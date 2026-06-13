Галина Иванкина: «Свадьба» и обличение тупого мещанства
Фильм Исидора Анненского «Свадьба» (1944) – на мой взгляд, лучшая экранизация чеховских фабул, ибо авторы ленты чётко поймали волну. Весь Чехов – это смех пополам с болью, а насмешка – рядом с жалостью. «Свадьба» популярна до сих пор – фразочка «в Греции всё есть» часто встречается в разговорной речи, правда, у старшего поколения, к коему отношусь и я. Анненский – а он заодно и сценарист – объединил несколько сюжетов, получив стройное повествование о жалких людях. Даже – людишках.
Перед нами – так называемый «средний класс» Российской Империи – разбогатевшие мещане Жигаловы. Их дом – вполне приличен, а дочка Дашенька – упитанна, красива, нарядна (Зоя Фёдорова). Как вы помните, она больше всего любит статных мужчин, пирог с яблоками и имя Роланд. Сказу видно – читает книги, но не эпос «Песнь о Роланде», а какие-нибудь милые романы о виконтах, влюбляющихся в белошвеек. Такого добра на тогдашнем книжном рынке было навалом.
Дашенька – в самом соку и вот подворачивается видная партия – чиновник Апломбов (Эраст Гарин). Жениться не хочет, но его буквально заставляет папенька невесты (Алексей Грибов). Начинается тема приданого – даже самая красивая да умная дева-бесприданница имела мало шансов на взаимность. У Дашеньки кое-что имеется. Не бриллианты, но хотя бы салопы, отрезы ткани да могучая перина, которую маман (Фаина Раневская) собирала пёрышко к пёрышку.
Тут все – омерзительны и забавны. Отменно показан примитив – ограниченно-тупые люди (как нам говорили в СССР) – главные враги человечества, ибо они мыслят категориями «бабло», «пожрать», «обмануть ближнего», а потом – посмеяться за рюмочкой наливки. В «Свадьбе» – чудовищные маски, при том, что это безобразие создаётся не гримом, а игрой – актёры исключительно гениальны. К тому же, им было интересно всё это играть.
У всех – исключительно тупое выражение физиономий. Это не только Жигаловы, закатившие пир на весь мир, но и гости. В эпизодах попадается молодой Михаил Пуговкин, изображающий этакого небогатого купчика, судя по экипировке. О, как он играет лицом – это воплощение умственной убогости. Это не компания, а какой-то бестиарий. «Махайте на меня, махайте!», – требует пошлейшая мадам с дивной фамилией Змеюкина (Вера Марецкая). Пошлейшая – это не «похабная», как многим ныне кажется.
Это – опускающая нечто прекрасное, вроде поэзии (просит лермонтовской бури!) до обыденщины. Здесь очень тонко явлена вся пошлятина, которую ненавидел Чехов (в себе – тоже, кстати). Манерное вальсирование и дама с оттопыренным мизинчиком, разговоры об электричестве – вроде как образованность свою показать, игры в фанты – с поцелуями. Кстати, всё это расстраивает невесту – в какой-то момент она принимается плакать и закрываться от этой пьяно-рьяной вакханалии.
Но самое ужасное – это унижение старого моряка (Николай Коновалов). Он, оказывается, не генерал! Посмотрите, как он уходит с этого празднования – его спина и походка, сами по себе, трагедия. А гости Жигаловых продолжают бухать и дрыгаться. Финал – феерия. Фонтан пуха! Апломбов, поняв, что его обманули с приданым, вспарывает не им собранную перину – отчаяние обывателя, выплеснутое в гнусный вандализм. А как жаль Дашеньку – она так ждала своего Роланда, а дождалась лишь позорища на весь околоток.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Фильм Исидора Анненского «Свадьба» (1944) назван одной из лучших экранизаций Чехова, потому что точно передаёт его интонацию: смех, смешанный с болью, насмешку рядом с жалостью. - Режиссёр и сценарист объединил несколько чеховских сюжетов в цельное повествование о мире жалких, духовно убогих людей. - В центре — мещанская среда Российской империи, разбогатевшая, но не ставшая ни культурнее, ни глубже. - Семья Жигаловых показана как образец самодовольного, приземлённого быта, где всё измеряется выгодой, приличиями и материальным расчётом. - Дашенька — не просто карикатурная невеста, а и жертва мещанской среды: она мечтает о красивой жизни и романтическом герое, но сталкивается с грубой реальностью. - Жених Апломбов — типичный человек расчёта: он не любит, а вступает в брак под давлением и ради выгоды. - Особое внимание уделено теме приданого, как символу общества, где человеческие отношения подменены обменом и сделкой. - Все персонажи одновременно смешны и отвратительны, а актёрская игра делает их почти гротескными масками без сложного грима. - Автор статьи подчёркивает, что фильм точно показывает пошлость — не как непристойность, а как опошление красоты, культуры, чувств, поэзии. - Свадебное веселье превращается в вакханалию духовной пустоты: манерность, фанты, разговоры «об образованности», пьянство, самодовольство. - Один из самых сильных эпизодов — унижение старого моряка, которого ждали как генерала: здесь комедия становится почти трагедией. - Финал с вспоротой периной и летящим пухом — символический взрыв мещанской жадности, разочарования и внутреннего убожества. - Дашеньку в итоге особенно жалко: она ждала своего “Роланда”, а получила позор, унижение и крах иллюзии.
