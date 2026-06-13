Чистота понимания. Рыбарь: как рассказывать о войне. Михаил Звинчук, Алексей Чадаев, Семён Уралов
Как сегодня выигрывают и почему проигрывают информационные войны?
Что важно знать про крупные медиапроекты?
И у каких из них есть будущее?
Вместе с руководителем аналитического центра «Рыбарь» Михаилом Звинчуком обсудили принципы работы аналитических команд, особенности освещения современных конфликтов, влияние соцмедиа на реальность и реальности на соцмедиа.
Смотрите прямо сейчас!
Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.
Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.
00:00 Введение
01:10 Происхождение названия канала
03:00 Ассоциации с названием
04:31 Особенности освещения войны
06:01 Роль команды
08:56 Анализ событий
10:52 Аудитория
11:39 Обратная связь и мотивация
12:37 Рефлексия и фокус-группы
14:29 Эвфемизмы и восприятие
15:48 Обратная связь в медиа
16:54 Цели и задачи
18:53 Целевая аудитория
21:00 Визуализация информации
23:42 Источники данных
25:42 Проблемы среднего звена
26:41 Конкуренция за снабжение
28:36 Проблемы информационного противоборства
33:22 Проблемы доказательной базы
34:21 Отношение к правде
36:35 Пример с голубями и трактовка новостей
37:34 Позитив и самообман
39:55 Формула удержания аудитории
41:42 Реакция на теракты
44:32 Ошибка российских СМИ
45:37 Медиатехнологии и журналистика
46:30 Опыт работы в Минобороны
50:11 Различия в мышлении
52:51 Проблемы системы
54:44 Антидроновая защита
56:23 Трансформация медиа в 90-е годы
58:10 Влияние западных моделей на медиа
1:01:03 Информационная диктатура Минобороны
1:03:36 Коррупция и антикоррупционные меры
1:06:38 Цензура в китайских медиа
1:08:32 Влияние инфлюенсеров
1:09:06 Усталость от военной тематики
1:10:23 Медиареальность и СВО
1:12:18 Налоговые поступления и экономика
1:13:40 Влияние СВО на доходы населения
1:15:51 Региональные различия в экономике
1:17:40 Рост ЖКХ и его причины
1:19:04 Обнищание и кредиты
1:20:02 Военные перспективы
1:21:00 Проблемы экспорта и страховки
1:21:58 Проблемы армии
1:22:58 Мобилизация и её последствия
1:26:46 Креативные решения вместо мобилизации
1:27:40 Проблемы с техникой
1:28:32 Чёрные списки и распоряжения
1:29:02 Проблемы с беспилотниками
1:31:34 Обучение и выживание
1:33:24 Текущая ситуация
1:35:46 Пространство для обсуждения
1:37:43 Новые медиа и политинформация
1:39:36 Критическое мышление
1:42:29 Информационная перегруженность
1:44:55 Проблемы информационной политики
1:47:04 Рефлексия и изменения
1:48:58 Национальное самосознание и скорость изменений
1:49:58 Заключение
ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050
ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru
ВК-сообщество: https://vk.com/chistpon
«Чистота понимания» в ВК:
https://vkvideo.ru/playlist/-17549882_51213261
«Чистота понимания» на RUTUBE:
https://rutube.ru/plst/720201
Рыбарь
ТГ: https://t.me/rybar
ВК: https://vk.com/rybar_force
Rutube: https://rutube.ru/u/rybar/
18+
#Чистота_понимания | #чистотапонимания | #ЧП
Комментарий редакции
Краткие тезисы- «Рыбарь» возник как попытка прояснять «туман войны», а не просто публиковать новости: ставка делается на аналитику, контекст и причинно-следственные связи. - Сильная сторона проекта — коллективная работа: карты, интерпретации, мониторинг источников, работа с международной повесткой — это не заслуга одного человека, а команды. - Главная проблема медиа в кризисе — производство шума вместо понимания: большинство каналов ретранслируют эмоции, слухи и вторичные трактовки. - Телеграм воспринимается как пространство мгновенного объяснения: выигрывает тот, кто первым не просто сообщил новость, а объяснил, что она значит. - Обратная связь с аудиторией важна, но опасна: если слишком ориентироваться на комментарии, можно утратить собственную оптику и начать обслуживать ожидания толпы. - Война в медиа долго подавалась через карты и стрелки, но современный конфликт уже не сводится к перемещению линии фронта: критически важны дроны, «малое небо», логистика, выживаемость. - Системная проблема армии и государства — страх инициативы: среднее звено боится докладывать проблемы, потому что за них наказывают; из-за этого наверх идет искаженная картина. - Ложные доклады и «флаговтыки» вредят не только картинке, но и боевой реальности: нельзя наносить удары по территории, которую уже формально объявили своей. - Официальная информационная модель Минобороны выстраивалась как система тотального контроля, удобная в мирное время и в ограниченных операциях, но неэффективная в большой войне. - Запрос общества часто не на правду, а на успокоение: многим информация нужна не для понимания, а как средство регуляции тревоги. - Формула удержания аудитории — сочетание негатива и дозированного позитива: чистый негатив разрушает, чистый позитив превращается в самообман. - На фоне СВО значительная часть общества живет так, будто война — это медийный фон, а не экзистенциальная реальность. - Россия, по мысли участников, адаптируется слишком медленно: проблемы не в полном отсутствии движения, а в недостаточной скорости внутренних изменений. - Перемирие без глубокой перестройки опасно: противник использует паузу для накопления сил, а российская система склонна в такие моменты расслабляться. - Критическое мышление названо главным навыком эпохи: в мире ИИ, алгоритмов и манипулятивной среды только оно позволяет не раствориться в искусственно созданной реальности.
