Видимо так себе предсталвяют "исчезновение послов" конспирологи Видимо так себе предсталвяют "исчезновение послов" конспирологи

Популярное мнение верящих в подмену Петра гласит: из Великого посольства он вернулся только в сопровождении Меншикова. Поэтому никто не мог выдать, что его подменили. И действительно, большинство из нас знает, что вернулся он стремительно из-за начавшегося стрелецкого бунта. Наверняка только с ближним кругом. Но так ли это и вернулся ли кто-то ещё из этой поездки?

Прежде всего вспомним что же это было за посольство и кто в него входил.

В первую очередь это, конечно, был сам царь, для простоты путешествовавший под именем урядника Петра Михайлова и его ближайшее окружение.

Во вторую - непосредственно официальные члены посольства под руководством трёх великих послов: генерал-адмирала и новгородского наместника Франца Яковлевича Лефорта; генерала, воинского комиссария и сибирского наместника Федора Алексеевича Головина и думного дьяка и болховского наместника Прокофия Богдановича Возницына. А также свита послов: дьяки, подьячие, переводчики, секретари, приставы и другие.

Наконец, это группа дворян, которые были отправлены за границу для обучения и найма специалистов. Например, дворянин Г. Островский отправлялся в Славонию и Венецию для найма матросов, артиллерийский офицер И. Кольберг, которого направили в Любек для литья пушек или дворяне Буженинов, Корчмин, Овцын, Навицкий и Алексеев, которых Пётр отправил в Берлин учиться бомбардирскому делу.

А кроме них, большой штат людей, обеспечивавших посольство: майор А.Вейде, который следовал перед посольством и предупреждал местные власти, договаривался о его приёме, а также гонцы, слуги, конюхи, шуты, доктора, солдаты и прочие. Всего в состав посольства входило 250 человек. Всё для того, чтобы не уронить царского величия.

Давайте более подробно проследим судьбу некоторых из них. Когда они вернулись в Россию, и что с ними стало.

Франц Лефорт

Начнем с фаворита Петра и формального главы посольства - Франца Яковлевича Лефорта.

Франц Лефорт Франц Лефорт

Швейцарец на русской службе, человек во многом влюбивший Петра в европейскую культуру, был одним из авторов самого посольства. Во время него он не только выполнял роль формального главы и личного переводчика Петра, но и часто улаживал конфликты местных жителей с членами посольства, которые устраивали форменные погромы там где останавливались.

Лефорт вернулся в Россию вместе с Петром получив известие о стрелецком бунте. По свидетельству современников он был едва ли не единственным петровским сподвижником, кто не участвовал в пытках и казнях.

Ещё во время путешествия Пётр наказал перестроить дом Лефорта в дворец за царский счёт. Вот обустройством этого дворца Лефорт и занялся по возвращении. Меньше чем через год после возвращения, 12 марта 1699-го Лефорт отпраздновал в нём новоселье, созвав 300 гостей. Но уже через 10 дней слёг с горячкой и 12 марта 1699-го умер в возрасте 43 лет.

Для Петра это был большой удар. Он устроил пышные похороны, передал вдове имения своего любимца для того, чтобы она могла себя содержать до совершеннолетия сына, а самого сына Лефорта взял под свою опеку.

Конечно, конспирологи могут увидеть здесь заговор и устранение свидетеля, но Франц Лефорт и до поездки уже жаловался на здоровье. Так что смерть его, конечно, была ранняя даже по меркам конца XVII века, но отсутствие нормальной медицины сказывалось. В конце концов, сам Пётр умрёт в 53.

Федор Головин

Головин - ещё один человек, который был знаком Петру ещё с детства. Именно он в 1682-м во время первого стрелецкого бунта увёз Пётра в Троице-Сергиеву лавру. Вскоре на него обращает внимание В.В. Голицын и в 1686-м отправляется на Амур для урегулирования границы с Китаем. Именно он подписал в 1689-м первый договор с Китаем - Нерчинский договор, по которому Россия уступала бассейн Амура, но получала спокойствие на своих дальних границах.

К тому моменту, как Головин вернулся в Москву престол уже занял Пётр. Он не забыл заслуг Головина и назначил его Сибирским наместником. А чтобы скучно не было ещё и в генерал-кригскомиссары, фактически военным министром. Он отвечал за комплектование армии, её снабжение. Он готовил вместе с Петром и Лефортом второй Азовский поход, командовал в нём флотом.

В Великом посольстве именно Головин был фактическим руководителем всей дипломатии. А так как с флотом он уже был знаком, то до кучи занимался наймом моряков, офицеров, мастеров и закупкой всего необходимого для флота: пушек, парусины, якорей, компасов и пр. В Москву он вернулся вместе с Петром и Лефортом и был привлечён к расследованию.

