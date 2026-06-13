Почему дворцовые перевороты происходили в XVIII веке, а в XIX их не было? Как Петр I спасся из окружения и почему женился на Екатерине? Правда ли, что царевич Алексей проклял отца? Что стало триггером эпохи дворцовых переворотов? Кому могла перейти власть после смерти Петра Великого? Какой дворцовый переворот был самым ярким? Почему и кто пытался урезать власть монархии? Какие военные успехи одержала Анна Иоанновна?

Егор Яковлев отвечает на эти и другие вопросы в программе «Исторический ликбез» на радио Sputnik.

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