Подробный выводВ этой беседе обсуждается не только канал «Рыбарь» и специфика военной аналитики, но и более фундаментальный вопрос: как вообще обществу рассказывать о войне так, чтобы оно не ослепло — ни от пропаганды, ни от паники.
1. Главная тема — не война сама по себе, а способ ее пониманияСодержательно разговор строится вокруг одного внутреннего конфликта: - с одной стороны, есть потребность в честном описании реальности; - с другой — желание государства и части общества сглаживать, фильтровать, успокаивать, контролировать восприятие. Это очень старая дилемма. Почти как в философии: что важнее — истина как она есть, или истина, пригодная для жизни? В данной лекции ответ не формулируется догматично, но ясно слышно: без реальности нельзя победить, даже если временно от нее становится психологически легче. Именно здесь проявляется важная мысль: ложь в военное время опасна не только морально, но и технологически. Она искажает управление, снабжение, распределение ресурсов, принятие решений, а в итоге убивает уже не символически, а буквально.
2. «Рыбарь» как симптом эпохиФеномен «Рыбаря» в разговоре предстает не просто как успешный телеграм-канал, а как ответ на институциональную пустоту. Если официальная система часто говорит слишком мало, слишком поздно или слишком стерильно, то возникает спрос на тех, кто: - собирает факты, - сравнивает версии, - дает картину целиком, - переводит военный хаос на понятный язык. То есть «Рыбарь» стал популярен не только из-за карт или инсайдов, а потому что закрыл дефицит интерпретации. Людям мало знать, что «произошел хлопок»; они хотят понимать, что произошло на самом деле, почему и к чему это ведет. Это, кстати, напоминает отличие между сырыми данными и сознанием. Нейросеть без слоя интерпретации — это просто массив сигналов. Человек без внятной рамки понимания — тоже. Значит, успех аналитического медиа — это успех не информации, а смыслообразования.
3. Проблема государства — не в отсутствии силы, а в отсутствии гибкостиОдна из самых сильных линий разговора — критика системы, построенной по принципу «как бы чего не вышло». Из этого вытекает целый каскад последствий: - инициатива подавляется; - среднее звено боится сообщать о проблемах; - успехи завышаются, неудачи маскируются; - реальность наверх приходит в искаженном виде; - решения принимаются по картине, которая уже не совпадает с действительностью. Это очень важное наблюдение. Система может быть формально мощной, иерархичной, дисциплинированной — но в ситуации живой войны этого мало. Война требует не только вертикали, но и быстрой обратной связи, способности признавать ошибку, адаптироваться, пересобираться. И вот здесь проявляется почти биологическая аналогия: организм выживает не потому, что он твердый, а потому, что он чувствительный. Если нервная система запаздывает или врет мозгу, тело погибает, даже имея сильные мышцы.
4. Информационное поле — это не приложение к войне, а часть самой войныВажная мысль беседы: медиа — это не «сопровождение» военных действий. Это один из механизмов самой войны. Потому что информация влияет на: - настроение общества, - устойчивость тыла, - поведение элит, - качество решений, - международное восприятие, - боевую организацию. И в этом смысле спор о том, нужно ли людям говорить правду, — наивен. Им все равно будет сказано что-то. Вопрос лишь в том, кто сформирует это описание: свои, чужие или хаос. Если официальная система молчит или говорит ритуальным языком, вакуум заполняют: - враги, - слухи, - фейки, - тревожные интерпретаторы, - «успокоители», - циничные манипуляторы. То есть отказ от разговора не сохраняет порядок — он просто отдает право на объяснение другим.