Подробный выводСтатья Галины Иванкиной — это не просто отзыв о старом фильме, а культурно-психологическое обличение мещанства как вечного человеческого состояния. И в этом её сила. Речь идёт не только о дореволюционной России, не только о чеховских персонажах и даже не только о советской экранизации 1944 года. Речь о типе сознания, который переживает эпохи.
1. Почему этот фильм важенАвтор видит в «Свадьбе» Анненского редкую точность: фильм не сводит Чехова ни к «смешному», ни к «печальному». Он удерживает главное чеховское напряжение: человек жалок, но его всё равно жалко. Это очень тонкая вещь. Грубая сатира унижает персонажа сверху вниз. Чехов же, а вслед за ним и Анненский, показывает, что пошлость страшна не только потому, что она уродлива, а потому что в ней живут живые люди, искалеченные собственной узостью. Здесь можно провести параллель с психологией: человек редко осознаёт себя пошлым. Для него его желания естественны, его амбиции оправданны, его мелочность — «практичность». В этом и сила мещанства: оно не считает себя болезнью, оно считает себя нормой. Поэтому оно так живуче.
2. Мещанство как не социальный слой, а состояние душиОчень важно, что статья говорит не просто о «среднем классе Российской империи», а о духовной конфигурации людей, у которых появились вещи, но не появилась культура сердца. Дом приличен, дочь нарядна, застолье богатое — но всё это не создаёт человеческого достоинства. Внешняя оформленность не равна внутренней зрелости. Это вообще одна из вечных тем истории: материальный подъём не гарантирует нравственного роста. Человек может пересесть в более удобное кресло, но не выйти из своего внутреннего подвала. И тогда вместо развития получается только усложнённая форма примитива: не просто грубость, а грубость в кружевном воротничке; не просто жадность, а жадность с претензией на утончённость. В этом смысле мещанство — почти универсальный архетип. Оно встречается и в XIX веке, и в XX, и в XXI. Меняются декорации: раньше — перины, салопы и приданое, сегодня — ипотека, статусные покупки, «успешный образ», социальный капитал. Но логика та же: казаться важнее, чем быть; иметь важнее, чем понимать; выгодно устроиться важнее, чем любить.
3. Дашенька как жертва иллюзииОсобенно интересен образ Дашеньки. Автор статьи не делает из неё чудовище. Скорее, она показана как существо, сформированное средой и одновременно ею же принесённое в жертву. Она хочет «статных мужчин», любит красивое имя «Роланд», питается романтическими образами. Это почти трогательно. Но здесь возникает важный философский момент: человек часто любит не реальность, а свой воображаемый сценарий. Это касается не только брака. Мы все в той или иной степени ждём «своего Роланда»: - идеальную любовь, - идеальную карьеру, - идеальную историческую эпоху, - идеального себя. А потом реальность приходит в образе Апломбова — расчётливого, скучного, мелкого, но вполне «жизненного». И тогда трагедия не только в том, что мир плох, а в том, что наша внутренняя картина мира была слишком слаба перед столкновением с действительностью. Здесь статья почти незаметно выходит за пределы киноанализа и касается очень глубокого вопроса: что больнее — жестокость мира или крушение наших иллюзий о нём?
