Дворцовые перевороты. От Меншикова до Елизаветы / Егор Яковлев
Почему дворцовые перевороты происходили в XVIII веке, а в XIX их не было? Как Петр I спасся из окружения и почему женился на Екатерине? Правда ли, что царевич Алексей проклял отца? Что стало триггером эпохи дворцовых переворотов? Кому могла перейти власть после смерти Петра Великого? Какой дворцовый переворот был самым ярким? Почему и кто пытался урезать власть монархии? Какие военные успехи одержала Анна Иоанновна?
Егор Яковлев отвечает на эти и другие вопросы в программе «Исторический ликбез» на радио Sputnik.
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#ДворцовыеПеревороты #ПетрВеликий #ИсторияРоссии
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции эпоха дворцовых переворотов показана как следствие не только интриг элит, но и системного кризиса престолонаследия после Петра I. - Главная предпосылка нестабильности — указ Петра I о праве монарха самому назначать наследника вместо прежнего более понятного порядка. - Дополнительную путаницу создало существование двух линий потомков: потомков Петра I и потомков его старшего брата Ивана V. - Сам Петр I, изменив систему, не успел ясно назвать преемника, что открыло пространство для борьбы придворных группировок. - Первый переворот связан с воцарением Екатерины I при решающей поддержке Меншикова и гвардии. - Гвардия становится главным политическим инструментом эпохи: кто контролирует гвардейцев, тот во многом контролирует престол. - После смерти Екатерины I Меншиков попытался закрепить власть через малолетнего Петра II и брак царя со своей дочерью, но был свергнут кланом Долгоруких. - При Петре II усиливается отход от петровского курса: царь тяготеет к Москве, не интересуется флотом и петербургским проектом. - После ранней смерти Петра II Верховный тайный совет отверг потомков Петра I и пригласил на престол Анну Иоанновну, рассчитывая ограничить ее власть «кондициями». - Анна Иоанновна, опершись на недовольное дворянство и гвардию, разорвала кондиции и восстановила самодержавие. - Лектор оспаривает упрощенный миф о «засилье немцев» при Анне Иоанновне: при ней продолжалась во многом петровская политика. - Среди важных итогов ее правления названы война с Турцией, возвращение Азова, продвижение в Крым, активная внешняя политика в Польше и развитие торговли. - После смерти Анны Иоанновны регентом при младенце Иване VI стал Бирон, но быстро был свергнут в результате нового переворота. - Реальная власть перешла к Анне Леопольдовне, однако ее слабость и беспечность открыли путь перевороту Елизаветы Петровны. - Елизавета пришла к власти под лозунгом дочери Петра Великого, снова опираясь на гвардию. - Ее воцарение завершает один важный этап переворотов: на престол окончательно возвращается петровская линия, но сама эпоха на этом не заканчивается.
Подробный выводВ этом видео хорошо показано, что дворцовые перевороты — это не просто череда анекдотических заговоров, любовников, фаворитов и ночных арестов. Такой взгляд слишком театрален, хотя внешне эпоха действительно выглядит как исторический сериал. Но за романтикой интриги стоит более глубокая реальность: слом механизма легитимности. Пока существует ясное правило наследования, элиты могут ненавидеть друг друга, но игра идет в рамках понятного порядка. Когда же правило размыто, сила начинает искать себе юридическую одежду, а право — вооруженную опору. Именно это и произошло после Петра I. Он создал империю, модернизировал армию, бюрократию, флот, но в вопросе преемственности оставил конструкцию, в которой личная воля государя должна была заменить традицию. Это очень модерный жест — почти как попытка вручную переписать код системы. Но если код переписан, а финальный параметр не задан, машина начинает работать в аварийном режиме. Здесь возникает важный исторический парадокс: Петр как создатель порядка одновременно стал и одним из создателей последующего хаоса. Это не отменяет его величия, но напоминает, что великие реформы часто несут в себе отложенные побочные эффекты. В этом смысле история похожа на сложную инженерную систему: локальная оптимизация одного узла может породить нестабильность во всей архитектуре. Лекция подчеркивает и вторую важную вещь: дворцовые перевороты не были просто борьбой характеров, они были борьбой сетей влияния. Меншиков, Долгорукие, Голицыны, Бирон, Миних — это не только личности, а узлы коалиций. Власть переходила не столько к «лучшему», сколько к тому, кто в конкретный момент сумел: - предложить убедительную версию законности, - заручиться поддержкой гвардии, - использовать слабость соперника, - представить свой переворот как восстановление порядка. Особенно показательно, что почти каждый новый переворот объявлялся не разрушением законности, а ее спасением. Это вообще вечный закон политики: редко кто говорит «я беру власть потому, что могу». Обычно