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Астронавт Райланд Грейс, очнувшийся на космическом корабле и не помнящий, кто он такой, со временем понимает, что на экипаж была возложена священная миссия спасения Земли от надвигающейся катастрофы.

По какой-то причине светимость Солнца и ближайших звёзд снижается. В течение пары десятков лет температура значительно упадёт, начнётся борьба за продовольствие.

Что делать – непонятно. Но известно, что звезда Тау Кита избежала этой проблемы. К ней-то и отправляется земная экспедиция, которая должна выяснить, чем так примечательна героиня песни Высоцкого.

В этом ролике рассказано о главных темах романа, о том, как автор постепенно раскрывает своё видение вселенной. А также о фильме Фила Лорда и Кристофера Миллера, об изменениях сюжета, которые повлияли на восприятие истории.

Приятного просмотра!

#ЭтоФантастика #ЭндиВейер #ПроектАвеМария

00:00 – Позитивная фантастика – редкость

01:22 – Завязка сюжета

02:49 – Позитивный Энди Вейер

05:18 – Роман и фильм. Наука и эмоции

07:04 – Астрофаг

11:17 – Знание и воля

15:16 – Иной разум

21:48 – Таумёба

26:14 – Панспермия

28:29 – О фильме. Актёры и образы

34:07 – Находчивость и рассеянность

35:18 – Комарезистентность

37:49 – Лишнее топливо. Одиночество Рокки

41:27 – Антарктида

43:12 – Грейс и Стратт. Последняя надежда

45:45 – Стоит ли нас спасать?

48:45 – Список использованных материалов, благодарность спонсорам