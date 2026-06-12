«Странник» — авторская философская баллада о человеке, который прошёл долгий путь через ошибки, утраты и поиски смысла.

На рассветном лугу монахини встречают косаря. Его история остаётся почти нерассказанной, но в нескольких словах открывается главное: иногда человеку нужны не оправдания, не слава и не победы, а память в молитве и надежда на милость.

Песня написана в традициях русской лирической и духовной поэзии. Спокойное повествование, живое акустическое звучание и созерцательная атмосфера создают пространство для размышления о покаянии, надежде и возвращении к свету.

Текст: авторский.

Музыкальная аранжировка: Suno AI.

Слушать аудио: https://suno.com/s/OhdjIZTW62HeknrE

Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=orREYuZb6Vw

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/e485a66281b9cc8bd70dbe4239f96a75/

Текст песни:

Странник

В туманном утре, в сумраке аллей,

Монахини из келий шли к обедне.

И звон колоколов, и шелест тополей

Сливались в тихой песне летней.

Сестрицы взгляд подняли от земли,

Увидев луг в сиянии рассвета:

Там человек косил густые ковыли,

Окутанный лучами света.

Он мог бы знать и шум больших дорог,

И блеск побед, и радости земные,

Но что-то в сердце сохранить не смог —

И привели его пути иные.

— Что привело тебя сюда? —

Одна сестра спросила осторожно.

Косец молчал. Лишь талая вода

Блестела в травах придорожных.

Он поднял взгляд за дальний край полей,

Туда, где солнце небо озаряло.

И стало тихо среди птиц и тополей,

Как будто время замерло устало.

Косу он к сердцу медленно прижал,

Слеза скользнула по щеке небритой.

Потом, склонившись, тихо прошептал:

— Сестричка, помяни меня в молитве…

А над землёй вставал рассвет,

И таял мрак в лучах небесных.

Кто не нашёл душе ответ,

Тот ищет дом в краю безвестном.

А если путь укроет мгла,

И станет тяжела дорога,

Пускай звучат любви слова

Перед лицом живого Бога.

И снова звон поплыл вдали,

Над лугом, над росой открытой.

А в небе птицы круг вели,

Как знак надежды позабытой.

И каждый, кто несёт свой крест,

Кто закалён в житейской битве.

Кто видит груз минувших лет —

Не славы жаждет, а молитвы.

Сестричка, помяни меня в молитве…

Помяни меня в молитве…

Автор текста: Павел https://pandoraopen.ru/author/brahmnan/