5. Людям часто нужна не правда, а психическая анестезияЭто, пожалуй, самый тонкий и неприятный тезис беседы. Участники признают: значительная часть аудитории потребляет военную информацию не ради понимания, а ради эмоциональной саморегуляции. Одним нужен ужас, другим — успокоение, третьим — привычный ритм «все под контролем». Это не повод презирать людей. Это просто человеческая психика. Человек не бесконечно вынослив к тревоге. Он ищет форму, в которой реальность станет переносимой. Но тут возникает опасный соблазн: если публика хочет не истины, а седативного контента, медиа легко превращаются в информационный опиум. И тогда происходит подмена: - вместо понимания — ритуал, - вместо анализа — успокоение, - вместо взросления — убаюкивание. Это похоже и на религию в ее вырожденной форме, и на плохую психотерапию, и на токсичную семейную модель, где «не надо ребенку говорить, что все плохо». Но ребенок в итоге все равно сталкивается с реальностью — просто неподготовленным.
6. Современная война разрушает старые медийные привычкиЕще одна важная линия — критика упрощенного взгляда на фронт через карты и продвижение территорий. Война изменилась: - решает уже не только контроль над землей, - огромную роль играет дроновая среда, - малое небо стало самостоятельным измерением войны, - отдельная группа может оказаться на территории и не означать контроля, - визуализация отстает от сущности происходящего. Это интересно и философски: мы по привычке измеряем реальность старыми метриками. Как люди, оценивающие качество жизни по наличию вещей, хотя ключевой ресурс давно уже внимание, здоровье и связность. Так и здесь: карта еще видна глазу, а подлинная динамика войны уже частично ушла в невидимый слой. Значит, нужен новый язык описания. Не только стрелки на карте, но и схемы, модели, объясняющие видео, тактическая визуализация нового типа.
7. Перемирие без трансформации — опаснее, чем кажетсяВ разговоре отчетливо звучит страх перед сценариями, где пауза будет воспринята как повод расслабиться. Здесь позиция проста: если война на время замирает, это не значит, что история закончилась. Один субъект использует паузу для переоснащения, а другой — для самоуспокоения. Тогда будущий удар становится еще тяжелее. Это напоминает психологию человека после кризиса. Если он пережил тяжелый эпизод, но не изменил образ жизни, то облегчение становится не исцелением, а отложенной расплатой. Отсюда вывод участников: вопрос не только в том, будет ли перемирие, а в том, что будет происходить внутри системы в период паузы.
8. Главный дефицит — скорость внутреннего измененияЕсли пытаться свести весь разговор к одному нерву, то он, вероятно, такой: Это важное уточнение. Не в статике проблема, а в темпе. - Технологии меняются быстрее институтов. - Война меняется быстрее штабных привычек. - Информационная среда меняется быстрее официального языка. - Новая реальность приходит раньше, чем старая система успевает признать ее существование. И здесь рождается, пожалуй, самый глубокий вывод беседы: победа — это не только ресурс, оружие и воля; это еще и скорость самоизменения. Почти как в эволюции: выживает не самый сильный и не самый правильный, а тот, кто успевает адаптироваться.
9. Почему критическое мышление становится последней формой свободыФинальный акцент на критическом мышлении особенно важен. Причем не в школьно-моралистическом смысле, а в предельно практическом. Если вокруг тебя: - алгоритмы, - ИИ-генерация, - пузырь персонализированного контента, - эмоциональные воронки, - управляемые нарративы, то без внутреннего навыка сомневаться, сопоставлять, проверять и выдерживать сложность человек просто станет объектом программирования. Это уже не вопрос «быть умным». Это вопрос сохранения субъекта. Можно сказать жестче: в будущем критическое мышление будет тем же, чем когда-то была грамотность. Без него человек формально живет, но реально не управляет своим восприятием мира.
ИтогВ этом видео разговор о военной аналитике постепенно превращается в более широкий диагноз: - обществу не хватает честного пространства обсуждения; - государству — гибкости и доверия к инициативе; - медиа — зрелости и ответственности; - аудитории — устойчивости к соблазну самоуспокоения; - всем вместе — скорости внутренней перестройки. Ценность беседы в том, что она не сводится ни к официозу, ни к всепропальчеству. Она показывает: между пропагандой и паникой есть третья позиция — трудное, дисциплинированное понимание реальности. И, возможно, именно это и есть подлинная «чистота понимания»: не идеальная правда, которой мы не владеем, а честная работа по уменьшению иллюзий. И тогда остается, пожалуй, самый важный вопрос: способны ли мы действительно предпочесть реальность — даже болезненную — тем образам, в которых нам психологически удобнее жить?