говорят: «я возвращаю справедливость». Так и здесь. За каждым актом силы стоял рассказ о праве. Истина власти всегда нуждается в повествовании. Отдельно интересен образ гвардии. Формально речь идет о военной силе. Но по существу гвардия в XVIII веке — это механизм быстрой конвертации авторитета в политическое решение. Можно сказать, что в ту эпоху гвардия была чем-то вроде «силового интерфейса» между двором и государством. Сенаторы могли спорить, верховники могли составлять условия, но штык часто оказывался последним аргументом. Это напоминает, что государственность держится не только на идеях, но и на институтах принуждения. Вопрос лишь в том, кто именно ими распоряжается и насколько они встроены в закон, а не над законом. Важен и пересмотр мифа об Анне Иоанновне. Часто массовое сознание любит простые схемы: «немцы пришли — стало хуже». Но лектор показывает более трезвую картину. Да, иностранное влияние было велико. Но сама политика при Анне Иоанновне не сводится к карикатуре на «чужое засилье». Здесь полезно вспомнить, как вообще работает историческая память: потомки нередко судят эпоху не по ее реальным итогам, а по тому, как ее описали победители следующего этапа. А победитель, как известно, не просто наследует власть — он редактирует прошлое. В этом смысле образ «бироновщины» — не только историческая реальность, но и продукт политической пропаганды последующего времени. Еще одна глубокая линия беседы — конфликт между образом и реальностью. Например, многие фигуры эпохи выглядят в культуре однозначно: Бирон — злодей, Анна Иоанновна — почти карикатурная самодержица, Меншиков — алчный выскочка. Но реальность, как почти всегда, сложнее. Меншиков — да, честолюбиe и коррупция, но и выдающийся сподвижник, герой войны. Бирон — фаворит и символ непопулярного режима, но не обязательно политический карлик. Анна Иоанновна — тяжелая фигура в памяти, но при ней были и внешнеполитические успехи, и сохранение имперского курса. Это хороший урок против исторической идеализации и демонизации. Люди почти никогда не равны собственным мифам. С философской точки зрения эпоха дворцовых переворотов особенно интересна тем, что она показывает хрупкость самой идеи легитимности. Нам часто кажется, что власть — это что-то монолитное. Но в действительности она держится на тонком согласовании нескольких уровней: - династического права, - признания элит, - поддержки армии, - символического образа правителя, - инерции государственных институтов. Когда один или два элемента выпадают, система еще может держаться. Когда разом слабеют все, начинается турбулентность. Именно это и произошло в России после Петра. Империя уже была большой, мощной и военной, но еще не выработала устойчивой процедуры передачи верховной власти. Получилась странная ситуация: государство стало сильнее, а его вершина — уязвимее. При этом важно, что страна не распалась. И это, пожалуй, один из самых любопытных выводов. Несмотря на всю лихорадку переворотов, Россия продолжала воевать, расширяться, торговать, управляться. То есть институты уже были достаточно сильны, чтобы переживать слабость или смену персон на троне. Это напоминает различие между жизнью организма и выражением лица: лицо может меняться резко, а тело все же продолжает жить по своим глубоким ритмам. Если смотреть еще шире, эпоха дворцовых переворотов — это цена перехода от старого царства к империи. Московская традиция уже разрушена, а новый порядок еще не устоялся. Старое не работает, новое не закрепилось. Это классическая «пороговая зона» истории. В психологии нечто похожее бывает в периоды личной перестройки: прежняя идентичность уже распалась, новая еще не собрана, и потому человек особенно внушаем, тревожен и зависим от случайных влияний. Государства в переходные эпохи ведут себя удивительно по-человечески. В конечном счете, главное содержание лекции не в том, кто кого сослал и кто в чью спальню вошел с гвардейцами. Главное — в понимании, что историческая нестабильность рождается там, где власть теряет ясное основание, но сохраняет огромную цену. Когда престол дает все, борьба за него становится беспощадной. Когда же нет общепринятого ответа, кому он принадлежит по праву, ответ начинает давать сила. И все же в этой мрачноватой картине есть важная трезвость. История не делится просто на «золотые царствования» и «темные провалы». Даже между Петром I и Екатериной II, в кажущейся череде случайностей, шло продолжение имперского строительства, формировались механизмы элитной политики, уточнялось соотношение армии, двора и закона. То, что выглядит хаосом снаружи, часто оказывается болезненным способом выработки нового равновесия. И тут возникает, пожалуй, самый интересный вопрос: если власть так зависит от рассказа о своей законности, то где в истории проходит граница между подлинным правом и просто удачно победившей версией истины?