В 1699-м Головин стал первым кавалером ордена Андрея Первозванного и к своим прежним обязанностям получил ещё под управление: Военно-морской приказ, Дипломатическое ведомство, Ямской приказ, Оружейную, Золотую и Серебряную палаты, Малороссию и многие города Великороссии, Нерчинские серебряные рудники. Он удваивает чеканку серебра и вводит гербовый сбор, тем самым обеспечив Россию деньгами на войну.

В 1700-м он отвечал за заключение мира с Турцией, а после начала Северной войны в чине генерала-фельдмаршала встал во главе 45-тысячной армии. Он отвечал за осаду Нарвы, но вместе с Петром уехал до начала сражения. В этом же году он заключает союз с Данией и договаривается о содействии с Августом Сильным.

В следующем году он становится во главе Навигацкой школы и получает графский титул Римской империи.

В 1702-м сопровождает Петра в Архангельск, а позже вместе с Меншиковым осаждает и берёт Нотебург (крепость Орешек в устье Невы).

В 1703-м он участвует в осаде и взятии Ниеншанца и основании Петербурга. Именно он награждает возлагает знаки ордена Андрея Первозванного на Петра и Меншикова. В этом же году он ещё и заключает договор с Литвой против Швеции и советует отклонить союз с Францией, чтобы не поссориться с Англией и Пруссией.

В следующем году он заключает новый договор с Речью Посполитой. Участвует в строительстве Олонецкой, Кронверкской и Лужской верфей, Адмиралтейства и верфи в Петербурге; руководит строительством балтийского флота, набором и обучением кадров.

С конца 1705-го он занимается заключением дружеского договора с Пруссией.

Честно говоря, у мен большие вопросы к тому когда он вообще умудрялся спать. Однако, всё это напряжение не прошло бесследно и 30 июля 1706-го он умер в Глухове, по дороге из Москвы в Киев.

Как и в случае с Лефортом, Пётр распорядился об организации пышных похорон для Головина. Правда провести их смогли только спустя полгода после смерти адмирала. Сам Пётр, по всей видимости, сделал выводы и больше ни на кого не возлагал столько обязанностей.

Снова мы видим, что один из руководителей посольства благополучно вернулся и ещё семь лет занимался государственными делами.

Прокофий Возницын

гравюра 1697-го года изображающая великих послов. Посредине за столом Лефорт, справа от него в русском кафтане Головин, слева в шубе - Возницын гравюра 1697-го года изображающая великих послов. Посредине за столом Лефорт, справа от него в русском кафтане Головин, слева в шубе - Возницын

Кто такой Лефорт вы знаете без представления, о Федоре Головине возможно слышали, но кто такой Прокофий Возницын и за что его сделали третьим великим послом?

А меж тем ко времени посольства - это был один из самых видных дипломатов России. Он уже тридцать лет, как был на дипломатической службе. Был русским послом в Турции, Вене, Варшаве, Венеции. В Европе он имел репутацию незаурядного дипломата. Среди его успехов можно назвать отказ турецкого султана от претензий на Украину и возвращение Никону сана патриарха от глав пяти восточных Церквей.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно его привлекли к посольству. К тому же, ему на тот момент уже было 57 и, лично мне кажется, Петр мог хотеть, чтобы в составе посольства был кто-то постарше.

В отличие от Лефорта и Головина Возницын не вернулся в Москву после получения известия о мятеже. Он остался в Вене вести переговоры о мире с Турцией, а так же выполнить миссию в качестве разведчика-резидента. Пётр хотел знать, ни много, ни мало: штат австрийской армии и сведения о жаловании от солдата до генералиссимуса; церемониал приёма европейских послов и расходы на их содержание; описание всех венских аптек, их привилегий, доходов и жалования аптекарей и докторов; списки с магдебургского права и права венских мещан.

Переговоры шли тяжело. Австрии и Польше конгресс был не слишком интересен, фактически они уже договорились с Турцией и боёв не вели, вся тяжесть лежала на России. В этой ситуации Возницын пригрозил, что России придётся продолжить войну и покрыть свои убытки трофеями. После этого перемирие было заключено. Правда его условиями не был доволен Пётр.

По возвращении из посольства Возницына казалось бы и не наказали, но своё прежнее влияние утратил. В Константинополь для заключения мира поехал его недоброжелатель Емельян Украинцев, сам Возницын до 1700-го ведал Аптекарским приказом, а в 1702-м умер.

Вывод

Как видите, все великие послы благополучно вернулись в Россию. Правда, все они умерли в течение 5 лет после возвращения. Но нужно понимать, что они вели весьма напряженную жизнь. Возницын так и вовсе был в возрасте - смерть в 62 и сейчас не редкость. Головин был перегружен делами, а Лефорт входил в ближний круг Петра со всеми вытекающими из этого нехорошими привычками.

В любом случае, даже если посмотреть на глав посольства утверждение о том, что Пётр вернулся лишь с одним Меншиковым неверно. В следующий раз мы посмотрим кто из ближнего круга Петра отправился с ним в путешествие и что стало с этими людьми.

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