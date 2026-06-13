Как сегодня выигрывают и почему проигрывают информационные войны?

Что важно знать про крупные медиапроекты?

И у каких из них есть будущее?

Вместе с руководителем аналитического центра «Рыбарь» Михаилом Звинчуком обсудили принципы работы аналитических команд, особенности освещения современных конфликтов, влияние соцмедиа на реальность и реальности на соцмедиа.

Смотрите прямо сейчас!

Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00 Введение

01:10 Происхождение названия канала

03:00 Ассоциации с названием

04:31 Особенности освещения войны

06:01 Роль команды

08:56 Анализ событий

10:52 Аудитория

11:39 Обратная связь и мотивация

12:37 Рефлексия и фокус-группы

14:29 Эвфемизмы и восприятие

15:48 Обратная связь в медиа

16:54 Цели и задачи

18:53 Целевая аудитория

21:00 Визуализация информации

23:42 Источники данных

25:42 Проблемы среднего звена

26:41 Конкуренция за снабжение

28:36 Проблемы информационного противоборства

33:22 Проблемы доказательной базы

34:21 Отношение к правде

36:35 Пример с голубями и трактовка новостей

37:34 Позитив и самообман

39:55 Формула удержания аудитории

41:42 Реакция на теракты

44:32 Ошибка российских СМИ

45:37 Медиатехнологии и журналистика

46:30 Опыт работы в Минобороны

50:11 Различия в мышлении

52:51 Проблемы системы

54:44 Антидроновая защита

56:23 Трансформация медиа в 90-е годы

58:10 Влияние западных моделей на медиа

1:01:03 Информационная диктатура Минобороны

1:03:36 Коррупция и антикоррупционные меры

1:06:38 Цензура в китайских медиа

1:08:32 Влияние инфлюенсеров

1:09:06 Усталость от военной тематики

1:10:23 Медиареальность и СВО

1:12:18 Налоговые поступления и экономика

1:13:40 Влияние СВО на доходы населения

1:15:51 Региональные различия в экономике

1:17:40 Рост ЖКХ и его причины

1:19:04 Обнищание и кредиты

1:20:02 Военные перспективы

1:21:00 Проблемы экспорта и страховки

1:21:58 Проблемы армии

1:22:58 Мобилизация и её последствия

1:26:46 Креативные решения вместо мобилизации

1:27:40 Проблемы с техникой

1:28:32 Чёрные списки и распоряжения

1:29:02 Проблемы с беспилотниками

1:31:34 Обучение и выживание

1:33:24 Текущая ситуация

1:35:46 Пространство для обсуждения

1:37:43 Новые медиа и политинформация

1:39:36 Критическое мышление

1:42:29 Информационная перегруженность

1:44:55 Проблемы информационной политики

1:47:04 Рефлексия и изменения

1:48:58 Национальное самосознание и скорость изменений

1:49:58 Заключение

ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050

ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru

ВК-сообщество: https://vk.com/chistpon

«Чистота понимания» в ВК:

https://vkvideo.ru/playlist/-17549882_51213261

«Чистота понимания» на RUTUBE:

https://rutube.ru/plst/720201

Рыбарь

ТГ: https://t.me/rybar

ВК: https://vk.com/rybar_force

Rutube: https://rutube.ru/u/rybar/

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#Чистота_понимания | #чистотапонимания | #ЧП