4. Пошлость как уничтожение высшего через обыденноеОчень точное место статьи — размышление о пошлости. Автор напоминает важную, почти забытую вещь: пошлость — это не просто непристойность. Это сведение возвышенного к банальному, осквернение красоты привычкой, суетой, самодовольной глупостью. Просить «лермонтовскую бурю» ради салонного эффекта — это пошлость. Говорить об электричестве не из интереса к науке, а чтобы казаться умнее, — пошлость. Флиртовать механически, играть в чувства как в развлечение — тоже пошлость. То есть пошлость возникает там, где форма культуры есть, а внутреннего содержания нет. Это, кстати, делает чеховский мир пугающе современным. Мы живём в эпоху, когда культурные знаки доступны всем: можно цитировать философов, говорить о терапии, осознанности, искусстве, духовности. Но всё это легко превращается в декоративный набор. Возникает то же самое мещанство, только цифровое: эстетика без этики, слова без переживания, образ без глубины.
5. Унижение старого моряка — ядро трагедииСамый страшный эпизод, как верно отмечает автор, — история со старым моряком, которого ожидали увидеть генералом. Это момент, где комедия внезапно обнажает свою нравственную суть. Пока персонажи нелепы, мы смеёмся. Но когда человек унижен за то, что он не соответствует чужому статусному ожиданию, становится ясно: перед нами не просто дурной вкус, а моральная деградация. Это очень значимый сдвиг. Чехов вообще велик тем, что показывает зло не всегда как демоническую силу. Иногда зло — это обывательская нечуткость, тупое и жирное самодовольство, которое не умеет видеть человека за функцией, званием, полезностью. Старик оказывается не генералом — и мгновенно утрачивает ценность для этих людей. В этом жесте раскрывается суть их мира: человека оценивают не по человеческому, а по его социальному блеску. Если смотреть глубже, это не только про мещан. Это почти универсальная социальная болезнь. Мы и сейчас нередко замечаем в другом не личность, а ярлык: - статус, - доход, - престиж, - количество подписчиков, - полезность, - соответствие ожиданиям. И когда ярлык не совпадает с фантазией, уважение исчезает. Не в этом ли одна из самых устойчивых форм человеческой пошлости?
6. Финал как символСцена со вспоротой периной — очень сильный символ. На уровне сюжета это скандал из-за приданого. Но на более глубоком уровне — это вскрытие самой ткани мещанского мира. Перина ведь не просто вещь. Она — накопленная надежда, домашний капитал, материнское старание, иллюзия устойчивости. И вот всё это разрывается в приступе обиды и жадности. Изнутри вылетает пух — почти как визуализация пустоты. Это напоминает психологический механизм: когда человек строит жизнь вокруг внешней опоры — денег, выгоды, приличий, статуса, — то в момент кризиса выясняется, что внутри у него не целостность, а рыхлость. Внешняя оболочка рвётся, и наружу летит не смысл, а пух. Очень кинематографический и очень философский образ.
7. В чём глубинная ценность статьиТекст Иванкиной ценен тем, что он не впадает в холодную академичность. Он эмоционален, даже резок, но в этой резкости есть моральное чувство. Автору не просто «нравится фильм» — её действительно задевает показанная в нём человеческая деградация. Это живая реакция на пошлость, а не музейный интерес к классике. При этом за жёсткими формулировками проступает и жалость. Особенно к Дашеньке, но не только к ней. Вообще, если смотреть честно, почти все эти персонажи — люди, не сумевшие стать больше своих инстинктов, страхов, привычек и социальных фантазий. Они смешны, потому что маленькие. Но они и печальны, потому что не знают, что маленькие. И здесь статья оказывается глубже, чем просто сатира. Она напоминает: мещанство — это не только «они». Это потенциально часть каждого из нас: - когда мы заменяем чувство ритуалом; - когда выбираем выгодное вместо живого; - когда держимся за образ, а не за правду; - когда ценим человека по упаковке; - когда превращаем красоту в аксессуар.
ИтогГлавный вывод можно сформулировать так: статья рассматривает фильм «Свадьба» как безжалостно точный портрет пошлости, жадности и духовной ограниченности, но делает это в чеховском ключе — через смех, в котором всегда слышна боль. Это не просто обличение тупого мещанства. Это напоминание о том, что человек легко живёт не в реальности, а в смеси выгоды, привычки и иллюзии. Дашенька ждёт Роланда — приходит Апломбов. Ждут генерала — приходит старый моряк. Ждут красивой свадьбы — выходит ярмарка тщеславия. И вся эта конструкция рушится от первого же прикосновения правды. Пожалуй, именно поэтому фильм и статья о нём не стареют: они говорят о той части человеческой природы, которая меняет костюм, но не суть. И здесь остаётся открытый вопрос: если пошлость — это подмена живой истины удобной иллюзией, то насколько часто в собственной жизни мы любим не человека и не реальность, а лишь придуманный нами образ?