание; описание всех венских аптек, их привилегий, доходов и жалования аптекарей и докторов; списки с магдебургского права и права венских мещан.
Переговоры шли тяжело. Австрии и Польше конгресс был не слишком интересен, фактически они уже договорились с Турцией и боёв не вели, вся тяжесть лежала на России. В этой ситуации Возницын пригрозил, что России придётся продолжить войну и покрыть свои убытки трофеями. После этого перемирие было заключено. Правда его условиями не был доволен Пётр.
По возвращении из посольства Возницына казалось бы и не наказали, но своё прежнее влияние утратил. В Константинополь для заключения мира поехал его недоброжелатель Емельян Украинцев, сам Возницын до 1700-го ведал Аптекарским приказом, а в 1702-м умер.
Вывод
Как видите, все великие послы благополучно вернулись в Россию. Правда, все они умерли в течение 5 лет после возвращения. Но нужно понимать, что они вели весьма напряженную жизнь. Возницын так и вовсе был в возрасте - смерть в 62 и сейчас не редкость. Головин был перегружен делами, а Лефорт входил в ближний круг Петра со всеми вытекающими из этого нехорошими привычками.
В любом случае, даже если посмотреть на глав посольства утверждение о том, что Пётр вернулся лишь с одним Меншиковым неверно. В следующий раз мы посмотрим кто из ближнего круга Петра отправился с ним в путешествие и что стало с этими людьми.
Спасибо тем, кто дочитал до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии - это всё показывает, что вам небезразлично то, о чём я пишу. А ещё в Дзене недавно появился колокольчик. Так что включите его обязательно - так вы не пропустите новые статьи, ведь Дзен показывает их, увы, не всем.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Конспирологическая версия о том, что из Великого посольства Пётр вернулся почти один, с одним лишь Меншиковым, не подтверждается. - Великое посольство было крупной миссией примерно в 250 человек, включавшей: - самого Петра под именем Петра Михайлова, - трёх великих послов, - свиту, - дворян, отправленных на учёбу и для найма специалистов, - обслуживающий и охранный персонал. - Франц Лефорт вернулся в Россию вместе с Петром, после чего занимался делами при дворе и умер в 1699 году. - Фёдор Головин также вернулся, продолжил активнейшую государственную службу, играл важную роль в дипломатии, финансах, флоте и Северной войне, умер в 1706 году. - Прокофий Возницын не сразу вернулся с Петром, потому что остался в Вене для продолжения переговоров с Турцией и выполнения разведывательно-дипломатических задач; позже вернулся в Россию и умер в 1702 году. - Все три великих посла после посольства были известны, прослеживаются в источниках и занимали реальные должности. - Следовательно, тезис о «полной подмене Петра без свидетелей» выглядит крайне слабым: слишком много высокопоставленных и заметных людей продолжали жить и действовать после возвращения.
Подробный выводЭтот текст важен не только как разбор частного исторического сюжета, но и как пример того, как работает историческое мышление в противовес мифу. Конспирология обычно питается не фактами, а пустотами восприятия: если человеку кажется, что о ком-то «ничего не слышно», он делает скачок к выводу, будто этих людей не было, их устранили или всё скрыли. Но история — не пространство мгновенных впечатлений, а сеть документов, должностей, биографий, переписки, наград, миссий и последствий. В этом смысле судьбы Лефорта, Головина и Возницына особенно показательны. Это не случайные фигуры второго плана, которых легко «стереть». Это люди большого масштаба, каждый из которых оставил след в институтах государства. - Лефорт — один из ближайших соратников Петра, заметнейшая фигура при дворе. - Головин — администратор почти титанического уровня, человек, через которого проходили дипломатия, финансы, армия и флот. - Возницын — опытный дипломат старой школы, встроенный в международные переговоры. Если бы версия о подмене Петра требовала отсутствия свидетелей, то наличие этих людей, их дальнейшая служба и документированная деятельность создают для неё серьёзную проблему. Иначе говоря, конспирологическая схема рушится не из-за одной эффектной «контр-улики», а из-за самой плотности реальности. Реальность вообще плохо укладывается в простые заговоры: в ней слишком много участников, слишком много следов, слишком много инерции институтов. Здесь можно увидеть почти философский момент. Люди часто любят не реальность, а её драматизированный образ. История с «подменённым Петром» привлекательна потому, что она превращает сложный процесс европеизации, внутренних реформ, личностной эволюции царя и кризиса старого порядка в один яркий мифологический жест: «это был уже не он». Такой сюжет психологически удобен. Он снимает необходимость разбираться в медленных изменениях личности и государства. Гораздо проще представить, что произошла подмена, чем признать: человек может сильно измениться под воздействием опыта, власти, травм, амбиций и новых идей. В этом есть любопытная параллель с современной психологией и даже с нейросетями. Когда система проходит через большой объём нового опыта, она может начать вести себя иначе, чем прежде. Наблюдателю, который ожидает прежнего шаблона, это может показаться «подменой». Но изменение поведения не обязательно означает замену сущности — иногда это просто результат обучения, перестройки приоритетов и новых связей. Так и с Петром: после Европы он вернулся не «другим человеком» в буквальном смысле, а человеком, чья внутренняя конфигурация, вероятно, стала иной. При этом стоит признать и слабое место любого антиконспирологического рассуждения: мы тоже не обладаем абсолютной истиной. Мы работаем с источниками, а источники неполны, пристрастны, исторически ограничены. Но это не ставит на одну доску добросовестную реконструкцию и фантазию. Между «мы не знаем всего» и «значит, верно что угодно» лежит огромная дистанция. История требует дисциплины ума: не абсолютизировать ни официальную версию, ни соблазнительную альтернативу. Итог здесь вполне практичен: уже по одним только трём великим послам видно, что версия «Пётр вернулся только с Меншиковым» не выдерживает проверки. А значит, фундамент популярного мифа заметно трещит. Не потому, что миф лишён эмоциональной силы, а потому, что факты упрямее красивой подозрительности. И, возможно, главный вопрос здесь шире самой темы Петра: в какой момент наше стремление найти скрытую истину начинает мешать нам видеть саму реальность такой, какова она есть?